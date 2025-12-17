Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“)

Sicherheit und Komfort für Russen jeden Alters!

Das kommerzielle Unternehmen, das die biometrischen Daten der Russen kontrolliert, hat neue Möglichkeiten eingeführt, Ihr Gesicht als Ausweis zu verwenden, was zu einem beispiellosen Maß an Sicherheit und Komfort in der Russischen Föderation geführt hat. Russen jeden Alters profitieren bereits von den Vorteilen der „digitalen Transformation” ihres Landes – darunter auch sehr, sehr junge Russen.

Die russische Regierung arbeitet derzeit an einer Änderung der Bundesgesetzgebung, um Schulen im ganzen Land die Überwachung und Identifizierung von Schülern mithilfe biometrischer Daten zu ermöglichen, berichtete Kommersant am 3. Dezember. Pläne für ein standardisiertes „biometrisches Drehkreuzsystem” für russische Schulen werden bereits in Tatarstan getestet.

Die Behörden haben betont, dass die Schulen selbst entscheiden können, ob sie auf biometrische Identifizierung umstellen wollen oder nicht, und hinzugefügt, dass die Eltern zunächst ihre Zustimmung geben müssen, bevor die Gesichter ihrer Kinder gescannt und in das einheitliche biometrische System (UBS) Russlands eingegeben werden.

Ein russischer Schüler sieht seiner völlig freiwilligen Zukunft entgegen (Quelle: Kommersant.ru)

Konservative und patriotische Medien in Russland reagierten positiv auf diese völlig freiwillige, sehr sichere und bequeme Initiative.

Konzentrationslager? Ein bisschen dramatisch, oder? Diese sogenannten russischen Patrioten könnten einiges von unzufriedenen Westlern lernen, die RT lesen und die feinen Nuancen des Plans der russischen Regierung verstehen, dem man jederzeit vertrauen muss.

Hier ein Auszug aus einem aktuellen Artikel von Kommersant zu diesem Thema, der nichts mit dem Thema zu tun hat:

Das Bildungsministerium teilte der Zeitung „Kommersant“ mit, dass das biometrische Schutersystem bereits in 20 Schulen in Tatarstan getestet wird, wo „besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt wird“: Das Schulgelände ist umzäunt, entlang der Umzäunung sind Kameras installiert, und der Zugang erfolgt über Kontrollpunkte.

Perfekt zum Lernen.

Wie in diesem Blog berichtet, verwendete der stellvertretende Ministerpräsident der Russischen Föderation und Stabschef der Regierungsgeschäftsstelle Dmitry Grigorenko Ende August vertraute Formulierungen, als er die Vorteile der Verwendung biometrischer Daten zur Identifizierung von Schulkindern beschrieb:

Der Zugang zur Schule „per Gesichtserkennung“ ist nicht nur bequem, sondern auch sehr sicher. Denn so ist immer klar, wer die Schule betritt, wer sie verlässt, wer sich in der Schule aufhält … Schließlich verbringen unsere Kinder hier einen Großteil ihrer Zeit.

Aber nicht nur minderjährige Kinder genießen die Sicherheit und Bequemlichkeit der biometrischen Identifizierung (obwohl sie ganz offensichtlich die Hauptzielgruppe der „digitalen Transformation” des Landes sind; die Entmenschlichung muss in jungen Jahren beginnen, damit sie als „normal” erscheint): Russen jeden Alters können nun ihre unsicheren und unpraktischen Papierausweise zu Hause lassen.

Das Center for Biometric Technologies, die Aktiengesellschaft, die die biometrischen Daten der Russen speichert und verwaltet, hat kürzlich eine neue Plattform für biometrische Dienste vorgestellt: „Migom“ (Мигом, was mit „sofort“ oder „im Handumdrehen“ übersetzt werden kann).

Am 11. Dezember veröffentlichte das Unternehmen eine Fotocollage, die zeigt, wie Migom in den Alltag in Russland integriert werden soll.

Die dazugehörige Bildunterschrift:

Wir möchten Ihnen zeigen, wie diese [biometrischen] Dienste im Alltag aussehen. Diese Fotos zeigen, wie einfach es mittlerweile ist, auf vertraute Dienste zuzugreifen: Dokumente beim MFC [Portal für Behördendienste] bestellen, in ein Hotel einchecken, Ihr Alter beim Kauf von altersbeschränkten Waren [einschließlich Energy-Drinks; nein, das ist kein Scherz] an Automaten und Selbstbedienungskassen überprüfen und bald auch Sicherheitskontrollen vor dem Flug durchlaufen.

Schauen wir uns diese inspirierenden Fotos einmal genauer an.

Eine Dame mit schönen langen Haaren setzt George Soros schachmatt, indem sie ihr GESICHT und nicht ihren von der NATO BEGLAUBIGTEN PAPIER-AUSWEIS verwendet, um zu beweisen, dass sie eine verantwortungsbewusste Steuerzahlerin und keine terroristische Gefahr für die öffentliche Gesundheit ist!

Ein respektabler Mann im Anzug erhält dank Gesichtserkennung die Erlaubnis, etwas aus einem Automaten zu kaufen. WIRKLICH SEHR VIELFÄLTIG.

Energy-Drink-Liebhaber in Russland können nun mit ihrem GESICHT nachweisen, dass sie alt genug (18+) sind, um ihr Lieblingsgetränk zu trinken. Davos zittert.

Ende.