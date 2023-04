Was die Anklage gegen Trump bedeutet

Paul Craig Roberts

Präsident Donald Trump wird auf der Grundlage von versiegelten Anklagen angeklagt. Es ist unklar, warum die Anklage versiegelt ist. Stellen Sie sich vor, jemand wird auf der Grundlage von Anklagen verhaftet, die der Person vorenthalten werden. Das passiert in Amerika genauso wie in Stalins Sowjetunion.

Vielleicht werden die Anklagen geheim gehalten, damit die Medien Trump diffamieren können, indem sie berichten, dass seine Verhaftung „mit seiner angeblichen Beteiligung an einer Schweigegeldzahlung und der anschließenden Vertuschung einer angeblichen Affäre mit dem Pornostar Stormy Daniels zusammenhängt“, wie Sputnik International heute Morgen berichtete. Man beachte, dass Sputnik ein russischer Nachrichtendienst ist und nicht Teil der Kampagne der US-Medien gegen Präsident Trump. Da die Anklagen jedoch versiegelt sind, verfügt Sputnik nur über die Darstellung der US-Medien über die Anklageschrift. Diese Darstellung ist völlig falsch.

Trump wird nicht wegen der Zahlung von Erpressungsgeldern an einen Pornostar verhaftet, der seine Chance zur Erpressung sah, als Trump seine Kandidatur für die Präsidentschaft ankündigte. Es wurde keine Affäre nachgewiesen. Es ist normal, dass Menschen, die erpresst werden, Geld zahlen, um eine Kontroverse zu vermeiden, die von Angebern zu einer Tatsache gemacht wird.

Der Hauptvorwurf gegen Trump ist ein abgekartetes Spiel. Ein schwarzer, demokratischer New Yorker Staatsanwalt, der Gerüchten zufolge ein Protegé des Trump-hassenden George Soros, eines der schlimmsten Feinde Amerikas, ist, behauptet, dass Trump eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat begangen hat, indem er die Zahlung als Rechtskosten an seine Firma abrechnete, anstatt sie als Wahlkampfspende zu melden. Dies ist lediglich die Meinung des Staatsanwalts, eine Meinung, die erfolgreich an eine Grand Jury herangetragen wurde. Es ist allgemein bekannt, dass Geschworene Wachs in den Händen von Staatsanwälten sind.

Rechtlich gesehen wäre dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet würde. Der Staatsanwalt geht aber auch davon aus, dass die Zahlung absichtlich falsch gemeldet wurde, um eine Wahlkampfspende als Unternehmensausgabe zu verschleiern. Diese Annahme der Staatsanwaltschaft macht die Anklage zu einem Bundesverbrechen.

Mit anderen Worten, es ist alles eine Vermutung des Staatsanwalts. Die Frage, die ich nicht beantworten kann, lautet: Wie kann ein Staatsanwalt eine Person wegen eines Bundesverbrechens anklagen?

Die Demokraten sind mit „Russiagate“, falschen Anklageerhebungen, „Insurrection gate“, „documents gate“, der Vertuschung von Hillary Clintons Straftaten, der Unterdrückung und Zensur der belastenden Informationen auf Hunter Bidens Laptop, gestohlenen Wahlen und einer Vielzahl anderer Verstöße gegen das Gesetz und ein ordnungsgemäßes Verfahren davongekommen. Sie wissen, dass die Presstituierten ihren 7 Jahre alten Angriff auf Donald Trump weiter unterstützen werden.

Die Republikaner sind keine Kämpfer. Ihre Kontrolle über das Repräsentantenhaus ist eine begrenzte Macht. Außerdem möchte das republikanische Establishment Trump genauso loswerden wie die Demokraten. Trump ist die Wahl der einfachen Männer und Frauen, die machtlos sind.

Führende südamerikanische Politiker haben darauf reagiert, indem sie darauf hinwiesen, dass die Verhaftung eines ehemaligen Präsidenten bedeutet, dass die USA nun in dieselbe Kategorie wie Bananenrepubliken fallen, in denen jeder nachfolgende Präsident seinen Vorgänger verhaftet.

Die Verhaftung von Trump dient ausschließlich dem Zweck, für alle Zeiten festzustellen, dass die herrschende amerikanische Elite keinen Präsidenten dulden wird, der das Volk und nicht sich selbst vertritt. Darum, und nur darum, geht es bei der Anklage gegen Donald Trump.