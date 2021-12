Robert W. Malone: Widerstand – Die Zeit ist jetzt, aber wähle deine Kämpfe weise.

Die zugrundeliegenden Wahrheiten der grob fehlgeleiteten, global koordinierten Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch werden für die Bürger in aller Welt immer deutlicher. Das System der US-amerikanischen Gesundheitsbehörden (HHS), das einst als weltweiter Standard für die medizinische Forschung und die Gewährleistung der Reinheit, Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten und Impfstoffen galt, wird nun von vielen als korrupt und kompromittiert angesehen. Im Laufe des nächsten Jahres werden weitere Daten auftauchen, die diese Korruption dokumentieren und belegen. Die wachsende Flut von Whistleblowern, Wahrheitsverkündern und ihren Anwälten wird so stark anschwellen, dass sie die Zensur und Propaganda überwältigen wird, mit der die Schuldigen und ihre Komplizen verzweifelt versuchen, ihre Doppelzüngigkeit zu verbergen.

Mit Blick auf das neue Jahr, das nun vor uns liegt, sage ich voraus, dass sich ein breiter globaler Konsens darüber herausbilden wird, dass die Integrität unseres gesamten westlichen Gesundheitssystems, unserer Medien, der Big Tech und der westlichen politischen Systeme durch den korrumpierenden Einfluss eines Finanzsystems verletzt wurde, das seine Integrität verloren und sich von jeglichem Sinn für Moral entkoppelt hat und das weder in der grundlegenden Menschenwürde noch in der Gemeinschaft einen wirtschaftlichen Wert sieht. Ein Finanzsystem, das sich völlig vom historischen Konzept des Nationalstaates entkoppelt hat. Ein System, das den Menschen als bloße Wirtschaftseinheit definiert und damit degradiert, die mit einer Vielzahl innovativer Strategien zur Erzielung von Renten und Profiten ausgebeutet wird.

Dieses globalisierte Finanzsystem dient nur einem einzigen Zweck: der Maximierung der Kapitalrendite. Und diejenigen, die dieses System kontrollieren, betrachten den zentralisierten globalen Totalitarismus als eine effizientere Managementstruktur, um Werte aus Ihnen und mir herauszuholen. Für sie ist die Logik eines digitalen Sozialkreditsystems überzeugend, da es die Bevölkerungskontrolle optimieren und den Profit maximieren wird. In gewissem Sinne haben wir bereits eine Version davon in Betrieb – Ihre Kreditwürdigkeitsprüfung. Stellen Sie sich nun eine Welt vor, in der nicht nur Ihr Zugang zu Kapital („Kredit“), sondern auch jede Ihrer Finanztransaktionen der Genehmigung, Kontrolle und verschiedenen Formen der Besteuerung auf der Grundlage eines Rating-Scores unterliegt, der von Ihrem Verhalten, Ihren politischen Ansichten und Ihrer Rede abhängt.

Erinnern Sie sich an eine Zeit, in der Sie Mitleid mit denjenigen hatten, die in Ländern wie der Volksrepublik China (VRC) leben müssen, wo das Internet zensiert wird, freie Meinungsäußerung verboten ist und willkürliche Regierungsbürokraten bestimmen, was Sie denken und tun dürfen? Eine politische Struktur, in der die finanziellen Mittel und das Eigentum einer Person auf der Grundlage der Launen einer totalitären Staatsbürokratie jederzeit beschlagnahmt werden können? Bitte bedenken Sie, dass der Virus in Wuhan nur deshalb außer Kontrolle geraten ist, weil die örtlichen PRC-Apparatschiks die Warnungen der örtlichen Ärzte vor einem besorgniserregenden Atemwegsvirus unterdrückt haben.

Wenn es in den letzten zwei Jahren eine Konstante gab, dann war es das grobe Missmanagement und die Inkompetenz der Regierungsbeamten, die mit den Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit betraut waren. Wie können wir darauf vertrauen, dass sie in Zukunft intelligente, datengestützte Entscheidungen treffen? Wie können Sie ihnen vertrauen, dass sie entscheiden, was das Beste für Ihre Kinder ist? Nein, Sie müssen diese Entscheidungen jetzt selbst treffen. Sie werden Ihnen nicht helfen können, wenn Sie oder Ihr Kind durch diese Impfstoffe geschädigt werden. Und Sie werden keine rechtliche oder finanzielle Unterstützung erhalten. Sowohl Pfizer als auch die Regierungen wurden von jeglicher rechtlichen Verantwortung befreit. Sie werden diese Last für den Rest Ihres Lebens und des Lebens Ihres Kindes tragen müssen, finanziell und psychologisch.

Kurz gesagt, es geht hier um viel mehr als nur um die spezifischen Beispiele von Datenmanipulation, Propaganda, Zensur, fortgeschrittene Rufmordtechniken, die falsche Darstellung der Sicherheit und Wirksamkeit dieser genetischen Impfstoffe und die Unterdrückung der frühen Behandlungsprotokolle, die von Ärzten aus der ganzen Welt empirisch entwickelt und getestet wurden.

Zu den vielen unvorhergesehenen Rückschlägen wird ein dauerhafter Schaden gehören, nicht nur für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung, sondern auch für die pharmazeutische Industrie in den Vereinigten Staaten. Was passieren wird, ist, dass sich die Welt für Arzneimittel und Impfstoffe nach Indien und China wenden wird. Denn das US-Gesundheitsministerium und andere westliche Aufsichtsbehörden haben sich von der Big Pharma vereinnahmen lassen. Die ehemals weltweit vertrauenswürdigen Regulierungsorganisationen sind durch den unzulässigen Einfluss der Pharmaindustrie, die sie eigentlich fördern und regulieren sollten, korrumpiert worden. Die wachsenden Pharmaindustrien Indiens und Chinas haben Kosten- und Leistungsvorteile gegenüber den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa und können nun legitim die Gleichwertigkeit oder Überlegenheit in Qualität und Sicherheit behaupten. Aus der Sicht des globalisierten transnationalen Kapitals ist dies jedoch weitgehend irrelevant. Denn das Konzept des Nationalstaates wird von denjenigen, die diese großen Kapitalpools verwalten, als veraltet, antiquiert und ineffizient angesehen. Dem Großkapital ist das nur recht, denn die Abwanderung der Pharmaindustrie nach Indien und China ermöglicht es den transnationalen Fonds, mehr Profit und eine höhere Rendite zu erwirtschaften.

Leider ist der Schaden bereits angerichtet worden. Jetzt ist es nur noch eine Frage des Endspiels, wie lange und mit welchen Mitteln die Bundesregierung der Vereinigten Staaten und andere westliche Nationen weiterhin versuchen werden, ihr grobes Missmanagement, ihre Korruption und ihre Pflichtverletzungen zu vertuschen.

Zu diesem Zeitpunkt ist die ungelöste Frage, ob die Bürger der Vereinigten Staaten und der westlichen Länder sich erheben, Widerstand leisten und die globalistischen Oberherren, den Zwang und die Agenda, die uns aufgezwungen werden, stürzen werden, und die durch eine massive Propaganda- und Zensurkampagne, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, ständig verstärkt wird. Dies ist die moderne Medienkriegsführung des einundzwanzigsten Jahrhunderts, und der einfache Mann ist fast hoffnungslos unterlegen.

Wir müssen Integrität, Würde und Gemeinschaft wiederherstellen. Sprechen Sie jetzt, oder Sie werden gezwungen sein, für immer zu schweigen. Aber seien Sie dabei klug. Lesen und verstehen Sie die alte Weisheit von Sun-Tzu über die Stärken und Schwächen im Kampf gegen den Feind. Entscheiden Sie, wann, wo und wie Sie Widerstand leisten.

Die Zeit ist jetzt. Unser Leben, das Leben unserer Kinder und unsere Fähigkeit, einen freien Willen auszuüben, stehen auf dem Spiel.

Bitte kommen Sie mit uns nach Washington DC am 23. Januar 2022, um das Impfmandat zu besiegen.

Vereint stehen wir, in Frieden marschieren wir.

