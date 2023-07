»Der Chips-Krieg«: Der Westen gegen China

Peter Koenig

Seit die Biden-Administration, auch bekannt als die Globalisten, in Washington an die Macht gekommen ist, wird China mit Drohungen und Sanktionen bombardiert, vorwiegend mit Versuchen, die Chipproduktion zu „strangulieren“ und die Lieferkette für Elektronik, insbesondere Halbleiter, zu unterbrechen.

Die gesamte Automobilindustrie könnte lahmgelegt werden. Das wäre großartig für die Freaks der globalen Erwärmung und des Klimawandels, aber nicht nur die Autoindustrie, sondern auch ein großer Teil des militärisch-industriellen Komplexes (MIC) würde darunter leiden, da er ebenfalls auf diese sich schnell entwickelnden Chips angewiesen ist. Das ist auch gut so!

Der Nachteil einer Produktions-/Lieferunterbrechung wäre eine Verzögerung bei der Entwicklung neuer Chiptechnologien, die Gegenstand ständiger wissenschaftlicher Forschung und Erprobung sind.

Man könnte es den Chip-Krieg nennen – Westen gegen China. Er hat bereits vor etwa drei Jahren begonnen. Einmal im Jahr 2022 tauchten Gerüchte auf, dass Biden Amerikaner, die in der chinesischen Chipindustrie arbeiten, erpressen würde, indem er ihnen die US-Staatsbürgerschaft entziehen würde, wenn sie nicht sofort ihren Job aufgäben.

Das ist natürlich völliger Unsinn und wäre völlig verfassungswidrig. Nicht einmal König Biden ist mit einer solchen Drohung durchgekommen.

Bisher ist nichts passiert, außer dass die USA Taiwan, dem Hauptproduzenten solcher wertvollen Chips, die Lieferung nach Festlandchina verboten und Taipehs größten Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) aufgefordert haben, dringend eine Chipfabrik in Arizona zu bauen, die 2024 in Betrieb gehen soll.

Der Vorsitzende von TSMC, Mark Liu, sagte jedoch, dass das Werk mit einem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen habe, die über das „spezialisierte Fachwissen verfügen, das für die Installation von Anlagen in einer Halbleiterfabrik erforderlich ist“. Aus diesem Grund muss die TSMC-Chipfabrik in Arizona ihre Produktion bis 2025 verschieben, anstatt bis 2024, wie von der Biden-Administration geplant.

So viel zum Versuch Washingtons, Peking im globalen Chip-Wettlauf durch eine enge wirtschaftliche Kooperation mit Taiwan zu überholen. Nicht zu vergessen: Taiwan wird von Peking als integraler Bestandteil des chinesischen Festlandes betrachtet. Mehr dazu hier.

Was ist Halbleiterindustrie? Wozu dienen Halbleiter?

Die Halbleiterindustrie ist ein Industriezweig, in dem Unternehmen elektronische Geräte, sogenannte Halbleiter, entwerfen, konstruieren und herstellen, die ein grundlegender Bestandteil moderner Elektronik wie Mobiltelefone, Fernseher und Computer sind. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Welt werden Computer und Elektronik immer wichtiger, um die Leistungsfähigkeit von Geräten von der Türklingel bis zum Auto zu verbessern – ganz zu schweigen vom MIC. Die Halbleiterindustrie wird von einer Handvoll Länder dominiert, obwohl sie schnell wächst und expandiert.

Nach Angaben des Weißen Hauses produzieren die USA derzeit etwa 10 % der weltweiten Halbleiter, China etwa 15 %. Das Bild ist jedoch weitaus komplexer.

Nachdem wir die Märkte für die Herstellung und den Verbrauch von Halbleitern verstanden haben, werfen wir einen Blick auf die weltweit größten Halbleiterproduzenten.

Der diplomatische Status Taiwans ist Teil des chinesischen Festlandes. Nur zwölf Staaten erkennen Taiwan als souveränen Staat an. Das sind 6% der kleinsten UN-Mitglieder. Aus praktischen Gründen muss Taiwan trotz der USA (die Taiwan ebenfalls nicht als autonomen und souveränen Staat anerkennen) als Teil des chinesischen Festlandes betrachtet werden. Damit ist die Produktion Taiwans de facto Teil der chinesischen Produktion. Dazu später mehr.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC ) produziert allein ca. 50% der weltweiten Halbleiter. Im Gegensatz zu Halbleiterherstellern wie Samsung oder Intel, die Halbleiter für ihre eigenen Produkte herstellen, produziert TSMC Halbleiter für viele andere Unternehmen, darunter Apple, Advanced Micro Devices (AMD), California und andere. Dies wird als Foundry-Geschäftsmodell bezeichnet.

Taiwans Erfolg in der Halbleiterproduktion basiert auf einer robusten End-to-End-Halbleiterlieferkette. Taiwan ist die Heimat von Tausenden Halbleiterunternehmen, die zusammen jeden Aspekt des Halbleiterherstellungsprozesses abdecken können, vom Schaltungsdesign bis hin zur Fertigung, Herstellung und Prüfung des Endprodukts. Taiwan verfügt auch über viele hochmoderne Produktionsanlagen, von denen einige Halbleiter herstellen können, die nirgendwo sonst auf der Welt hergestellt werden können.

Diese Merkmale machen Taiwans Halbleiterindustrie zu einer idealen Wahl für Unternehmen, die Halbleiter für ihre Produkte benötigen, aber nicht über die finanziellen Mittel und/oder den Wunsch verfügen, eine eigene Produktionsstätte zu errichten, die eine Milliarde US-Dollar oder mehr kosten könnte. Jedoch bedeutet Taiwans bemerkenswerter Erfolg auch, dass die ganze Welt die Auswirkungen zu spüren bekommen könnte, wenn in der taiwanesischen Halbleiterproduktion etwas schief geht.

Südkorea – Der multinationale Konzern Samsung Electronics ist gemessen am Umsatz eines der weltweit größten Technologieunternehmen und einer der größten einzelnen Halbleiterproduzenten der Welt. Samsung agiert sowohl als Integrated Devices Manufacturer (IDM), der Halbleiter für die Verwendung in seinen eigenen Produkten herstellt, als auch als Foundry, die Halbleiter für andere Unternehmen produziert. Halbleiter, die von Samsung und anderen Unternehmen (wie SK Hynix) in mehr als 70 Fabriken im ganzen Land hergestellt werden, sind Südkoreas größtes Exportgut und machen 15 % der gesamten Exporte des Landes aus.

In Japan, einem der technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt, gibt es mehr als 100 Halbleiterfabriken, von denen die meisten japanischen, amerikanischen oder taiwanesischen Unternehmen gehören. Wie in anderen führenden Halbleiterherstellernationen arbeitet die japanische Regierung daran, die Halbleiterherstellungskapazitäten des Landes auszubauen.

Die Vereinigten Staaten verfügen 2021 über etwa 12 % der weltweiten Chipfertigungskapazitäten. Dies ist ein deutlich geringerer Anteil an der weltweiten Kapazität als die USA noch vor wenigen Jahrzehnten (37 % im Jahr 1990), bevor Länder wie Taiwan und China ihre Halbleiterproduktionskapazitäten ausgebaut haben. Dennoch ist die US-Halbleiterindustrie nach wie vor recht lukrativ.

Nach Angaben der Semiconductor Industry Association (SIA) werden Halbleiterexporte die US-Wirtschaft im Jahr 2021 um 62 Mrd. US-Dollar stärken, mehr als jedes andere Produkt außer raffiniertem Öl, Flugzeugen, Rohöl und Erdgas. Viele der exportierten Chips kommen in Form fertiger Unterhaltungselektronik zurück in die USA.

Obwohl in den USA ansässige Unternehmen nur über 12 % der Produktionskapazität verfügen, halten sie einen Anteil von mehr als 45 % am gesamten Halbleitermarkt. Diese offensichtliche Diskrepanz lässt sich sowohl durch den Dollarwert der importierten US-Halbleiter erklären als auch durch die Tatsache, dass viele US-Unternehmen Halbleiterfabriken in anderen Ländern, z. B. in Japan, besitzen und betreiben.

China – eines der weltweit wichtigsten Produktionszentren – ist ein weiteres Land, das seine Halbleiterproduktionskapazitäten ausbaut. China ist der weltweit größte Markt für Halbleiter, was zum Teil auf seinen riesigen Elektronikfertigungssektor zurückzuführen ist. Die chinesische Regierung hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, die Produktionskapazitäten des Landes so weit auszubauen, dass China in der Lage ist, die benötigte Menge an Halbleitern im eigenen Land zu produzieren, ohne auf Importe angewiesen zu sein. Es wird erwartet, dass China bis 2030 bis zu 25% der weltweiten Halbleiter produzieren wird.

Weitere Halbleiterproduzenten mit wachsenden Kapazitäten sind Israel, die Niederlande, Malaysia, Großbritannien und Deutschland.

Unterbrechungen in der Halbleiterproduktion und Lieferkette. Die COVID-19-Pandemie hat die Halbleiterproduktion und den Transport sowohl von Rohstoffen als auch von fertigen Halbleitern stark verlangsamt und zu einer weltweiten Verknappung geführt. Die USA bemühen sich nun aktiv um den Ausbau der heimischen Halbleiterproduktionskapazitäten.

Mehr dazu hier .

Vor diesem Hintergrund mag es etwas naiv erscheinen, wenn die Biden-Administration erklärt, China solle der Zugang zu neuer und aktualisierter Halbleitertechnologie sowie der Export von Halbleitern untersagt werden. Wie die obige Übersicht zeigt, sind viele Halbleiterhersteller bis zu einem gewissen Grad miteinander verbunden, insbesondere Festlandchina und Taiwan.

Festlandchina und Taiwan arbeiten seit Langem in der Halbleiterforschung und -produktion zusammen, was bedeutet, dass Taiwan, vorwiegend TSMC, mehrere Produktionsstätten auf dem chinesischen Festland errichtet hat. Elektronikwissenschaftler und -forscher sowie Mitarbeiter aus Festlandchina arbeiten seit Jahren in der Produktion, in Werken in Taiwan und umgekehrt. Ferner findet ein Austausch von Halbleiterinvestitionen zwischen den beiden chinesischen Unternehmen statt. Weitere Informationen finden Sie hier .

Aus diesen und anderen Gründen wäre es für Bidens Leute und den Rest der westlichen Welt ziemlich naiv zu glauben, dass China über den Halbleiterkanal „erwürgt“ – sanktioniert, um einen Lieblingsbegriff Washingtons zu verwenden – werden könnte. Wenn überhaupt, dann würde sich der Westen, vorwiegend die USA und damit auch Europa, mit einem Verbot von Halbleiterexporten aus China nur selbst ins Bein schießen – oder schlimmer noch: einen weiteren Schritt in Richtung wirtschaftlichen Selbstmords gehen. Aber vielleicht steht das ja auf der Agenda des Westens …

Während einer kürzlichen Reise nach China, als dieses Thema zur Sprache kam, unterstellten die chinesischen Kollegen, dass dieses Thema für sie nicht neu sei und sie angemessen Zeit gehabt hätten, sich darauf vorzubereiten (seit die globalistische Washingtoner Regierung an die Macht kam und sich damit brüstete, China mit Halbleitern zu „sanktionieren“).

Sie fügten hinzu, dass es kein Problem sei, wenn der Westen keine chinesischen Halbleiter wolle. Es gebe einen riesigen, sich schnell entwickelnden asiatischen Markt. Sie verwiesen insbesondere auf das Freihandelsabkommen RCEP, das am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird.

RCEP steht für „Regional Comprehensive Economic Partnership“. Es handelt sich um ein Freihandelsabkommen zwischen den asiatisch-pazifischen Staaten Australien, Brunei, China, Indonesien, Japan, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam und Südkorea. Sie wird oft als „ASEAN plus vier“ bezeichnet. Es wird erwartet, dass die RCEP bis 2030 das weltweit größte Freihandelsabkommen sein und alle anderen Handelsabkommen der Welt übertreffen wird.

Abschließend deuteten die Chinesen sehr realistisch an, dass Taiwan und Festlandchina letztlich EIN Land seien – EIN Land, in dem Halbleiter hergestellt werden. Sie fügten hinzu, dass viele, wenn nicht die meisten Taiwaner ihrer „Zwischenrolle“ und des Stresses im Zusammenhang mit einem möglichen von Washington angezettelten Krieg überdrüssig seien und sich lieber in Festlandchina integrieren würden, je früher, desto besser.

Es geht um geteilte Familien und Verständnis, um die bereits bestehende enge Zusammenarbeit und den intensiven Austausch von Technologie, Kapital und wissenschaftlicher Forschung zwischen den beiden chinesischen Einheiten, so dass dies langfristig die einzige friedliche Lösung für ein gedeihliches Zusammenleben sein wird.

Nun – wer gewinnt und wer verliert den „Chip-Krieg“?

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er lehrt an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von „ Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed“; und Co-Autorin von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ ( Clarity Press – 1. November 2020). Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang-Instituts der Renmin-Universität in Peking.