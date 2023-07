Ron Paul über die Panikmache des Establishments vor COVID und dem Klimawandel: „Das ist genau dasselbe!“ (VIDEO)

Der ehemalige Kongressabgeordnete und Präsidentschaftskandidat Dr. Ron Paul bemerkte kürzlich, dass die Panikmache des Establishments in Bezug auf COVID und den Klimawandel genau dasselbe sei.

Paul reagierte damit auf eine Geschichte über tanzende Krankenschwestern, die während der Pandemie virale Videos gedreht hatten und nun das Gleiche tun, nur mit dem Klimawandel.

Paul sagt:

„Ich wurde gefragt, was schlimmer sei, diese Verzerrung über die Mandate für COVID oder die Menschen zum Klimawandel? Welches hat mehr erreicht und woran unterscheiden sie sich? Diese Art von Dinge. Sie sind genau das Gleiche!“

Ron Paul on COVID and Climate Change: They're Identical in Manipulating Public Opinion



“They're exactly the same thing! It's manipulation of public opinion, to try to convince people that you better be scared because you need us.”@RonPaul pic.twitter.com/2XIU42uvQ0