Die Kontrolle der Sprache in den Medien um die Massen zu kontrollieren. Hier ein Beispiel von Politico

Die Schwarze Liste von Politico gibt einen Einblick in die Sprachkontrolle

Nachfolgend ein Beispiel. Wir können nur erahnen, welche Listen sonst noch existieren, um die Massen zu manipulieren.

Im Januar 2022 gab die Nachrichtenagentur Politico (Politico gehört zum Axel-Springer-Verlag der unter anderem auch andere transatlantische Medien gehören wie „Die Welt) einen Leitfaden für ihre Redakteure heraus, der die Verwendung von Sprache verbietet, die als „beleidigend“ angesehen werden könnte. Der Leitfaden, der kürzlich von Amber Athey von The Spectator eingesehen werden konnte, enthält Richtlinien für die Verwendung von Sprache im Zusammenhang mit Rassismus, Transgender-Themen und Einwanderung.

Der Leitfaden verbietet die Verwendung von geschlechtsspezifischen Wörtern wie „man-made“, „mankind“ und „manhunt“.

Der Leitfaden verbietet auch die Aussage, dass sich eine Transgender-Person als ein bestimmtes Geschlecht „identifiziert“. Außerdem ist es verboten, eine Transgender-Person als „biologischen Mann“ oder „biologische Frau“ zu bezeichnen. Stattdessen sollten Berichterstatter „biologisches Geschlecht“ oder „biologisches Geschlecht“ verwenden.

„Vermeiden Sie generell Hinweise darauf, dass eine Transgender-Person als Junge oder Mädchen geboren wurde, und entscheiden Sie sich für Formulierungen wie ‚bei der Geburt als Junge/Mädchen identifiziert'“, so der Leitfaden. „Die Biologie einer Person hat keinen Vorrang vor ihrer Geschlechtsidentität, und solche groben Vereinfachungen können das aktuelle, authentische Geschlecht der Person entkräften.

Zum Thema Rassismus heißt es in dem Leitfaden: „Anders als Schwarz sollte Weiß in keinem Fall großgeschrieben werden.“

Reporter dürfen auch nicht „pro-life“ oder „pro-choice“ außerhalb von Anführungszeichen verwenden. Stattdessen sollten sie „Abtreibungsgegner“, „Abtreibungsbefürworter“ und „Abtreibungsrechte“ verwenden.

Sie werden auch angewiesen, geschlechtsneutrale Ausdrücke wie „Patientinnen, die abtreiben wollen“ oder „Menschen, die abtreiben wollen“ anstelle von „Frauen, die abtreiben wollen“ zu verwenden, da es auch Menschen geben kann, die sich nicht als weiblich identifizieren und schwanger werden können.

Außerdem sollte „Spätabtreibung“ durch „Abtreibung im späteren Verlauf der Schwangerschaft“ ersetzt werden.

Was die illegale Einwanderung betrifft, so ist es den Berichterstattern untersagt, „illegale Ausländer“, „Ankerbabys“, „illegale Einwanderer“ oder andere abfällige Wörter in Bezug auf die illegale Einwanderung an der Südgrenze zu verwenden.

Außerdem sollte die Situation an der Südgrenze nicht als „Krise“ bezeichnet werden, denn „obwohl die starke Zunahme der Ankunft unbegleiteter Minderjähriger ein Problem für die Grenzbeamten, eine politische Herausforderung für die Regierung Biden und eine schlimme Situation für viele Migranten darstellt, die sich auf die Reise begeben, entspricht sie nicht der Definition einer Krise im Wörterbuch.“