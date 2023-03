Was geschah wirklich bei den COVID-19-Impfstoffversuchen?

Die Studie war nicht verblindet, und Protokolle, die eine Verblindung hätten sicherstellen sollen, wurden eklatant verletzt.

Von: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Eine Strategie von Big Pharma, um diejenigen, die durch Arzneimittel geschädigt wurden, in ein schlechtes Licht zu rücken, besteht darin, darauf zu bestehen, dass es keine Daten gibt, die die Schädigung mit dem Arzneimittel in Verbindung bringen. Häufig wurden diese Verletzungen jedoch tatsächlich in der Studie beobachtet, aber einfach vertuscht, um den Anschein zu erwecken, das Arzneimittel sei sicher

Damit Big Pharma Verletzungen, die im Rahmen einer klinischen Studie auftreten, verbergen kann, müssen sie die verletzten Teilnehmer aggressiv unter Druck setzen. Obwohl diese Praxis jahrzehntelang zu schlechten Daten geführt und zahllose Studienteilnehmer schwer geschädigt hat, wurde nichts unternommen, um dieses Problem zu lösen

Zahlreiche Personen sind mutig an die Öffentlichkeit getreten und haben ausgesagt, dass es während der COVID-19-Studien zu schwerem Fehlverhalten in der Forschung gekommen ist. Dieses Fehlverhalten hatte einen hohen menschlichen Preis zur Folge. Das beobachtete Fehlverhalten ähnelt dem in früheren Studien und beweist, dass die Zulassung des Impfstoffs COVID-19 betrügerisch war

Kürzlich habe ich mich mit dem schrecklichen Thema des medizinischen Gaslighting befasst, mit dem viele während der Pandemie konfrontiert waren, als ein Arzt nach dem anderen behauptete, dass es keine COVID-19-Impfstoffreaktionen geben kann und dass sich Ihre körperlichen Probleme nur in Ihrem Kopf abspielen müssen. Heute möchte ich auf eine zentrale Grundlage des medizinischen Gaslighting eingehen.

Einer der wichtigsten Punkte, der fast allen Sekten zugrunde liegt (ebenso wie vielen anderen Organisationen, die versuchen, eine große Anzahl von Menschen zu kontrollieren), ist, dass ihre Anhänger darauf trainiert sind, alles, was sie sehen, durch die Linse ihrer Ideologie zu interpretieren und alles zu leugnen, was sie beobachten und was diese Ideologie in Frage stellt. In der modernen Institution der Wissenschaft wird dies erreicht, indem der Mythos geschaffen wird, dass Menschen irrationale Wesen sind, deren Beobachtungen man nicht trauen kann.

Die „Wissenschaft“ löst dann dieses von ihr geschaffene Problem, indem sie „Beweise“ liefert, die vertrauenswürdiger sind als die individuellen „fehlerhaften“ Beobachtungen eines jeden Einzelnen, und bringt so alle Anfechtungen der Institution (z. B. jene unbequemen Beobachtungen, die häufig von Mitgliedern der Öffentlichkeit gemacht werden) effektiv zum Schweigen.

In der Medizin beobachten wir dieses Problem häufig, weil Ärzte darauf bestehen, dass es „keine Beweise“ dafür gibt, dass eine unerwünschte Reaktion auf ein medizinisches Produkt aufgetreten sein könnte. Vielmehr muss die Verletzung ein Zufall oder das Ergebnis eines bereits bestehenden psychologischen Problems gewesen sein. Wie nicht anders zu erwarten, bietet diese Denkweise den Pharmaunternehmen einen Anreiz, alles zu tun, um gefälschte klinische Studien zu erstellen, die alle unerwünschten Wirkungen ihres Produkts verschleiern.

Dieses Problem wird durch den „Goldstandard“ der randomisierten kontrollierten Studien (RCT) veranschaulicht. Theoretisch liefern diese Studien die genauesten Daten (bis zu dem Punkt, an dem Ärzte kaum noch etwas anderes in Betracht ziehen), aber in Wirklichkeit ist ihr Nutzen viel geringer, als den meisten bewusst ist (in diesem Aufsatz von Harvey Risch wird dies anschaulich erklärt).

Umgekehrt kostet die Durchführung großer RCTs enorm viel Geld, und diese „Sponsorenverzerrung“ führt unweigerlich dazu, dass die Studie so verdreht wird, dass sie die Interessen ihrer Sponsoren unterstützt.

Obwohl dieses Problem schon seit langem besteht, wurde leider nur sehr wenig dagegen unternommen, und die meisten Ärzte in der Praxis sind sich dieses Problems überhaupt nicht bewusst, da sie RCTs als ein notwendiges Kästchen betrachten, das man abhaken muss, wenn man medizinische Entscheidungen treffen will.

Anmerkung: Wenn die Wirkung eines Medikaments sehr gering ist, ist eine große placebokontrollierte Studie erforderlich, um den Nutzen nachzuweisen (oder auch nur vorzutäuschen), aber wenn der Nutzen groß ist, kann er mit einer viel kleineren Studie nachgewiesen werden. Ich und meine Kollegen verwenden daher gerne Daten aus kleineren Studien, da wir der Meinung sind, dass klinisch eingesetzte Therapien einen erheblichen Nutzen nachweisen müssen und nicht einen winzigen, den man aus den Daten einer großen Studie ableiten muss.

Frühere Impfstoff-Debakel

Soweit mir bekannt ist, gab es vier verschiedene Impfstoffe, die einer großen Zahl von Erwachsenen verabreicht wurden, die keinen Nutzen hatten und eine extrem hohe Rate an schwerwiegenden unerwünschten Schäden aufwiesen. Die vergessenen Lehren aus den ersten drei Impfstoffen (Pocken, Milzbrand und humanes Papillomavirus) waren wichtig, da sie jeweils genau vorhersagten, was mit den COVID-19-Impfstoffen erneut passieren würde.

Der jüngste Impfstoff, Gardasil, der Impfstoff gegen HPV, brachte den Geimpften keinen Nutzen und hatte eine sehr hohe Rate schwerer Reaktionen bei heranwachsenden jungen Mädchen. Der Impfstoff brachte Merck jedoch eine Menge Geld ein, und das zu einer Zeit, in der das Unternehmen wegen der Klagen gegen Vioxx Verluste hinnehmen musste – in ähnlicher Weise ist der Impfstoff COVID-19 von Pfizer das erfolgreichste pharmazeutische Produkt der Geschichte.

Als die Versuche für den HPV-Impfstoff durchgeführt wurden, kam es zu einer alarmierenden Rate von unerwünschten Ereignissen (vor allem Autoimmunerkrankungen), und die Ärzte von Merck brachten die Teilnehmerinnen systematisch mit gaslighting dazu, zu glauben, dass ihre Krankheiten nicht mit Gardasil zusammenhingen.

Nach umfangreichen Untersuchungen und der Aussage von Studienteilnehmern wurde festgestellt, dass Merck absichtlich eine große Zahl schwerer unerwünschter Ereignisse verschwiegen hatte, um die Markteinführung des Impfstoffs zu ermöglichen. Anstatt sich jedoch mit diesen medizinischen Problemen (und der großen Zahl von Beschwerden, die bei der Regierung von geschädigten Amerikanern eingingen) zu befassen, arbeiteten die FDA und die CDC zusammen, um Forschungsergebnisse zu produzieren, die nahelegten, dass der HPV-Impfstoff tatsächlich sicher sei.

Die beste Metapher, die mir zum jetzigen Zeitpunkt eingefallen ist, um zu beschreiben, was ich bei der Teilnahme an klinischen Pharmastudien beobachtet habe, ist die, dass es so ist, als würde man eine missbräuchliche Beziehung eingehen. Der Missbraucher wird Ihnen zunächst schmeicheln und Ihnen eine Sache nach der anderen versprechen, damit Sie sich auf sein Netz der Täuschung einlassen.

Sobald er Sie dann an Bord hat, bricht er jedes Versprechen, das er Ihnen gegeben hat, behandelt Sie immer schlechter und gaukelt Ihnen vor, dass diese Probleme nicht wirklich existieren. Wenn sie Sie schließlich nicht mehr brauchen, werden sie Sie ausrangieren und Ihnen die Aufgabe überlassen, die Scherben aufzusammeln (was oft fast unmöglich ist, wenn Sie eine lebensverändernde medizinische Verletzung haben). Behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn wir die Vorgänge in den COVID-19-Studien betrachten.

COVID-19-Impfstoff-Studien

Das Hauptziel der COVID-19-Impfstoffversuche bestand darin:

in einem viel kürzeren Zeitrahmen als üblich fertiggestellt werden, so dass die Impfstoffe auf den Markt gebracht werden können, bevor die Pandemie von selbst endet (was im Wesentlichen in Afrika geschehen ist, wo nie geimpft wurde).

sich etwas einfallen zu lassen, mit dem man rechtfertigen kann, dass die Impfstoffe „wirksam“ sind, damit die Ärzteschaft sie von ganzem Herzen unterstützt und fördert.

Verschweigen von Nebenwirkungen der Impfstoffe, die die Ärzteschaft davon abhalten würden, die Impfstoffe zu empfehlen, und, was noch wichtiger ist, dafür zu sorgen, dass die Ärzte während der Einführung der Impfstoffe leugnen würden, dass die von ihnen bei den Patienten beobachteten Schäden mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden könnten (denn wenn die Ärzte weit verbreitete Schäden zugeben würden, würde das die Bereitschaft der Öffentlichkeit zerstören, weiter zu impfen).

Anmerkung: Auch die FDA war sich der Dringlichkeit bewusst, diesen langfristigen Markt zu öffnen, und verzichtete auf eine Reihe von Überprüfungen, die normalerweise erforderlich wären, wobei sie den gegenwärtigen „Notfall“ als Rechtfertigung dafür anführte. Ähnlich verhält es sich mit einer aktuellen Untersuchung von Die Welt:

„Aber war überhaupt Zeit für eine solche fundierte Einschätzung durch die Behörden? Aus E-Mails der EMA, die der WELT vorliegen, geht hervor, dass sich die FDA, die britische MHRA und die EMA selbst bereits auf das Zulassungsdatum geeinigt hatten, bevor sie überhaupt einen Blick in die Pfizer-Papiere werfen konnten.“

Schon lange bevor die Impfstoffe auf den Markt kamen, sah ich die ersten Anzeichen dafür, dass eine aufwändige Werbekampagne gestartet wurde, um die Impfstoffe als die wundersame „Lösung“ für die schreckliche Pandemie, die wir erlebten (und die größtenteils selbst verschuldet war), darzustellen. Sobald die Impfstoffe zur Verfügung standen, lief diese Werbekampagne auf Hochtouren und wurde zur aggressivsten Propagandakampagne, die wir je in unserem Leben erlebt hatten.

Es überrascht nicht, dass diese Kampagne auch dazu führte, dass die Impfstoffhersteller die Dreistigkeit besaßen, die Veröffentlichungen ihrer Studien mit Titeln wie „Safety and Efficacy of the BNT162b2 [Pfizer] mRNA Covid-19 Vaccine“ zu versehen. Gleichzeitig wurde uns immer wieder derselbe Satz entgegengeschleudert: „Nun, wir hatten gehofft, dass die Impfstoffe wirksam sein würden, aber wir hätten nie gedacht, dass sie so wirksam sein würden.“

Meine Kollegen schluckten das, und es wurde fast unmöglich, irgendeinen Beweis vorzulegen, mit dem man dieses angebliche Wunder der Neuzeit anfechten konnte.

Als die COVID-19-Impfstoffversuche stattfanden, wurde den Teilnehmern versprochen, dass sich die Impfstoffhersteller um alle auftretenden Probleme kümmern würden. Als es dann doch zu Verletzungen kam, wurde den Teilnehmern wiederholt gesagt, dass ihre Beschwerden nichts mit dem Impfstoff zu tun hätten.

Darüber hinaus wurde bei diesen bedauernswerten Menschen eine psychische Störung diagnostiziert, die (vertraglich vorgeschriebene) medizinische Versorgung verweigert und sie wurden aus der Studie ausgeschlossen. Kurzum, die COVID-19-Studienteilnehmer wurden in vollem Umfang missbräuchlich unter Druck gesetzt.

In ähnlicher Weise hat die Pharmaindustrie ein Drehbuch dafür entwickelt, wie sie unerwünschte Ereignisse verschleiern und die Wirksamkeit ihrer Medikamente vortäuschen kann. Diejenigen, die mit diesem Schema durch die Untersuchung früherer Debakel wie der Gardasil-Studien vertraut waren, konnten daher schnell erkennen, dass dasselbe Schema auch bei den COVID-19-Studien angewandt wurde.

Probleme mit den Pfizer-Studien

Als ich die ursprüngliche Pfizer-Studie las, stachen mir einige rote Fahnen ins Auge:

Die Impfstoffe wurden nie zur Verhinderung der Übertragung getestet, und aufgrund ihres Designs und meines Wissens darüber, wie frühere Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern konnten, glaubte ich nicht, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Verringerung der Symptome zu dem Nutzen führen würde, um den sich alle meine Kollegen letztlich sorgten (Verringerung der Übertragung von COVID-19).

Der tatsächliche Nutzen des Impfstoffs war sehr gering. Man musste 119 Personen impfen, um einen leichten Fall von COVID-19 zu verhindern (z. B. Halsschmerzen + positiver Test), 2711 Personen, um einen „schweren“ Fall von COVID-19 zu verhindern, und da in der Studie keine Todesfälle verhindert wurden, mussten weit über 21 720 Personen geimpft werden (21 720 ist die Gesamtzahl der in der Studie Geimpften), um einen einzigen Todesfall durch COVID-19 zu verhindern.

Die meisten der vermuteten unerwünschten Wirkungen dieser Impfstoffe (z. B. Krebs) scheinen nicht zu den überwachten unerwünschten Ereignissen gehört zu haben (es ist auch unwahrscheinlich, dass sie in der kurzen Zeitspanne auftreten, in der die Symptome im Rahmen dieser Studie überwacht wurden).

Die gemeldeten unerwünschten Ereignisse lagen weit über dem, was üblicherweise in Studien für andere Impfstoffe berichtet wurde (z. B. traten nach dem Impfstoff von Pfizer bei 59 % Müdigkeit auf, während nach einem Grippeimpfstoff etwa 10-15 % müde waren).

Der tatsächliche Nutzen der Impfstoffe war weitaus geringer als die im Studienbericht genannten unerwünschten Ereignisse.

Die bemerkenswerten unerwünschten Ereignisse (über die ich mich erinnerte, in den Online-Selbsthilfegruppen gelesen zu haben, denen ich im Jahr 2020 für Teilnehmer an Impfstoffstudien beigetreten war) wurden in keinem der von mir gelesenen Studienberichte (einschließlich Pfizer) erwähnt. Ich war diesen Online-Gruppen beigetreten, weil ich den Impfstoffen gegenüber misstrauisch war, und da ich wusste, was bei den HPV-Impfstoffversuchen passiert war, dachte ich, dass dies die einzige Möglichkeit wäre, herauszufinden, was den Versuchsteilnehmern tatsächlich passiert war.

Als ich all dies bedachte, konnte ich nicht anders, als mich zu fragen: „Wenn dies das Beste war, was sie tun konnten, indem sie jeden möglichen Trick anwendeten, um ihre Daten so umzuarrangieren, dass sie ein positives Bild von den Impfstoffen zeichneten, wie schlecht waren dann die tatsächlichen Studiendaten?“

Leider waren meine Ärztekollegen (die uns häufig belehrten, wie man wissenschaftliche Veröffentlichungen skeptisch seziert) so begeistert von der „der Impfstoff ist noch sicherer und wirksamer, als wir dachten“-Meinung, dass all diese Punkte auf taube Ohren stießen.

Glücklicherweise bemerkten einige diese Probleme, und Peter Doshi veröffentlichte eine Reihe von Leitartikeln (hier zusammengefasst) im British Medical Journal (BMJ – gilt als eine der fünf besten medizinischen Fachzeitschriften der Welt), in denen er erklärte, warum das Design der Impfstoffstudien und die Beweise für die Impfstoffe von Pfizer sehr schlecht waren und eine FDA-Zulassung nicht rechtfertigen konnten.

Traurigerweise spiegeln seine Erfahrungen mit seinen Kollegen meine eigenen wider, und seine Argumente wurden von der Ärzteschaft fast vollständig ignoriert.

Eine von Doshis vielen Beobachtungen war, dass es in den Daten Anzeichen dafür gab, dass die Studie nicht verblindet war und der gesamte Nutzen des Impfstoffs möglicherweise darauf zurückzuführen war, dass geimpfte Personen nicht auf COVID-19 getestet wurden (wodurch die Illusion entstand, dass geimpfte Personen weniger wahrscheinlich COVID-19 hatten, das im Labor bestätigt wurde).

In der Folge meldete sich ein Informant, Brook Jackson, der an der Durchführung einer der klinischen Studien von Pfizer beteiligt war, und sagte Folgendes aus:

Die COVID-19-Impfstoffstudie, an der sie teilnahm, wurde weitaus willkürlicher durchgeführt als alle anderen, an denen sie im Laufe ihrer Karriere gearbeitet hatte.

Die Studie war nicht verblindet, und Protokolle, die eine Verblindung hätten sicherstellen sollen, wurden eklatant verletzt.

Geimpfte Personen mit COVID-19 wurden nicht auf COVID-19 getestet.

Unerwünschte Reaktionen bei geimpften Personen wurden nicht angemessen erfasst.

Da sie befürchtete, dass dieses Verhalten gegen die Anforderungen der FDA für klinische Prüfstellen verstoßen würde, informierte Brook ihre Vorgesetzten über die Vorgänge, damit diese Probleme angegangen werden konnten. Nachdem ihre Bitten wiederholt auf taube Ohren stießen, meldete sie sich schließlich direkt bei der FDA. Obwohl die FDA ihre Bedenken nicht untersuchte, scheint sie ihren Arbeitgeber informiert zu haben, denn Brook wurde noch am selben Tag gekündigt.

Anmerkung: Wie Doshi ausführlich darlegt, gibt es seit langem ein Problem mit der unzureichenden Aufsicht der FDA über klinische Prüfzentren, und wie eine separate Untersuchung der FDA-Aufsicht über Biologika (z. B. Impfstoffe) ergab, bestand der Verdacht, dass sich ihre laxe Aufsicht während der Operation Warp Speed, einer Partnerschaft zwischen dem Gesundheits- und dem Verteidigungsministerium, die die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs beschleunigen sollte, dramatisch verschlechtern würde.

Nach diesen Ereignissen reichte Brook ihre Geschichte beim BMJ ein, das ihre Behauptungen durch von ihr zur Verfügung gestellte Dokumente und durch andere Mitarbeiter des Versuchsgeländes untermauerte. Ich empfehle dringend, die Untersuchung des BMJ zu lesen, um genau zu verstehen, was dort passiert ist. Nach ihrer Kündigung reichte Brook eine Whistleblower-Klage gegen Pfizer ein, die derzeit vor den Bundesgerichten anhängig ist.

Anmerkung: Obwohl man durch die Manipulation von klinischen Studien die meisten Dinge verbergen kann, ist es sehr schwierig, die Gesamtzahl der Todesfälle zu verbergen (da sie nicht in etwas anderes umklassifiziert werden können). Als Pfizer die Studie nach 6 Monaten vorzeitig beendete, waren in der Impfstoffgruppe mehr Menschen gestorben als in der Placebogruppe (und ich vermute, dass sich dies mit der Zeit noch verschlimmert hätte).

Der Bericht, der diese unbequeme Tatsache enthüllte (die die gesamte verbleibende Begründung für die Impfpflicht zerstörte), wurde vor über einem Jahr veröffentlicht.

Als ich später die Ereignisse mit Brook Revue passieren ließ, war eines der interessantesten Dinge, die ich erfuhr, die Tatsache, dass die meisten der an den klinischen Versuchsstandorten gesammelten Daten nicht einmal die FDA erreichen. Stattdessen erhält die FDA nur eine sehr kleine Stichprobe, von der man annimmt, dass sie repräsentativ für alle Vorkommnisse ist.

Ich vermute, dass dies einer der vielen Gründe ist, warum die FDA wahrheitsgemäß behaupten konnte, dass sie keine Kenntnis davon hatte, dass das meiste davon geschah, obwohl sie, wie dieser Artikel zeigt, eindeutig auch schuldig ist, da sie sich nicht dafür entschieden hat, die Berichte über unerwünschte Ereignisse (wie Maddie) zu erhalten, über die sie direkt informiert war.

Betrug kommt bei klinischen Studien häufig vor und wird dann unter den Teppich gekehrt. Durch die weltweite Aufmerksamkeit, die den COVID-19-Impfstoffen zuteil wurde, bot sich uns jedoch auch eine einzigartige Gelegenheit. Zahlreiche Whistleblower meldeten sich, um die Vorgänge während der klinischen Studien offenzulegen. Bevor wir erörtern, was die Studienteilnehmer erlebt haben, möchte ich ein kurzes Video zeigen, das meiner Meinung nach treffend wiedergibt, was Whistleblower ertragen müssen.

Whistleblowers are critical for righting the wrongs in government and healthcare. They always pay a steep price, but still would choose to do it again.



Gøtzsche's presentation provides the best explanation I have ever seen on what drives the heroes we need now more than ever.

Die Strategie der COVID-19-Impfstoff-Studie

Pfizer und Moderna wussten schon recht früh (wie früh genau, darüber kann nur spekuliert werden), dass die Verwendung der mRNA-Spike-Protein-Plattform für Impfungen mit ernsthaften Risiken verbunden war (dies galt höchstwahrscheinlich auch für AstraZeneca und Johnson & Johnson mit ihrem Spike-Protein-Impfstoff).

Das brachte sie in eine Art Zwickmühle: Wie konnten die Impfstoffe, die sie für die Operation Warp Speed herstellen wollten, „sicher“ genug sein, um das Impfstoffrennen zu gewinnen und den gewünschten Marktanteil zu erhalten?

Soweit ich aus der Lektüre der präklinischen Dokumente (z. B. diesem hier) entnehmen kann, wurde dies zunächst dadurch erreicht, dass man auf einen Großteil der Sicherheitstests an nicht-menschlichen Probanden verzichtete, die normalerweise vor der Durchführung von Humanstudien erforderlich sind (z. B. wurde Pfizer von den Aufsichtsbehörden gestattet, sich selbst von den Tests auf Autoimmunität oder Krebsrisiken zu befreien).

Ich habe dies als stillschweigendes Eingeständnis gewertet, dass man wusste, dass es hier ernsthafte Probleme gab (angesichts der Tatsache, dass es große Bedenken in Bezug auf Autoimmunität und Krebs gab, die inzwischen zu den bekanntesten Komplikationen der Impfstoffe gehören).

Pfizer wiederum kam zu dem Schluss, dass es am besten sei, niemals offiziell auf diese Probleme zu testen, so dass Pfizer glaubhaft leugnen konnte, von deren Existenz zu wissen (dies ist eine übliche Taktik der Industrie), und behaupten konnte, dass es keine Beweise für die Existenz des Problems gebe.

Sobald die Versuche am Menschen begannen, ging man dazu über, alles zu tun, um die Zahl der unvermeidlichen unerwünschten Ereignisse zu minimieren. Dies wurde im Wesentlichen erreicht durch:

Dadurch wurde es für die Versuchspersonen sehr schwierig, tatsächlich über Komplikationen im Zusammenhang mit den Impfstoffen zu berichten, mit Ausnahme einer sehr kleinen Gruppe von Symptomen, die für die Impfstoffhersteller kein großes Werbethema darstellten. Dies gilt sowohl für die begrenzten V-Safe-Daten (die immer noch so belastend waren, dass es einer Klage bedurfte, um sie von der CDC zu erhalten) als auch für die kurze Liste der unerwünschten Wirkungen, die im Hauptteil des klinischen Studienberichts von Pfizer zu finden ist [Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Erbrechen, Durchfall, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen oder die Einnahme eines Fiebermittels zusammen mit Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen an der Impfstelle]. Außerdem wurden alle diese Symptome nur 7 Tage lang nach der Impfung beobachtet (viele Impfschäden treten nicht innerhalb dieses kurzen Zeitfensters auf, was vor den COVID-19-Impfstoffen allgemein bekannt war). Hinweis : Die schwereren Verletzungen in der Studie von Pfizer wurden in einer äußerst vagen Art und Weise berichtet (siehe Seite 9), die es praktisch unmöglich machte, irgendetwas zu bestimmen.

: Die schwereren Verletzungen in der Studie von Pfizer wurden in einer äußerst vagen Art und Weise berichtet (siehe Seite 9), die es praktisch unmöglich machte, irgendetwas zu bestimmen. Aggressive Neueinstufung jeder schweren Komplikation als nicht im Zusammenhang mit den Impfstoffen stehend (in der Regel mit der Behauptung, sie sei in Wirklichkeit auf eine bereits bestehende psychiatrische Erkrankung oder COVID-19 zurückzuführen).

Vermeidung jeglicher Art von langfristiger Nachbeobachtung von Patienten, die belastende Sicherheitsdaten liefern könnte, ungeachtet früherer Zusagen, dies zu tun.

Aufgrund dieser Strategien konnten die Impfstoffhersteller nicht anerkennen, dass Komplikationen, die bei den Studienteilnehmern auftraten, mit den Impfstoffen in Zusammenhang standen. Stattdessen haben sie den Patienten nur eingeredet, dass die Verletzung nichts mit dem Impfstoff zu tun hat, und sich mit den Gesundheitsdienstleistern abgesprochen, um die Behauptung aufzustellen, dass die Verletzung nichts mit der Impfung zu tun hat.

Eine der grausamen Komplikationen dieses Ansatzes bestand darin, dass die Versprechen, die den Versuchspersonen zu Beginn der Forschungsstudie gegeben wurden, nämlich dass alle medizinischen Komplikationen, die sie erleiden, abgedeckt werden würden, nicht eingehalten werden konnten (denn jede Art von Hilfeleistung würde voraussetzen, dass man anerkennt, dass es mögliche Komplikationen durch den Impfstoff gibt).

Der einzige, möglicherweise unvorhergesehene Nachteil der Entscheidung, nicht für die im Rahmen der Impfstoffstudie angefallenen medizinischen Kosten aufzukommen, besteht darin, dass dies die Empörung der Studienteilnehmer über das, was ihnen widerfahren ist, in die Öffentlichkeit tragen könnte, und, was noch wichtiger ist, dass die Öffentlichkeit zuhört.

All diese potenziellen Probleme waren der Grund, warum das BMJ wiederholt die Freigabe der Rohdaten der COVID-19-Impfstoffversuche gefordert hat. Es ist so gut wie sicher, dass die spärlichen klinischen Studiendaten, die uns von den Pharmaunternehmen zur Verfügung gestellt wurden, in hohem Maße irreführend sind, und dass es aufgrund des Mangels an Informationen völlig unethisch ist, der Bevölkerung die Impfstoffe vorzuschreiben.

Dies gilt vor allem deshalb, weil das Fehlen von Daten, die die Verletzungen anerkennen, es den Geschädigten unmöglich macht, irgendeine Art von medizinischer Versorgung oder Unterstützung zu erhalten (daher bezeichnen viele Gesundheitsdienstleister Impfstoffverletzungen jetzt als langanhaltende Hirnhautentzündung – diese Diagnose ist für viele dieser Patienten die beste Chance, Hilfe zu erhalten).

Die Teilnehmer an der COVID-19-Impfstoffstudie

Wenn man sich die einzelnen Fälle ansieht, hat man den Eindruck, dass sie alle koordiniert waren, da bei jedem Teilnehmer eine sehr ähnliche Taktik angewandt wurde. Ich glaube jedoch, dass es sich hierbei eher um ein neu auftretendes Phänomen handelt, da in der Vergangenheit sehr ähnliche Dinge wie die hier verwendeten Methoden vorgekommen sind.

Vieles von dem, was im Folgenden beschrieben wird, ist ein Déjà-vu aus den HPV-Impfstoffversuchen von Merck, und in geringerem Maße stimmen diese Beispiele auch mit dem überein, was viele Menschen, die ich kenne, nach Verletzungen durch andere, bereits von der FDA zugelassene Arzneimittel erlebt haben (Ärzte wehren sich oft dagegen, zu glauben, dass von ihnen verschriebene Medikamente Schäden verursacht haben könnten).

Viele der unten aufgeführten unerwünschten Ereignisse wurden als Komplikation bereits bestehender psychiatrischer Erkrankungen eingestuft, und dies war in der gesamten Geschichte der Medizin die Standardstrategie, um Patienten ins Gaslicht zu setzen.

Ich glaube, dass die neue Betonung der Neueinstufung von Verletzungen als COVID-19 aus einem Klima der Hysterie resultierte, in dem alles als COVID-19 bezeichnet werden konnte, und dass es genügend Überschneidungen zwischen Spike-Protein-Verletzungen durch COVID-19 und dem Impfstoff selbst gibt, so dass man davon ausgehen konnte, dass viele Impfstoffverletzungen tatsächlich auf das Virus zurückzuführen waren.

Maddie’s Geschichte

Um den Markt für die COVID-19-Impfstoffe zu erweitern, musste bewiesen werden, dass sie für Kinder (die praktisch eine 0 %ige Chance hatten, an COVID-19 zu sterben) sicher und wirksam waren. Aus diesem Grund gab es eine Vielzahl von Werbespots, wie dieses von Pfizer:

Link zum Video

Wie zu erwarten, kam es auch bei diesen Versuchen zu schweren Verletzungen (und dem unvermeidlichen Gaslighting). Eine junge Teilnehmerin, Maddie de Garay, hatte eine äußerst fesselnde Geschichte, die fast alle Probleme mit den COVID-19-Impfstoffen berührt. Kürzlich stellte sie einen bemerkenswerten Bericht über ihre Erfahrungen auf Highwire zur Verfügung, den ich dann zu einer kürzeren Version zusammenstellte, die sich auf die fesselndsten Teile konzentrierte (damit mehr Menschen daran interessiert sind, ihn zu lesen).

Da ich der Meinung war, dass diese Geschichte für die Welt wichtig ist, habe ich sie an Pierre Kory gemailt, damit er sie mit seiner Plattform teilen kann. Wenn Sie vollständig verstehen wollen, was bei den klinischen Versuchen mit den COVID-19-Impfstoffen für Kinder tatsächlich passiert ist, müssen Sie sich dieses Video ansehen (es ist der wichtigste Teil des Artikels):

Pfizer's trial only vaccinated 1,131 children so a single serious injury would have made the vaccine too dangerous.



Maddie's story shows just how far medicine will go to betray and gaslight patients who threaten its narrative. We may never know who else was swept under the rug.

Das meiste in diesem Video sollte für sich selbst sprechen. Es gibt aber auch ein paar zusätzliche Dinge, die ich hinzufügen würde:

Maddies Einstellung ist bemerkenswert. Ich bin wirklich erstaunt, dass sie nicht verbitterter über ihre Situation ist, vor allem, wenn man bedenkt, wie gesund und aktiv sie vor ihrer Verletzung war (es ist unglaublich schwierig für Menschen, die schwere Verletzungen haben, sich damit abzufinden, was mit ihnen geschehen ist, und zu akzeptieren, dass sie nicht mehr tun können, was sie vorher tun konnten). Stattdessen konzentriert sie sich fast ausschließlich darauf, ihre Geschichte zu erzählen und andere davor zu bewahren, ihren Albtraum ebenfalls zu erleben.

Einer der Punkte, die in „Real Anthony Fauci“ hervorgehoben wurden, war, dass Fauci ein Netzwerk von Studienleitern (PIs) aufgebaut hat, um fragwürdige Forschungsversuche für seine Medikamente durchzuführen.

Es steht außer Frage, dass Maddies Privatdozent, Dr. Frenck, von dem Moment an, als die Verletzung auftrat, wusste, worum es sich handelte (da sie bereits zuvor bei vielen Erwachsenen aufgetreten war), dass er wusste, was es für Pfizer bedeutete, wenn die Verletzung im Rahmen der Studie anerkannt würde (angesichts der Tatsache, dass nur wenige Kinder an seiner Studie teilnahmen), und dass er genügend Einfluss hatte, um die medizinische Versorgung von Maddie so zu gestalten, dass ihre Verletzung nicht in den Bericht über die klinische Studie aufgenommen werden musste. Seine Entscheidung, diese Vertuschung in die Wege zu leiten, führte zu einer Verzögerung der entscheidenden medizinischen Versorgung, die ihre Lähmung hätte verhindern können. Er ist direkt verantwortlich für das, was mit Maddie geschehen ist.

Der Allergologe Amal H. Assa’ad, der Maddie behandelte, diagnostizierte bei ihr eine Scheinerkrankung, die funktionelle neurologische Störung (FND), um das unerwünschte Ereignis zu vertuschen. Laut Open Payments (einer obligatorischen Datenbank für pharmazeutische Zahlungen an Ärzte) hatte Assa’ad von 2015 bis 2021 652.650,65 US-Dollar für die damit verbundene Forschungsförderung erhalten (wobei der Betrag von Jahr zu Jahr stieg).

FND ist eine extrem unaufrichtige Krankheit, die häufig dazu benutzt wird, Patienten, die schwere neurologische Verletzungen erlitten haben, ins Gaslicht zu setzen. Ich habe hier mehr darüber geschrieben, auch darüber, dass Neurologen nicht erkennen können, was sie tun, wenn sie mit dieser Diagnose autoritär um sich werfen.

Das Erlebnis, das Maddie im Krankenhaus hatte, war schrecklich und in gewisser Weise surreal, aber aus Gründen der Länge habe ich es aus der Präsentation herausgenommen. Unter anderem ging es Maddie nach dem Krankenhausaufenthalt viel schlechter (z. B. konnte sie nicht mehr laufen), und sie glaubt, dass dies auf ihr MRT zurückzuführen ist. Ich treffe regelmäßig Menschen mit komplexen Problemen, denen es nach MRTs viel schlechter geht (vor allem bei COVID-19-Impfstoffverletzungen).

Ich habe einige Erklärungen dafür gesehen, und die wahrscheinlichste (aber nicht einzige) ist, dass das Kontrastmittel der MRT dafür verantwortlich ist. Gadolinium ist für manche Menschen ziemlich giftig, aber diese Toxizität wird in der Medizin selten berücksichtigt.

Maddie hatte das große Glück, ein Elternteil zu haben, das Krankenschwester war. Ähnliche Situationen sind noch schlimmer für Menschen, die keine direkte Erfahrung im Gesundheitswesen haben.

Maddie’s lifefunder kann hier aufgerufen werden.

Die Geschichte von Brianne

Exactly what happened in the clinical trials is critical to uncover as they are the basis for the lie the vaccines are safe and all other evidence is „anecdotal."



Dressen (and others she's found) were erased and left to fend for themselves once their reactions raised red flags.

Viele der wichtigsten Punkte, die angesprochen werden mussten, sind in dem obigen Clip enthalten, der zwei verschiedene Präsentationen kombiniert. Die zusätzlichen wichtigen Aspekte von Briannes Geschichte, die in diesem Clip nicht gezeigt wurden, waren:

Brianne kommunizierte aktiv mit dem National Institute of Health (NIH) im Rahmen einer Studie zur Behandlung von neurologischen COVID-19-Verletzungen, die vom NIH aus politischen Gründen wiederholt verzögert wurde (aber schließlich veröffentlicht wurde).

In dieser Studie einigte man sich schließlich auf die Verwendung von intravenösem Immunglobulin zur Behandlung der Verletzungen (was interessanterweise auch manchmal bei HPV-Impfstoff-Verletzungen hilft, aber auch eine teure Behandlung ist, die einen großen Spenderpool erfordert und daher nur begrenzt skalierbar ist). Mehr über Briannes Erfahrungen mit den NIH und ihrer Studie habe ich hier geschrieben.

Brianne hat eine Organisation gegründet, die sich für die Opfer von COVID-19-Impfstoffverletzungen einsetzt, darunter auch die in diesem Artikel erwähnten, die an den Impfstoffversuchen teilgenommen haben (und deren Verletzungen fälschlicherweise neu eingestuft wurden – z. B. war Maddies dauerhafte Behinderung ein funktioneller Bauchschmerz und Olivias diagnostizierter Krebs nur eine mäßige Lymphadenopathie). Laut ihrer Organisation (als Antwort auf Maddies Geschichte):

Hello! Is there any possible way I could get in touch with you about this. I only know of some of the these. I am presently finishing a detailed article about all of this that will probably get around 100k views. — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) January 12, 2023

Olivia’s Geschichte

Each COVID-19 vaccine had injuries in their clinical trials be covered up to make them appear „safe."

Olivia's injury was so clearly linked to the vaccine even system docs admitted it. Moderna instead abandoned her (they were required to treat her) and never reported the injury.

Da die Medizin ein sehr visuelles Unterfangen ist, sind Ärzte, wenn ein ungewöhnlicher Zustand auftritt, der deutlich zu sehen ist (z. B. auf einem MRT oder auf der Haut), viel offener dafür zu glauben, dass er real ist und nicht nur das Ergebnis eines bereits bestehenden psychiatrischen Problems. Olivias (schwere und fortschreitende) Verletzungen waren genau das, aber nichtsdestotrotz hat der Privatdetektiv von Moderna sie so behandelt, als er mit diesen Beweisen konfrontiert wurde (Ausschnitt aus dem obigen Video):

If you are injured in a vaccine clinical trial, they will deny your injury, not help you as promised, and not report it.



This story is remarkable because Olivia had such strong evidence linking her injury to Moderna, outside doctors agreed, but even then, this is what happened

Obwohl eindeutig feststand, dass ihre Verletzungen auf den Impfstoff zurückzuführen waren, zahlte Moderna nicht für ihre medizinische Versorgung, wie vertraglich zugesagt, und meldete ihre Verletzungen natürlich auch nicht.

Darüber hinaus sagte die Leiterin der klinischen Studie, sie könne nur anerkennen, dass der Krebs, an dem Olivia erkrankt war, mit dem Impfstoff zusammenhängt, wenn „in Zukunft weitere Forschungsergebnisse vorliegen, die einen Zusammenhang herstellen“, obwohl dies in der Studie geschah, die feststellen sollte, ob dies der Fall sein könnte (diese zirkuläre Logik veranschaulicht ein allgemeines Defizit an kritischem Denken, das in meinem gesamten Beruf besteht).

Obwohl ihre Schulterverletzung besorgniserregend ist (und wie bei Maddie hätte die Physiotherapie, der sich Olivia unterziehen musste, um sie zu „behandeln“, niemals durchgeführt werden dürfen), ist der Krebs, den sie entwickelt hat, viel schlimmer.

Wäre dies im Studienbericht von Moderna erwähnt worden, hätte dies enorme Auswirkungen auf die vielen Patienten gehabt, die jetzt an Krebs erkranken und denen gesagt wird, dass sie unmöglich mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden können (schließlich „wurde es im Studienbericht nicht festgestellt“), und denen somit die notwendige Unterstützung verweigert wird.

Die Geschichte eines ungenannten Teilnehmers der Moderna-Studie

Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, 865 Impfstoffverletzungen zu überprüfen, die im Rahmen einer Umfrage eingereicht wurden, um die Plausibilität zu bewerten, dass die beschriebenen Todesfälle auf den Impfstoff zurückzuführen sind. Einer der Berichte fiel mir ins Auge, da es sich um einen kritischen Vorfall handelte, der nicht im Studienbericht von Moderna aufgeführt war (siehe Seite 40), so dass ich mich mit dem Arzt in Verbindung setzte (der ungenannt bleiben wird), der den Bericht eingereicht hatte und aus gutem Grund mit der Geschichte dieses Patienten vertraut war.

Nach Angaben des Arztes nahm der verstorbene Herr an der klinischen Studie in Research Atlanta teil, die von Moderna bezahlt wurde. Er entwickelte nach der Impfung Vorhofflimmern und wurde etwa drei Monate nach der Impfung in das Grady Memorial Hospital (das sich ganz in der Nähe der CDC befindet) eingeliefert (aber nie entlüftet oder auf die Intensivstation verlegt).

Im Krankenhaus wurde eine CT-Untersuchung durchgeführt, bei der Blutgerinnsel in der Lunge festgestellt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war niemandem bewusst, dass der Impfstoff Blutgerinnsel verursachen könnte (sowohl Moderna als auch die CDC hatten darauf bestanden, dass der Impfstoff sicher sei, und hatten nicht mitgeteilt, dass er mit Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wurde).

Die Blutgerinnsel wurden dann als Folge von metastasierendem Krebs beurteilt, da es keine andere Erklärung dafür gab, obwohl eine vollständige Krebsuntersuchung durchgeführt wurde, bei der keine Anzeichen von Krebs bei der Patientin festgestellt werden konnten. Der Arzt, mit dem ich korrespondiert habe (den ich für kompetent halte, diese Frage zu beurteilen), ist sich sicher, dass der Patient keinen metastasierenden Krebs hatte.

Der Patient wurde dann als unheilbar krank eingestuft, in ein Hospiz entlassen und starb dann in der Hospizpflege (was zum Teil auf Atembeschwerden infolge der Opioide zurückzuführen sein könnte, die ihm für das Hospiz verabreicht wurden). Wie nicht anders zu erwarten, wurden die Ansprechpartner für die klinische Prüfung über den Vorfall bei diesem Patienten informiert, doch sie ignorierten die Meldung.

Augusto’s Geschichte

Argentinien war eines der wichtigsten Testgebiete von Pfizer für ihren Impfstoff. Augusto Roux, ein Teilnehmer dort, wurde leider auch von Pfizer missbraucht. Glücklicherweise ist Augusto auch Anwalt und tut alles, was er kann, um Pfizer auf Bundesebene zur Rechenschaft zu ziehen (z. B. hat er kürzlich Dokumente erhalten, die zeigen, dass das COVID-19-Impfstoffprogramm eine argentinische Militäroperation war). In diesem Interview erzählt Augusto, was ihm widerfahren ist (hier wurde auch ein Artikel geschrieben, der seine Erfahrungen hier dokumentiert):

Obwohl Augusto die gleichen Erfahrungen machte wie alle anderen auch (z. B. versuchte man zu behaupten, seine Probleme seien auf psychologische Probleme zurückzuführen, und sein unerwünschtes Ereignis wurde nie in den Abschlussbericht der klinischen Studie von Pfizer aufgenommen), gab es auch einige bemerkenswerte Aspekte in seinem Fall:

Sein Krankenhausaufenthalt wurde von einem leitenden Facharzt zunächst als unerwünschte Reaktion auf einen Coronavirus-Impfstoff dokumentiert (obwohl dies, wie die vorangegangenen Beispiele wie das von Olivia gezeigt haben, letztlich nichts am Verlauf der Dinge änderte).

Nicht nur, dass das Team den Krankenhausaufenthalt, von dem Augusto ihnen direkt berichtet hatte, fälschlicherweise meldete, der Privatdetektiv, der seinen Fall betreute, fälschte auch eine Krankenakte , um zu behaupten, Augusto leide an einer Angststörung. Seine Verletzung (ein Herzbeutelerguss, der auf eine Herzbeutelentzündung hindeutet) wurde auf COVID-19 (obwohl Augusto negativ auf COVID getestet wurde) und Angstzustände zurückgeführt (obwohl Angstzustände meines Wissens keinen Herzbeutelerguss verursachen können).

, um zu behaupten, Augusto leide an einer Angststörung. Seine Verletzung (ein Herzbeutelerguss, der auf eine Herzbeutelentzündung hindeutet) wurde auf COVID-19 (obwohl Augusto negativ auf COVID getestet wurde) und Angstzustände zurückgeführt (obwohl Angstzustände meines Wissens keinen Herzbeutelerguss verursachen können). Interessanterweise berichtete eine Nachrichtensprecherin vor kurzem über die identische Komplikation, die Augusto erlebte, und wurde kurzzeitig zu einem Meme, weil sie nicht in der Lage war, sie mit dem Impfstoff in Verbindung zu bringen (was die Folgen des Gaslighting der Öffentlichkeit verdeutlicht, damit sie glaubt, dass diese Verletzungen nicht existieren, nachdem sie aus den klinischen Studien herausgeworfen wurden):

Telling the story of my health scare this past month, with Dr. Greg Katz, cardiologist at NYU Langone.



Watch the full segment: https://t.co/kcGYo7FQfU pic.twitter.com/RzNyO3q67K — yasminvossoughian (@yasminv) January 29, 2023

Kürzlich wurde Augustos Geschichte über die Unregelmäßigkeiten bei der klinischen Studie in Argentinien von Die Welt, der viertgrößten Zeitung in Deutschland, bestätigt. Darin wurde erwähnt, dass 53 Teilnehmer am 31. August 2020 auf einen Schlag aus der Studie von Pfizer entlassen wurden (ein Verstoß gegen das Studienprotokoll), und dass von den insgesamt 302 geimpften Probanden, die aus der Impfstoffstudie von Pfizer entlassen wurden, 200 aus Buenos Aires (der Hauptstadt Argentiniens) stammten.

In dem Bericht wurde auch der Fall eines Studienteilnehmers (angeblich aus der Placebogruppe) erörtert, der kurz nach Beginn der Studie starb und dessen Tod der argentinischen Gesundheitsbehörde verschwiegen wurde. Darüber hinaus erhielt Augusto die Akte einer anderen Versuchsperson, die im selben Krankenhaus, in das sie eingeliefert wurde, an einem Herzinfarkt verstarb, der jedoch nicht in den Abschlussbericht der klinischen Studie von Pfizer aufgenommen wurde. Wie Die Welt feststellte, bemerkten zahlreiche Beteiligte, dass etwas nicht stimmte:

„Auch die argentinische Gesundheitsbehörde ANMAT hatte offenbar bemerkt, dass es im Militärkrankenhaus nicht mit rechten Dingen zuging: Ihre Inspektoren kamen zweimal vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Das ist an keinem anderen Studienort der Welt der Fall gewesen.“

Schließlich wurden in dem Bericht 21 Fälle von geimpften Patienten aus der Studie untersucht, die zwar starben, deren Tod aber „nicht mit den Impfstoffen in Zusammenhang stand“. Für zwei dieser Fälle sind Aufzeichnungen verfügbar. Ein Todesfall war ein mutmaßlicher Schlaganfall, der drei Tage nach der Impfung zu Hause eintrat, und der andere starb an einem tödlichen Herzstillstand zwanzig Tage nach der Impfung.

Wären diese spezifischen Nebenwirkungen im Rahmen der klinischen Studien anerkannt worden, hätten wir höchstwahrscheinlich nicht mehr als zwei Jahre damit verbringen müssen, das medizinische Establishment davon zu überzeugen, dass die Impfstoffe tatsächlich zu einem plötzlichen Tod führen können (glücklicherweise weiß inzwischen etwa die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, dass die COVID-19-Impfstoffe einen plötzlichen Tod verursachen können).

In Anbetracht des geringen Nutzens des Impfstoffs hätte jedes der von mir aufgeführten Beispiele für Datenmanipulation leicht ausreichen können, um den Aspekt „sicher und wirksam“ des Impfstoffs im Abschlussbericht zu negieren (ebenso kann ich mir nur vorstellen, was mit den 200 geimpften Versuchspersonen geschah, die aus dem Versuchsgelände von Pfizer-PI Fernando Polack in Argentinien entfernt wurden).

Noch bevor die Whistleblower an die Öffentlichkeit traten, erkannten Personen wie Peter Doshi bei der Betrachtung der vorgelegten Daten, dass etwas nicht stimmte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt dessen kennen, was im Rahmen der COVID-19-Studien geschah, und dass es wahrscheinlich noch viele andere ähnliche Geschichten wie die in diesem Artikel beschriebenen gibt, von denen wir nie erfahren werden.

Augustos klinische Prüfstelle war mit vielen anderen Unregelmäßigkeiten behaftet, die auf Forschungsbetrug hindeuten, wie die oben erwähnten, oder die große Anzahl von Patienten, die unmöglich in letzter Minute für die Studie rekrutiert werden konnten. Fernando Polack, der leitende Arzt, der das Prüfzentrum beaufsichtigte (derselbe, der Augustos medizinische Aufzeichnungen fälschte), war auch der Hauptautor der Studie von Pfizer im New England Journal of Medicine (NEJM).

Augustos Erfahrungen und die von ihm gesammelten Unterlagen, die das Fehlverhalten des Hauptautors beweisen, sind höchstwahrscheinlich das stärkste Argument für das NEJM, die entscheidende Impfstoffstudie von Pfizer zurückzuziehen.

Anmerkung: Zusätzlich zu den hier erwähnten fehlerhaften COVID-19-Studien veröffentlichte das NEJM zuvor auch die höchst fragwürdige HPV-Impfstoffstudie von Merck.

Im Rahmen der Recherchen von Die Welt wurde Pfizer um eine Stellungnahme zu den Fällen von Maddie de Garay, Augusto Roux, den Ereignissen in Buenos Aires und der Rolle von Fernando Polack gebeten. Pfizer hat prompt geantwortet:

„Die Zulassungsbehörden in aller Welt haben unseren Impfstoff COVID-19 genehmigt. Diese Zulassungen beruhen auf einer soliden und unabhängigen Bewertung der wissenschaftlichen Daten zu Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit, einschließlich der klinischen Phase-3-Studie.“

Dieses Mauern veranschaulicht erneut die zirkuläre Logik, die betrügerische Forschung unterstützt.

Pfizer vs. Moderna

Obwohl zu diesen Fällen vieles gesagt werden könnte (was vermutlich auch auf die anderen Fälle zutrifft, die ich noch nicht kenne), fällt mir bei diesen Berichten vor allem auf, dass Pfizer und Moderna ihre Versuche unterschiedlich durchgeführt haben.

Pfizer verfügte über ein solides System zur Aktivierung eines Ärzteteams, das alle Behauptungen, der Impfstoff könnte schädlich sein, sofort entkräften konnte. Im Fall von Moderna hingegen wurde den beteiligten Ärzten einfach gesagt, dass die Ereignisse nicht mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden könnten, und die meisten Ärzte nahmen diese Behauptungen für bare Münze (da sie nicht glauben wollten, dass der Impfstoff schädlich sein könnte).

Moderna war in der Tat eher durch Untätigkeit erfolgreich (indem es Verletzungen nicht dokumentierte oder keine Entschädigung für die medizinische Versorgung zahlte, zu der es verpflichtet war) als durch systematisch inszeniertes Gaslighting.

Ich vermute, dass dieser Unterschied in den Strategien darauf zurückzuführen ist, dass Moderna ein junges pharmazeutisches Unternehmen ist, das über keinen Apparat verfügt, wie ihn Pfizer über Jahrzehnte entwickelt hatte. Zum Glück für Moderna funktionierte ihre lockere Herangehensweise am Ende genauso gut, da die FDA ihre beiden Impfstoffe einfach absegnete.

Unabhängig davon, welcher Ansatz verfolgt wurde, hoffe ich, dass diese Untersuchung des beiderseitigen Fehlverhaltens in der Forschung dazu beiträgt, zu erklären, wie diese „unmöglich vorherzusagenden“ Nebenwirkungen, die in den „robusten“ klinischen Studien nie festgestellt wurden, plötzlich auftreten konnten, sobald die Impfstoffe auf den Markt kamen.

Schlussfolgerung

Jeder der in diesem Artikel erwähnten Personen wurden ihre immensen medizinischen Kosten (z. B. hat Dressen über 300.000 Dollar ausgegeben) nicht von dem Impfstoffhersteller erstattet, für den sie sich als Studienteilnehmer zur Verfügung gestellt haben.

Dieser Missbrauch ist möglich, weil die Verträge, die jeder Studienteilnehmer unterschreibt, vorsehen, dass für jede Verletzung, die er erleidet, aufgekommen wird, aber das Schlupfloch für die Pharmaunternehmen besteht darin, dass die Unterstützung davon abhängt, dass das Unternehmen die Verletzung als mit dem Impfstoff in Zusammenhang stehend betrachtet (und wie dieser Artikel zeigt, werden sie alles tun, um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist).

Leider ist dieser Verstoß gegen die Einwilligung nach Aufklärung ein langjähriges Problem bei klinischen Studien.

In der Medizin wiederum gibt es zahlreiche Probleme, genügend Teilnehmer für die Teilnahme an klinischen Studien zu gewinnen, was meines Erachtens auf eine Reihe von Problemen wie die hier beschriebenen zurückzuführen ist (z. B. würde jeder, der erfährt, was das Cincinnati Children’s Hospital Maddie De Garay angetan hat, sein Kind dort niemals zu einer Studie anmelden).

Vor dem COVID-19 schlug die medizinische Gemeinschaft über das Journal of Medical Ethics der American Medical Association eine interessante Lösung für dieses Dilemma vor:

„Nur wenige würden Bill Gates zustimmen, wenn er die Impfung als „das wirksamste und kostengünstigste Gesundheitsinstrument, das je erfunden wurde“ bezeichnet. Bis heute hat die Impfung viele Leben gerettet und hat das Potenzial, weitere Millionen zu retten … In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der gesunden Freiwilligen, die an klinischen Studien teilnehmen, in erschreckender Weise zurückgegangen – ein Rückgang, der zu einem entscheidenden Faktor bei der Entwicklung von Impfstoffen werden könnte. „Die obligatorische Teilnahme an Impfstoffstudien ist eine alternative Lösung, die nicht so abwegig ist, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. In mehreren europäischen Ländern wurde die Registrierung für die Organspende von einem „Opt-in“-System (wie in den USA) auf ein „Opt-out“-System umgestellt (bei dem von denjenigen, die sich nicht ausdrücklich als Spender registrieren lassen, angenommen wird, dass sie mit der Spende einverstanden sind) [10], und die meisten Gesellschaften erwarten von ihren Bürgern, dass sie sich als Geschworene zur Verfügung stellen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Bei diesen Beispielen sind die Risiken oder Unannehmlichkeiten für den Einzelnen in der Regel begrenzt und gering. Die obligatorische Teilnahme an Impfstoffversuchen ist daher vielleicht eher mit der Wehrpflicht vergleichbar, die heute in 66 Ländern praktiziert wird. Sowohl bei der Wehrpflicht als auch bei der obligatorischen Studienteilnahme hat der Einzelne wenig oder gar keine Wahl, ob er sich beteiligen will, und er ist mit Risiken konfrontiert, über die er keine Kontrolle hat – und das alles zum Wohle der Gesellschaft.“

Wie dieses Positionspapier zeigt, hat sich das moderne Konstrukt der medizinischen Ethik (das hier erörtert wird) darauf verlagert, einen Weg zu finden, das zu bekommen, was jemand will, anstatt das zu tun, was ethisch vertretbar ist.

Aus diesem Grund werden in so vielen Bereichen der Medizin völlig widersprüchliche ethische Positionen vertreten (z. B. hat eine Mutter das Recht, ihr Kind abzutreiben, wie sie es für richtig hält, aber eine Mutter kann sich nicht weigern, ihr Kind zu impfen, da dies das Leben des Kindes gefährden könnte – Positionen, die einander widersprechen, bis man erkennt, dass beide profitable medizinische Dienstleistungen erbringen).

Bis zu einem gewissen Grad kann man auch argumentieren, dass die obige Position inzwischen zur Politik geworden ist, weil ein Großteil der Welt gezwungen wurde, an einem experimentellen „Notimpfungsprogramm“ teilzunehmen, das von Bill Gates initiiert wurde. Ich bin jedoch der Meinung, dass es eine bessere Lösung für dieses Dilemma gibt als die von JAMA vorgeschlagene: Es muss sichergestellt werden, dass klinische Studien nach ethischen Grundsätzen durchgeführt werden, damit sich die Teilnehmer wohl fühlen.

Betrügerische klinische Studien schaden nicht nur den Teilnehmern, sondern auch der Allgemeinheit. Da diese Industrie jedoch nur selten unter die Lupe genommen wird, sind sich nur wenige bewusst, was in ihr vor sich geht. Denken Sie zum Beispiel an die Erfahrung dieser Mutter, deren Kind durch den HPV-Impfstoff behindert wurde:

In vielerlei Hinsicht sind die Situation des Kindes dieser Mutter und die der Nachrichtensprecherin im vorigen Abschnitt fast identisch. In beiden Fällen kam es zu einer schweren Reaktion auf einen neuartigen Impfstoff, den sie für sicher hielten, aber die Daten, die beweisen sollten, dass die Reaktion mit dem Impfstoff zusammenhing, waren einfach nicht verfügbar, obwohl sie in den klinischen Versuchen gefunden worden waren.

