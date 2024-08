Erbebeben! Japanische Studie zeigt 20- bis 50-fach höhere Myokarditis-Assoziation nach mRNA-Impfung: Rückzug vom Markt muss in Erwägung gezogen werden!?

Keisuke Takada von der Abteilung für Pharmakodynamik der Fakultät für Pharmazie der Keio Universität, Yokohama General Hospital und Kollegen berechneten anhand von Daten aus der Datenbank für Impfnebenwirkungen (April 2004-Dezember 2023) Odds Ratios (ROR) und 95 % Konfidenzintervalle (95 % CI) für den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Myokarditis/Perikarditis. Das japanische Team analysierte Alter, Geschlecht, Zeitpunkt des Auftretens und Ergebnisse bei symptomatischen Patienten. Was war das eigentliche Ziel der Studie? Die Autoren hofften, mögliche Zusammenhänge zwischen COVID-19-mRNA-Impfstoffen (BNT162b2 von Pfizer und mRNA-1273 von Moderna) und Myokarditis/Perikarditis sowie mögliche Einflussfaktoren zu klären. Und diese Studie brachte Klarheit – eine beunruhigend hohe Assoziationsrate zwischen mRNA-Impfstoffen und Myokarditis und Perikarditis, insbesondere in bekannten Risikokohorten! Unter normalen Bedingungen sind die Assoziationen so hoch, dass das Produkt wahrscheinlich für Studienzwecke zurückgezogen würde.

Die an dieser Studie beteiligten Forscher arbeiten an der Keio Universität, dem Yokohama General Hospital und der Teikyo Heisei Universität.

In Japan verwaltet die Arzneimittelbehörde (PMDA) den Japanese Adverse Drug Event Report (JADER), eine große Datenbank für Spontanberichte über unerwünschte Ereignisse.

Die Datenbank enthält Informationen wie unerwünschte Ereignisse und Ergebnisse im Zusammenhang mit Impfungen. Groß angelegte Datenbanken für Spontanberichte über unerwünschte Ereignisse, wie JADER, sind wirksame Ressourcen für Studien, die systematisch den Zusammenhang zwischen Arzneimitteln und unerwünschten Ereignissen untersuchen, und tragen dazu bei, Nachweise für die Sicherheit von Arzneimitteln zu sammeln.

Ergebnisse

In Japan mit einer Bevölkerung von 125,1 Millionen Einwohnern lag die Durchimpfungsrate bei fast 80 %. Es wurden 880 999 Zwischenfälle gemeldet, darunter 1846 Myokarditis- und 761 Perikarditis-Fälle.

Takada und Kollegen berichten im Journal of Infection and Chemotherapy:

“Zu den unerwünschten Ereignissen im Kontext der Impfstoffe gehörten Myokarditis (919 Fälle) und Perikarditis (321 Fälle), wobei die RORs [95 % CI] für beide signifikant waren (Myokarditis: 30,51 [27,82-33,45], Perikarditis: 21,99 [19,03-25,40]). Ferner waren die RORs [95 % CI] von BNT162b2 und mRNA-1273 15,64 [14,15-17,28] und 54,23 [48,13-61,10] für Myokarditis und 15,78 [13,52-18,42] bzw. 27,03 [21,58-33,87] für Perikarditis”.

Die oben genannten RORs bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des unerwünschten Ereignisses (oder der Nebenwirkung) in der geimpften Gruppe besorgniserregend höher ist als in der nicht geimpften (Kontroll-)Gruppe. Dies ist eine signifikante Erhöhung des Risikos.

Für Impfstoffe wird im Allgemeinen ein OR-Wert von etwa 1 erwartet, was bedeutet, dass das Risiko eines unerwünschten Ereignisses nicht signifikant erhöht ist.

Viele Studien weisen darauf hin, dass bei diesen kardiovaskulären Ereignissen “die meisten Fälle <30 Jahre oder männlich” waren.

Die Zeit zwischen Impfung und Ausbruch der Erkrankung betrug ≤8 Tage, was nach einer Weibull-Verteilungsanalyse einem frühen Versagenstyp entspricht. In den meisten Fällen kam es zu einer Genesung oder Remission, in einigen Fällen jedoch zu schweren oder tödlichen Verläufen.

Im Ergebnisteil berichten die Autoren, dass es in 78% (595 Fälle) bzw. 87% (222 Fälle) der Fälle zu einer Heilung bzw. Remission kam. Allerdings wurde in 11 % (80 Fälle) bzw. 8 % (20 Fälle) der Fälle ein “schwerwiegender Ausgang (Folgeerkrankung oder Nichtheilung) nach Auftreten einer Myokarditis bzw. Perikarditis” festgestellt. Besorgniserregend ist auch, dass in 11 % (84 Fälle) bzw. 5 % (13 Fälle) der Fälle der Tod festgestellt wurde. Ähnliche Trends wurden in der Subgruppenanalyse in Verbindung mit BNT162b2 und mRNA beobachtet.

Risiko

TrialSite hat diese Studie mit großer Sorge betrachtet. Normalerweise gilt ein ROR von 10 als sehr hoch und weist auf eine signifikante Erhöhung des Risikos hin. In diesem Fall liegen wir über 15 und über 50 für Moderna. Natürlich spielen das Studiendesign, die Größe der Studie und andere Parameter eine Rolle.

Der Gründer von TrialSite, Daniel O’Connor, sagte zu diesen Statistiken: “Dieses Ergebnis sollte zu sofortigen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit führen, einschließlich der Möglichkeit, die Verwendung des Impfstoffs bis zur Durchführung weiterer Studien zu stoppen, zumindest im Hochrisikosegment, in diesem Fall bei jüngeren Männern“.

O’Connor fuhr fort: “Das Ergebnis bedeutet hier, dass die Hochrisikogruppe ein 20- bis 50-fach höheres Risiko hat, zum Beispiel an einer Herzmuskelentzündung zu erkranken”.

Natürlich handelt es sich nicht um eine randomisierte, kontrollierte Studie, was bedeutet, dass die Studie nicht darauf ausgelegt ist, einen Kausalzusammenhang zu beweisen. Dennoch ist das Ausmaß des Zusammenhangs beunruhigend.

Bei den Meldesystemen zur Impfstoffsicherheit handelt es sich um passive Überwachungssysteme, sodass Vermutungen über Nebenwirkungen angestellt werden können – einige davon sind möglicherweise nicht auf den Impfstoff zurückzuführen, auch wenn sie vorübergehend mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden. Dennoch berichten die Forscher hier über diese astronomisch hohen Raten.

Einschränkungen

Bei der Berechnung der ROR anhand der gemeldeten unerwünschten Ereignisse wurde die Gruppe ohne Impfung nicht als Kontrolle verwendet, sodass das Risiko des Auftretens nicht abgeschätzt werden kann.

Ferner kann diese Studie verzerrt sein, z. B. durch eine verzerrte Berichterstattung. Die Daten sind zwar überzeugend, aber “für eine echte Risikoabschätzung sind prospektive epidemiologische Studien und um Hintergrundfaktoren bereinigte Auswertungen wünschenswert”.

Forschungsleiter/Investigator

Keisuke Takada, Abteilung für Pharmakodynamik, Fakultät für Pharmazie der Keio-Universität; Abteilung für Pharmazie, Allgemeines Krankenhaus Yokohama

Kazuaki Taguchi, Abteilung für Pharmakodynamik, Fakultät für Pharmazie der Keio-Universität

Masaru Samura, Abteilung für Pharmakodynamik, Fakultät für Pharmazie der Keio Universität; Abteilung für Pharmazie, Allgemeines Krankenhaus Yokohama; Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften, Teikyo Heisei Universität

Yuki Igarashi, Abteilung für Pharmazie, Allgemeines Krankenhaus Yokohama

Yuko Okamoto, Abteilung für Pharmakodynamik, Fakultät für Pharmazie der Keio-Universität

Yuki Enoki, Abteilung für Pharmakodynamik, Fakultät für Pharmazie der Keio-Universität

Koji Tanikawa, Abteilung für Pharmazie, Allgemeines Krankenhaus Yokohama

Kazuaki Matsumoto, Abteilung für Pharmakodynamik, Fakultät für Pharmazie der Keio-Universität

Aufruf zum Handeln: Überprüfen Sie die Raten in dieser Studie – beachten Sie unter anderem die Risikofaktoren für junge Männer. Natürlich gibt es, wie bei jeder Studie, Einschränkungen, aber diese Raten sollten ein ernsthaftes Alarmsignal sein.