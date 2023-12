Blick auf den Gaza-Streifen: „Unsere politische Klasse legt nur Lippenbekenntnisse zu den Menschenrechten ab“.

Am Sonntag, 10. Dezember, jährte sich zum 75. Mal die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) durch die Vereinten Nationen. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) durch die Vereinten Nationen. Dieser Meilenstein fällt in eine Zeit, in der die Vernachlässigung und Missachtung der Menschenrechte weltweit zu Gewalt geführt hat. Und wie der Gaza-Streifen zeigt, wird die AEMR zusammen mit den Menschen, die sie schützen soll, unter den Trümmern begraben, schreibt Jeremy Corbyn.

Jeremy Corbyn, Abgeordneter für Islington North, schrieb den folgenden Artikel, der ursprünglich für das @tribunemagazine zum 75. Jahrestag der AEMR veröffentlicht wurde.

Schauen Sie sich Gaza an – unsere politische Klasse legt nur Lippenbekenntnisse zu den Menschenrechten ab“.

Von Jeremy Corbyn

Heute ist der 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Sie wurde unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs verabschiedet und enthält 30 unveräußerliche Rechte und Freiheiten, die uns allen zustehen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Glauben, Sprache, Religion oder Herkunft. Recht auf Leben, Freiheit und Privatsphäre, Meinungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit. Freiheit von Folter, willkürlicher Verhaftung oder Verbannung. Das Recht auf soziale Sicherheit, Bildung, gleiches Entgelt und einen angemessenen Lebensstandard, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung und ärztliche Versorgung. Das Recht, Asyl zu suchen.

Die Tragweite dieser Errungenschaft ist nicht zu unterschätzen. In diesem Dokument wurden zum ersten Mal grundlegende Menschenrechte für alle Menschen festgeschrieben. Seither dient sie Menschenrechtsaktivisten weltweit als Grundlage für die Verteidigung der Würde und Gleichheit der Menschen.

Der heutige Tag ist jedoch kein Anlass zum Feiern. Es ist ein Tag des Nachdenkens.

75 Jahre nach der Verabschiedung dieses bahnbrechenden Dokuments werden Millionen von Menschen noch immer die Grundrechte und -freiheiten vorenthalten, die darin verankert werden sollten. Heute leben 700 Millionen Menschen in extremer Armut und müssen mit weniger als 2,15 Dollar pro Tag auskommen. Zwei Drittel von ihnen sind Kinder. Im Jahr 2022 wurden mehr als 238.000 Menschen in Konflikten getötet – die höchste Zahl an Todesopfern seit Beginn dieses Jahrhunderts. Flüchtlinge vor Krieg, Verfolgung, Menschenrechtsverletzungen und Klimakatastrophen ertrinken im Meer.

Diese grotesken Ausmaße von Armut, Gewalt und Verzweiflung sind nicht die Schuld oder das Versagen der AEMR. Sie sind die Schuld und das Versagen von Regierungen, die Lippenbekenntnisse zu einem Dokument ablegen, dessen Grundprinzipien sie weiterhin mit Füßen treten.

Am Montag werden die Abgeordneten den Jahrestag der AEMR mit einer Mahnwache bei Kerzenlicht unter dem Motto „Parlamentarier für den Frieden“ begehen. Welche Ironie, dass die Mehrheit der Abgeordneten grünes Licht für einige der schrecklichsten Formen von Tod und Zerstörung gegeben hat, die wir seit Jahrzehnten gesehen haben.

In den vergangenen zwei Monaten wurden 1.200 Menschen in Israel und 17.700 Menschen in Gaza getötet. 1,8 Millionen Menschen in Gaza sind vertrieben worden. Die Hälfte aller Wohnungen wurde zerstört. Wenn das Gesundheitssystem nicht wiederhergestellt wird, könnten mehr Menschen an Krankheiten sterben als durch Bombardierungen. Vergangenen Monat stimmte das Parlament über die Forderung nach einem Waffenstillstand ab. Die Abgeordneten standen vor einer einfachen moralischen Entscheidung: Unterstützen sie das wahllose Töten von Menschen oder wollen sie den weiteren Verlust von Menschenleben verhindern? Beschämenderweise stimmte die Mehrheit der Abgeordneten gegen einen Waffenstillstand. Heute leben die Menschen in Gaza mit den Folgen.

Haben die Palästinenser nicht das unveräußerliche recht auf Leben, das in der AEMR verankert ist? Haben palästinensische Kinder nicht das Recht, in der Schule zu lachen und mit ihren Freunden zu spielen? Die Menschen in Gaza zahlen den Preis für ein schreckliches Verbrechen, das sie nicht begangen haben. Es ist eine Form der Kollektivstrafe, die in direktem Widerspruch zum zentralen Mantra der AEMR steht: dass Menschen nicht aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Herkunft diskriminiert werden dürfen. Die AEMR wird unter den Trümmern begraben, zusammen mit den Menschen, zu deren Schutz dieses Dokument geschrieben wurde.

Auf der ganzen Linie zeigen unsere politischen Vertreter eine unglaubliche Heuchelei, wenn es darum geht, sich zu einem Dokument zu bekennen, das sie anscheinend nicht respektieren. Während wir hier sprechen, versucht unsere Regierung, internationales Recht zu umgehen, um ihre Angriffe auf die Rechte von Flüchtlingen durchzusetzen. Und sie wird dabei von einer Oppositionsbank ermutigt, die sich weigert, das Recht auf Asyl moralisch zu verteidigen. Die Tories haben in der Einwanderungsfrage nicht versagt, weil sie die Kontrolle über die Grenzen verloren haben. Sie haben versagt, weil sie sich als unfähig erwiesen haben, die Menschenrechte derer zu schützen, die einen sicheren Ort suchen. Flüchtlinge sind keine politischen Spielfiguren, über die man diskutieren und die man entmachten kann. Sie sind Menschen, deren Hoffnungen und Träume nicht geopfert werden dürfen, um die rechte Presse zu besänftigen.

Die Schaffung der AEMR sollte ein Meilenstein sein. Umso beschämender ist es, dass viele ihrer lautstärksten Befürworter die eigentliche Grundlage für die Existenz dieses Dokuments weiterhin verraten. Heute müssen wir unser Bekenntnis zu den allgemeinen Menschenrechten erneuern. Dieses Bekenntnis ist nichtig, wenn wir nicht bereit sind, uns für die Forderungen zu organisieren, die für die Verwirklichung der AEMR unerlässlich sind.

Wir werden weiterhin für einen dauerhaften Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln, das Ende der Belagerung des Gazastreifens und den einzigen Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden demonstrieren: das Ende der Besatzung Palästinas.

Wir werden uns weiterhin für ein humanes Asylsystem, für sichere Fluchtwege und für eine Gesellschaft einsetzen, in der jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft, mit Würde und Fürsorge behandelt wird.

Wir werden uns weiter für eine gerechtere Welt einsetzen. Eine Welt, in der Wohlstand geteilt und nicht gehortet wird. Eine Welt, in der die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht die Gier der Konzerne. Eine Welt, die anerkennt, dass Menschenrechtsverletzungen überall Menschenrechtsverletzungen sind. Eine Welt, die wie die AEMR anerkennt, dass „die gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der menschlichen Familie die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt sind“.

Quelle: Jeremey Corbyn für die Zeitschrift Tribune