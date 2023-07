Doug Casey über Regierungen, die es auf Rentenfonds abgesehen haben… und was Sie dagegen machen können.

Internationaler Mensch: Die meisten westlichen Regierungen, insbesondere die der USA, haben eine Schuldenlast und Ausgabenverpflichtungen, die garantieren, dass sie – wahrscheinlich schon bald – versuchen werden, sich so viel Vermögen wie möglich anzueignen.

Die Ersparnisse der Rentner sind ein lohnendes Ziel. Aber leider gehören sie zu den am niedrigsten hängenden Früchten für jede verzweifelte Regierung.

Wie beurteilen Sie die Situation?

Doug Casey: Ich möchte Sie an etwas erinnern, das ich in der Vergangenheit schon oft gesagt habe. Aber es lohnt sich, es zu wiederholen, weil es so entscheidend ist, aber übersehen wird, obwohl es so offensichtlich ist.

Die oberste Direktive eines jeden Lebewesens – einer Amöbe, eines Individuums, eines Unternehmens, einer Regierung, egal was – ist es, zu überleben. Die Regierung ist eine ebenso eigenständige Einheit wie General Motors oder die Apple Corporation, mit ihren eigenen Interessen. Sie ist nicht „Wir das Volk“; das ist nur ein Werbeslogan – Propaganda. Ihr oberstes Ziel ist es, zu überleben. Und sie wird versuchen, dies um jeden Preis zu tun.

Die US-Regierung ist jedoch bereits offenkundig bankrott. Sie hat weit mehr ausgewiesene Verbindlichkeiten als Vermögenswerte – ganz zu schweigen von ihren riesigen Eventualverbindlichkeiten und versteckten Verbindlichkeiten. Aber das ist nur ihre Bilanz. Ihre Gewinn- und Verlustrechnung ist ebenso außer Kontrolle geraten und weist Billionen-Dollar-Defizite auf, so weit das Auge reicht. Um sich zu finanzieren, kann sie nur Steuern erheben, Kredite aufnehmen und die Währung aufblähen. Natürlich wird sie mehr von allen dreien machen, aber das wird nicht mehr ausreichen. Sie ist endgültig am Ende angelangt.

Es ist unvermeidlich, dass die Regierung nun dazu übergehen wird, direkt oder indirekt den riesigen Pool an Altersvorsorgegeldern zu konfiszieren, den einige Amerikaner – die umsichtigen, produktiven – angelegt haben. Sie werden es mit patriotischen Lügen rechtfertigen.

Es wird wahrscheinlich passieren, wenn der Aktienmarkt ernsthaft zusammenbricht, wir uns mitten in einer Finanzkrise befinden und die Öffentlichkeit in Panik gerät. Sie werden sagen: „Die Menschen haben so viel Geld auf den Aktien-, Anleihe- und Immobilienmärkten verloren, dass wir das, was übrig ist, schützen müssen. Am besten wäre es, wenn wir alle Rentenfonds, IRAs, HR-10s und so weiter in einen gut bewachten gemeinsamen Topf stecken, der mit soliden Staatsanleihen finanziert wird. Wir werden es in ein Schließfach legen und darüber wachen“.

Sicherheit wird eine Möglichkeit sein, dies der verängstigten und unwissenden Öffentlichkeit zu verkaufen. Sie werden sagen, wir sitzen alle im selben Boot. Sie werden sagen, es sei Zeit für Solidarität. Sie werden sagen, dass wir „unsere“ Regierung aus Gründen des Patriotismus zahlungsfähig halten müssen. Also lasst uns alle unsere Wagen zusammenspannen und an einem Strang ziehen. Sie werden die Interessen der Regierung mit den Interessen der Gesellschaft in einen Topf werfen – die sich natürlich manchmal überschneiden können, aber im Grunde unterschiedlich oder sogar gegensätzlich sind.

Internationaler Mensch: Argentinien und mehrere andere Länder haben in der jüngsten Vergangenheit private Rentenfonds gezwungen, unerwünschte Staatsanleihen zu kaufen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir solche Maßnahmen noch einmal erleben werden? Könnte das auch in Europa und Nordamerika passieren?

Doug Casey: Die einzige Anlagemöglichkeit, die Regierungen bieten können, sind Schulden – ihre Rechnungen, Schuldscheine und Anleihen. Wie ich bereits gesagt habe, sind Anleihen im Moment der denkbar schlechteste Ort für Ihr Kapital.

Sie stellen eine dreifache Bedrohung für Ihr Kapital dar.

Erstens ist da das Inflationsrisiko, das den Wert des Dollars, auf den die Anleihen lauten, stark abwerten wird.

Das zweite ist das Zinsrisiko. Die Zinssätze sind bereits von ihrem historischen Tiefstand etwas angestiegen, aber sie können und werden noch viel weiter steigen. Höhere Zinssätze bedeuten entsprechend niedrigere Anleihekurse.

Das Dritte ist das Ausfallrisiko.

Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass die US-Regierung in Verzug gerät, da sie unbegrenzt viele Dollar drucken kann, um ihre Schulden zu begleichen. Aber Regierungen können, genau wie Unternehmen, zahlungsunfähig werden und werden es auch.

Die argentinische Regierung ist ein klassisches Beispiel dafür. Ich habe früher wertlose Währungen aus verschiedenen Ländern gesammelt. Es gibt Hunderte von ihnen. Allein die Argentinier haben seit Menschengedenken mehrere verschiedene Pesos und einen sogenannten Austral gehabt. Die Brasilianer waren fast genauso verschwenderisch. Sie hatten mehrere verschiedene Cruzados, einige Cruzeiros und verwenden jetzt die jüngste Inkarnation des Real.

Ich habe auch einen Haufen Not leidender Anleihen, in der Regel mit angehängten, aber nicht ausgezahlten Zinsscheinen. Ich werde sie ausgraben müssen. Sie sind ein hervorragendes Kunstwerk, aber auch ein Lehrstück menschlicher Dummheit.

Internationaler Mensch: Junge Erwachsene, die in IRAs, 401(k)s und andere Rentenkonten einzahlen, werden erst in einigen Jahrzehnten auszahlen können.

Wie groß sind die Chancen, dass die Regierung die Regeln ändert, bevor sie in Rente gehen?

Doug Casey: Die Chancen liegen bei 100 %. Ein Beweis dafür ist, wie sie die Sozialversicherung im Laufe der Jahre verändert haben. Gegenwärtig zahlt der Einzelne 6,2 % der ersten 147.000 Dollar seines Einkommens, zuzüglich eines gleich hohen Betrags von seinem Arbeitgeber. Mehr als 18.000 Dollar fließen also als „Beitrag“ in den Fonds. Das ist eine hohe Steuer. Heutzutage zahlen die Menschen so viel an Sozialversicherungsabgaben, dass es für sie viel schwieriger ist, aus eigener Kraft Geld zurückzulegen. Außerdem scheint die bloße Existenz der Sozialversicherung die Notwendigkeit des Sparens für den Ruhestand überflüssig zu machen. Es ist eine sich selbst verstärkende Katastrophe.

Das Geld, das Sie in die Sozialversicherung einzahlen, war schon immer Geld nach Steuern, aber es begann mit 1 % und einer Obergrenze von 3000 $. Das Kamel hat seine Nase unter das Zelt gesteckt, indem man es trivial erscheinen ließ. Aber zumindest war das Geld, das man aus der Sozialversicherung erhielt, steuerfrei. Seit 1984 ist es jedoch größtenteils steuerpflichtig. In Zukunft, so vermute ich, wird auch das Renteneintrittsalter für volle Leistungen angehoben.

Die Sozialversicherung ist bankrott, trotz ständiger Erhöhungen der „Beiträge“. Aber da es sich schon immer um ein „Umlageverfahren“ handelte, die eigentliche Definition eines Schneeballsystems, war der Bankrott immer garantiert. Schlimmer noch, der „Fonds“ wurde nie in produktive Vermögenswerte investiert, sondern nur in weitere Staatsschulden. Das bedeutet, dass sein Vermögen – zum jetzigen Zeitpunkt – nur ein Phantom, eine Schimäre ist.

Junge Menschen, die sich auf die Sozialversicherung verlassen, verlassen sich auf ein schlecht durchdachtes, schlecht verwaltetes und unmoralisches Wohlfahrtsprogramm. Sie werden am Ende bekommen, was sie verdienen – und nicht, was sie erwarten.

Internationaler Mensch: Rentenfonds sind in der Regel auf sogenannte „sichere“ Anlagen wie Anleihen ausgerichtet.

Wie wird Ihrer Meinung nach die traditionelle Art des Sparens für den Ruhestand in Zukunft funktionieren?

Und was kann der Durchschnittsbürger, der für den Ruhestand spart oder sich im Ruhestand befindet, tun, um zu vermeiden, dass er finanziell zu Tode kommt?

Doug Casey: Trotz – oder in vielerlei Hinsicht gerade wegen – aller Gefahren auf den Finanzmärkten ist es heute wichtiger denn je, dass junge Menschen fleißig mehr produzieren als sie verbrauchen und die Differenz sparen. Jeder sollte Kapital aufbauen und anhäufen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern und Chancen zu nutzen, wenn sie sich bieten. Wenn du das nicht tust, bist du nicht besser als ein Leibeigener.

Es ist wichtig, dass Sie sparen, um Kapital aufzubauen. Die Frage ist nur, wo man es anlegen soll.

Wir leben in einer Zeit, in der die Regierungen überheblich geworden sind; ihre Währungen sind alle auf dem Weg in die Mülltonne. Das Investieren, d. h. der Einsatz von Kapital zur Schaffung neuen Wohlstands, ist angesichts der irrsinnigen Steuern, der Inflation und der Regulierungsdichte viel schwieriger und unberechenbarer geworden. Anders als beim Sparen mit Sachwerten, Edelmetallen, Land, Wertgegenständen oder vielleicht einem Unternehmen, das man versteht und selbst führt, ist man gezwungen, ein Spekulant zu sein.

Die meisten Menschen verstehen jedoch nichts von Spekulation. Sie verwechseln sie mit Glücksspielen und versuchen, die Schwankungen der Märkte zu erraten. Das endet größtenteils schlecht.

Es ist sehr bedauerlich, aber in der chaotischen Welt der 2020er-Jahre, der Welt des Großen Reset und der Großen Depression, können wir nur sicher sein, dass die traditionellen Sparmethoden nahezu tot sind.

Es ist schwer zu sagen, wie sich die Welt sortieren und neu ordnen wird, nachdem sich das derzeitige System radikal verändert hat. Aber die Welt, einschließlich der USA, steuert auf sehr harte Zeiten zu.