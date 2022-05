Russischer Topbeamter: NATO riskiert einen „ausgewachsenen“ Atomkrieg

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, der jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, warnte am Donnerstag, dass die USA und die NATO durch die Lieferung von Waffen in die Ukraine einen direkten Konflikt mit Russland und einen „ausgewachsenen“ Atomkrieg riskieren.

Die Versorgung der Ukraine mit Waffen durch die NATO-Länder, die Ausbildung ihrer Truppen im Umgang mit westlicher Ausrüstung, die Entsendung von Söldnern und die Durchführung von Übungen durch die Länder des Bündnisses in der Nähe unserer Grenzen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines direkten und offenen Konflikts zwischen der NATO und Russland anstelle ihres „Stellvertreterkriegs““, schrieb Medwedew auf Telegramm.

„Ein solcher Konflikt birgt immer das Risiko, sich in einen vollwertigen Atomkrieg zu verwandeln“, fügte Medwedew hinzu. „Das wäre ein katastrophales Szenario für alle“.

Obwohl allgemein angenommen wird, dass ein direkter Krieg zwischen den USA und Russland schnell zu einem Atomkrieg werden könnte, scheint dieses Risiko in der Ukraine-Politik der Regierung Biden nicht berücksichtigt zu werden. In den letzten Monaten haben die USA ihre Unterstützung für Kiew in seinem Krieg gegen Russland durch verstärkte Militärhilfe, Ausbildung und erweiterten Informationsaustausch erheblich ausgeweitet.

Präsident Biden hat erklärt, dass er keine US-Truppen in die Ukraine schicken wird, um Russland direkt zu bekämpfen, aber der Stellvertreterkrieg birgt immer noch das Risiko, eine Reaktion Moskaus zu provozieren. Trotz dieser Risiken befürworten einige Ultra-Hawks in Washington einen direkten Konflikt mit Russland, darunter der Abgeordnete Adam Kinzinger (R-IL).

Kinzinger hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der Präsident Biden Kriegsbefugnisse einräumen würde, wenn er feststellt, dass Moskau chemische, biologische oder nukleare Waffen in der Ukraine einsetzt, aber der Gesetzentwurf fand keinen einzigen Unterstützer. Kinzinger ist auch ein Befürworter der Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine durch die USA, was den Abschuss russischer Kampfflugzeuge und die Bombardierung von Boden-Luft-Raketen innerhalb Russlands erfordern würde.