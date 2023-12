BlackRocks kapitalistische Vision scheitert: Hier ist der Grund

Seit mehr als einem Jahr sieht sich der CEO von BlackRock, Larry Fink, anhaltender Kritik ausgesetzt, die zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen geführt hat, die Menschen wie ihn zum Nachdenken gebracht haben.

Der engagierte James Corbett hat einige der informativsten Bücher über die Macht von BlackRock geschrieben, die zusammen mit der zweitgrößten Vanguard Group ein Vermögen von 15 Billionen Dollar verwalten.

In diesem Bericht erzähle ich, wie Corbett für den Kampf gegen BlackRock und ähnliche Vermögensverwaltungsriesen plädiert, die ihre Macht nutzen, um die Welt ohne Rücksicht auf die Zustimmung der Öffentlichkeit zu gestalten. Seine Ansichten werden durch die Nachrichten, die auf die Veröffentlichung seines Videos folgten, mehr als bestätigt.

Corbetts Präsentation vom 21. September mit dem Titel „How to Defeat BlackRock“ (Wie man BlackRock besiegt), die auf sein ausgezeichnetes „How BlackRock Conquered the World“ (Wie BlackRock die Welt eroberte) folgt, beginnt mit einigen sehr ermutigenden Nachrichten über die Machenschaften der globalen Investmentgiganten – und was getan werden kann, um sie zu stoppen. Glücklicherweise ist dieser Prozess bereits im Gange.

Corbett zeigt auf, wie die öffentliche Empörung über die ungewählte politische Macht der Vermögensverwalter zu einer Gegenreaktion der Anleger geführt hat, die Politiker und Gesetzgeber dazu veranlasst hat, Maßnahmen gegen die von BlackRock-Chef Larry Fink einst als Mission verkündete „Durchsetzung von Verhaltensregeln“ zu ergreifen.

Laut Corbett und einer wachsenden Zahl anderer Quellen wird dieser Druck wahrscheinlich dazu führen, dass sich Vermögensverwaltungsriesen wie BlackRock vollständig aus dem Geschäft mit der Verhaltenssteuerung zurückziehen.

Eine wankelmütige globale Agenda

Die erste gute Nachricht ist, dass die ESG-Marke (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) so giftig ist, dass selbst der CEO von BlackRock sie nicht mehr verwenden will.

Unter der Führung von Larry Fink hat BlackRock jahrelang seinen immensen Reichtum genutzt, um Unternehmen zur Übernahme der ESG-Agenda zu zwingen, und wurde so zur treibenden Kraft des „wachsamen“ Kapitalismus. Doch der Einsatz finanzieller Macht, um sozialen und politischen Wandel zu erzwingen, hat eine Gegenreaktion ausgelöst – in der Öffentlichkeit, bei den Gesetzgebern und in der Finanzbranche selbst.

Im Dezember letzten Jahres forderte der Schatzmeister von North Carolina, Dale R. Folwell, den Rücktritt von Fink und drohte damit, Staatsgelder in Höhe von mehr als 14 Milliarden Dollar aus der Investmentfirma abzuziehen. Folwell sagte laut

Fink verfolge eine politische Agenda … Ein Fokus auf ESG ist kein Fokus auf Rendite und könnte uns dazu zwingen, unsere eigenen treuhänderischen Pflichten zu verletzen.

Sechs Monate später, im Juni 2023, sagte Fink, er schäme sich“ für ESG, das seiner Meinung nach zu einer politischen Waffe“ geworden sei.

Obwohl sein Unternehmen BlackRock weiterhin Unternehmen nach den gleichen Kriterien bewertet, hat es fast jede Erwähnung des Begriffs aus seiner Kommunikation entfernt.

In einer Rede in Aspen, Colorado, räumte Fink ein, dass die Entscheidung des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, von BlackRock verwaltetes Staatsvermögen in Höhe von 2 Milliarden Dollar abzuziehen, dem Unternehmen geschadet habe. Die von BlackRock vorangetriebene ESG-Agenda ist so angeschlagen, dass selbst ihr einstiger Verfechter seinen Namen nicht mehr in den Mund nehmen will.

Die Macht der öffentlichen Meinung

Dies zeigt, wie Corbett argumentiert, eine weitere gute Nachricht: dass die öffentliche Meinung immer noch zählt. Es ist das öffentliche Wissen über die ungewählte politische Einmischung von BlackRock und anderen, das zu Empörung geführt hat – und zum Handeln.

Larry Fink sieht sich seit mehr als einem Jahr einer anhaltenden Kritik ausgesetzt, die auf die umfangreiche Berichterstattung – vorwiegend unabhängiger Medien – über die unlautere Einflussnahme seines Unternehmens zurückzuführen ist. Dies wiederum hat zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen geführt, die Menschen wie Fink zum Nachdenken gebracht haben.

Es zeigt auch, warum so viel Geld in Propaganda, Zensur und „narrative Kontrolle“ investiert wird. Regierungen und Unternehmen haben Angst vor einer gut informierten Öffentlichkeit, denn eine solche Öffentlichkeit würde sehr wahrscheinlich verlangen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Fall BlackRock zeigt nicht nur, dass es darauf ankommt, was man denkt, sondern auch, dass die Goliaths der Globalisierung nicht immer gewinnen.

Das ist einer der Gründe für den anhaltenden Informationskrieg und den wachsenden Zensur-Industrie-Komplex. Informierte Bürger haben die Macht, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Gemeinsam kann die öffentliche Empörung auch die Märkte bewegen – und die Geldgeber, die sie beobachten.

Ich habe einige von Corbetts Behauptungen über das wachsende Unbehagen in der Finanzwelt über die Beteiligung von BlackRock, Vanguard und anderen Unternehmen an der Förderung nicht gewählter politischer und sozialer Veränderungen untersucht. Ich fand mehr Grund zur Beunruhigung, als selbst Corbett zu diesem Zeitpunkt zugeben wollte.

Passive Investments, rechtliche Schritte

Eine weitere gute Nachricht ist, dass Unternehmen wie BlackRock, Vanguard und State Street, die ihr enormes Vermögen in soziale und politische Compliance investieren, zunehmend mit rechtlichen Problemen zu kämpfen haben.

Laut einem Bericht von RIAbiz, einem Online-Magazin für registrierte Anlageberater (RIAs), haben sich BlackRock und Vanguard strafbar gemacht, indem sie mit ESG-Zielen „gespielt“ haben.

Die Verwaltung vieler Vermögenswerte muss „passiv“ sein – ein Rechtsbegriff, der bedeutet, dass Unternehmen wie BlackRock keine „Kontrolle“ über die Unternehmen ausüben dürfen, deren Fonds sie verwalten.

Diesen Vermögensverwaltungsgiganten wurden auf Bundesebene Ausnahmeregelungen gewährt, aber ihre Gewohnheit, Verhaltensweisen zu Themen wie „Netto-Kohlenstofffreiheit“ und „Diversität“ durchzusetzen, hat ihre Fähigkeit, Geschäfte zu machen, infrage gestellt.

Im Mai dieses Jahres sahen sich BlackRock und Vanguard mit einer rechtlichen Herausforderung konfrontiert, die nicht nur Investoren abschrecken, sondern auch zu ihrer Zerschlagung führen könnte.

Wie Oisin Breen am 1. Juni berichtete:

Siebzehn Staatsanwälte haben am 10. Mai Klage gegen BlackRock eingereicht, weil das Unternehmen durch seinen Klimaaktivismus und seine pro-ethische, Governance- und soziale (ESG) Haltung als aktiver Investor gegen eine Kartellvereinbarung der FERC verstoße.

Die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ist aufgrund der Beteiligungen von BlackRock – und Vanguard – an inländischen Energieversorgungsunternehmen involviert. Breen weiter:

Unabhängig davon haben 13 Staatsanwälte einen Antrag eingereicht, Vanguard die Verlängerung seiner FERC-Ausnahmegenehmigung zu verweigern. Sie vertreten hauptsächlich Energie produzierende Staaten wie Texas, genau wie die 17, die jetzt darauf drängen, BlackRock die Ausnahmegenehmigung zu entziehen.

Obwohl Breen zu dem Schluss kam, dass beide Unternehmen einen „Aufschub“ von einer sofortigen gerichtlichen Verurteilung erhalten hätten, scheint die Botschaft angekommen zu sein.

Drei Monate später berichtete die Zeitschrift Fortune:

Die Finanzriesen BlackRock und Vanguard – einst die größten Befürworter von ESG – scheinen ihren Kurs zu ändern.

Zum Ergebnis kommen

Die globale Wirtschaftspresse hat auf die rechtlichen Komplikationen hingewiesen, die sich aus der Vermischung von Finanz-, Sozial-, Umwelt- und Corporate-Governance-Politik ergeben:

Es scheint, dass diese strategischen Veränderungen durch eine Kombination aus öffentlichem Widerstand und einer Konzentration auf Unternehmensgewinne vorangetrieben werden.

Am 23. Oktober berichtete der führende US-Versicherungsmakler WTW, dass BlackRock, Vanguard und State Street einen erheblichen Rückgang ihrer verwalteten Vermögen (AUM) verzeichneten. Allein das von BlackRock fiel von über 10 Billionen Dollar auf knapp über 8 Billionen Dollar.

Am 31. Oktober kam Fortune zu dem Schluss, dass BlackRock, Vanguard und State Street „sich gegen ökologische und soziale Vorschläge gewandt haben … ein klares Zeichen für eine Gegenreaktion“.

Der Bericht stellte einen „drastischen“ Rückgang der Unterstützung für das Engagement der drei Vermögensgiganten in diesen Bereichen fest – bei BlackRock ging die Finanzierung von ESG-Maßnahmen ab 2021 um mehr als 30 Prozent zurück.

Konsequenzen in der realen Welt

Dies ist das späte Ergebnis einer Tatsache, die BlackRock selbst eingeräumt hat – und die einen Großteil der öffentlichen Missbilligung hervorgerufen hat – nämlich dass die ESG-Agenda eine wirtschaftliche und soziale Abrissbirne ist.

Bemerkenswerterweise hat BlackRock selbst zugegeben, dass seine Förderung von ESG durch das aggressive Streben nach Netto-Nullzinsen und Diversität tatsächlich zu einem schweren wirtschaftlichen Abschwung beigetragen hat.

In seinem „2023 Outlook“ erklärte der Vermögensverwaltungsriese, dass diese Initiativen ein wichtiger Faktor für das Ende der als „Great Moderation“ bekannten jahrzehntelangen Prosperitätsphase im Westen gewesen seien.

Kaufboykott – nicht Boykott

In seinem Video spricht Corbett offen über die Grenzen der Macht des einzelnen Verbrauchers. Man könne BlackRock nicht „direkt adressieren“, da es sich um eine Verwaltungsgesellschaft handele. Natürlich könne man den Unternehmen, an denen BlackRock und die anderen Giganten Vanguard und State Street beteiligt sind, die Unterstützung entziehen.

Aber Corbett geht vom Boykott einzelner Unternehmen zu dem faszinierenden Konzept des „Kaufboykotts“ über. Darunter versteht er, „sein Geld von den Unternehmen abzuziehen und es für Dinge auszugeben, die man sehen kann“.

Wie realistisch ist das? Es gibt bereits Unternehmen, die aus der wachsenden Unzufriedenheit der Öffentlichkeit darüber, was mit ihrem Geld geschieht, Kapital schlagen wollen – ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung.

Verhalten ändern – zum Guten

Die Investitionsplattform Reverberate zum Beispiel ermöglicht es den Nutzern, „Unternehmen hoch (über 2,5 Sterne) zu bewerten, wenn sie das Leben verbessern, oder niedrig, wenn sie das Leben verschlechtern“.

Außerdem bestimmt das Feedback der Nutzer, welche Aktien gekauft werden:

Unser börsennotierter Investmentfonds kauft Aktien von Unternehmen, deren durchschnittliche Bewertung hoch und/oder steigend ist, und verkauft Aktien von Unternehmen, deren durchschnittliche Bewertung niedrig und/oder fallend ist.

So heißt es auf der Website von Reverberate:

Auf diese Weise versuchen wir, die Kapitalallokation mit den Interessen der Allgemeinheit in Einklang zu bringen, die wir relativ unvoreingenommen und weitreichend einschätzen.

Der Rückgang der ESG-Agenda der Vermögensverwalter ist ein glückliches Korrektiv zu dem schädlichen Glauben, dass man gegen nichts etwas unternehmen kann.

Er zeigt, wie eine gut informierte öffentliche Meinung zu echten Veränderungen führen kann und wie wir mit einigen von Corbetts Erkenntnissen von der Beschwerde zu konstruktiven Maßnahmen für eine bessere Welt übergehen können.

Corbetts unterhaltsames Plädoyer für den Kampf gegen die wütenden Vermögensverwaltungsriesen können Sie hier sehen.