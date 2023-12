Pilotenausfälle im November

Pilotenausfall – Ryanair Flug RK-8528 (STN-OZZ) von London Stansted, UK, nach Ouarzazate, Marokko, am 5. Dezember 2023 – Pilot fühlte sich unwohl, die Crew leitete das Flugzeug nach Faro, Portugal, um und landete sicher.

Dies ist der 5. Ausfall eines Piloten innerhalb von 3 Wochen!

29. November 2023 – American Airlines Flug AA755 CDG-PHL, von Paris, Frankreich, nach Philadelphia, PA, der Pilot erlitt einen Anfall und brach im Cockpit zusammen.

26. November 2023 – Ryanair Flug FR-3472 (LTN-RZE) von London Luton, Vereinigtes Königreich, nach Rzeszow, Polen, am 26. November 2023 wurde einer der Piloten krank, das Flugzeug wurde nach Krakau umgeleitet und landete sicher.

20. November 2023 – Air Transat Flug TS-186 (YYZ-PUJ) von Toronto, Kanada nach Punta Cana, Dominikanische Republik – der Pilot wurde arbeitsunfähig und durch einen Passagier ersetzt.

16. November 2023 – Tod eines Air India-Piloten – der 37-jährige Air India-Pilot Captain Himanil Kumar erlitt während des Trainings am Indira Gandhi International Airport in Delhi einen Herzstillstand und verstarb plötzlich!

Ich habe alle Notfälle und Todesfälle von Piloten im Jahr 2023 in meinen Artikeln verfolgt. Bitte folgen Sie mir für eine vollständige Berichterstattung.

BREAKING NEWS: Pilot Incapacitation – Ryanair Flight RK-8528 (STN-OZZ) from London Stansted, UK, to Ouarzazate, Morocco, on Dec.5, 2023 – pilot felt unwell, crew diverted plane to Faro, Portugal, landed safely



This is the 5th pilot incapacitation in 3 weeks!



Nov.29, 2023 -… pic.twitter.com/3VtF3Y91Eb