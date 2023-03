Der Krieg um den Dollar ist bereits vorbei Teil I

Tom Luongo

Und die Fed hat gewonnen. Um es mit den Worten von Botschafter Kosh aus der klassischen Fernsehserie Babylon 5 zu sagen: „Die Lawine ist ins Rollen gekommen. Für die Kieselsteine ist es zu spät, um zu wählen.

In den letzten zwei Jahren war ich eine fast einsame Stimme in der Wildnis, die die Finanzorthodoxie über das Verhalten der Federal Reserve in Frage stellte. Es begann mit einer unschuldigen, wenn auch nicht offen naiven Frage im Juni 2021: „Könnte die Fed tatsächlich aus dem globalistischen Zug aussteigen?“

Als ich diese Frage stellte, war es nur wenige Tage, nachdem ich am Vorabend der FOMC-Sitzung am 16. Juni 2021 zu meinen Gönnern gesagt hatte, dass die Fed eingreifen und den US-Dollar verteidigen müsse. Die Schwäche des Dollars während der Trump-Präsidentschaft konnte nicht ewig anhalten. Schon damals hatte ich keine gute Antwort auf die Frage, wie sie es tun würden.

Ich wusste nur intuitiv, dass sie es tun mussten.

Damals gab es keine Anzeichen dafür, dass die Fed bereit war, die Zinsen anzuheben. Doch mit der Anhebung des Reverse-Repo-Auszahlungssatzes um 0,05 % über die Fed Funds Rate setzte die Fed die Lawine der US-Dollar-Stärke in Gang, die bis heute anhält.

Und die Kiesel, die „Pivot!“ schrien, wurden immer wieder von der Umkehrung der US-Dollar-Ströme aus Übersee in die Heimat überrollt, die nun in einem noch nie dagewesenen Ausmaß gelöscht werden.

Es war diese extreme Reaktion des Marktes auf den RRP-Kurs, die mich veranlasste, diese Frage zu stellen. Nicht mehr und nicht weniger.

Die Auswirkungen dieser Frage waren weitreichend. Sie führte zu einer ganzen Reihe von Fragen nach den Folgewirkungen. Über einige dieser Fragen habe ich in den Tagen nach dem Genfer Gipfel geschrieben, auf dem Präsident „Biden“ und Wladimir Putin einen Waffenstillstand über die Ukraine ausgehandelt haben. In diesem Artikel habe ich nicht alles richtig gemacht, aber der Hauptpunkt, dass die Fed nicht mehr bereit war, die Zerstörung der privaten Kapitalbildung mitzumachen, hat sich mehr als bewahrheitet.

Hier ist der wichtigste Punkt:

Ich denke, die Fed ist jetzt bereit, mit Davos über die Zukunft des Geldes in den Krieg zu ziehen, und sie sind nicht bereit, die Schlüssel zum Süßwarenladen an einen Haufen europäischer Kommunisten zu übergeben, zumindest nicht, während sie gleichzeitig die Wall St. komplett aus der Neuen Weltordnung ausschließen… …Der Plan {Davos‘ } ist an diesem Punkt ziemlich offensichtlich: die Schlüssel zur Kapitalbildung an die Zentralbanken zu übergeben und jegliche Risikobewertung zu zerstören. Geschäftsbanken werden nicht gebraucht. Es werden nur noch sozialverträgliche Projekte finanziert. Das ist es, was Christine Lagarde mit ihrer neuen gesamteuropäischen grünen Börse will, die sie letzte Woche in Ankara vorgestellt hat. Aber was mir jetzt klar ist, ist, dass Davos bei der Prom Night at the Eschaton zu schnell in die Vollen gegangen ist. Es ist zu viel, zu früh und die Beschleunigung entblößt ihre Flanken. Warum sollten China und die USA wegen COVID-19 und Handelsfragen in den Krieg ziehen, wenn sie von einem Haufen feiger Eurokraten mit Wahnvorstellungen von Angemessenheit dazu manipuliert werden?

Die Möglichkeit, dass die Fed, die letztlich den Interessen der US-Geschäftsbanken untersteht, ihre eigene Agenda verfolgt, habe ich in einem kürzlich erschienenen Podcast mit Danielle Dimartino Booth erörtert, in der Hoffnung, ihre Sichtweise zu diesem erweiterten Blickwinkel der Fed-Politik zu erfahren, anstatt sich nur auf die Inflation zu konzentrieren. Meiner Meinung nach hat Danielle ihre Erwartungen mehr als erfüllt.

Eine der größten Beschwerden über die Politik der Fed seit der Finanzkrise 2008 war, dass sie als Zentralbank der Welt und nicht als Zentralbank der USA agierte. Was ich, ehrlich gesagt, komisch, wenn nicht sogar ein wenig erbärmlich finde, ist, dass in dem Moment, in dem die Fed beginnt, wie eine inländische Zentralbank zu handeln, das Jammern und Zähneknirschen aus allen Ecken kommt.

Das habe ich von den Globalisten und Geiern erwartet, die es lieben, die Null-Kosten-Dollars der Fed zu nehmen und sie hochzuhebeln, um ihre eigenen Nester zu fetten und ihre eigenen privaten Imperien im Schattenbankensystem aufzubauen. Das hätte ich von der alternativen Ökonomie allerdings nicht erwartet.

Es ist, als ob die Fed einfach zum Sandsack für alle geworden wäre und das war’s.

Okay, Schluss mit dem Geschwafel. Zurück zur aktuellen Lawine.

Denken Sie an das Jahr 2021 oder sogar Anfang 2022 zurück und erinnern Sie sich daran, dass sich niemand auch nur vorstellen konnte, wo wir heute stehen würden – die Fed Funds Rate bei 4,75 %, die wahrscheinlich in weniger als zwei Wochen auf 5 % steigen wird, und die Terminstruktur der Dollar-Futures-Märkte, die widerwillig einen Endsatz zwischen 5,50 % und 5,75 % zugeben.

Ich habe nachdrücklich darauf hingewiesen, dass der Vorsitzende des Offenmarktausschusses, Jerome Powell, diese neue souveräne US-Geldpolitik nur dann durchsetzen kann, wenn er wie Volcker vorgeht und die Zinsen aggressiv anhebt. Dies würde die Lügen der „Biden“-Regierung über die Deflation und den Bedarf an weiteren Billionen an COVID-19-Hilfsgeldern – dem „Build Back Better“-Gesetz – entlarven.

Es würde aufdecken, wer auf dem Capitol Hill mit der Fed und den von ihr vertretenen New Yorker Banken verbündet ist, oder zumindest, wer deren Rückhalt hat – Kyrsten Sinema (D-AZ) und Joe Manchin (D_WV) – und wer aktiv gegen sie arbeitet. – Joe Biden, die stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve, Lael Brainard, die Demokratische Partei und der größte Teil der Republikanischen Partei sowie Finanzministerin Janet Yellen.

Selbst als ich diese Argumente vorbrachte, hätte ich nie gedacht, dass Powell es tatsächlich tun würde.

Dann hat er es getan.

Und hier sind wir heute (der 3. März ist zu Ende).

Wenn ich sage, dass die Märkte dem Programm der Fed nur widerwillig zugestimmt haben, meine ich damit, dass noch vor einem Monat alle Kurven einen „Pivot“ der Fed bei 5 % signalisierten und dass dies im Juni geschehen würde. Jetzt liegt der Fed Funds Futures bis Dezember im Wesentlichen unverändert bei 5,45 %.

Aber diese Kurven unterstreichen für mich genau das, was ich in den letzten zwei Jahren gepredigt habe. Die Fed hat durch aggressive Zinserhöhungen und grundlegende Änderungen bei der Übertragung der Geldpolitik die größte Belastung für die US-Dollarmärkte in Übersee und nicht im Inland verursacht.

Darüber hinaus haben jede größere Änderung der Politik, die Äußerungen von Powell und die bevorstehenden Änderungen an den US-Dollar-Märkten selbst diese Idee unterstützt.

All dies geschah vor dem Hintergrund einer allmählichen Änderung der Grundlagen der US-Dollar-Märkte, die über einen Zeitraum von fünf Jahren schrittweise eingeführt wurde: die Umstellung vom LIBOR als weltweitem Schuldenindex für den US-Dollar auf den SOFR.

Heute gibt es drei große Futures-Märkte, die das Angebot an US-Dollar im Laufe der Zeit koordinieren: den Eurodollar, den Fed Funds und jetzt den SOFR.

Aber all dies war letztlich dem LIBOR untergeordnet, weil sich die Tagesgeldmärkte direkt an ihm orientierten. Die Futures-Märkte reagierten auf den LIBOR-Ausruf.

Denken Sie daran, dass im Januar 2022 die vorletzte Phase der Ablösung des LIBOR durch den SOFR stattfand. Zu diesem Zeitpunkt mussten sich alle neuen US-Schulden auf den SOFR als Basissatz beziehen und nicht mehr auf den LIBOR. Der LIBOR lief am 30. Juni 2023 aus.

Behalten Sie dieses Datum im Hinterkopf. Denn es ist für alles, was derzeit geschieht, von großer Bedeutung.

Ich sage es schon seit über einem Jahr: Die Fed erhöht die Zinsen nicht, um die Inflation zu bekämpfen. Die Fed hebt die Zinsen an, um die Offshore-Dollarmärkte auszutrocknen und den Offshore-Dollarhandel zu zwingen, sich an den inländischen Dollarkosten zu orientieren, wie sie im SOFR und nicht im LIBOR angegeben sind.

Wenn Sie immer noch nicht von diesem Argument überzeugt sind, dann ist es nur fair, aber warum wird dann die Eurodollar-Futures-Kurve beim ersten Anzeichen dafür, dass die Anleihemärkte endlich glauben, dass die Fed es ernst meint mit dem „Nicht-Schwenken“, deutlich über den Fed Funds und den SOFR-Futures-Märkten gehandelt? (siehe Grafik der Renditekurven oben).

Ein positiver Spread (26 Basispunkte!) bedeutet, dass die Nachfrage nach US-Dollars im Ausland weitaus größer ist als die Nachfrage nach ihnen im Inland. Dieser Spread ist die Schmerzgrenze nicht für die Fed, sondern in erster Linie für die EZB und die Bank of England.

So gerne wir auch die Fed für alles verantwortlich machen würden, was passiert, so ist die Schaffung von Sündenböcken doch nur ein Bewältigungsmechanismus dafür, dass wir nicht in der Lage oder nicht willens sind, das, was passiert, mit dem in Einklang zu bringen, was wir gerne sehen würden.

Sie sind ein Ausdruck unserer Angst vor dem, was wir nicht kontrollieren können. Und Sie können argumentieren, dass ich das mit meiner ständigen Beschwörung des Davoser Schreckgespenstes, das hinter den Kulissen lauert, getan habe, und das ist auch gut so.

Aber das ist der Grund, warum wir tiefer gehen und die Fragen stellen, die notwendig sind, um herauszufinden, wo die Anreize für jeden Einzelnen liegen und wie sie auf bestimmte Druckveränderungen in der Politik oder beim Personal reagieren würden.

Bye Bye Eurodollars, Hallo SOFR

Vor zwei Jahren war die Vorstellung, dass der SOFR erfolgreich den Eurodollar als globale Marktrenditekurve für den US-Dollar ablösen würde, lächerlich. Als der SOFR 2017 eingeführt wurde, wurde er schrittweise mit einem fünfjährigen Einführungsplan eingeführt, der im Januar 2022 seinen Höhepunkt fand. Der SOFR war der Indexierungssatz der USA und das war’s.

Im Dezember 2021 wurden SOFR-Futures rund 290.000 Kontrakte pro Tag gehandelt. Nach diesem Bericht von IFR, der sich auf Zahlen der CME stützt, ist das Volumen auf 964.000 Kontrakte angestiegen.

Nach Angaben der Terminbörse CME Group erreichte das durchschnittliche tägliche Volumen der SOFR-Futures in den beiden Wochen bis zum 4. Februar 964.000 Kontrakte und lag damit über 290.000 Kontrakte im Dezember und mehr als fünfmal so hoch wie im September.

Das war letztes Jahr, weniger als einen Monat bevor Powell begann, die Eurodollarmärkte zu Tode zu drücken.

Oh, aber warten Sie, es gibt noch mehr vom Februar 2022:

Aber auch die SOFR-Futures haben in diesem Jahr zu den Eurodollar-Futures aufgeschlossen, den Libor-gebundenen Kontrakten, die lange Zeit eine Hauptstütze der Zinshandelsmärkte waren und die die SOFR-Futures ab Mitte 2023 vollständig verdrängen sollen. Der Anteil der SOFR-Futures an den Eurodollar-Kontrakten hat in diesem Monat bereits 37 % erreicht, verglichen mit einem Durchschnittswert von 10 % im letzten Quartal 2021. „In den letzten Monaten hat sich das Verhalten deutlich geändert, und wir beobachten jetzt ein exponentielles Wachstum der SOFR-Futures-Aktivitäten. Beinahe täglich werden Rekorde gebrochen“, sagte Mark Rogerson, Leiter des Bereichs Zinsprodukte für EMEA bei der CME Group. „Wir dachten, dass es eine Beschleunigung bis 2022 geben würde, als die regulatorischen Vorgaben einen Katalysator darstellten. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir eine kritische Masse bei SOFR-Futures erreicht haben: Die Liquidität ist mehr als ausreichend für fast alle Kundenbedürfnisse.“

Immer noch nicht überzeugt? Warum sollten Sie auch, vor einem Jahr machte SOFR 37 % des mächtigen Eurodollar-Geschäfts aus. Dann lassen Sie uns in den Februar dieses Jahres vorspulen, mit einer Pressemitteilung der CME selbst.

Die CME Group, der weltweit führende Marktplatz für Derivate, gab heute neue Meilensteine im Wachstum ihrer SOFR-Derivatekontrakte bekannt, mit einem Tagesrekord von 7.558.467 gehandelten SOFR-Futures und -Optionen und einem Rekord-Open Interest (OI) von 35.698.298 Kontrakten am 12. Januar… …In den ersten beiden Wochen des Januar 2023 erreichte das durchschnittliche Tagesvolumen (ADV) von SOFR-Futures und -Optionen 4.674.007 Kontrakte. Der ADV der SOFR-Futures im Januar 2023 entspricht 572% des ADV der Eurodollar-Futures und der ADV der SOFR-Optionen entspricht 1.334% des ADV der Eurodollar-Optionen.

Ooops.

Wenn das ein Preiskampf wäre, hätten sie ihn schon vor zwei Runden durch technischen K.o. entschieden.

Oh, aber warte, das haben sie schon. Siehst du, deshalb habe ich dich für diesen ganzen Artikel in die Tasche gesteckt. Erstens, weil ich ein Arschloch bin, und zweitens, weil die Verantwortlichen des CME das auch sind.

Die CME kündigte bereits im Oktober an, dass sie den Handel mit ihren ehemaligen Champion-Eurodollar-Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte, die nach dem 30. Juni 2023 datiert sind, aussetzen wird. Der letzte Handelstag wird der 14. April sein. Der tägliche SOFR-Futures-Bericht der CME bietet Ihnen weitere Informationen.

Ich glaube, die Lawine ist jetzt so laut, dass man sie vom Weltraum aus hören könnte. Die armen Kieselsteine.

Der SOFR hat den Eurodollar ausgeschaltet, denn das war das ultimative Ziel der Fed und New Yorks: den globalen Dollarkurs durch einen inländischen zu ersetzen, bei dem das Kapital hier gehandelt werden muss. Die Welt orientiert sich nicht daran, was Europa oder Hongkong will, sondern was Amerika braucht.

Dadurch wird unser Bankensystem stabilisiert und die Macht zurückerobert, die die Fed unter Greenspan, Bernanke und Yellen abgegeben hatte, und alle anderen werden daran erinnert, wer Bartertown leitet.

Vor allem aber zieht es Liquidität aus der ganzen Welt zurück in die US-Märkte und schafft so die Grundlage für eine Zukunft, in der Davos nicht mehr die DC kontrolliert. Es gibt noch weitere Auswirkungen, aber die überlasse ich Teil II.

Die Frage, die ich Ihnen mit auf den Weg gebe, ist folgende: „Gibt es eine weitere, größere Lawine weiter oben auf dem Berg?