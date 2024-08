Von Evangelos L.

Bestätigung der Kriegsnachrichten 24/7

Laut geheimen Dokumenten, die der Financial Times vorliegen, hat Russland seine Flotten für einen möglichen Konflikt mit der NATO tief in Europa auf Atomschläge vorbereitet. Der FT-Bericht bestätigt die Informationen von War News 24/7 vollständig.

Karten mit Zielen, die so weit entfernt sind wie die Westküste Frankreichs und Barrow-in-Furness im Vereinigten Königreich, sind in einer Präsentation für Offiziere aufgeführt, die der umfassenden Invasion in der Ukraine vorausging.

Die FT hat bereits aus denselben 29 geheimen russischen Militärakten berichtet, dass Moskau den Einsatz taktischer Atomwaffen in der Frühphase eines Konflikts mit einer großen Weltmacht geprobt hat.

32 Ziele

Die jüngsten Enthüllungen zeigen, wie Russland sich einen Konflikt mit dem Westen vorstellte, der weit über die unmittelbaren Grenzen der NATO hinausreichen würde, und wie es eine Reihe von verheerenden Angriffen in ganz Westeuropa plante. Die Dokumente wurden der FT von westlichen Quellen zugespielt .

Die Akten, die zwischen 2008 und 2014 erstellt wurden, enthalten eine Liste von Zielen mit Raketen, die entweder konventionelle Sprengköpfe oder taktische Atomwaffen tragen können. Russische Beamte betonen die Vorteile eines frühzeitigen Einsatzes von Nuklearschlägen.

Aus der Präsentation geht auch hervor, dass Russland weiterhin in der Lage ist, Atomwaffen auf Überwasserschiffen zu transportieren – eine Fähigkeit, die nach Ansicht von Experten erhebliche zusätzliche Eskalations- oder Unfallrisiken birgt.

Die Karten, die nicht für den operativen Einsatz, sondern für Präsentationszwecke erstellt wurden, zeigen 32 NATO-Ziele in Europa für die russischen Flotten.

Die Ziele der russischen Ostseeflotte liegen größtenteils in Norwegen und Deutschland, darunter der Marinestützpunkt in Bergen sowie Radaranlagen und Einrichtungen von Spezialeinheiten.

Die russische Nordflotte könnte Ziele der Rüstungsindustrie wie die U-Boot-Werft in Barrow-in-Furness im Nordwesten Englands angreifen.

Die Präsentation zeigt auch, wie seine Doktrin auf mögliche Kriege im Schwarzen Meer, im Kaspischen Meer … und im Pazifik angewendet werden könnte. Zu den Szenarien gehören Kriege mit derzeitigen Verbündeten wie China, Iran, Aserbaidschan und Nordkorea.

Probleme

Das Dokument stellt fest, dass die “hohe Flexibilität” der Marine ihr “plötzliche und präventive Schläge” und “massive Raketenangriffe … aus verschiedenen Richtungen” ermöglicht. Weiter heißt es, dass Atomwaffen “in der Regel” für den Einsatz “in Kombination mit anderen Zerstörungsmitteln” vorgesehen sind, um die Ziele Russlands zu erreichen.

Analysten, die die Dokumente geprüft haben, sagten, sie stünden im Einklang mit der Art und Weise, wie die NATO die Gefahr von Langstreckenraketenangriffen durch die russische Marine und die Geschwindigkeit, mit der Russland wahrscheinlich auf Atomwaffen zurückgreifen würde, einschätzt.

Die Fähigkeit und das Risiko

William Alberque, ein ehemaliger NATO-Beamter, der jetzt am Stimson Center arbeitet, sagte jedoch, die Stichprobe sei nur ein kleiner Teil von “Hunderten, wenn nicht Tausenden Zielen, die in ganz Europa kartiert wurden … einschließlich militärischer und kritischer Infrastrukturziele”.

Russlands Fähigkeit, in ganz Europa zuzuschlagen, bedeutet, dass Ziele auf dem gesamten Kontinent gefährdet sind, sobald das russische Militär NATO-Truppen in Frontländern wie den baltischen Staaten und Polen angreift, so Analysten und ehemalige Beamte.

“Ihr Konzept des Krieges ist der totale Krieg”, sagte Jeffrey Lewis, Professor am Middlebury Institute of International Studies in Monterey, der sich mit Rüstungskontrolle beschäftigt.

“Sie sehen diese Dinger [taktische Nuklearsprengköpfe] als potenzielle Waffen, mit denen sie den Krieg gewinnen können”, fügte er hinzu.

“Sie werden sie einsetzen wollen, und sie werden sie rasant einsetzen wollen”.

Der Vergleich mit Hiroshima und Nagasaki

Taktische Nuklearwaffen, die von Land-, See- oder Flugzeugraketen abgefeuert werden können, haben eine kürzere Reichweite und sind weniger zerstörerisch als größere “strategische” Waffen, die auf die USA gerichtet sind.

Sie können jedoch immer noch deutlich mehr Energie freisetzen als die, die 1945 über Nagasaki und Hiroshima abgeworfen wurde.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt zu Drohungen gegen die europäischen Verbündeten der Ukraine gegriffen, um den Westen von einer militärischen Unterstützung Kiews abzuhalten. “Sie müssen bedenken, dass es sich um kleine, dicht besiedelte Staaten handelt”, sagte er im Mai.

Die Präsentation bezieht sich auch auf die Wahl des sogenannten Demonstrationsschlags – die Detonation einer Atomwaffe in einem abgelegenen Gebiet “in einer Zeit unmittelbarer Angriffsgefahr” vor einem tatsächlichen Konflikt, um westliche Länder zu erschrecken. Russland hat nie zugegeben, dass solche Schläge Teil seiner Doktrin sind.

Ein solcher Schlag, so heißt es in den Dossiers, würde “die Verfügbarkeit und Bereitschaft zum Einsatz nicht-strategischer nuklearer Präzisionswaffen” und “die Absicht zum Einsatz von Atomwaffen” demonstrieren .

Alberque, ehemaliger Direktor des NATO-Zentrums für Rüstungskontrolle, Abrüstung und die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, sagte: “Sie wollen, dass die Angst vor einem russischen Atomwaffeneinsatz der magische Schlüssel ist, der den westlichen Konsens aufschließt.”

Die Dossiers

In den Dossiers heißt es, dass Russlands oberste Priorität in einem Konflikt mit der NATO die “Schwächung des militärischen und wirtschaftlichen Potenzials des Gegners” sei. Analysten zufolge bedeutete dies, dass Russland zivile Einrichtungen und kritische Infrastrukturen angreifen würde, wie es dies in der Ukraine getan hat.

Fabian Hoffmann, ein Doktorand an der Universität Oslo, der sich mit Nuklearpolitik befasst, sagte, die in der Präsentation skizzierte Kombination aus nuklearen und konventionellen Schlägen sei “ein Paket, das dem Gegner im Grunde zeigt, dass die Dinge jetzt wirklich heiß laufen. Und es wäre klug, mit uns darüber zu sprechen, wie wir das Problem lösen können”.

Nach Berechnungen der NATO verfügen die Bündnisstaaten über weniger als 5 Prozent der erforderlichen Luftverteidigungskapazitäten um die Ostflanke des Bündnisses vor einem umfassenden Angriff Russlands zu schützen.

Putin sagte im Juni, Europa sei gegen russische Raketenangriffe “mehr oder weniger wehrlos”.

Zusammenstoß mit der NATO

Dara Massicot, Senior Fellow bei der Carnegie Endowment for International Peace, erklärte, russische Generäle sähen Atomwaffen in der Anfangsphase eines Konflikts mit der NATO als zentral an, und zwar zum Teil deshalb, weil ihr Militär über weniger konventionelle Ressourcen verfüge. “Sie haben einfach nicht genug Raketen”, sagte er.

Aus den durchgesickerten Dokumenten geht auch hervor, dass Russland trotz eines 1991 zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten geschlossenen Abkommens über den Abzug von Atomwaffen weiterhin in der Lage ist, diese regelmäßig auf Überwasserschiffen zu transportieren.

Unter Russlands taktischen Nuklearwaffenträgern werden “U-Boot-Abwehrraketen mit Nuklearsprengköpfen auf Überwasserschiffen und U-Booten” und “Flugabwehrlenkraketen von Schiffen und landgestützte Raketen mit Nuklearsprengköpfen zur Bekämpfung feindlicher Luftabwehrgruppen” aufgeführt.

Dieses Eingeständnis sei angesichts der Gefahren, die das Mitführen von Atomwaffen auf See selbst in Friedenszeiten mit sich bringe, bemerkenswert, so Alberque.

Die jüngsten Übungen

Im Gegensatz zu einem U-Boot mit strategischen ballistischen Raketen, das für den Abschuss von Nuklearwaffen aus den Tiefen des Ozeans ausgelegt ist, wäre ein Schiff der Überwasserflotte mit Nuklearsprengköpfen an Bord einem viel größeren Risiko ausgesetzt, bei einem Sturm oder einem feindlichen Angriff beschädigt zu werden.

Die jüngsten von Putin angeordneten Übungen, bei denen der Einsatz taktischer Atomwaffen geprobt wurde, zeigen, dass die durchgesickerten Dokumente noch immer mit der aktuellen russischen Militärdoktrin übereinstimmen.

Im Juni übten die russischen Streitkräfte die Verladung von P-270-Marschflugkörpern aus der Sowjetära auf eine Korvette der Tarantul-Klasse in Kaliningrad, wo nach Angaben der NATO ein nicht deklarierter Vorrat an taktischen Atomsprengköpfen gelagert wird.

Das Filmmaterial der Übungen zeigt, wie Truppen der 12. russischen GUMO, die die Atomsprengköpfe innerhalb des russischen Militärs aufbewahren, den Transport der Rakete in einem Container üben, den sie auch für den Transport einer voll bewaffneten Atomrakete verwenden würden, begleitet von den entsprechenden Sicherheitskräften und den Verfahren für den Umgang mit einem Atomsprengkopf.