Roter Sturm bricht los! Deutschland kauft russisches Gas!

Von Phil Butler: Er ist Politikforscher und -analyst, Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte, er ist Autor des aktuellen Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Der ehemalige Außenminister Mike Pompeo springt auf und ab und schreit, dass der Deal zwischen den USA und Deutschland über die Nord Stream 2-Pipeline die nationale Sicherheit der USA „untergraben“ wird. Es stellt sich heraus, dass er Recht hat. Das heißt, wenn es zu den nationalen Interessen der USA gehört, Russland und andere Länder davon abzuhalten, wirtschaftlich irgendwo anders hinzugehen. Und wenn der Himmel oder die Vernunft eine Zusammenarbeit zulässt, gibt es diejenigen, die zu einem Erstschlag raten würden, um die Weltordnung zu retten. Nein, im Ernst. Lesen Sie bis zum Ende.

Pompeo warf seinen Hut in den Ring, als die USA und Deutschland eine Einigung zur Beilegung ihres langjährigen Streits über die Nord Stream 2-Pipeline erzielten. Das US-Narrativ über die Pipeline konzentrierte sich darauf, den russischen Präsidenten Wladimir Putin als schachspielenden Superschurken darzustellen, der Europa von der Energie seines Landes abhängig machen will. Doch nirgendwo in diesem Narrativ findet man die wahren Superschurken, die Banker und die großen Ölinteressen, die das größte Land der Welt unter Kontrolle halten wollen.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Nord Stream 2 ist eine Unterwasser-Zwillings-Pipeline für den Transport von Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland. Die Pipeline ist 1.230 Kilometer lang und folgt der bestehenden Nord Stream-Zwillingspipeline-Route unter der Ostsee. Die ursprüngliche Nord Stream-Pipeline hat eine jährliche Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern (bcm). Mit der neuen Pipeline wird sich diese Kapazität auf 110 Mrd. Kubikmeter verdoppeln.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Pipeline aus offensichtlichen Gründen. Doch nun hat der Wunsch der Biden-Administration, die vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump gekappten Verbindungen zu Europa wieder zu kitten, den neuen Präsidenten dazu veranlasst, die Wünsche potenzieller deutscher Gaskunden zu überdenken, anstatt die Wünsche der Konservativen in New York und London.

Diejenigen, die dieses Projekt unterstützen, sagen, dass Deutschland den sicheren Fluss von Erdgas braucht, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem es die Abschaltung von Kohle- und Atomkraftwerken ermöglicht, die derzeit einen Großteil des Bedarfs der Industrie und der Haushalte des Landes decken. Die deutschen Atomkraftwerke sollen im nächsten Jahr vom Netz gehen. Wenige wissen es, aber Deutschland ist der größte Erdgasimporteur der Welt.

Die Gegner der Pipeline werden von denselben Interessen unterstützt und angeheizt, die Russlands Erbe durch die verrückten Privatisierungen der Jelzin-Ära stehlen wollten. Die Ängste der USA beruhen fast ausschließlich auf angeblichen Sicherheitsbedenken, wenn Russland zu viel Einfluss gewinnt. Diese übertriebene Angst ist ein Ableger der Phobien des Kalten Krieges und der Notwendigkeit des militärisch-industriellen Komplexes, die NATO aufrechtzuerhalten. Das einzige andere wirkliche Thema betrifft die Wirtschaft und den Handel zwischen der EU und den USA mit einem Volumen von fast 560 Milliarden Euro pro Jahr. Die EU exportiert jährlich einen Überschuss von mehr als 150 Milliarden Euro in die USA, und einige befürchten eine Umleitung eines Teils dieses Handels, wenn die Beziehungen zwischen der EU und Russland neu gefädelt werden.

Am Ende des Gesprächs zielt die US-Politik darauf ab, ein langjähriges wirtschaftliches Ungleichgewicht in der Welt weiter auszunutzen. Obwohl die USA und die EU nur etwa ein Zehntel der Weltbevölkerung ausmachen, sind sie für die Hälfte des weltweiten BSP verantwortlich. Außerdem wird ein Drittel des Welthandels von diesen Partnern kontrolliert. Unbestritten dominiert diese Allianz den Lebensunterhalt von Milliarden Menschen außerhalb der Paarung. Wenn die EU dem Rest der Welt die Hand reichen würde, würden die Vereinigten Staaten ihr Monopol auf den Weltreichtum verlieren. Oder zumindest ist dies die zugrunde liegende Befürchtung. Und dann ist da noch die Königinmutter zu berücksichtigen.

Im Juni kam ein Bericht von Wavell Room, dem zeitgenössischen militärischen Think Tank, heraus. „Why Europe can’t fend for itself“ (Warum Europa nicht für sich selbst sorgen kann) legt uns über die skandinavische Sichtweise die wahren Karten auf den Tisch. Die Mission der US-Allianz ist es, „die Russen draußen zu halten, die Amerikaner drinnen zu halten und den Deckel auf der Büchse der Pandora der europäischen Rivalität zu halten.“ Der Autor Robert Dalsjö von der schwedischen Verteidigungsforschungsagentur zitiert die drei Aufgaben von Lord Ismay für die NATO, die auch heute noch höchst aktuell sind.

Ist das für irgendjemanden da draußen eine traurige Realität, die Tatsache, dass wir seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg keinen Schritt weitergekommen sind? Die Erbärmlichkeit der gegenwärtigen weltpolitischen Atmosphäre wird nirgendwo deutlicher als in Dalsjö’s Twitter-Feed. Hier ist, was er twitterte, als es offensichtlich wurde, dass Frankreich und Deutschland einen Reset mit Moskau anstrebten:

„Warum, oh warum, sind Deutsche und Franzosen so besessen davon, „gute“ Beziehungen zu Russland zu haben, dass sie die Augen vor der Realität verschließen und stattdessen einer Fata Morgana von Wandel und Freundschaft nachjagen?“

Natürlich hat Dr. Dalsjö eine Karriere daraus gemacht, über die Abschreckung Russlands zu predigen, aber ich frage mich, ob freundschaftliche Beziehungen dem rechten Flügel in Schweden nie in den Sinn gekommen sind? In seinem Buch Life-Line Lost spricht Dalsjö über geheime Zusicherungen, die während des Kalten Krieges gemacht wurden und die Schweden im Falle eines Krieges mit der Sowjetunion schützen sollten. Ich finde es erstaunlich, dass der Autor ganz offen vorschlägt, die Öffentlichkeit in der internationalen Politik außen vorzulassen. Lassen Sie mich aus der Synopsis des Buches zitieren:

„Am Ende wurde die Lebensader, die Schwedens Überleben als Nation sichern sollte, geopfert, um eine deklaratorische Politik zu schützen, die ursprünglich vor allem für den öffentlichen Konsum gedacht war.“

Schalten wir einen Gang zurück: In jedem sicherheitspolitischen Fall, den ich finden kann, reagiert Russland einfach auf die aggressive Haltung des Westens. Nehmen wir die jüngste Ankündigung der erfolgreichen Entwicklung und Erprobung der Hyperschallraketen Tsirkon. Einige Leser werden sich daran erinnern, was Präsident Putin sagte, als die Vereinigten Staaten und die NATO ballistische Raketen und Aegis-Schilde in Rumänien stationierten. Diese neuen Waffen sind nicht als Erstschlagswaffen konzipiert. Sie sind für defensive Fähigkeiten im Gefolge der Weiterleitung von Abfangjägerfähigkeiten gedacht. Mit der Stationierung von Aegis-Systemen in Rumänien und Polen wurde die Erstschlagskapazität der NATO erhöht. Putin sagte, Russland würde kontern, und das tat es auch.

Dieses Beispiel ist nur eines von zahllosen Beispielen, in denen sich Russland in einer defensiven Haltung befindet und auf den Druck der NATO und des Westens reagiert. Um Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Bezug auf diese Waffen zu zitieren:

„Darüber hinaus sind wir mit bestimmten Schritten der USA und der NATO konfrontiert worden, die die bestehende Parität beeinträchtigen: Das betrifft die Schaffung von Positionierungsbereichen für ballistische Raketenabwehr, die Stationierung von Abfangraketensystemen in Rumänien und anderen Ländern in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen. Das sind die Systeme, die auch Angriffsraketen starten können. Das heißt, all diese Schritte wurden unternommen, um die bestehende Parität abzubauen. Das hat Maßnahmen erfordert, um die Sicherheit Russlands zu gewährleisten und den Fortbestand der bestehenden Parität zu garantieren. Genau das wurde getan.“

Als Aegis in Rumänien in Betrieb ging, warnte der russische Präsident, dass die NATO ein Bullseye auf das Land gemalt habe, indem sie seine Regierung zur Reaktion zwang. Mit der Inbetriebnahme von Tsirkon könnte das Feuer auf Bukarest und Constanta niedergehen, bevor die Lichter in den Aegis-Kommandozentralen zweimal aufblinken. Die sich aufdrängende Frage ist nun: „Welche Seite hat diese Eskalation initiiert?“ Russland hat nicht versucht, Ungarn mit einer Farbrevolution für irgendein panasiatisches Gemeinwesen und Militärbündnis zu gewinnen. Der Vormarsch der NATO als militärische Strategie ist so beispiellos und surreal. Ich frage mich oft, wie wir uns so lange aus einem großen Krieg heraushalten konnten. Und Schweden ist besorgt.

Jetzt fragt POLITICO: „Wird Putin angreifen?“ Nein, im Ernst. Plötzlich haben die durchgeknallten westlichen Oligarchen ihre Medien-Lakaien angestachelt, den Erdgasverkauf und -verbrauch zu einem militaristischen Weltherrschaftsplan zu verschmelzen! Ein ehemaliger leitender Berater des britischen Verteidigungsministeriums, Maximilian Terhalle, fragt weiter: „Wird Russland angreifen? Und wenn ja, wann?“ Ich schmunzle. Ich gebe zu, bei dem Leser da draußen, der ein Scooby-Doo „Huh?“ registriert.

Russland und Deutschland haben endlich ein für beide Seiten vorteilhaftes Handelsding, und jetzt plant Wladimir Putin den Einmarsch in die Ukraine. Echt jetzt? Jetzt schieben die Genies, die die Leute beraten, die die nuklearen Abschusscodes in der Hand haben, Nord Stream 2 und die verrückte Abschreckungspropaganda der NATO in die Politik ein? Die Welt, die sich diese Wahnsinnigen für uns ausmalen müssen, wird in der Tat von einer elitären Führungsschicht regiert werden, die den römischen Senat wie einen Kindergarten erscheinen lässt. Terhalle, der auch das deutsche Verteidigungsministerium beriet und das Buch „Der Wandel der Weltordnung“ schrieb, ist auch Major der Reserve der Bundeswehr. Ich schätze, die Gaspipeline scheint ein Grund zu sein, die Operation Barbarossa II zu starten. Nein, wirklich. In den verzerrten Köpfen, die diesen Entspannungszirkus betreiben, in dem wir alle stecken, kann die Weltordnung nicht überleben, wenn die russische Mittelschicht wächst oder wenn die Angst nachlässt.

Bleiben Sie dran, falls ein russischer Sportler in Tokio Gold holt!