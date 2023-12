COVID war ein High-Tech-Coup, der nicht verschwunden ist: Lockdowns 2.0, großer Reset steht bevor

Der März 2020, der Monat und das Jahr, in dem die „Pandemie“ des Wuhan Coronavirus (COVID-19) ausgerufen wurde, markierte einen bedeutenden Wendepunkt für die Zivilisation. Wie vor dem 11. September ist die Welt seitdem nicht mehr dieselbe – und es wird noch viel mehr kommen.

Die Ausgangssperren, die Schließung von Geschäften und Schulen, die Masken- und Impfpflicht und die durch soziale Distanzierung ausgelöste Angst vor anderen, die die Welt in den Jahren nach dem Start von COVID Anfang 2020 erlebte, waren nur ein Vorgeschmack auf die noch viel schlimmere Zukunft, die die Globalisten für die Welt geplant haben.

„Was im März 2020 geschah, war ein Hightech-Staatsstreich gegen Rechte und Freiheiten“, warnt das Brownstone Institute. „Er ist nicht verschwunden. Deshalb gibt es auch keine Entschuldigung für den Kampf gegen die Pandemie. Zu viele Menschen sind reich geworden, und sie haben das meiste von dem bekommen, was sie wollten, um den Großen Neustart einzuleiten.“

„Es wird noch viel mehr Krisen geben: mehr seltsame Krankheiten, mehr anomale Wettermuster, mehr und unerwartete Gründe, die Bevölkerung in Panik zu versetzen und eine weitere ’nationale‘ Reaktion zu provozieren. Die Mainstream-Medien werden wie beim letzten Mal mitmachen. Das Gleiche gilt für alle wichtigen sozialen Medien und Stimmen aus der Wirtschaft, die alle von der Bürokratie des Tiefen Staates unterstützt werden, von denen einige vor einem Jahrzehnt bisher nicht einmal existierten“.

Der nächste Lockdown à la COVID wird viel schlimmer sein als der erste.

Die Brutalität der Regierung wurde durch COVID zumindest für einige akzeptabel gemacht. Er verkörperte die Bemühungen der Globalisten, die Welt zu vergemeinschaften, aber nicht auf eine gute Art und Weise, indem er es vernünftig erscheinen ließ, die Welt grundsätzlich herunterzufahren, um alle „sicher“ zu halten.

Es gibt kaum eine andere Entschuldigung dafür, als die Öffentlichkeit mit einer ununterbrochenen Propaganda über einen „Virus“ zu bombardieren, der herumschwirrt und Menschen nach Belieben infiziert. Für die Ängstlichen war das mehr als genug, um die Pausetaste für das menschliche Leben so lange zu drücken, wie es Regierung und Medien für notwendig hielten.

Was während COVID passierte, stand im krassen Gegensatz zu dem, was zumindest die Gründerväter der Vereinigten Staaten für die Amerikaner geplant und beabsichtigt hatten. Alles, was nötig war, um die gesamte Verfassung auf den Kopf zu stellen, war die Bedrohung durch eine „Infektionskrankheit“, von der viele heute glauben, dass sie in einem kommunistischen chinesischen Labor mit amerikanischen Steuergeldern ausgeheckt wurde.

Auch wenn sich die Lage seit Beginn der „Pandemie“ etwas beruhigt hat, sollte man sich nicht täuschen lassen: Der Deep State ist bis jetzt mit allen fertig. Erwarten Sie Lockdowns 2.0, nur diesmal mit konzentrierten „Quarantäne“-Lagern, um die „Kranken“ und „Infizierten“ unterzubringen. Alles, was wir benötigen, ist ein weiterer Katalysator, um die Massen zu täuschen.

Es wird weitere Krisen geben, die von den Mächten geplant werden, um den Frieden zu destabilisieren, um noch mehr Angst zu schüren, und voilà: eine weitere falsche „Pandemie“ ist geboren.

„Täuschen Sie sich nicht: Die repräsentative Regierung, wie sie genannt wurde, ist dabei, durch einen Biosicherheitsstaat ersetzt zu werden, der sich nicht darum schert, was seine Untertanen glauben oder sagen“, fährt das Brownstone Institute fort. Es ist ein massiver Wandel, der so schockierend ist, dass wir uns nie hätten vorstellen können, in solchen Zeiten zu leben.

„Wir hätten uns nie vorstellen können, dass grundlegende Wahrheiten über Menschenrechte und Freiheiten als altmodisch abgetan und nicht mehr als sinnvolle Anliegen angesehen werden. Unsere Aufgabe ist es, zuzusehen, wie fast der gesamte Planet von einer technokratischen Oligarchie übernommen wird, die niemandem Rechenschaft schuldig ist außer dem einen Prozent des Reichtums der herrschenden Klasse.