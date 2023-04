Robert Malone lässt die Bombe platzen! mRNA-Injektionen bei Schweinen und Kühen.

„Bevor wir über mRNA-Impfstoffe für Nutz-, Haus- und Wildtiere diskutieren, müssen wir uns zunächst mit dem Problem befassen, das im Raum steht. Wie kann es sein, dass die Öffentlichkeit Zugang zu Informationen über klinische Studien für Menschen hat, aber nicht dasselbe für klinische Studien zur Tiergesundheit?“, fragt Dr. Robert Malone.

Nachfolgend die Analyse des Arztes über die Impfung von Tieren mit mRNA:

„In den frühen Tagen der AIDS-Epidemie forderte die AIDS-Gemeinschaft den öffentlichen Zugang zu klinischen Studien. Im Jahr 1988 verabschiedete der US-Kongress den Omnibus Health Care Extension Act of 1988 (Public Law 100-607), der die Entwicklung einer Datenbank für Informationsdienste zu klinischen AIDS-Studien vorschrieb. Dieses Kongressgesetz motivierte andere gemeinnützige Gruppen, die sich mit der Krankheit befassen, Zugang zu verlangen.

Der Food and Drug Administration Modernization Act von 1997 änderte den Food, Drug, and Cosmetic Act und den Public Health Service Act, um die NIH zu verpflichten, eine öffentlich zugängliche Datenbank für klinische Studien zu erstellen.

Dies führte schließlich zur Entwicklung der Website ClinicalTrials.gov, die die Nachverfolgung von Wirksamkeitsstudien für neu zugelassene Prüfmedikamente (einschließlich Impfstoffe) ermöglicht.

Das Gesetz besagt (aus Wikipedia):

Staatlich und privat finanzierte klinische Versuche;

Der Zweck jedes experimentellen Medikaments;

Kriterien für die Eignung der Probanden zur Teilnahme an der klinischen Prüfung;

Standort der klinischen Prüfzentren, die für eine Studie genutzt werden; und

eine Kontaktstelle für Patienten, die sich für die Teilnahme an der Studie interessieren.

Die National Library of Medicine in den National Institutes of Health als Gastgeber der öffentlichen Website/Datenbank

(Übrigens hatte einer meiner früheren Kunden den Bundesvertrag zur Unterstützung von ClinicalTrials.gov und Pubmed. Ich habe einige Zeit in den Hinterzimmern der NLM verbracht und kenne mich mit diesen Dingen ziemlich gut aus….)

Die durchsuchbare Website ClinicalTrials.gov wurde am 29. Februar 2000 der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht.

ClinicalTrials.gov macht die Suche nach klinischen Studien am Menschen einfach. Eine schnelle Suche zeigt zum Beispiel, dass über 50 klinische Studien für mRNA-Impfstoffe laufen und über 200 registriert sind.

Für Tiere gibt es keine solche Datenbank. mRNA-Impfstoffe auf dem „Tiergesundheits“- oder Veterinärmarkt sind schwer zu verfolgen, bis das Unternehmen oder das USDA bereit ist, Informationen über die Entwicklung oder Freigabe des Produkts zu veröffentlichen. Das USDA und/oder die NIH verfügen über keinen Mechanismus zur Verfolgung potenzieller neuer Impfstoffe, Medikamente oder biologischer Präparate für den Tiermarkt.

Daher muss man sich bei der Entdeckung solcher neuen Produkte auf Pressemitteilungen, gelegentlich auf Peer-Review-Artikel, Konferenznotizen, USDA-Bewilligungs- und Vertragsmitteilungen, Universitäts-Websites und Firmenprofile verlassen. Meiner Meinung nach ist das nicht ausreichend und ganz sicher nicht transparent. Nach dem Bundesgesetz sollte die Öffentlichkeit freien Zugang zu den Ergebnissen dieser Art von staatlich finanzierter Forschung haben.

In der heutigen Folge wird der Stand der mRNA-„Impfstoffe“ für die „Gesundheit“ von Tieren erörtert. Unter Berufung auf öffentliche Quellen werde ich darlegen, was über kommerzielle Verbindungen und Partnerschaften, die beteiligten Unternehmen, laufende Forschungsarbeiten und Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien bekannt ist und was nicht.

Bayer kooperiert mit BioNTech bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und Medikamenten für die Tiergesundheit

Gentechnik und Biotechnologie Nachrichten. 10. Mai 2016

Bayer wird mit BioNTech zusammenarbeiten, um neuartige, erstklassige mRNA-Impfstoffe und -Therapeutika für die Tiergesundheit zu entwickeln, teilten die Unternehmen heute im Rahmen einer Kooperation mit, deren Wert nicht bekannt gegeben wurde. Bayer sicherte sich die exklusiven Rechte an BioNTechs mRNA-Technologie und geistigem Eigentum zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen für die Tiergesundheit…

Nach Angaben der Unternehmen ist ihre Partnerschaft die erste ihrer Art, die sich auf die Entwicklung von mRNA-Therapeutika speziell für die Tiergesundheit konzentriert. …..

Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind der Schwerpunkt einer der drei Therapieplattformen, die BioNTech mithilfe von mRNA-Technologien aufbaut; die beiden anderen sind Krebsimmuntherapien und Proteinersatz. Die drei Plattformen sind darauf ausgelegt, pharmakologisch optimierte proteinkodierende RNA für die gezielte In-vivo-Verabreichung zu produzieren…

Das bedeutet, dass Bayer und BioNTech seit über sechs Jahren an mRNA-Impfstoffen für Nutz- und Haustiere arbeiten…

Logic geht davon aus, dass sie bald mRNA-Impfstoffe und RNA-Therapeutika für Nutz- und Haustiere auf den Markt bringen werden.

Bayer und BioNTech entwickeln neue mRNA-Impfstoffe

Feedstuffs.com, 16. Mai 2016

Die Unternehmen arbeiten gemeinsam an Spitzentechnologien, um neue Lösungen zum Schutz der Gesundheit von Haus- und Nutztieren zu entwickeln.

Beachten Sie auch hier das Datum… 2016. Das bedeutet, dass Bayer und BioNTech seit über sechs Jahren an mRNA-Impfstoffen für Nutz- und Haustiere arbeiten…

Es gibt drei Therapieplattformen, die BioNTech mithilfe von mRNA-Technologien für den Einsatz bei Nutz- und Haustieren entwickelt hat.

Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten

Krebsimmuntherapien und

Proteinersatz.

Bayer will mRNA-Impfstoff in Deutschland herstellen

Bayer-Website, 1. Februar 2021

Nach Gesprächen mit der deutschen Regierung ist klar geworden, dass die derzeitigen Herstellungskapazitäten für Impfstoffe erhöht werden müssen, insbesondere für potenzielle Varianten des SARS-CoV-2-Virus. Dazu gehört auch die Notwendigkeit, die Produktionskapazitäten und das entsprechende Know-how in Deutschland auszubauen.

Wir bei Bayer werden einen weiteren Beitrag leisten, indem wir mehr Impfstoff zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung stellen.

Bayer hat also seine Anlagen zur Herstellung von mRNA-Impfstoffen für die Herstellung von COVID-19 mRNA-Impfstoffen zur Verfügung gestellt. In Anbetracht der oben genannten Pressemitteilungen aus dem Jahr 2016, wonach Bayer und BioNtech bei der Herstellung von mRNA-Impfstoffen für den Tiermarkt zusammenarbeiten, würde es Sinn ergeben, dass diese Anlagen tatsächlich für die Herstellung von Tierimpfstoffen gebaut wurden.

SEQUIVITY: Maßgeschneiderte Schweineimpfstoffe, unter Verwendung von RNA-Impfstoffen.

Website von Merck, Zugriff im Januar 2023

Bekämpfen Sie aktuelle und zukünftige Schweinekrankheiten mit SEQUIVITY von Merck Animal Health. SEQUIVITY ist eine revolutionäre Schweineimpfstoff-Plattform, die die RNA-Partikel-Technologie nutzt, um maßgeschneiderte, verschreibungspflichtige Impfstoffe gegen Stämme des Influenza-A-Virus bei Schweinen, das porzine Circovirus (PCV), das Rotavirus und andere zu entwickeln. Unterstützt wird es durch ein ausgeklügeltes Dashboard mit umfassenden Daten und Einblicken, die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten.

Wichtig zu wissen. Merck verkauft bereits mRNA-Impfstoffe für Schweine. Aus welchem Grund auch immer, sie verkaufen diese Produkte als „maßgeschneiderte verschreibungspflichtige Impfstoffe gegen Stämme des Influenza-A-Virus bei Schweinen, das porzine Circovirus (PCV), das Rotavirus und darüber hinaus“. Dies ist ein interessantes Marktsegment. Es ist unklar, warum Merck die Produktion von mRNA-Impfstoffen auf dem Markt für „maßgeschneiderte verschreibungspflichtige Impfstoffe“ einschränkt. Die Größe der Produktionsanlage und die Skalierbarkeit des RNA-Produkts könnten Faktoren sein.

Akquisition erweitert und ergänzt das starke Impfstoffportfolio von Merck Animal Health

Merck-Pressemitteilung, 12. November 2015

MADISON, N.J., 12. November 2015 – Merck Animal Health (bekannt als MSD Animal Health außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas) und Harrisvaccines, Inc. gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Vereinbarung geschlossen haben, nach der Merck Animal Health Harrisvaccines, ein privates Unternehmen, das Impfstoffe für die Lebensmittelproduktion und für Haustiere entwickelt, herstellt und vertreibt, übernehmen wird.

„Als führendes Unternehmen im Bereich Biologika hat Merck Animal Health ein solides Portfolio von Impfstoffen für alle Tierarten aufgebaut“, sagte Rick DeLuca, Präsident von Merck Animal Health. „Die Kombination der Forschung und Entwicklung und des Produktportfolios von Harrisvaccines mit unseren starken Fähigkeiten und unserer globalen Reichweite wird uns in die Lage versetzen, noch mehr verheerende Krankheiten bei Nutztieren zu bekämpfen und unser Engagement in der Wissenschaft für gesündere Tiere zu verstärken.“

Harrisvaccines bietet innovative Technologien und ein umfangreiches Impfstoffportfolio mit Schwerpunkt auf Nutztieren, einem zunehmend wichtigen Segment, da die Verbrauchernachfrage nach Proteinen weltweit weiter steigt. Das Unternehmen verfügt über eine einzigartige RNA-Partikel-Technologie, die einen Durchbruch in der Impfstoffentwicklung darstellt. Außerdem verfügt es über eine äußerst vielseitige Produktionsplattform, die auf eine breite Palette von Viren und Bakterien abzielt. Krankheitserreger werden in einem landwirtschaftlichen Betrieb gesammelt, spezifische Gene werden sequenziert und in RNA-Partikel eingefügt, wodurch sichere, wirksame Impfstoffe entstehen, die einen herdenspezifischen Schutz bieten.

Dieses bahnbrechende System lässt sich schnell an neue Krankheitsherausforderungen anpassen und war maßgeblich an der Herstellung des ersten bedingt zugelassenen Impfstoffs zur Bekämpfung des Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDv) beteiligt, eines tödlichen Virus, der seit seinem plötzlichen Auftreten in den USA im Jahr 2013 mehr als acht Millionen Ferkel getötet hat.

Lesen Sie den letzten Absatz noch einmal. Langsam.

Vor 2015 erteilte das USDA eine bedingte Lizenz für einen mRNA-Impfstoff zur Verwendung bei Schweinen gegen das Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDv); Informationen über dieses Produkt finden Sie auf drugs.com.

Genau genommen wurde 2014 oder 2015 so etwas wie eine Notfallzulassung erteilt. Genau wie bei dem mRNA-Impfstoff COVID-19 wurde keine vollständige Zulassung erteilt, sondern die bedingte Zulassung bleibt bestehen. Handelt es sich hierbei um eine Strategie zur Umgehung des USDA-Lizenzierungs- und/oder Zulassungsverfahrens für Impfstoffe?

Um zum Schluss zu kommen:

Wie bei der Entwicklung des mRNA-Virusimpfstoffs durch BioNtech begann auch die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs durch Merck vor Jahren. Für Merck könnte sie 2015 mit der Übernahme von Harris Vaccine ernsthaft begonnen haben.

*

Einige laufende Forschungsarbeiten:

NEUARTIGE MRNA-IMPFSTOFFTECHNOLOGIE ZUR VORBEUGUNG GEGEN DAS RINDERSYNZYTIALVIRUS IOWA STATE UNIVERSITY (Übersichtsseite für Zuschüsse)

Nicht-technische Zusammenfassung

Das bovine respiratorische Synzytialvirus (RSV) ist ein bedeutender viraler Erreger bei jungen Kühen, der eine Schlüsselkomponente der Atemwegserkrankung darstellt und häufig zu einer sekundären bakteriellen Lungenentzündung führt. Die Präfusion von F hat sich in jüngster Vergangenheit als äußerst wirksam bei Kühen erwiesen, die mit RSV infiziert sind und in Barriereställen gehalten werden. Die Schwierigkeit, Präfusions-F zu erzeugen, und die Kosten für seine Herstellung stellen jedoch eine Hürde für die Anwendung in den Betrieben dar. Außerdem lässt die RSV-Immunität in der Regel schnell nach, und angesichts der Komplikationen in der Freiland- oder Stallhaltung mit ihren Stressfaktoren und anderen zirkulierenden Krankheiten erweist sich ein Proteinimpfstoff in der Praxis möglicherweise nicht als hochwirksam. Hier werden wir ein neuartiges, von uns entwickeltes mRNA-Impfstoffsystem testen, das den Preis für Nutztiere erheblich senkt und zu thermisch stabileren Transkripten führen kann, die mit der Impfung im Betrieb kompatibel sind. Die Verwendung eines alternativen Verabreichungssystems anstelle von Lipid-Nanopartikeln wird die Kosten für den Impfstoff ebenfalls senken. Wir gehen davon aus, dass wir die Wirksamkeit der Impfstoffplattform zunächst an Mäusen nachweisen können, bevor wir im zweiten Jahr zu einem System für die Impfung von Kühen und die Herausforderung durch die Tiere übergehen. Unser übergeordnetes Ziel ist es, ein neuartiges mRNA-System zu testen, das einen immunologischen Schutz vor Rinder-RSV-Infektionen bewirkt. Wir gehen davon aus, dass eine Präfusion von F mRNA, die kontinuierlich durch ein Impfstoffimplantat verabreicht wird, zu einer verlängerten und robusten zellulären und Antikörperimmunität führen wird. In diesem Zusammenhang werden wir unseren Impfstoff weiter optimieren und anschließend auf mögliche Korrelate des Schutzes testen, die wir bei eventuell herausgeforderten Kühen untersuchen wollen.

*

In Neuseeland und Australien wird die Forschung an mRNA-Impfstoffen für Nutztiere fortgesetzt, die von den Regierungen im Schnellverfahren zugelassen werden.

NSW bringt mRNA-Impfstoffe gegen MKS und Lumpy Skin Disease (bei Rindern) auf den Weg

Die Regierung von NSW hat einen weiteren Schritt zur schnellen Entwicklung der weltweit ersten mRNA-Impfstoffe gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) und die Lumpy-Skin-Krankheit unternommen und eine Vereinbarung mit dem US-Biotechnologieunternehmen Tiba Biotech.

Die NSW-Regierung und das US-Unternehmen Tiba Biotech haben einen Vertrag über einen mRNA-Impfstoff gegen die Maul- und Klauenseuche unterzeichnet

Zum Schluss möchten wir wissen, was Pfizer vorhat…

Pfizer Tiergesundheit firmiert unter dem Namen Zoetis.

Zoetis macht seine Entwicklungsstufen von Tierimpfstoffen offensichtlich nicht öffentlich bekannt. Internetrecherchen geben nicht viel Aufschluss über die Arbeitsweise von Zoetis in Bezug auf mRNA-Impfstoffe. Wir können jedoch mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und -Therapeutika für die „Tiergesundheit“ im Gange ist – bleiben Sie also dran.

Schließlich gibt es mRNA-Impfstoffe für COVID-19 für Wildtiere, die entwickelt und vom USDA zum Vertrieb zugelassen wurden.

Die COVID-19-Impfung für Schwarzfußfrettchen scheint zu wirken

Die Wildtiergesellschaft, 18. Februar 2021

Nachdem man festgestellt hatte, dass ähnliche Arten infiziert werden können, begannen die Forscher schnell, die Sicherheitsprotokolle in Zoos und im National Black-footed Ferret Conservation Center des U.S. Fish and Wildlife Service in Colorado zu verbessern, der Hauptquelle für das Zucht- und Freilassungsprogramm für die vom Aussterben bedrohte Art in Gefangenschaft. „Sie haben großartige Arbeit geleistet, um diese Tiere zu schützen“, sagte Tonie Rocke, ein Wissenschaftler des USGS National Wildlife Health Center, der mit Frettchen arbeitet.

Forscher des U.S. Geological Survey, die sich auch mit Schwarzfußfrettchen beschäftigen, hatten von jüngsten Studien an Mäusen und Hamstern erfahren, die die Sicherheit und Wirksamkeit einer Impfung gegen COVID-19 mit gereinigtem Virusprotein zeigten. Im Mai und Juni dieses Jahres beschlossen sie, etwas Ähnliches an einer Handvoll Frettchen zu versuchen. Der bei Frettchen verwendete Impfstoff ist anders – er ist eine vereinfachte Version der Moderna- oder Pfizer-Impfungen, die jetzt für Menschen verwendet werden – und er basiert auf einem ähnlichen Protein, so Rocke.

Unter der Autorität des USFWS konnten die Wissenschaftler die Lösung an einer Handvoll Frettchen testen, und zwar in einem Verfahren, das viel schneller ist als die umfangreichen Genehmigungen, die für kommerzielle Impfungen für Menschen wie die Impfungen von Pfizer oder Moderna erforderlich sind. Die isolierten Frettchen, die diese Probeimpfung erhalten hatten, produzierten Antikörper gegen das Coronavirus.

Leider konnte ich keine aktuellen Informationen zu diesem Programm finden und auch nicht, ob es auf andere Wildtierpopulationen ausgeweitet wurde.

Auch für diesen experimentellen Impfstoff wurde so etwas wie eine Notfallzulassung erteilt. Genau wie beim mRNA-Impfstoff COVID-19 und dem oben genannten RNA-Impfstoff für Schweine wurde keine vollständige Zulassung erteilt, sondern es scheint, dass die bedingte Zulassung bestehen bleibt. Ich stelle erneut die Frage, ob dies eine Strategie des USDA und/oder eines Unternehmens ist, um das USDA-Lizenzierungs- und/oder Genehmigungsverfahren für Impfstoffe zu umgehen.

Das Problem ist natürlich, dass es keinen Mechanismus für das „Recht auf Wissen“ über die Entwicklung von Impfstoffen für die Tiergesundheit gibt.

Im Jahr 2020 wurde berichtet, dass mRNA-Impfstoffe gegen COVID/SARS-CoV-2 für die Verabreichung an Nutz- und Haustiere entwickelt werden. Das Ausbleiben von Aktualisierungen deutet jedoch darauf hin, dass diese Pläne mit den neuen, weniger virulenten Varianten aufgegeben worden sein könnten.