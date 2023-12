Das Spektakel, bei dem Zelensky durch die Welt reist und um mehr Geld bettelt, ist ebenso beschämend wie schäbig.

Der Stellvertreterkrieg der Vereinigten Staaten in der Ukraine gegen Russland hat bis zu 400.000 ukrainischen Soldaten das Leben gekostet. Allein in den letzten sechs Monaten wurden schätzungsweise über 120 000 ukrainische Soldaten bei einer gescheiterten Gegenoffensive getötet.

Sogar westliche Medien geben schüchtern die düstere Realität des Scheiterns zu, nachdem sie im vergangenen Jahr noch einen baldigen Sieg gegen Russland prophezeit hatten.

Doch fast zwei Jahre nach Ausbruch des Konflikts bittet der Führer des Marionettenregimes in Kiew seine westlichen Geldgeber weiterhin um Milliardenbeträge, um das Blutbad fortzusetzen – die größte bewaffnete Konfrontation in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die Feindseligkeiten gehen auf den Putsch in Kiew im Jahr 2014 zurück, der von der CIA orchestriert und von der Europäischen Union und Washington, die die traditionellen ukrainischen Beziehungen zu Russland kappen wollten, beschleunigt wurde. Diese Feindseligkeiten gipfelten im Februar 2022 in einem Krieg, der als Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland angesehen werden kann. Ein Krieg, der für die Westmächte gescheitert ist und friedlich ausgehandelt werden muss, um weiteren Tod und Zerstörung zu vermeiden.

In dieser Woche jedoch ging der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij “mit der Mütze in der Hand” nach Washington, um zusätzliche Mittel in Höhe von 60 Milliarden Dollar zu erbitten. Seine Bettelmission scheiterte. Der US-Kongress weigerte sich, das in seinem Namen von Präsident Joe Biden beantragte Zusatzgesetz für die Ukraine zu verabschieden.

Nach dieser Demütigung wandte sich Zelensky mit seiner Bitte an die Europäische Union. Die EU wiederum konnte sich nicht auf einen beantragten Fonds von 54 Milliarden Dollar für die Ukraine einigen.

Als eine Art Trostpreis erklärten die Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrem zweitägigen Gipfeltreffen in Brüssel, dass die Ukraine Verhandlungen über einen eventuellen Beitritt zu dem 27 Mitglieder zählenden Block aufnehmen könne. Diese Entscheidung wurde bombastisch als “historisch” gepriesen, doch schien sie mehr Theater als Substanz zu sein, da die Verhandlungen mehrere Jahre dauern werden und es keine Garantie dafür gibt, dass die Ukraine am Ende des langwierigen Prozesses tatsächlich die EU-Mitgliedschaft erlangen wird. Wird die Ukraine in ein paar Jahren überhaupt noch als Staat existieren, wie unser Kolumnist Stephen Karganovic diese Woche in einem Artikel überlegt hat?

Die EU-Beitrittsgespräche wurden zweifelsohne geführt, um von der Tatsache abzulenken, dass die EU-Gelder ausblieben, und insbesondere nach der miserablen Reaktion der US-Gesetzgeber.

Die ganze traurige Geschichte zeigt, dass der von den USA geführte Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu einem beklagenswerten schwarzen Loch für westliche öffentliche Gelder geworden ist. Angesichts des militärischen Debakels und des sinnlosen Blutvergießens wird es für Washington und Brüssel politisch unhaltbar, weiterhin Milliarden von Steuergeldern in diesen Abgrund zu schaufeln.

In dieser Woche standen insgesamt fast 100 Milliarden Dollar zwischen den USA und Europa für die Ukraine zur Debatte. Wie viele dringend benötigte öffentliche Dienste in westlichen Staaten könnten diese Art von finanzieller Unterstützung gebrauchen – und bekommen sie nicht?

Das Spektakel, bei dem Zelensky durch die Welt reist, um nach mehr Geld zu schnorren, ist ebenso beschämend wie schäbig.

Offiziellen Zahlen zufolge haben die westlichen Regierungen seit der Eskalation des Konflikts im Februar 2022 bereits insgesamt 200 Milliarden Dollar an die Ukraine gespendet.

Um diese Großzügigkeit in die richtige Perspektive zu rücken, wird geschätzt, dass der US-Marshall-Plan für den Wiederaufbau ganz Europas nach dem Zweiten Weltkrieg 173 Milliarden Dollar in heutigem Geld entspricht.

Stellen Sie sich das vor. Die westlichen Finanzhilfen für die Ukraine übersteigen dieses historische Rettungspaket bereits um etwa 30 Milliarden Dollar. Und dennoch versuchen die westlichen Regierungen, weitere 100 Milliarden Dollar aufzutreiben.

Daraus sind mehrere Schlüsse zu ziehen. Erstens ist der von den USA geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland unbestreitbar ein katastrophaler Fehlschlag. Trotz der beispiellosen Finanzierung von Waffen und anderer Unterstützung für das Kiewer Regime ist der Krieg für die Westmächte eine Sackgasse. Das 30-köpfige NATO-Militärbündnis steht vor einer Niederlage, die in seiner 75-jährigen Geschichte beispiellos ist.

Zweitens ist es offensichtlich, dass das Kiewer Regime nur durch die Überweisung riesiger Hilfsgelder aus dem Westen gestützt wird. Ohne diese Transfusionen von Waffen und Kapital ist das Regime am Ende. Es hat bereits eine große Anzahl von Truppen auf dem Schlachtfeld verloren. Die Rekrutierungsbemühungen laufen aus dem Ruder. Ohne den Rettungsanker der Hilfe ist das Regime am Ende. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft berichtete letzte Woche, dass die westlichen Kapitalzusagen an das Kiewer Regime seit dem Sommer drastisch zurückgegangen sind.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte diese Woche in seiner jährlichen Marathon-Fernsehbefragung mit der Öffentlichkeit und Journalisten, dass Russland sein Ziel, die von der NATO unterstützten Nazi-Truppen in der Ukraine zu vernichten, weiterverfolgen werde. Angesichts des desolaten Zustands des Kiewer Regimes besteht kaum ein Zweifel daran, dass dieses Ziel erreicht werden wird.

Eine weitere Schlussfolgerung ist das Ausmaß der Korruption, in der die Ukraine versinkt. Für all die Gelder, die in dieses Regime gepumpt wurden, ist so viel davon für die angegebenen Zwecke abgezweigt worden.

Das Obszöne an diesem Krieg ist die Korruption, der Tod und die Zerstörung von Volkswirtschaften in ganz Europa, während westliche Waffenkonzerne Megaprofite einfahren.

Zelenskys weltweite Betteltour ist ein verzweifelter Versuch, das Kriegsgeschäft noch eine Weile am Laufen zu halten. Er und seine Frau Olena haben sich mit Immobilien in Übersee und Einkaufsreisen nach Paris und New York bereichert. Zelensky und seine Kumpane wurden mit Blutgeld für ihre Rolle bei der Verbreitung des größten Kriegsbetrugs der modernen Geschichte entlohnt. Ein Betrug, der von den hart bedrängten und hinters Licht geführten westlichen Steuerzahlern finanziert wird, die von ihren Politikern und Medien über die “Verteidigung von Demokratie und Freiheit” in den Wind geschlagen wurden.

Um diese groteske Scharade aufrechtzuerhalten, greifen westliche Politiker, die von Rüstungsunternehmen und NATO-Denkfabriken bezahlt werden, zu verzweifelter Panikmache und Erpressung.

Präsident Biden hat wiederholt gewarnt, dass der Rest Europas von Moskau überrannt werden würde, wenn der Ukraine keine zusätzlichen Mittel zur “Verteidigung gegen die russische Aggression” zur Verfügung gestellt würden.

In Washington wurden diese Woche US-Gesetzgeber, die sich weigerten, die zusätzlichen Mittel für die Ukraine zu bewilligen, beschuldigt, Verräter zu sein, weil sie Russland helfen.

Zelensky appellierte an die europäischen Staats- und Regierungschefs, dass Putin jede negative Haltung gegenüber der Ukraine ausnutzen würde, und er appellierte an die EU, die Ukrainer nicht zu “verraten”.

Am Vorabend des Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel erklärte die Europäische Kommission, dass sie endlich 10 Milliarden Euro an zurückgehaltenen Geldern für Ungarn freigeben werde. Dies war eine Bestechung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, damit er den vorgeschlagenen 50 Milliarden Euro an zusätzlichen Hilfen für das Kiewer Regime zustimmt. Letztendlich stimmte Orban dem milliardenschweren Geldgeschenk nicht zu, sondern gab seine Ablehnung der Gespräche über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine auf. Die Stützung des Kiewer Regimes ist ein so schäbiges Geschäft, dass man in Brüssel mit Waffengewalt und Bestechung zur Tagesordnung übergeht.

Die horrende Verschwendung von Menschenleben und finanziellen Ressourcen in der Ukraine durch die westliche Elite – anstatt sich um Diplomatie und Frieden zu bemühen – ist ein Zeichen dafür, dass diese Regime zutiefst korrupt und zum Scheitern verurteilt sind.

Der Konflikt in der Ukraine hat die Spannungen zwischen den Atommächten rücksichtslos angeheizt und Generationen von Amerikanern und Europäern zur Verschuldung verdammt. Der Krieg in der Ukraine ist eine historische Sackgasse für die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Vasallen. Zelenskys Bettelschale ist ein Todesröcheln.