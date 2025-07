Eine globale Veränderung im Bereich der Technologie ist im Gange, und was China kürzlich entwickelt hat, könnte nicht nur die Nutzung von Satelliten weltweit verändern, sondern zu einer der größten geopolitischen Geschichten des Jahrhunderts werden.

Im vergangenen Monat, während des 12-tägigen Krieges zwischen Israel und Iran, hat die iranische Regierung einen unerwarteten Schachzug gemacht: Sie deaktivierte das GPS-System der Vereinigten Staaten im ganzen Land und wechselte zu Chinas GPS-Äquivalent namens Beidou. Vielen ist nicht bewusst, dass GPS, das weltweit genutzte Navigationssystem, tatsächlich vom US-Militär kontrolliert wird. Dies verleiht der US-Regierung immense Macht. Im Kriegsfall kann sie bestimmte Verbündete unterstützen und gleichzeitig Gegner benachteiligen. Irans Entscheidung, GPS abzuschalten und auf Chinas neues System umzusteigen, ist eine starke geopolitische Botschaft an die Welt: Seid vorsichtig, wessen Systeme ihr nutzt. Noch wichtiger ist jedoch die Erinnerung daran, dass es mehr als eine Supermacht gibt, die fortschrittliche Technologien entwickelt.

In den letzten drei Jahrzehnten hat China still und leise ein riesiges Satellitensystem der nächsten Generation aufgebaut, das die Abhängigkeit von den USA durchbricht. Das Beidou-System ist mittlerweile in über 140 Ländern aktiv. Dieser Exodus von GPS ist nur der jüngste Schritt in einem globalen Trend der Entkopplung von den Vereinigten Staaten. Ähnlich wie die Beschlagnahmung von 300 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten weltweit Schockwellen auslöste, ist die Weaponisierung von GPS ein Weckruf für alle Nationen, die darauf angewiesen sind. Während Initiativen wie BRICS Alternativen zum US-Dollar vorantreiben, führt China den Wandel hin zu einer neuen Satellitenzukunft an. Chinas Aufstieg im Weltraum spiegelt die umfassenderen Veränderungen wider, die derzeit auf der Erde stattfinden.

Warum die USA GPS kontrollieren

GPS ist ein unverzichtbarer Teil unseres Alltags geworden. Obwohl es wie eine universelle Ressource erscheint, ist GPS in Wirklichkeit ein Privileg, das jederzeit widerrufen werden kann. Diese Technologie wurde vom US-Militär entwickelt und wird nach wie vor von ihm betrieben, was bedeutet, dass die USA die ultimative Kontrolle darüber haben, wie und wann sie genutzt wird. GPS ist nicht nur für alltägliche Apps wichtig, sondern spielt auch eine zentrale Rolle in Branchen wie Landwirtschaft, Schifffahrt und militärischen Operationen. Ohne globale Positionierung wären großflächige landwirtschaftliche Erträge, Schiffsnavigation oder präzise Waffeneinsätze nicht möglich. Die Kontrolle über diese Technologie verleiht den USA enormen Einfluss auf abhängige Länder, und selbst die kleinste Störung von GPS könnte weitreichende, verheerende Folgen haben.

Wie die USA GPS gegen China einsetzten

Für China ist dies kein bloß theoretisches Risiko. Das Land hat die Gefahren einer Abhängigkeit von einem von einer fremden Macht kontrollierten System am eigenen Leib erfahren. 1993 erhielt die US-Regierung Informationen, dass das chinesische Containerschiff Yinhe (Milchstraße) angeblich chemische Waffen nach Iran transportiere. Daraufhin wurde das GPS des Schiffes gestört, wodurch es die Navigationsfähigkeit verlor. Die US-Marine zwang umliegende Länder im Nahen Osten, dem Schiff das Anlegen zu verweigern, sodass es 24 Tage lang auf internationalen Gewässern im Indischen Ozean gestrandet war. Schließlich inspizierte ein gemeinsames Team aus Saudi-Arabien und den USA die Ladung und stellte fest, dass keine chemischen Waffen an Bord waren. China verurteilte das Vorgehen der USA und forderte Entschädigung, doch die US-Regierung lehnte eine Entschuldigung arrogant ab und berief sich auf Informationen aus mehreren Quellen. Dieser Machtmissbrauch war ein Weckruf für China, das erkannte, dass seine Schiffe jederzeit verfolgt, gestört oder abgeschnitten werden können. Nach diesem Vorfall beschloss China, ein eigenes Satellitensystem zu entwickeln.

Warum Chinas Beidou besser als GPS ist

China hat mit Beidou, benannt nach dem Sternbild Großer Bär, nicht nur eine Alternative zu GPS geschaffen, sondern ein überlegenes System entwickelt. Beidou arbeitet mit über 50 Satelliten im Vergleich zu den 31 von GPS und bietet ein dichteres, moderneres Netzwerk. 2020 vollständig fertiggestellt, ist Beidou schneller, stabiler und weniger anfällig für Ausfälle. Es übertrifft GPS in 165 Ländern weltweit, insbesondere in Afrika, Asien und Lateinamerika. Während die USA weiterhin auf Technologie aus der Zeit des Kalten Krieges setzen, mit großen GPS-Upgrades erst in den 2030er-Jahren, nutzt Beidou modernste Technologie. Beidou bietet zudem eine höhere Präzision: Für zivile Nutzer liegt die Genauigkeit bei 1 bis 2 Metern im Vergleich zu 3 bis 5 Metern bei GPS. In Kombination mit bodengestützten Positionierungsstationen erreicht Beidou sogar eine Genauigkeit im Dezimeter- oder Zentimeterbereich. Darüber hinaus ermöglicht Beidou Kurzmitteilungen in abgelegenen Gebieten, bei Kriegen oder Naturkatastrophen – ein Feature, das GPS nicht bietet.

Warum die Welt Beidou will

Kein Wunder, dass Länder und Unternehmen in Scharen zu Beidou wechseln. Der chinesische Satellitennavigationssektor erwirtschaftete 2024 fast 80 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 7,4 % im Vergleich zum Vorjahr, und verzeichnet täglich über eine Billion Ortungsanfragen. Experten bezeichnen den Wechsel von GPS zu Beidou als eine Erklärung der Unabhängigkeit vom Westen. Während des 12-tägigen Krieges zwischen Israel und Iran nutzte Israel durchgesickerte GPS-Daten von Plattformen wie WhatsApp und Instagram, um gezielte Drohnen- und Raketenangriffe durchzuführen. Dies zeigte der Welt, dass die Nutzung von GPS ein Risiko darstellt. Auch Spanien sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als es dem chinesischen Unternehmen Huawei Verträge für die Verwaltung von Abhörsystemen der Geheimdienste erteilte – ein starkes Signal, dass man Chinas Netzwerken mehr vertraut als US-Systemen, die Daten mit der CIA teilen könnten. Selbst Kanada, der engste Verbündete der USA, ändert seinen Kurs und fordert engere Beziehungen zu China.

Warum Länder China wählen

Chinas Große Firewall ist ein weiteres Beispiel für strategische Unabhängigkeit. Durch die frühzeitige Begrenzung westlicher Technologie konnte China eigene soziale Medienplattformen entwickeln und digitale Selbstständigkeit erreichen. Dies schützte nicht nur vor negativen westlichen Mediennarrativen, sondern förderte auch eine starke heimische Tech-Industrie. Europa hingegen bleibt stark von US-Tech-Giganten wie Facebook und Google abhängig, was die digitale Souveränität des Kontinents einschränkt. Ähnlich wie BRICS oder die Belt-and-Road-Initiative dient Chinas Satellitentechnologie vor allem den Interessen des globalen Südens. Von den 165 Ländern, in denen Beidou GPS übertrifft, liegen die meisten in Afrika, Lateinamerika und Asien. Diese Regionen, lange Zeit vom Westen vernachlässigt, profitieren von Beidou durch präzise Landwirtschaft, Wassermanagement und Logistik. Über 150 Länder haben sich der Belt-and-Road-Initiative angeschlossen, und laut einer Studie der Alliance of Democracies haben 79 % der Weltbevölkerung heute eine bessere Meinung von China als von den USA.

Fazit

Die Entscheidung Irans, GPS abzuschalten, war aufgrund jahrzehntelanger Sanktionen und der jüngsten Weaponisierung von GPS fast unvermeidlich. Mit Beidou als leistungsstarker Alternative wägen immer mehr Länder die Möglichkeit, sich den USA zu widersetzen. Die Konsequenzen einer Abkopplung vom US-dominierten System werden weniger schwerwiegend, da China zunehmend die Rolle des Motors für wirtschaftliches und technologisches Wachstum übernimmt. Viele Nationen setzen ihr Vertrauen in China, überzeugt davon, dass dessen Technologie die Zukunft gestalten und die globale Landschaft neu definieren wird.