Roboter mit KI. Jetzt bestellbar: Klon von Partnern mit 3D-Modellierung Technologie

Für viele Menschen, die ihren Partner verloren haben, sind Sexpuppen eine Möglichkeit, den Schmerz der Trauer und Einsamkeit zu lindern.

Die Sexroboter-Firma Lux Botics geht jedoch noch einen Schritt weiter – sie bietet einen Klon von toten Partnern mit Hilfe modernster dreidimensionaler Modellierung an.

Da die Nachfrage nach Sexpuppen angesichts der anhaltenden Pandemie und der weltweiten Abriegelungen boomt, bietet Lux Botics „ultra-realistische Humanoide“ an, um die fleischlichen Bedürfnisse der Alleinstehenden zu befriedigen.

Das Flaggschiff des Unternehmens, das „Adult Companion“-Modell namens Stephanie, wird auf der Lux Botics-Website für 6.000 US-Dollar angeboten.

Lux Botics is manufacturing sex robots with speech control, a facial recognition function and artificial intelligence capabilities.🤖 #AI #Robots #Manufacturing https://t.co/VDum1qz7gy