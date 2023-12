„Das sind Dinge, die Sie nicht verstehen können“: Bericht wirft neues Licht auf Hamas-Angriff auf Israel

Der Armeeveteran Erez Tidhar von der Einheit Eitam sah am 7. Oktober, wie ein israelischer Apache-Hubschrauber auf den Kibbutz Be’eri zielte.

Jede Minute schlug eine Rakete ein, erinnert sich Tidhar. „Und dann denkst du: ,Ich verstehe das nicht. „Ein Hubschrauber der israelischen Armee schießt auf einen israelischen Kibbuz“, sagte er dem Fernsehsender Kan, „und dann siehst du einen Panzer durch die Straßen des Kibbuz fahren und eine Granate auf ein Haus abfeuern. Das sind Dinge, die man nicht verstehen kann“.

Ein israelischer Freiwilliger sah am 7. Oktober, wie ein Apache-Hubschrauber auf den Kibbuz Be’eri feuerte Es häufen sich weiterhin Beweise dafür, dass das israelische Militär seine eigenen Siedlungen zerstört und Bürger getötet hat, aber die Armeespitze weigert sich, Nachforschungen anzustellen.

Israeli volunteer saw Apache helicopter fire into Kibbutz Be’eri on October 7



Evidence continues to amass that the Israeli military destroyed its own settlements and killed citizens, but army brass refuses to investigate.



