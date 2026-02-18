Eine neue Studie zeigt, dass der Erhalt einer Grippeimpfung die Wahrscheinlichkeit, an Grippe zu erkranken, um 27 % erhöht

„Wir konnten nicht feststellen, dass die Influenza-Impfung während der Atemwegsvirensaison 2024–2025 wirksam darin war, eine Infektion zu verhindern.“

Eine große neue Studie der Cleveland Clinic ergab, dass Grippeschutzimpfungen nicht nur nicht verhindern oder die Wahrscheinlichkeit verringern, an Grippe zu erkranken, sondern dass eine Grippeimpfung die Wahrscheinlichkeit, die Grippe zu bekommen, tatsächlich erhöht.

Die Arbeit — Wirksamkeit der Influenza-Impfung während der Atemwegsvirensaison 2024–2025 — kam zu dem Ergebnis, dass Grippeimpfstoffe unwirksam darin waren, die Grippe aufzuhalten.

Aus der Zusammenfassung:

Hintergrund Ziel dieser Studie war es, die Wirksamkeit der Influenza-Impfung während der Atemwegsvirensaison 2024–2025 zu bewerten.

Methoden Es wurden Mitarbeiter der Cleveland Clinic einbezogen, die am 1. Oktober 2024 in Ohio beschäftigt waren. Die kumulative Inzidenz von Influenza bei Geimpften und Ungeimpften wurde über die folgenden 25 Wochen verglichen. Der durch die Impfung gebotene Schutz (analysiert als zeitabhängige Kovariate) wurde mithilfe einer Cox-Proportional-Hazards-Regression bewertet.

Ergebnisse Von 53.402 Mitarbeitern hatten 43.857 (82,1 %) bis zum Ende der Studie die Influenza-Impfung erhalten. Während der Studie traten 1.079 Fälle (2,02 %) von Influenza auf. Die kumulative Inzidenz von Influenza war zu Beginn bei Geimpften und Ungeimpften ähnlich, doch im Verlauf der Studie stieg die kumulative Inzidenz von Influenza bei den Geimpften schneller an als bei den Ungeimpften. In einer Analyse, die nach Alter, Geschlecht, klinischer Pflegetätigkeit und Arbeitsort angepasst wurde, war das Influenza-Risiko bei Geimpften signifikant höher als bei Ungeimpften (HR 1,27; 95%-KI 1,07–1,51; P = 0,007), was einer berechneten Impfwirksamkeit von −26,9 % (95%-KI −55,0 bis −6,6 %) entspricht.

Schlussfolgerungen der Studie ergab, dass die Influenza-Impfung bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter während der Atemwegsvirensaison 2024–2025 mit einem höheren Risiko für Influenza verbunden war, was darauf hindeutet, dass die Impfung in dieser Saison nicht wirksam darin war, Influenza zu verhindern.

Zusammenfassung Unter 53.402 Mitarbeitern der Cleveland Clinic im erwerbsfähigen Alter konnten wir nicht feststellen, dass die Influenza-Impfung während der Atemwegsvirensaison 2024–2025 wirksam darin war, eine Infektion zu verhindern.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) „hatten bis zum 31. Januar 2026 46,4 % (95%-Konfidenzintervall [KI] 44,8 %–48,0 %) der Kinder eine Grippeimpfung erhalten, ähnlich wie in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt (46,2 %).“

AUTORENKOMMENTAR

Dennoch stellt sich knapp die Hälfte der Bevölkerung, insbesondere unsere Älteren, jedes Jahr für eine dieser Impfungen an, und sie bewirkt nichts, außer ihre Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, krank zu werden.

Die Grippeimpfung ist ein weiterer Geldgriff von Big Pharma. Die Menschen injizieren oder inhalieren nicht nur ein toxisches Gebräu in ihren Körper, es verhindert die Grippe nicht, sondern erhöht lediglich die Wahrscheinlichkeit, an Grippe zu erkranken; und vornehmlich die Älteren erhöhen ihr Todesrisiko. Ich habe Familienmitglieder, die sich jedes Jahr impfen lassen, es bewirkt nichts und sie werden später in der Saison krank. Wir alle kennen solche Menschen. Offensichtlich funktioniert es nicht, also warum macht man weiter damit?

Timotheus 6,20 O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis; [21] zu der sich einige bekannt haben und vom Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Amen.

Auch das ganze Thema Grippe und Viren ist an sich schon eine weitere Büchse der Pandora; Keimtheorie versus Milieutheorie. Ich neige zur Milieutheorie. Wenn die Menschen aufhören würden, diese Impfungen zu nehmen, die Qualität ihrer Ernährung drastisch verbessern, sich von Pharmazeutika lösen, viel Sonne und Bewegung bekommen und insbesondere die EMF-Belastung reduzieren würden, dann würde man einen DRAMATISCHEN Rückgang von Erkältungen und Grippe sehen.