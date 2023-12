Putin entlarvt Bidens Behauptung, Russland wolle die NATO angreifen, als „völligen Unsinn“.

„Das ist völliger Unsinn – und ich denke, Präsident Biden versteht das“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Sonntagsinterview mit dem staatlichen Fernsehsender Rossija als Reaktion auf die Behauptungen von Präsident Biden, der Anfang des Monats behauptet hatte, Russland strebe eine Invasion in Länder jenseits der Ukraine an.

„Russland hat keinen Grund, kein Interesse – kein geopolitisches, kein wirtschaftliches, kein politisches, kein militärisches – mit NATO-Ländern zu kämpfen“, fügte der russische Staatschef hinzu.

Er deutete dann an, dass Bidens jüngste Rhetorik nur dazu diene, Ängste in der westlichen Öffentlichkeit zu schüren, um seine „falsche Politik“ im Ukraine-Konflikt weiter zu rechtfertigen.

Biden äußerte sich im Kontext des Versuches, die Republikaner im Kongress zur Verabschiedung seines 106-Milliarden-Dollar-Verteidigungshilfepakets zu bewegen, von dem ein Großteil an die Ukraine gehen würde. Der US-Präsident sagte folgendes, wie die New York Times berichtete:

Der Präsident deutete sogar an, dass ein ermutigter Putin eine Bedrohung für die NATO-Verbündeten darstellen würde, sodass die Vereinigten Staaten ihnen mit Truppen zu Hilfe kommen müssten. „Wenn Putin die Ukraine erobert, wird er dort nicht aufhören“, sagte Biden. „Es ist wichtig, hier langfristig zu denken. Er wird weitermachen. Das hat er sehr deutlich gemacht.“ „Wenn er weitermacht und dann einen NATO-Verbündeten angreift“, dem die Vereinigten Staaten vertraglich zur Hilfe verpflichtet seien, „dann werden wir etwas haben, was wir nicht wollen und was wir heute nicht haben – amerikanische Truppen, die gegen russische Truppen kämpfen“, sagte Biden.

„Machen Sie keinen Fehler“, fügte er hinzu. „Die heutige Abstimmung wird lange in Erinnerung bleiben, und die Geschichte wird diejenigen hart bestrafen, die sich von der Sache der Freiheit abwenden. Wir dürfen Putin nicht gewinnen lassen. Ich wiederhole, wir dürfen Putin nicht gewinnen lassen.“

All dies ist Teil der üblichen „Ermutigung Putins“ durch die Weigerung des Weißen Hauses, das Auslandsfinanzierungspaket zu genehmigen. Es ist seit Langem ein Argument der Demokraten und der Regierung, dass die Blockade von Bidens Antrag ein „Geschenk“ an den Kreml sei. Von den insgesamt mehr als hundert Milliarden Dollar will der Präsident 61,4 Milliarden für die Unterstützung der Ukraine.

Ebenfalls am Sonntag sagte Putin auf einer Veranstaltung der Regierungspartei „Einiges Russland“, die Souveränität des Landes sei nach Jahren der NATO-Erweiterung bedroht.

NATO’s expansion in Europe pic.twitter.com/8ETqeZIeu0 — Epic Maps 🗺️ (@Locati0ns) December 11, 2023