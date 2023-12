Biden will Gaza weiter niederbrennen

Caitlin Johnstone

Notizen vom Rande der narrativen Matrix

Beamte der Biden-Administration teilen der Presse mit, dass sie nicht beabsichtigen, die Militärhilfe für Israel an Bedingungen zu knüpfen.

CNN berichtet:

Die Biden-Administration habe derzeit keine Pläne, die Militärhilfe für Israel an Bedingungen zu knüpfen, sagten Beamte gegenüber CNN, obwohl demokratische Gesetzgeber und Menschenrechtsorganisationen zunehmend fordern, dass die USA ihre Waffenlieferungen einstellen, wenn Israel nicht mehr tue, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. In einer Rede vor Spendern der Demokraten in Washington räumte Präsident Joe Biden diese Woche ein, dass er harte Gespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu über Israels Militäraktion, den Verlust internationaler Unterstützung und die Notwendigkeit einer Zweistaatenlösung unter Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde geführt habe. In diesen Gesprächen habe er aber auch gesagt: „Wir werden nichts anderes tun, als Israel in diesem Prozess zu schützen. Nicht eine einzige Sache“.

Auch US-Beamte erklärten gegenüber CNN, dass die USA nicht die Absicht hätten, ihre Position zu ändern und eine rote Linie bei der Lieferung von Waffen und Munition an Israel zu ziehen.

US Has No Plans to Restrict Military Aid to Israel Despite Biden Calling Gaza Bombing ‘Indiscriminate’

US officials not conducting assessments of Israeli strikes

by Dave DeCamp@DecampDave #Gaza #Israel #militaryindustrialcomlex #GazaCeasefireNOW https://t.co/OvJEF3FRpL pic.twitter.com/109BDTmpkL — Antiwar.com (@Antiwarcom) December 14, 2023

Das ist die wahre Geschichte von Washingtons Beziehung zum Gaza-Brand. Ignorieren Sie all ihre vorgetäuschte Besorgnis über die zivilen Opfer und ihre Posen über Israels Notwendigkeit, dies schnell zu beenden; in Wirklichkeit beabsichtigen sie, diese massive Gräueltat bedingungslos zu unterstützen.

❖

„Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ klingt vernünftig, bis man erkennt, dass es in Wirklichkeit bedeutet: „Israel hat das Recht, so viele palästinensische Kinder zu töten, wie es will, um jeden bewaffneten Widerstand gegen ein mörderisches und tyrannisches Besatzungsregime auszulöschen“.

❖

Unterstützer Israels sagen gerne: „Die Hamas kann das jederzeit beenden, indem sie aufgibt.“

Israel kann dies jederzeit beenden, indem es aufhört, ein mörderisches und tyrannisches Besatzungsregime zu sein, das durch endlose Gewalt und Apartheid zusammengehalten wird. Israel wurde nicht angegriffen, weil die Palästinenser von Natur aus böse sind und Juden töten wollen, Israel wurde angegriffen, weil es die Palästinenser seit Generationen grausam behandelt hat. Wenn Israel und seine Verbündeten die Ungerechtigkeiten beenden, Wiedergutmachung leisten und das Unrecht, das den Palästinensern in den vergangenen 75 Jahren angetan wurde, wiedergutmachen würden, könnte es einen dauerhaften Frieden geben.

Man kann nur glauben, dass all diese intensiven zivilen Kämpfe notwendig sind, um Frieden zu erreichen, wenn man glaubt, dass die Palästinenser orkähnliche Untermenschen sind, die aus einem angeborenen Hass heraus handeln und mit denen man deshalb nicht reden oder verhandeln kann. Es ist nicht in Ordnung, dass erwachsene Menschen das glauben.

„Die Hamas kann das jederzeit beenden, indem sie aufgibt“ bedeutet in Wirklichkeit: „Israel kann die Kinder von Gaza so lange ermorden, bis die Regierung von Gaza ihm gibt, was er will“. Das ist die schlimmste Position, die man sich vorstellen kann. Das ist für niemanden eine akzeptable Position.

❖

Finden Sie jemanden, der Sie so sehr liebt, wie Deutschland es liebt, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen.

❖

Israels einzigartiger Fokus auf Angriffe auf Krankenhäuser macht als militärische Strategie keinen Sinn, aber als Strategie der ethnischen Säuberung sehr wohl.

❖

Westliche Medien sprechen ständig von „vom Iran unterstützten“ Kräften im Jemen, in Syrien und im Irak, aber die israelischen Bombardierungen werden nie als „von den USA unterstützt“ bezeichnet, obwohl dies unbestreitbar der Fall ist und obwohl die Beweise dafür viel stärker sind als die Behauptungen über iranische Unterstützung.

❖

Sowohl Zionisten als auch Judenhasser vermischen Judentum und Zionismus, und sowohl Zionisten als auch Judenhasser tragen zur Verbreitung des Judenhasses bei, indem sie die Öffentlichkeit mit dieser Verzerrung indoktrinieren.

❖

So zu tun, als seien pro-palästinensische Parolen wie „Free Palestine“ und „From the river to the sea“ antisemitische Hassverbrechen, und dann zu behaupten, man fühle sich dadurch bedroht, ist so, als würde ich behaupten, der Satz „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ bedeute „Völkermord an allen weißen Australiern“, und dann zu sagen, ich fühle mich jetzt sehr unsicher, weil ich in einer Gesellschaft lebe, die ständig nach meinem Tod ruft.

Es geht nicht um Sie. Menschen, die sich aktiv gegen Völkermord aussprechen, haben nichts mit Ihnen zu tun. Es geht nicht um Ihre Religion. Es geht nicht um Ihre Gefühle. Es geht nicht darum, ob Sie sich auf einem Elite-Universitätscampus sicher fühlen. Es geht darum, einen aktiven Völkermord zu beenden. Es hat nichts mit Ihnen zu tun.

❖

Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass Israel-Unterstützer als Reaktion auf Nachrichten über getötete Zivilisten in Gaza Dinge sagen wie „Fick dich und finde es heraus“ und „Das ist es, was du bekommst“. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man so auf das Töten von Kindern reagieren kann.

Man weiß doch, dass all diese großen, harten Kerle, die als Reaktion auf Kritik an Israels Massakern an Kindern „Fick dich und finde es heraus“ schreien, im wirklichen Leben die schwächsten, glasäugigsten, spindeldürrsten kleinen Schlampen der Welt sind. Ich bin mir 100% sicher, dass ich jede von ihnen in einem fairen Kampf besiegen könnte.

❖

Meine treibende Motivation ist: „Kann ich etwas tun, um es früher zu beenden?“ Denn wenn ich es auch nur zehn Minuten früher beende, bedeutet das, dass ein Kind, das sonst gestorben wäre, lebt. Es bedeutet, dass jemand seine Gliedmaßen behalten kann. Es bedeutet, dass eine Familie ein Zuhause hat, in das sie zurückkehren kann.

❖

Ich kritisiere Israel nicht, weil ich es will, ich kritisiere Israel, weil ich es muss. Wenn ich es vermeiden könnte, Dinge zu sagen, die dazu führen, dass mich seltsame Soziopathen den ganzen Tag anschreien und als Nazi beschimpfen, würde ich es tun. Aber wenn Israel schreckliche Massengräuel begeht, dann muss man sich dagegen wehren.