Christine Lagarde: Inflation hängt mit dem Klimawandel zusammen

…die Bestie, gegen die alle Zentralbanken kämpfen“….

CHRISTINE LAGARDE ( ECB ) : "INFLATIE IS GEKOPPELD AAN KLIMAATVERANDERING"



…het beest waar alle centrale banken tegen vechten"…



Ja. Ze zegt het echt. Het is allemaal de schuld van de klimaat verandering, wat natuurlijk je reinste nonsens is.



Voor de Covid pandemie bedroeg… pic.twitter.com/WYa2ZTo4C0 — Carine Knapen (@CarineKnapen) December 15, 2023

Ja, das sagt sie wirklich. Der Klimawandel ist an allem schuld, was natürlich völliger Unsinn ist.

Vor der Covid-Pandemie lag die jährliche Inflation in der EU jahrzehntelang bei durchschnittlich 2%, was durch ein meist nur wenig höheres Wirtschaftswachstum ausgeglichen wurde.

Während der Epidemie stieg die Inflation sprunghaft an und erreichte fast 10 %. Diese Inflation wurde nicht durch den Klimawandel verursacht, sondern durch die absurden Maßnahmen der EU und ihre Untätigkeit, die Wirtschaft und die Interessen der Bürger zu schützen.

1.Weltweite Abriegelungen, freiheitsbeschränkende Maßnahmen und zahlreiche Quarantänen in den Jahren 2020 und 2021 haben zu einer schweren Störung der Lieferketten geführt. Es kam zu erheblichen Engpässen und langen Wartezeiten. Vielen Herstellern gingen die benötigten Rohstoffe und/oder Teile aus. Alle Preise stiegen drastisch an. Die Kaufkraft sank. Die Inflation stieg auf +- 8%.

2.Wenige Tage nach Beginn der russischen Militäraktion im ukrainischen Donbass begannen plötzlich die Preise für Strom, Gas, Diesel, Benzin und Heizöl wegen angeblicher Knappheit stark zu steigen. Das war eine grobe Lüge. Es gab nie eine Knappheit. Die EU hat weiterhin Rekordmengen an Gas und Öl von Gazprom gekauft.

Trotzdem stiegen die Preise an den Tankstellen weiter kräftig an. Bis zu 2,2 Euro/Liter. Die Preise für Gas und Strom verdreifachten sich. Hersteller und Händler klagten über hohe Transportkosten, die sie natürlich an die Verbraucher weitergaben, was zu Preissteigerungen von 25-40 % und manchmal sogar 100-200 % für alle Produkte führte.

Es wurde auch behauptet, dass die „Invasion“ zu einer Verknappung von Getreide und Sonnenblumenöl geführt habe. Diese Produkte waren plötzlich nicht mehr in den Supermärkten erhältlich. Als sie nach einigen Wochen wieder in den Regalen auftauchten, waren sie rationalisiert (maximal 1 Stück) und der Preis hatte sich verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervierfacht. Im gleichen Zeitraum stiegen die Preise für alle anderen Produkte, einschließlich Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, weiter an. Als die Energiepreise sanken, gingen die Preise für Konsumgüter nicht im gleichen Maße zurück. Sie blieben und bleiben hoch.

Die EU hat nichts unternommen, um den Supermarktketten das Handwerk zu legen und sie zu zwingen, ihre Preise wieder zu senken. Die Preise bleiben hoch, aber die EU tut nichts.

3. Obwohl die EU de facto und de jure nichts mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu tun hat (die kein EU-Land war und ist), hat sie bis Juni 2022 sieben Sanktionspakete gegen Russland und russische Unternehmen verhängt. Ein 8. Sanktionspaket ist in Vorbereitung, diesmal gegen die russische Zentralbank.

Unter Androhung von hohen Geldstrafen und sogar Schließung dürfen wir keine russischen und weißrussischen Waren mehr kaufen, aber die EU selbst wird weiterhin regen Handel mit Russland treiben.

Wussten Sie, dass die EU große Gasüberschüsse mit Gewinn an andere Kontinente weiterverkauft? (anstatt das Gas den EU-Bürgern zur Verfügung zu stellen und den Preis zu senken).

Wir werden ständig bestohlen, betrogen und verarscht. Die EU und die EZB haben all diese Probleme selbst verursacht.

FEHLER. KORRUPTION. INKOMPETENZ.

Die drei Hauptzutaten einer gescheiterten EU-Bastion, die alles vermasselt und eine tiefe Verachtung für den Intellekt aller Bürger an den Tag legt.