Das enorme Potenzial Afrikas als Weltmacht muss erst noch verwirklicht werden, vorwiegend aufgrund des fortbestehenden kolonialen Erbes.

Der Russland-Afrika-Gipfel in dieser Woche hätte zu keinem besseren Zeitpunkt in den internationalen Beziehungen stattfinden können. Das Ereignis symbolisiert einen vielversprechenden globalen Wandel, der letztlich eine bessere Zukunft für die Menschheit ankündigt, trotz der gefährlichen und schrecklichen Verwerfungen, die mit diesem Wandel in der Gegenwart verbunden sind.

Inmitten des schrecklichen, von der NATO angeheizten Stellvertreterkrieges zwischen der Ukraine und Russland nahmen Staats- und Regierungschefs aus fast 50 afrikanischen Ländern an dem zweitägigen Forum in St. Petersburg teil, zu dem der russische Präsident Wladimir Putin eingeladen hatte.

Der Konflikt in der Ukraine wütet seit mehr als 500 Tagen und droht sich zu einem globalen Krieg zwischen den westlichen Staaten unter Führung der USA und Russland auszuweiten.

Washington und seine NATO-Verbündeten haben sich allen Versuchen widersetzt, den blutigen Krieg mit diplomatischen Mitteln zu beenden. Afrikanische Stimmen, die auf eine friedliche Lösung drängten, wurden mit westlicher Arroganz abgetan.

Die westlichen Mächte heizen die Gewalt sogar noch an, indem sie das Kiewer Regime, das 2014 durch einen von der CIA unterstützten Putsch die Kontrolle über die Ukraine übernommen hat, dazu drängen, immer mehr Infanterie in einem selbstmörderischen Konflikt einzusetzen.

Dieser Krieg hat sich verheerend auf die weltweite Nahrungsmittelversorgung und die Preise ausgewirkt, wovon die 1,3 Milliarden Menschen in Afrika besonders hart betroffen sind. Russland ist mit einem Anteil von rund 20 Prozent der weltweit größte Lieferant von Weizen und anderen Getreidesorten. Die Ukraine hat einen Anteil von etwa 7 Prozent.

Natürlich hat der Krieg gravierende Auswirkungen auf das weltweite Angebot und die Preise. Aber wer hat diesen Konflikt ausgelöst und wer verhindert sein Ende? Die USA und ihr sogenanntes Sicherheitsbündnis NATO tragen die volle Verantwortung.

„Einerseits behindern die westlichen Länder die Lieferung unseres Getreides und unserer Düngemittel, andererseits geben sie uns scheinheilig die Schuld an der aktuellen Krisensituation auf dem Welternährungsmarkt“, erklärte Präsident Putin auf dem Gipfel in St. Petersburg.

Am 17. Juli zog sich Russland aus einem UN-Getreideabkommen mit der Ukraine zurück, das im vergangenen Jahr ausgehandelt worden war. Dieses Abkommen sollte die Verschiffung ukrainischer Agrarexporte über das Schwarze Meer garantieren und im Gegenzug die einseitigen (und illegalen) Sanktionen des Westens gegen russische Exporte aufheben. Der westliche Teil des Abkommens wurde nicht umgesetzt.

Als das Kiewer Regime am 17. Juli zum zweiten Mal die Brücke von Kertsch zur Krim bombardierte, kündigte Russland umgehend das Getreideabkommen auf. Der tödliche Angriff auf die Brücke, bei dem zwei russische Zivilisten ums Leben kamen, war für Moskau nur der letzte Strohhalm. Das Schifffahrtsabkommen wurde lange Zeit missbraucht, weil die Verpflichtungen zur Aufhebung der Sanktionen gegen Russland nicht eingehalten und weil es Beweise dafür gab, dass die ukrainischen Frachter auch für den geheimen Transport von NATO-Waffen genutzt wurden, wie die Unterwasserdrohnen, die in den Angriff auf die Kertsch-Brücke verwickelt waren.

Trotz westlicher Wirtschaftssanktionen konnte Russland im vergangenen Jahr mehr als 11 Millionen Tonnen Weizen und andere Getreidesorten in afrikanische Länder exportieren. Während des Gipfels in dieser Woche versicherte Putin, dass diese Lieferungen von Grundnahrungsmitteln an die afrikanischen Märkte fortgesetzt würden. Der russische Präsident kündigte außerdem umfangreiche zusätzliche kostenlose Getreideexporte in mehrere afrikanische Länder an, die akut von Ernährungsunsicherheit bedroht sind.

Das Thema Ernährungssouveränität stand ganz oben auf der Tagesordnung des Gipfels. Russland hat zugesagt, die Getreidelieferungen nach Afrika unabhängig von den ukrainischen Exportausfällen sicherzustellen.

Amerikanische und europäische NATO-Mitglieder werfen Moskau vor, den Hunger mit Waffengewalt zu bekämpfen und „die Armen der Welt zu treffen“.

Nach UN-Angaben ging der Löwenanteil (mehr als 80 Prozent) der ukrainischen Exporte unter dem nun ausgelaufenen Abkommen in Länder mit hohem und mittlerem Einkommen. Afrika und andere Länder mit niedrigem Einkommen erhielten nur etwa 3 Prozent der ukrainischen Agrarexporte. Russland war bei Weitem der Hauptlieferant, trotz der westlichen Sanktionen, die darauf abzielten, diesen Handel zu unterbinden. Die westlichen Mächte hatten bei der Durchsetzung des Getreideabkommens viel von „Humanität“ geredet. Nutznießer waren aber nicht die armen Länder, sondern eine Handvoll reicher Staaten und das Regime in Kiew, das sich für die russische Nachsicht mit Terroranschlägen gegen die zivile Infrastruktur revanchierte.

Die afrikanischen Staaten und viele andere Länder des globalen Südens wissen, worum es im Ukraine-Konflikt wirklich geht. Es geht um die USA und eine Clique westlicher Mächte, die versuchen, ihre bröckelnde Hegemonie aufrechtzuerhalten. Dies spiegelt sich auch in der ambivalenten Haltung der afrikanischen Staaten in den Vereinten Nationen zu diesem Konflikt wider. Wie andere Regionen des globalen Südens hat sich der Kontinent den Versuchen des Westens widersetzt, ihn im Stil des Kalten Krieges in eine Isolation von Russland zu drängen.

Auch historisch hat Afrika von Russlands Unterstützung bei der Befreiung von westlicher kolonialer und neokolonialer Kontrolle profitiert. Es gibt einen immensen Rest an Wohlwollen und Solidarität mit Russland als einer Macht, die nie die schädliche Last imperialistischer Einmischung tragen musste, wie es die Vereinigten Staaten und die Europäer getan haben. Amerikanische und europäische Politiker verunglimpfen Afrika als „Dreckloch“ und als Afrikaner, die in „unseren Garten“ eindringen wollen.

Moskaus Plädoyer für multipolare Weltbeziehungen und echten Respekt für nationale Souveränität (und nicht für die unaufrichtigen rhetorischen Schmeicheleien des Westens) stößt bei den afrikanischen Nationen auf große Resonanz.

Der Präsident der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, der diese Woche mit Putin auf dem Podium saß, sagte, der Kontinent schätze Russlands Solidarität und sein Engagement für volle Unabhängigkeit und Souveränität sehr.

Putin betonte seinerseits, dass Souveränität keine einmalige Errungenschaft sei, sondern ein dauerhafter Status, der ständig gestärkt, verteidigt und behauptet werden müsse. Damit bezog sich der russische Staatschef auf die historische Tatsache, dass viele afrikanische Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg zwar die politische Unabhängigkeit von den europäischen Kolonialmächten erlangten, aber weiterhin durch verschiedene heimtückische Mittel der neokolonialen Kontrolle über Finanzen und Handel in ihrer Entwicklung behindert wurden.

Das enorme Potenzial Afrikas, eine Weltmacht zu werden, ist vorwiegend wegen des fortdauernden kolonialen Erbes nicht ausgeschöpft worden. Das allein ist schon eine beschämende Anklage und eine Offenbarung des bankrotten westlichen Tugendanspruchs.

Doch die Welt verändert sich rasch, die hegemoniale Vorherrschaft des Westens löst sich auf, und die afrikanischen Nationen können sich auf neue Chancen für eine enorme Entwicklung freuen.

Die starke Beteiligung afrikanischer Staaten am Gipfel in St. Petersburg zeugt von dem Wunsch und der Entschlossenheit, eine neue multipolare Welt zu schaffen, in der Afrika frei und erfolgreich agieren kann. Die westlichen Mächte haben alles versucht, um den Kontinent zum Boykott des Gipfels zu drängen. Aber diese schmutzigen alten Tricks konnten den Lauf der Geschichte nicht aufhalten.

Mit der richtigen Partnerschaft einer multipolaren Welt wird Afrikas natürlicher Reichtum der Entwicklung seiner Völker dienen und nicht der Bereicherung der westlichen Mächte, die den Kontinent seit Jahrhunderten ausgeplündert und unterjocht haben.

Der Staatsstreich in Niger gegen einen vom Westen unterstützten Präsidenten in dieser Woche ist ein Zeichen für das wachsende Unbehagen in Afrika gegen vermeintlich alte Formen westlicher Bevormundung. In den vergangenen drei Jahren gab es in Westafrika sieben Staatsstreiche gegen Regime, die von Frankreich oder den USA unterstützt wurden. Wie diese Woche in Niger haben Demonstranten russische Flaggen geschwenkt, was als symbolischer Aufstand gegen Washington und die neokolonialen Lakaien Europas verstanden werden kann.

Doch zurück zum Hauptthema des Russland-Afrika-Gipfels. Es geht um nationale Souveränität und Ernährungssouveränität. Diese kann erreicht werden, ohne dass man sich bei den Nahrungsmittelexporten auf die westlichen Mächte oder deren Stellvertreter in Kiew verlassen muss. Wie bei den russischen Energieexporten braucht es keinen ukrainischen „Zwischenhändler“, der alle über den Tisch zieht.

Außerdem gibt es eine viel wichtigere und größere Perspektive. Afrikas landwirtschaftliches Potenzial könnte, wenn es richtig genutzt wird, den Kontinent nicht nur in die Lage versetzen, genügend Nahrungsmittel zu produzieren, sondern auch zu einem starken Exporteur von Nahrungsmitteln in den Rest der Welt zu werden. Das einzige Hindernis auf dem Weg zu einer solchen Zukunft sind die willkürlichen politischen und wirtschaftlichen Restriktionen, die westliche Eliten anderen Nationen auferlegen. Solche elitären Privilegien und Kontrollen über ganze Nationen sind ebenso anachronistisch wie andere Übel wie Sklaverei und Ausbeutung.

Russlands Herausforderung illegitimer westlicher Hegemonieansprüche, wie sie sich im Ukraine-Konflikt manifestieren, und Russlands Förderung multipolarer Unabhängigkeit von den schändlichen Mechanismen westlicher Dominanz (US-Dollar, einseitige Sanktionen, Finanzschulden usw.) stehen auf der richtigen Seite der Geschichte.

Afrikas brüderliche Umarmung dieser Vision ist zutiefst richtig und ein weiterer Nagel im Sarg der sterbenden westlichen Hegemonie.