Es geht los: Hier kommen die KI-Deep Fake News-Moderatoren

In Zukunft wird KI Nachrichten schreiben und sie mit Deep Fake News AI Moderatoren präsentieren. Wenn die KI immer besser wird, wird man nicht mehr unterscheiden können, was gefälscht und was echt ist. Einige Experten prognostizieren, dass bis 2028 bis zu 80 Prozent der Nachrichten auf diese Weise verbreitet werden. Kommen dann noch KI-Bots hinzu, die von KI generierte Nachrichten kommentieren, verschwindet die Realität im Rückspiegel. ⁃ TN-Redakteur

Journalisten haben Pläne für Nachrichtensprecher mit künstlicher Intelligenz als „absolut beängstigend“ bezeichnet, obwohl ein Sender in Los Angeles sie im nächsten Jahr einführen will.

Channel 1 setzt die Technologie ein, um digitale Menschen zu schaffen, die über die Ereignisse in der Welt berichten.

Der Sender will sie ab Februar über kostenloses, werbefinanziertes Streaming-Fernsehen anbieten, unter anderem über Apps wie Crackle, Tubi oder Pluto.

Die Nachricht hat jedoch Journalisten in den USA aufgeschreckt, die warnen, dass dies „enorme Auswirkungen auf die bereits dezimierte Nachrichtenindustrie haben könnte“.

Die Geschäftsführerin der Ruby Media Group, Kristen Ruby, sagte auf X: „Wenn Sie an das Konzept der ‚Fake News‘ glauben, haben Sie nichts gesehen. Zumindest werden Ihre Nachrichten von Menschen präsentiert. Wenn KI-Nachrichtensprecher menschliche Nachrichtensprecher ersetzen, wird das Konzept der Fake News eine ganz andere Bedeutung bekommen.

Alec Lazenby, ein Reporter der kanadischen Tageszeitung BC Today, äußerte sich auf X ebenfalls besorgt: „Das ist absolut beängstigend. Die Entwicklung eines vollständig KI-gesteuerten Rundfunks ist mehr als beeindruckend, könnte aber enorme Auswirkungen auf eine bereits dezimierte Nachrichtenindustrie haben und den Verlust von hoch qualifizierten Reportern und Moderatoren beschleunigen.

DailyMail.com sprach mit dem Gründer von Channel 1, Adam Mosam, der versicherte, dass sein Unternehmen die umstrittene Technologie nicht ausnutzen werde.

Mosam räumte ein, dass der Missbrauch von KI-generierten Nachrichten unvermeidlich sei, doch Channel 1 wolle „dem zuvorkommen und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie schaffen“.

Doch das Publikum sieht eine dystopische Zukunft, in der „Fake News“ die Oberhand gewinnen, weil Computeralgorithmen sie generieren.

Viele Online-Publikationen sind im vergangenen Jahr diesen Weg gegangen, und fast alle haben ihre Entscheidung bereut.

Der Massenmedienkonzern Gannett besitzt mehrere Publikationen in den USA, darunter das Louisville Courrier Journal, AZ Central, Florida Today und das Milwaukee Journal Sentinel, das einen KI-Dienst namens LedeAI nutzte, um lokale High-School-Sportberichte zu erstellen.

Gannet stellte sein KI-Experiment im August nach zahlreichen Fehlern in den Artikeln ein. Die Öffentlichkeit ist zwar nicht so sehr an lokalen Highschool-Nachrichten interessiert, befürchtet aber, dass solche Fehler auch auf globaler Ebene passieren könnten.

Sports Illustrated ist ein weiterer gescheiterter Versuch.

Vergangenen Monat geriet das altehrwürdige Magazin in die Kritik, weil es KI-generierte Texte veröffentlichte, die Bilder gefälschter Autoren enthielten und gefälschte Profile erstellten.

Und am Dienstag entließ die Arena Group Holdings, der Sports Illustrated gehört, den CEO Ross Levinsohn wegen dieser Vorwürfe.

Mosam 1 erklärte gegenüber DailyMail.com, dass das Unternehmen plane, den Zuschauern transparent zu machen, welches Filmmaterial original und welches KI-generiert sei.

Doch die Worte des Gründers scheinen nicht auszureichen, um die Gemüter zu beruhigen.

Der amerikanische Tech- und Social-Media-Kommentator Lance Ulanoff äußerte sich in einem Post ähnlich kritisch: „KI-Nachrichtensprecher sind genau das, was man in seinem faktenbasierten, nachrichtenarmen Leben nicht benötigt“.

Die Empörung kommt nicht nur aus der Medienbranche – auch der Normalbürger ist verunsichert von den digitalen Menschen.

Direktor Lee Kirton sagte: „Aber die Nachrichtensprecher, die vollständig von KI generiert werden, machen mir Sorgen. Wir leben in einer Welt der Desinformation, digitale Medienkompetenz ist wichtig, Social-Media-Kanäle sind bereits mit gefälschten Videos und Fehlinformationen überflutet, und die Macht wird sie nutzen… nicht nach oben schauen.

Olga Klofac, die in Irland lebt, sagte: „Es ist bereits schwierig, etwas im Internet zu vertrauen, und es wird noch schwieriger werden.

Mosam erklärte gegenüber DailyMail.com, dass Channel 1 plane, für kritischere Geschichten menschliche Moderatoren vor Ort einzusetzen, aber dieses Szenario wurde in dem 21-minütigen Demonstrationsvideo nicht gezeigt.

Stattdessen zeigt der Clip mehrere KI-generierte Menschen, die die Nachrichten mit ähnlichen, sehr natürlich wirkenden Handgesten präsentieren.

Bei näherer Betrachtung der Hände fällt jedoch auf, dass die Finger länger sind und jede Hand mehr als fünf Finger hat.

Und obwohl ihre Augen blinzeln, scheinen sie innerlich tot zu sein und keine Gefühle zu zeigen.

Jane Rosenzweig, Direktorin des Harvard Writing Centers, kommentierte das Thema auf X: „Es gäbe viel dazu zu sagen, aber für den Moment sollte man nur festhalten, dass diese KI-generierten, nicht-menschlichen Nachrichtensprecher keine wirklich „emotionalen“ Nachrichten liefern werden.

Die tatsächlichen Informationen, die in den Channel 1 Nachrichten enthalten sind, werden aus drei Quellen stammen: Partnerschaften mit noch zu benennenden alten Nachrichtensendern, angeheuerten freiberuflichen Journalisten und KI-generierten Nachrichtenberichten, die aus vertrauenswürdigen offiziellen Quellen wie öffentlichen Aufzeichnungen und Regierungsdokumenten stammen.

Mosam wollte nicht sagen, welche ehemaligen Nachrichtensender eine Partnerschaft mit Channel 1 eingegangen sind.

Gegenüber DailyMail.com sagte er, dass die Menschen an der Produktion des Senders beteiligt sein werden.

Eines der Hauptziele von Channel 1 ist es, personalisierte Nachrichtenfeeds mit einer App zu produzieren, die wie TikTok funktioniert und lernt, was jeder Zuschauer sehen möchte.

Aber ein Nachrichtenkanal, der sich mit TikTok vergleicht, hat auch rote Flaggen ausgelöst, da die in chinesischem Besitz befindliche App dafür bekannt ist, mit gefälschten Nachrichten und Deepfakes von Politikern überschwemmt zu werden, die Fehlinformationen verbreiten.

Wir glauben, dass wir ein besseres Nachrichtenprodukt schaffen können, um die Menschen wirklich besser zu informieren“, sagt Mosam.

Anstatt den Zuschauern ein standardisiertes Programm zu bieten, das für alle Menschen auf der Welt ein oder zwei Stunden lang dieselben Inhalte zeigt, wird Channel 1 den Zuschauern ermöglichen, die Nachrichten auszuwählen, die sie sehen möchten.

Der durchschnittliche Zuschauer sieht sich 25 Minuten Nachrichten pro Nacht im Kabelfernsehen an, das sind vielleicht 9 oder 10 Geschichten“, sagt Mosam.

Wenn wir 500 Nachrichten generieren und die richtigen 9 oder 10 für Sie auswählen können, können wir Sie besser informieren und Ihnen in der zur Verfügung stehenden Zeit das zeigen, wonach Sie suchen.

Mit der Zeit, so Mosam, lernt die App die Vorlieben und Gewohnheiten der Nutzer kennen.

Wenn es um Finanznachrichten geht, berichten wir vielleicht über die Aktien, die Sie besitzen, oder über die Bereiche, für die Sie sich interessieren. Wenn es um Sport geht, sind es vielleicht Ihre Lieblingsmannschaften.

Eine weitere KI-basierte Lösung, die Channel 1 einsetzen wird, ist die Übersetzung für ein internationales Publikum.

Der Sender zeigte ein Beispiel einer lokalen Nachrichtensendung mit einem französischen Mann, dessen Stimme und Mundbewegungen digital durch eine englische Übersetzung ersetzt wurden.

Der Einsatz von digitalen Synchronsprechern wirft Bedenken hinsichtlich des Rechts am eigenen Bild auf, das von Schauspielern bei den jüngsten Verhandlungen und Streiks der Screen Actors Guild (SAG) als Hauptanliegen vorgebracht wurde.

Wir wollen nicht, dass unser Bild für etwas benutzt wird, an das wir nicht glauben, um etwas Verrücktes oder Falsches zu sagen, um die Leute zu täuschen“, sagte Mosam. Das ist eine beängstigende Vorstellung. Und wir haben die Absicht, uns an alle guten Praktiken und Standards zu halten, die in unserer Branche, in der Unterhaltungsindustrie oder einfach in der gesamten Menschheit gelten.