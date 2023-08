Russland, der Donbass und die Realität des Konflikts in der Ukraine

Daniel Kovalik

Ich bin gerade von meiner dritten Reise nach Russland und meiner zweiten Reise in den Donbass (jetzt die Republiken Donezk und Luhansk zusammen) innerhalb von acht Monaten zurückgekehrt. Diesmal flog ich ins schöne Tallinn, Estland, und nahm den Bus, der mich in etwa sechs Stunden nach St. Petersburg bringen sollte. Letztendlich dauerte die Busfahrt jedoch etwa 12 Stunden, da ich auf der russischen Seite der Grenze lange am Zoll warten musste.

Da ich einen US-amerikanischen Pass besaß und versuchte, während des Krieges die Grenze von einem feindlichen NATO-Land nach Russland zu passieren, wurde ich sofort zur Befragung angehalten. Und dann stellte sich heraus, dass ich nicht alle meine Papiere in Ordnung hatte, da ich immer noch keinen Journalistenausweis des russischen Außenministeriums besaß, der notwendig war, da ich der Grenzpatrouille gesagt hatte, dass ich für eine Reportage unterwegs war. Ich wurde sehr freundlich behandelt, obwohl ich wegen der langen Wartezeit meinen Bus aufgeben musste, der verständlicherweise ohne mich weiterfuhr.

Manchmal ergeben sich jedoch aus scheinbar unbequemen