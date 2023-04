Russen überlisten digitale IDs erneut

Ein landesweiter Boykott bedroht eine weitere vom Kreml unterstützte Rindermarke

Der FC Rostow hatte in der Saison 2018/19 einen Zuschauerschnitt von 30.000; jetzt kämpft der russische Fußballclub damit, 7.000 Plätze zu füllen.

Die Otkritie Bank Arena von Spartak Moskau hat eine Kapazität von 45.000 Zuschauern (obwohl die maximale Kapazität vom Innenministerium auf 15.000 reduziert wurde); weniger als 4.300 Fans kamen zum ersten Spiel von Spartak in der Saison 2022/23.

Das Spiel zwischen dem FC Ural Jekaterinburg und Torpedo Moskau am 11. März wurde von 207 Zuschauern besucht – die zweitschlechteste Zuschauerzahl in der Geschichte der russischen Premier League (RPL).

Im Durchschnitt sind die Zuschauerzahlen bei Spielen der RPL im Vergleich zur Saison 2019/20 vor der Einführung der COVID um das Vierfache gesunken.

Russische Fußballvereine sind laut RT.com bereit, für den Besuch ihrer Spiele zu bezahlen.

Die merkwürdige Entscheidung der russischen Regierung, die Fan-ID – ein völlig unnötiges elektronisches Ausweisdokument – für Stadionbesucher (einschließlich Kleinkinder) zur Pflicht zu machen, hat vorhersehbar zu einem Seppuku in Zeitlupe für die RPL geführt.

Und jetzt hat der Rückzieher begonnen.

Pavel Pogrebnyak, ein ehemaliger Stürmer der russischen Fußballnationalmannschaft, sagte Ende März voraus, dass die Fan-ID abgeschafft werden würde.

Eine Woche später forderten Spartak-Stars von einst auf einer Pressekonferenz einen „Kompromiss“, um den landesweiten Boykott von Fußballspielen zu beenden.

Ein Jahr nach der Abschaffung von QR-codierten „Gesundheitspässen“ stehen die Russen kurz davor, eine andere, aber ähnlich geistesgestörte und überflüssige digitale ID abzuschaffen.

Irgendwo gibt es hier eine Lektion.

Der Aufstieg und Fall der Fan-ID

Das Fan-ID-System wurde erstmals während des Confederation Cups 2017 und der Weltmeisterschaft 2018 eingeführt, die in Russland ausgetragen wurden. Die als laminierte Ausweise ausgegebenen Fan-IDs dienten als Visa für ausländische Fußballfans und gewährten freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die ID wurde auch während der Europameisterschaft 2021 eingesetzt – in St. Petersburg fanden sieben Spiele des Turniers statt.

Nach dem Erfolg der Weltmeisterschaft forderte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die Fan-ID ein fester Bestandteil von Kultur- und Sportveranstaltungen im Land werden soll.

Die Fan-ID hatte einen klaren Nutzen für ausländische Besucher in Russland, aber ihre Vorteile waren schwieriger zu ermitteln, als sie zu einem inländischen Ausweis für Sportfans umgestaltet wurde.

Alexander Dyukov, Präsident des Russischen Fußballverbands, sagte 2019, dass die Verwendung der Fan-ID in der RPL teuer, sinnlos und unbequem sei.

Außerdem seien die russischen Stadien mit hochmodernen CCTV-Kameras und anderen ausgeklügelten Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Welchen Sinn hätte es, die Zuschauer zu zwingen, sich einen speziellen Ausweis zu besorgen, nur um den Sportlern beim Kicken zuzusehen?

Djukows besonnene Herangehensweise an das Thema Fußballsicherheit setzte sich bis November 2021 durch, als 408 Fans im VEB-Arena-Stadion festgenommen wurden, weil sie an einer nicht genehmigten Pyrotechnikvorführung teilgenommen hatten.

Seltsamerweise waren die Überwachungskameras des Stadions deaktiviert worden, was die Polizei zu wahllosen Festnahmen „zwang“. Die staatlichen Medien behaupteten, dass Hacker für den bizarren Ausfall der Überwachungskameras verantwortlich seien, aber der Vorfall wurde nie untersucht.

Fast über Nacht war die Fan-ID wieder auf dem Speiseplan.

Wie Vedomosti berichtete:

Nach diesem Vorfall hatten die Strafverfolgungsbehörden einen wichtigen Trumpf in der Hand. Wenn die Kameras in den Stadien versagen, könnten die Fan-IDs ein wichtiges Instrument zur Identifizierung einer Person und zur Feststellung der persönlichen Verantwortung sein.

Der Rest ist Geschichte.

Das im Dezember 2021 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kraft gesetzte Fan-ID-System ermöglicht es den Behörden, Bürgerinnen und Bürgern den Besuch von Fußballspielen zu verweigern, wenn sie bei früheren Sportveranstaltungen „gegen die öffentliche Ordnung verstoßen“ haben oder wenn sogar „Daten“ vorliegen, die auf die Absicht hindeuten, künftige Straftaten zu begehen.

Im Grunde genommen können Russen also dauerhaft aus den Fußballstadien ausgeschlossen werden, wenn sie eines Vorverbrechens beschuldigt werden.

Die laminierte Karte ist durch etwas Schickeres ersetzt worden. Die inländische Version der Fan-ID (offiziell „Fankarte“ genannt) ist ein digitales Ausweisdokument, das nur über das E-Portal der russischen Regierung für staatliche Dienstleistungen, Gosuslugi, bezogen werden kann. Zufälligerweise wird Gosuslugi gerade mit Russlands einheitlicher biometrischer Datenbank zusammengelegt. Natürlich ist alles völlig freiwillig.

Für die Russen war die Fan-ID schon immer ein durchsichtiger Betrug. In einem Interview vom November 2020 bemerkte ein Vertreter einer Spartak-Fanvereinigung:

Wie wir wissen, werden hinter der Fassade von Worten wie „Frieden“ und „Sicherheit“ alle möglichen schlechten Dinge getan. Sie versuchen, uns mit der Fan-ID an ein digitales System zu gewöhnen. In der ursprünglichen Version war es eine Karte mit einem persönlichen Strichcode. Jetzt wird ein QR-Code entwickelt, der in eine Telefon-App eingebettet wird.

Überall auf der Welt werden im Zusammenhang mit dem Coronavirus in rasantem Tempo digitale Innovationen eingeführt … Überall werden 5G-Sendemasten eingeführt, Gesichtserkennung, und mithilfe von Algorithmen, die die Handlungen jeder Person analysieren – die Bewegungen ihres Körpers, auch ohne Gesicht – können sie verstehen, was für ein Mensch sie ist. Das ist die Digitalisierung von allem und jedem. Ich stehe Innovationen positiv gegenüber, aber wir sollten sie für die Wirtschaft nutzen, für echte Dinge, die uns unnötige Arbeit ersparen. Sie locken uns: „Du kannst im Stadion Bier trinken, und du bekommst Prämien, akzeptiere einfach den QR-Code, es ist so einfach, lade die Anwendung herunter, und das war’s“ … Dann werden alle Daten über uns in diesen QR-Code eingenäht, und wir werden nur mit diesem QR-Code leben.

Der Kerl hat es gesagt.

Russischen Medienberichten zufolge wird die Fan-ID die RPL wahrscheinlich in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten bringen.

Hat die Bundesregierung also Zweifel an diesem allseits verachteten Kennzeichnungssystem für Rinder?

Putin fordert, das Kennzeichnungssystem zu vereinfachen

Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um „die Nutzung des Kennzeichnungssystems für Fußballfans durch Bürger, vor allem Behinderte, Rentner und Kinder, zu vereinfachen“, wies Putin sein Kabinett am 25. März an.

In derselben Anweisung beauftragte der russische Präsident den FSB und das Innenministerium mit der Ausarbeitung eines Dekretentwurfs über die Verwendung digitaler Personalausweise (digitale Kopien des Inlandspasses).

Als Putin öffentlich den nationalen Impfpass unterstützte – das wohl unpopulärste Gesetz in der modernen Geschichte Russlands – forderte er mutig, dass das unselige föderale Kennzeichnungssystem für Rinder so „klar und verständlich“ wie möglich gestaltet werden sollte.

„Schafft es nicht ab, macht es nur bequemer.“

Erinnert Sie das an etwas?

Wie auch immer.

Wir verneigen uns vor den Russen, den Meistern im Kampf gegen despotische digitale IDs.

Aber es gibt Fragen, Fragen …. und große Herausforderungen, die vor uns liegen.