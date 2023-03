Die auf der Website USAspending.gov veröffentlichten Daten, die offiziell zeigen, wie öffentliche Gelder in den USA ausgegeben werden, haben schockierende Details über Covid-19 enthüllt. So erfahren wir, dass das US-Verteidigungsministerium die Forschung zu Covid-19 im Jahr 2019 finanzierte, als das neue Coronavirus noch nicht aufgetaucht war oder von der Weltgesundheitsorganisation „benannt“ worden war. Dieselbe Website zeigt auch zahlreiche Zuschüsse für Labors in der Ukraine im Rahmen eines Programms zur Reduzierung von biologischen Bedrohungen.

Die Website USAspending.gov, die alle öffentlichen Ausgaben transparent macht, zeigt, dass in den USA bis heute mehr als 4 Billionen Dollar für Covid ausgegeben wurden. In der Rubrik Verträge des Verteidigungsministeriums ist die Black & Veatch Special Projects Corp aufgeführt, die einen Vertrag über 77 Millionen Dollar erhielt. Interessanterweise erhält einer der Unterauftragnehmer des US-Unternehmens, Labirint Global Health INC, am 12. November 2019 mehr als 369 000 US-Dollar für ein Projekt mit dem Titel SME Manuscript Documentation and Covid 19 Research. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Weltgesundheitsorganisation das neue Coronavirus erst im Februar 2020 „Covid-19“ benannte und die ersten Fälle von SARS-Cov-2 erst im Dezember 2019 in Wuhan auftraten.

„Außerdem wurde am 12. Dezember 2019 eine Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen dem NIAID, Fauccis Agentur, und Moderna einerseits und der University of North Carolina at Chapel Hill andererseits für den Transfer des Coronavirus-Botenstoffkandidaten unterzeichnet. Der 12. Dezember ist das Datum der Unterzeichnung, aber wahrscheinlich wurde der Vertrag schon lange vorher ausgearbeitet und verhandelt. Laut dem Europaabgeordneten Cristian Terheș hat eine öffentliche Informationsanfrage bei der EMA ergeben, dass Moderna bereits am 5. Oktober 2016 die ersten klinischen Studien für Coronavirus-Messenger-RNA-Impfstoffe eingereicht hat, und Pfizer-BioNTech meldete seine erste klinische Studie für den Covid-Impfstoff am 14. Januar 2020 bei der EMA an, nur drei Tage nach dem Ausbruch in China und der offiziellen Ankündigung der WHO“, so der Bürgeraktivist Aurelian Popa.

Intensive Vorbereitungen

Im Jahr 2016 erhielt Moderna einen Zuschuss in Höhe von 20 Millionen US-Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation für ein Projekt zur Bewertung von Antikörperkombinationen in einer präklinischen Studie und einer klinischen Studie der Phase I für eine potenzielle Boten-RNA-Behandlung, fügt Bürgeraktivist Aurelian Popa hinzu. Moderna bestätigte später, dass dieser Zuschuss auf 100 Millionen Dollar aufgestockt wurde. Die Bedingungen dieser Vereinbarung sehen vor, dass Moderna sich bereit erklärt, der Bill & Melinda Gates Foundation bestimmte nicht-exklusive Lizenzen zu gewähren. Gleichzeitig behält Moderna jedoch das Recht, dieses geistige Eigentum nach eigenem Ermessen zu verwerten. „All diese Beweise zeigen, dass sowohl Anthony Fauci als auch Bill Gates diese auf der Boten-RNA-Technologie basierenden Impfstoffe vorbereitet und Geld in sie investiert haben, und bestätigen die Hypothese, dass die Pandemie für den Impfstoff geschaffen wurde und nicht umgekehrt. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Bill & Melinda Gates Foundation ein wichtiger Sponsor sowohl der Weltgesundheitsorganisation als auch der Global Alliance for Vaccine Initiatives ist“, so der Bürgeraktivist Aurelian Popa.

Die Ukraine ist überall

Nach Angaben von expose-news.com zeigt die Transaktionshistorie der Black & Veatch Special Projects Corp 115 Transaktionen mit Empfängern und kurzen Beschreibungen, von denen die meisten Posten wie „Laborausrüstung für Kiew“ und „Büromöbel für Kiew“ sind. Zu den Empfängern der Gelder gehören ALT UKRAINE LTD, BIOLABTEKH LTD, UNILAB, SMART DEFENSE, für Laborausrüstung für Kiew und Odessa. Im September 2012 vergab die Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des US-Verteidigungsministeriums einen Auftrag an ein weltweit tätiges Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, das auf die Entwicklung von Infrastrukturen spezialisiert ist. Der Auftrag betraf ein Programm zur Reduzierung biologischer Bedrohungen in der Ukraine und wurde im Oktober 2020 vergeben.