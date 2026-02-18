Rubios Münchner Rede skizzierte Trumps 2.0 angestrebte neue Weltordnung

Andrew Korybko

Marco Rubio, einer der mächtigsten Akteure in den USA aufgrund seiner Funktionen als Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater, hielt am vergangenen Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine historische Rede, in der er Trumps 2.0 angestrebte neue Weltordnung darlegte. Seine Worte waren geprägt von der Nationalen Sicherheitsstrategie, der Nationalen Verteidigungsstrategie und der „Trump-Doktrin“, über die Leser in den zuvor verlinkten Analysen mehr erfahren können. Die vorliegende Analyse wird seine Rede überprüfen, kontextualisieren und analysieren.

Er geißelte die Vorstellung, dass nach dem Alten Kalten Krieg das „Ende der Geschichte“ erreicht worden sei, wonach sich liberale Demokratien angeblich weltweit ausbreiten und eine „regelbasierte globale Ordnung“ nationale Interessen ersetzen würden. Rubio kritisierte insbesondere die Auslagerung von Industrie an Gegner und Rivalen, die Abgabe von Souveränität an internationale Institutionen, die Selbstverarmung „um einen Klimakult zu besänftigen“ sowie die Massenmigration – all das seien Fehler gewesen, die die USA nun korrigieren wollten.

Rubio erklärte, dass Trump 2.0 die westliche Zivilisation notfalls im Alleingang erneuern und wiederherstellen werde, es jedoch vorziehe, dies gemeinsam mit Europa zu tun, aus dem die USA hervorgegangen seien. Anschließend lobte er in pathetischen Worten die gemeinsame Zivilisation in mehrfacher Hinsicht und behauptete, deren Wiederbelebung werde ihre Streitkräfte inspirieren. Darauf folgte seine Darstellung von Trumps 2.0 Plänen zur Reindustrialisierung, zur Beendigung der Massenmigration und zur Reform der globalen Regierungsführung zu diesem Zweck, was laut ihm greifbare Vorteile für die westlichen Massen bringen werde.

Weit entfernt von den isolationistischen Politiken, vor denen einige warnend behaupten, die USA würden sie verfolgen, wolle Washington vielmehr sein globales Bündnisnetzwerk optimieren – dies könne jedoch nur durch eine gerechtere Lastenteilung geschehen. Die Wiederherstellung des Stolzes auf die westliche Zivilisation sei ein weiteres zentrales außenpolitisches Ziel von Trump 2.0. Betrachtet man diese angestrebte Weltordnung, so nimmt sie klar Anleihen bei den Werken von Samuel Huntington und Alexander Dugin zum Zivilisationismus, die diesen Aspekt gemeinsamer Identität als zunehmenden Faktor in der globalen Politik hervorheben.

Wie zu erwarten war, durchzieht das Konzept des amerikanischen Exzeptionalismus Rubios Rede. Dies zeigt sich darin, dass er erklärte, die USA würden notfalls allein handeln, um die westliche Zivilisation wiederherzustellen, und auch darin, dass er den vermeintlichen „terminalen Niedergang“ des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg als eine „Entscheidung“ bezeichnete. Letzteres deutet darauf hin, dass die USA Multipolarität – hier verstanden als das Aufkommen anderer Zivilisationsstaaten zum Ausgleich des entstehenden westlichen, den Trump 2.0 schaffen will – nicht als unvermeidlich ansehen.

Daraus extrapolierend legt dies nahe, dass der Aufstieg anderer Pole (wie auch immer sie beschrieben werden – Länder, Zivilisationsstaaten, Blöcke usw.) das Ergebnis kontraproduktiver westlicher Politiken sei und nicht eigener Strategien dieser Akteure. Das ist fragwürdig, denn obwohl Nixons sino-amerikanische Détente des Alten Kalten Krieges das Kapital bereitstellte, das beispielsweise für Chinas Aufstieg verantwortlich war, steuerte die Kommunistische Partei Chinas diesen Prozess, um die nationale Souveränität zu schützen und China zu einer wirtschaftlichen Supermacht zu machen.

Was Trump 2.0 will, ist, die umfassenden Reformen der westlichen Zivilisation anzuführen, mit dem Ziel, einen entstehenden Zivilisationsstaat aufzubauen, der dann uneingeschränkt seine wiederhergestellte kollektive Stärke einsetzen würde, um aufstrebende Rivalen dazu zu zwingen, sich ihm unterzuordnen, um die Unipolarität wiederherzustellen. Die USA haben im vergangenen Jahr einige außenpolitische Erfolge erzielt, doch das bedeutet nicht, dass es ihnen gelingen wird, die westliche Zivilisation zu reformieren, daraus einen Zivilisationsstaat zu formen und anschließend die Welt zu kontrollieren.