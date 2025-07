Rotten Apple: Dutzende ehemalige israelische Spione von Silicon-Valley-Giganten eingestellt

Von Alan Macleod

Apple hat in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht, weil es sein Engagement für Datenschutz und Menschenrechte betont und Tools zur Einschränkung von Überwachung und Spyware eingeführt hat. Hinter den Unternehmensbotschaften verbirgt sich jedoch eine viel dunklere Realität.

Das Unternehmen hat still und leise Dutzende von Veteranen der Unit 8200 angeworben, einer geheimnisumwitterten israelischen Militärgeheimdienstabteilung, die für Erpressung, Massenüberwachung und gezielte Tötungen bekannt ist.

Viele dieser Einstellungen fanden statt, als Israel seinen Krieg gegen Gaza eskalierte und CEO Tim Cook öffentlich seine Unterstützung für Israel bekundete, während er Mitarbeiter wegen pro-palästinensischer Äußerungen disziplinierte. Apples vertiefte Verbindungen zu Israels umstrittenstem Geheimdienst werfen unangenehme Fragen auf, nicht nur hinsichtlich der politischen Loyalitäten des Unternehmens, sondern auch hinsichtlich seines Umgangs mit riesigen Mengen persönlicher Nutzerdaten.

Eine Untersuchung von MintPress News hat Dutzende von Mitarbeitern der Einheit 8200 identifiziert, die derzeit bei Apple arbeiten. Die Einstellungswelle des Unternehmens fällt mit einer zunehmenden Überprüfung seiner Verbindungen zur israelischen Regierung zusammen, darunter auch seine Politik, Spenden von Mitarbeitern an Gruppen wie Friends of the IDF und den Jewish National Fund zu verdoppeln, die beide eine Rolle bei der Vertreibung des palästinensischen Volkes spielen. Die intensive pro-israelische Ausrichtung des Unternehmens hat viele ehemalige und aktuelle Mitarbeiter dazu veranlasst, sich zu äußern.

Diese Untersuchung ist Teil einer Reihe, die die enge Zusammenarbeit zwischen der Einheit 8200 und westlichen Technologie- und Medienunternehmen untersucht. Frühere Untersuchungen beleuchteten die Verbindungen zwischen der Einheit 8200 und Social-Media-Giganten wie TikTok, Facebook und Google sowie die Tatsache, dass ehemalige Spione der Einheit 8200 nun für einen Großteil der amerikanischen Berichterstattung über Israel/Palästina verantwortlich sind und Top-Positionen bei Medien wie CNN und Axios innehaben.

Ein paar (Dutzend) faule Äpfel

Israels internationales Ansehen hat durch mehrere Spionageskandale und anhaltende Angriffe auf seine Nachbarn schwer gelitten. Im gleichen Zeitraum hat Apple die Einstellung ehemaliger israelischer Geheimdienstmitarbeiter verstärkt.

Der Silicon-Valley-Riese hat Dutzende ehemalige Agenten der umstrittenen israelischen Geheimdienstabteilung Unit 8200 eingestellt, was Fragen über die politische Ausrichtung des Unternehmens aufwirft.

Nir Shkedi ist eines der prominentesten Beispiele. Von 2008 bis 2015 war er Kommandant und Ausbildungsleiter der Einheit 8200 und leitete ein Team von etwa 120 Mitarbeitern, die neue Tools für künstliche Intelligenz zur schnellen Datenanalyse entwickelten.

Die Einheit 8200 ist führend in dieser Technologie und dafür bekannt, KI zur automatischen Erstellung von Todeslisten mit Zehntausenden von Menschen aus dem Gazastreifen, darunter auch Kinder, eingesetzt zu haben. Diese Tools halfen den israelischen Streitkräften (IDF), das sogenannte „Human Targeting“ und „Engpässe“ zu umgehen und eine große Anzahl von Palästinensern anzugreifen.

Shkedi ist seit 2022 als Physical Design Engineer auf dem Apple-Campus in der Bay Area tätig.

Noa Goor ist eine weitere hochrangige Persönlichkeit der Einheit 8200, die zu Apple gewechselt ist. Von 2015 bis 2020 stieg Goor zur Projektmanagerin und Leiterin des Teams für Cybersicherheit und Big-Data-Entwicklung bei der Einheit 8200 auf, wo sie nach eigenen Angaben „kreative technologische Lösungen für hochprioritäre Geheimdienstziele erfand” und „zwei strategisch wichtige Cyberprojekte” für die IDF leitete.

Eines der wichtigsten Cyberprojekte, das die Einheit 8200 in jüngster Zeit gestartet hat, ist der Pager-Angriff auf den Libanon im September, bei dem Tausende Zivilisten verletzt wurden und der weithin als Akt des internationalen Terrorismus verurteilt wurde, unter anderem vom ehemaligen CIA-Direktor Leon Panetta. Goor war zwar nicht persönlich an dieser Operation beteiligt, aber die Einheit 8200 hat seit Jahrzehnten ähnliche ruchlose Aktionen durchgeführt.

Im Jahr 2022 wurde Goor von Apple als System-on-Chip-Designingenieur eingestellt.

Eli Yazovitsky wurde direkt aus der Einheit 8200 rekrutiert. Im Jahr 2015 gab er seine erfolgreiche neunjährige Karriere als Manager in der Militäreinheit auf, um zu Apple zu wechseln, wo er zum Engineering Manager aufstieg. Seitdem ist er zum Technologieriesen Qualcomm gewechselt.

Die Einheit 8200 ist Israels elitärste – und umstrittenste – militärische Geheimdienstabteilung. Sie bildet das Rückgrat sowohl des aufstrebenden Technologiesektors Israels als auch seines repressiven Überwachungsapparats. Die Einheit hat modernste Technologien wie Gesichtserkennung und Sprach-zu-Text-Software entwickelt, um Palästinenser zu überwachen, zu unterdrücken und gezielt zu verfolgen.

Die riesigen Datenmengen, die über die palästinensische Bevölkerung gesammelt wurden, darunter ihre Krankengeschichte, ihr Sexualleben und ihre Suchhistorien, wurden für Zwangsmaßnahmen und Erpressung genutzt. Wenn eine bestimmte Person für eine lebenswichtige medizinische Behandlung einen Kontrollpunkt passieren musste, konnte die Genehmigung ausgesetzt werden, bis sie sich fügte. Informationen über außereheliche Affären oder die sexuelle Orientierung, insbesondere Homosexualität, werden als Erpressungsmittel missbraucht. Ein ehemaliger Agent der Einheit 8200 erinnerte sich, dass er während seiner Ausbildung angewiesen wurde, verschiedene arabische Wörter für „schwul” auswendig zu lernen, damit er sie in abgehörten Gesprächen erkennen konnte.

International ist die Einheit 8200 vor allem für ihre „ehemaligen“ Agenten bekannt, die die berüchtigte Pegasus-Software entwickelt haben, mit der repressive Regierungen weltweit Zehntausende prominenter Persönlichkeiten ausspionieren, darunter Mitglieder von Königshäusern, Staatschefs, Aktivisten und Journalisten.

Unter ihnen war auch der Kolumnist der Washington Post, Jamal Khashoggi, der 2018 in der Türkei von saudischen Agenten ermordet wurde.

Obwohl der Militärdienst für jüdische Israelis obligatorisch ist, landen nur wenige zufällig in der Einheit 8200. Sie wird als „Harvard Israels“ bezeichnet, und Eltern geben ein Vermögen für MINT-bezogene außerschulische Kurse für ihre Kinder aus, in der Hoffnung, dass sie für die elitärste und selektivste Einheit der IDF ausgewählt werden. Die Ausgewählten werden nach Abschluss ihres Dienstes mit lukrativen Karrieren in der Tech-Branche belohnt.

Angesichts der dokumentierten Geschichte der Einheit 8200 in Bezug auf Gewalt, Spionage und Überwachung im In- und Ausland stellt sich die Frage, ob Tech-Giganten ihre Absolventen in so großer Zahl einstellen sollten.

Shkedi, Goor und Yazovitsky sind die bekanntesten Beispiele, aber sie sind nicht die einzigen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass Dutzende weiterer Veteranen der Einheit 8200 ebenfalls Schlüsselpositionen bei Apple übernommen haben.

Technik und Hardware-Design:

Natanel Nissan, ehemaliger Leiter der Datenanalyse bei der Einheit 8200, kam 2022 zu Apple in Tel Aviv. Ofek Har-Even, langjähriger Offizier und Manager der Einheit, ist seit 2022 als Designverifizierungsingenieur bei Apple tätig. Gal Sharon, ehemaliger Betreiber von Nachrichtensystemen und Datenanalyst, arbeitet seit demselben Jahr als Physikalischer Designingenieur.

Mayan Hochler und Shai Buzgalo, beide ehemalige Analysten und Ausbilder der Einheit 8200, sind in den Bereichen physikalisches Design und Validierungsentwicklung tätig.

Software und Cybersicherheit:

Ofer Tlusty, der fast sechs Jahre lang als Sicherheits- und Geheimdienstanalyst in der Einheit 8200 tätig war, arbeitet seit 2021 als Softwareentwickler bei Apple. Ofek Rafaeli, der zwischen 2012 und 2016 tätig war und während des israelischen Angriffs auf Gaza 2016 zum Projektmanager aufstieg, wurde 2023 Softwareentwickler bei Apple.

Guy Levy, ein ehemaliger Geheimdienstanalyst, arbeitet nun ebenfalls als Softwareentwickler.

KI, maschinelles Lernen und Validierung:

Avital Kleiman, ein sechsjähriger Veteran der Einheit 8200, ist jetzt Ingenieur für maschinelles Lernen bei Apple. Niv Lev Ari, derzeit Validierungsingenieur, vermerkt in seinem LinkedIn-Profil, dass er für seine Arbeit in der Einheit eine Belobigung vom Kommandeur der Einheit 8200, Aviv Kochavi, erhalten hat.

Weitere technische Funktionen:

Shahar Moshe, der von 2012 bis 2015 als Geheimdienstspezialist bei der Einheit 8200 tätig war, ist heute Designverifizierungsingenieur. Gil Avniel, der über fünf Jahre in der Einheit verbrachte, ist derzeit als Netzwerkingenieur tätig.

Ein Apple, der von innen verfault

Die wachsende Zahl ehemaliger israelischer Geheimdienstmitarbeiter bei Apple scheint die Unternehmensleitung nicht zu beunruhigen. CEO Tim Cook ist bekannt für seine stark pro-israelische Haltung und hat die Zusammenarbeit des Silicon-Valley-Giganten mit dem israelischen Staat vorangetrieben.

Apple hat mehrere israelische Technologieunternehmen übernommen und betreibt nun drei Zentren in dem Land, in denen rund 2.000 Menschen beschäftigt sind. Im Jahr 2014 lud Cook den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in die Unternehmenszentrale in Cupertino, Kalifornien, ein, wo sich die beiden vor laufenden Kameras offen umarmten. Im folgenden Jahr nahm Cook eine Einladung von Präsident Reuven Rivlin zu einem Besuch in Israel an. „Es ist eine große Ehre, Sie und Ihr Team hier begrüßen zu dürfen“, sagte Rivlin. „Selbst für mich, der ich lieber mit Stift und Papier schreibe, ist es offensichtlich, welch großes Wunder Sie vollbracht haben, wenn ich meine Mitarbeiter und meine Enkelkinder betrachte.“

Überschwängliches Lob für den Apple-CEO kam auch in Form von Auszeichnungen von pro-israelischen Organisationen. Im Jahr 2018 verlieh die Anti-Defamation League Cook auf ihrem Never Is Now Summit gegen Antisemitismus und Hass den erstmals vergebenen Courage Against Hate Award und bezeichnete ihn als „visionären Führer der Wirtschaft“.

Netanjahu trifft Apple-CEO Tim Cook während eines Besuchs bei Apple im Jahr 2014. Foto | Israelische Regierungspresseagentur

Nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 verschickte Cook eine unternehmensweite E-Mail, in der er seine Solidarität mit Israel zum Ausdruck brachte. „Wie so viele von Ihnen bin auch ich erschüttert von den schrecklichen Anschlägen in Israel und den tragischen Berichten aus der Region“, schrieb er. „Mein Mitgefühl gilt den Opfern, denjenigen, die Angehörige verloren haben, und all den unschuldigen Menschen, die unter dieser Gewalt leiden.“

Laut Apples4Ceasefire – einer Gruppe ehemaliger und aktueller Mitarbeiter, die sich gegen die israelischen Aktionen im Gazastreifen aussprechen – hat er sich jedoch noch nicht öffentlich zu den massiven Zerstörungen geäußert, die durch die israelische Reaktion auf den 7. Oktober verursacht wurden.

Tatsächlich verfolgt das Unternehmen aus dem Silicon Valley eine Politik, bei der es die Spenden seiner Mitarbeiter an Gruppen wie Friends of the IDF, die Geld für die Anschaffung von Ausrüstung für IDF-Soldaten sammelt, und den Jewish National Fund, eine Organisation, die sich an der Plünderung und Zerstörung palästinensischen Landes beteiligt, in gleicher Höhe verdoppelt.

Unter Cooks Führung wurden Apple-Mitarbeiter wegen des Tragens von Ansteckern, Armbändern oder Keffijehs zur Unterstützung des palästinensischen Volkes diszipliniert oder sogar entlassen. Dennoch sprechen Gruppen wie Apples4Ceasefire weiterhin offen über das, was sie als Apples Mitschuld am Völkermord bezeichnen.

Die Übernahme der Tech-Branche durch die Einheit 8200

Fairerweise muss man sagen, dass Apple bei weitem nicht das einzige Technologie- oder Medienunternehmen ist, das eine große Anzahl ehemaliger Mitarbeiter der Einheit 8200 beschäftigt. Eine Enthüllung von MintPress aus dem Jahr 2022 deckte auf, dass Hunderte von Veteranen des israelischen Geheimdienstes bei Google, Facebook, Microsoft und Amazon arbeiten.

Der vielleicht bemerkenswerteste unter ihnen ist Emi Palmor, ein ehemaliger Beamter des israelischen Justizministeriums, der Mitglied des 21-köpfigen Oversight Board von Facebook ist. Dieses Gremium, das von Mark Zuckerberg als „Oberster Gerichtshof“ seiner Plattform bezeichnet wird, entscheidet letztendlich darüber, welche Inhalte auf dem weltweit größten sozialen Netzwerk erlaubt sind oder entfernt werden. Facebook hat eng mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet, um palästinensische Inhalte und Konten zu zensieren oder zu sperren.

Selbst TikTok, das oft als offenere Plattform angesehen wird, hat laut einer Untersuchung von MintPress im November ehemalige israelische Spione eingestellt, um seine Aktivitäten zu verwalten. Reut Medalion beispielsweise war Geheimdienstkommandeur der Einheit 8200 und leitete deren Cybersicherheits-Team.

Im Dezember 2023, auf dem Höhepunkt der israelischen Angriffe auf Gaza, zog Medalion nach New York City, um eine Stelle als Global Incident Managerin für die Abteilung Trust and Safety von TikTok anzunehmen. Angesichts der damaligen Weltlage stellt sich die Frage, welche Art von „globalen Vorfällen” sie dort bewältigen sollte.

Nachdem MintPress Medalions Vergangenheit einem weltweiten Publikum bekannt gemacht hatte, löschte sie ihre gesamten digitalen Spuren aus dem Internet.

Auch ehemalige israelische Geheimdienstmitarbeiter haben ihren Weg in amerikanische Redaktionen gefunden und beeinflussen dort die Berichterstattung über den Nahen Osten. Eine aktuelle Untersuchung von MintPress deckte ein Netzwerk ehemaliger Mitarbeiter der Einheit 8200 auf, die in einigen der einflussreichsten Redaktionen der Vereinigten Staaten arbeiten.

Unter ihnen ist Axios-Korrespondent Barak Ravid, dessen Berichterstattung über den Nahen Osten ihm den renommierten White House Press Correspondents‘ Award einbrachte. Bis mindestens 2023 war Ravid Mitglied der Einheit 8200. CNN hat außerdem mindestens zwei ehemalige Agenten für die Produktion seiner Nachrichtenberichterstattung eingestellt, darunter Tal Heinrich, der heute als offizieller Sprecher von Premierminister Netanjahu fungiert.

Angesichts dieser Muster sollte die Parteilichkeit des Silicon Valley gegenüber Israel nicht überraschen. Von Tech-Giganten wie Google und Amazon bis hin zu Social-Media-Giganten wie TikTok und Facebook ist die Branche voll von ehemaligen israelischen Spionen. Apple ist keine Ausnahme und hat Dutzende, wenn nicht sogar mehr Mitarbeiter der Einheit 8200 eingestellt, um seine Plattformen zu betreiben und das Unternehmen zu gestalten.

Diese Untersuchung behauptet nicht, dass der israelische Staat bewusst das Silicon Valley infiltriert. Sie deutet jedoch zweifellos darauf hin, dass die Einstellung und die allgemeinen Vorurteile dieser Unternehmen stark pro-israelisch sind. Was sagt es über die Kultur des Silicon Valley aus, dass Personen mit gut dokumentierten Verbindungen zu einem umstrittenen ausländischen Geheimdienst als ideale Mitarbeiter gelten?

Es ist undenkbar, dass ehemalige Geheimdienstmitarbeiter der Hisbollah, des iranischen Geheimdienstministeriums oder des russischen FSB oder GRU massenhaft eingestellt und mit unseren sensibelsten Daten betraut würden. Wenn es jedoch um Israel (oder US-Überwachungsbehörden) geht, sieht die Antwort anders aus. Viele dieser Mitarbeiter sind nicht einmal „ehemalige“ Agenten, sondern werden direkt aus der Einheit 8200 rekrutiert, während sie noch im aktiven Dienst stehen, obwohl das israelische Gesetz den Mitgliedern dieser Gruppe ausdrücklich verbietet, sich zu identifizieren oder ihre Zugehörigkeit preiszugeben.

Vor diesem Hintergrund scheint es, dass diejenigen, die wie Apples4Ceasefire gegen die Doppelmoral des Unternehmens kämpfen, einen schweren Stand haben.