Rückkehr des radikalen Islam

Jordan Schachtel

Hat die Hamas eine neue Welle des globalen Dschihadismus ausgelöst?

1976 schrieb der verstorbene Historiker Bernard Lewis seinen bahnbrechenden Essay „The Return of Islam“.

[Sie können ihn hier über diesen Link lesen].

Damals schien der Trend in der arabischen und der weiteren islamischen Welt in Richtung Säkularisierung, arabischer Nationalismus und Linksradikalismus zu gehen. Es herrschte die Meinung vor, dass diese Kräfte das Aussterben des militanten Islam herbeiführen würden.

Die Mainstream-Medien und die globale Klasse der außenpolitischen „Experten“ gingen davon aus, dass die Dschihadisten und ihre ideologischen Verbündeten in der muslimischen Welt in den Hintergrund treten und man nie wieder von ihnen hören würde.

Lewis, der 2018 im Alter von 101 Jahren verstarb, stellte dieses konventionelle Denken in Frage. Als profunder Kenner des Nahen Ostens warnte er davor, dass der militante Islam nicht in den Hintergrund treten, sondern zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft werden würde, selbst in Gesellschaften, die sich ganz den von der Sowjetunion unterstützten linken und arabisch-nationalistischen Bewegungen verschrieben hatten.

Drei Jahre später wurde die Welt Zeuge einer islamischen Revolution, die die Mullahs im Iran an die Macht brachte. Wenige Jahre später tauchte die schwarze Flagge der al-Qaida unter der Führung von Osama bin Laden auf. Die Jahre dazwischen waren geprägt vom Dschihadismus palästinensischer und anderer terroristischer Bewegungen.

Bernard Lewis hatte Recht. Hätte die Welt nur auf seine Warnung gehört.

Über die Jahre nach dem 11. September brauche ich nicht zu sprechen, die meisten Zuhörer erinnern sich sicher noch gut daran.

Heute, im Jahr 2023, haben die einst gefürchteten Terrorgruppen Islamischer Staat und Al-Qaida nach dem 11.9. schon lange keinen großen Aufruhr mehr verursacht. Auch Teheran hat schon lange keine großen Schritte mehr gemacht.

Als die Dschihadisten der Hamas am 7. Oktober den Süden Israels angriffen, war ein Großteil der Welt schockiert von den schrecklichen Ereignissen. Es schien, dass viele von uns wieder einmal den Eindruck hatten, dass die Dschihadisten in der Bedeutungslosigkeit verschwunden waren.

Sicherlich waren noch viel mehr entsetzt und schockiert über die weltweiten Proteste von Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten und Europa zur Unterstützung der Hamas und der palästinensischen Terrorbewegung.

Hat die zivilisierte Welt wieder einmal geschlafen, während sich die Kräfte des militanten Islam auf eine neue globale Terrorkampagne vorbereiten?

Hat die Hamas eine neue Welle des globalen Dschihad ausgelöst?

Es scheint, als sei die bösartige Kraft des radikalen Islam zurück in den Schlagzeilen. Aber anders als zu Lewis‘ Zeiten haben wir es nicht mehr mit einer Kraft zu tun, die sich auf den Nahen Osten konzentriert. Wenn der radikale Islam wirklich zurück ist, dann wird er diesmal jeden Winkel der Erde erreichen.