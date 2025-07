Russland ignoriert NATO: BRICS-Konflikt eskaliert und verändert die Weltlage

In einer kürzlich geführten Diskussion zwischen dem ehemaligen US-Waffeninspekteur Scott Ritter und dem Journalisten Pepe Escobar wurden die eskalierenden Spannungen zwischen den BRICS-Staaten und westlichen Mächten, insbesondere den USA, analysiert. Die Diskussion, moderiert von Nima, beleuchtet die Drohungen westlicher Politiker, die wachsende geopolitische Bedeutung der BRICS-Staaten und die strategischen Reaktionen von Russland, China, Indien und Brasilien. Im Fokus standen die jüngsten Äußerungen von US-Senator Lindsey Graham, die eine neue Eskalationsstufe im Konflikt markieren. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Punkte, übersetzt und als Artikel zusammengefasst.

Drohungen aus Washington: Lindsey Grahams aggressive Rhetorik

Scott Ritter und Pepe Escobar thematisierten die jüngsten Äußerungen von US-Senator Lindsey Graham, der den BRICS-Staaten, insbesondere Indien und Brasilien, mit hohen Strafzöllen drohte, falls sie weiterhin günstiges russisches Öl kaufen. Graham sagte wörtlich:

„Indien und Brasilien, wenn ihr weiterhin billiges russisches Öl kauft, um diesen Krieg fortzusetzen, werden wir euch mit hohen Zöllen überziehen und eure Wirtschaft zerstören, denn was ihr tut, ist Blutgeld. Ihr kauft billiges russisches Öl auf Kosten der Welt. Und Präsident Trump ist dieses Spiels müde.“

(„India and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we’re going to tariff the hell out of you and we’re going to crush your economy because what you’re doing is blood money.“)

Pepe Escobar kommentierte diese Aussage scharf und bezeichnete Graham als „widerwärtig“ und „nicht einmal menschlich“. Er kritisierte, dass solche Äußerungen von US-Politikern globale Auswirkungen haben, während ähnliche Statements von Politikern aus Ländern wie Bangladesch oder Brasilien unbeachtet bleiben. Escobar betonte:

„Wenn ein dummer, amerikanischer Senator den Mund aufmacht, hat das weltweite Konsequenzen. Das ist das Problem. Diese Idioten in Washington öffnen den Mund, und es verbreitet sich blitzschnell über den Planeten.“

(„When a stupid imbecile American senator opens his mouth, you have repercussions all over the world. This is the problem.“)

Escobar sieht in Grahams Drohungen einen Ausdruck westlicher Arroganz und einen Versuch, die BRICS-Staaten unter Druck zu setzen, ohne jedoch die Realitäten vor Ort zu berücksichtigen.

Russland: Unbeeindruckt von westlichen Drohungen

Scott Ritter betonte, dass Russland die Drohungen des Westens, insbesondere die von Graham vorgeschlagenen Strafzölle, ignoriert. Er wies darauf hin, dass der russische Aktienmarkt nach der Ankündigung neuer europäischer Sanktionen um 2,7 % gestiegen sei, was zeige, dass Russland wirtschaftlich widerstandsfähig ist.

„Die Russen machen sich darüber keine Sorgen. Sie haben keine Angst davor. China hat bereits gesagt, dass es nicht nachgeben wird. Brasilien hat erklärt: ‚Wenn ihr nicht mit uns Geschäfte machen wollt, dann machen wir auch keine Geschäfte mit euch.‘“

(„Russians aren’t worried about this. They’re not afraid of this. China’s already said that they won’t yield. Brazil has said, ‘If you don’t want to do business with us, then we won’t do business with you.’“)

Pepe Escobar fügte hinzu, dass Russland unter Präsident Putin niemals unter Druck Entscheidungen trifft. Er verwies auf die jüngsten Drohnenangriffe auf Moskau, die die russische Bevölkerung, insbesondere in der Hauptstadt, wachrütteln. Diese Angriffe könnten laut Escobar zu einer härteren russischen Reaktion führen, was er als „Ordnungsmoment“ bezeichnet – einen Punkt, an dem Russland entscheidend zurückschlägt.

„Wenn das so weitergeht, wird es eine viel härtere Antwort von Russland geben müssen. Viele von uns charakterisieren dies als den Ordnungsmoment.“

(„If this continues, there will have to be a much harsher response from Russia. This is what many of us are characterizing as the ordishnik moment.“)

China: Wirtschaftliche Stärke als Antwort

Pepe Escobar hob hervor, dass China als wirtschaftliche Supermacht anders reagiert als Russland. Die Drohungen der USA, vornehmlich in Bezug auf den Export von Nvidia-Chips, wurden von China mit Gelassenheit aufgenommen. Escobar erklärte, dass China die Chips von Nvidia nicht benötige, da Huawei bereits fortschrittlichere Technologien entwickelt habe. Gleichzeitig habe China durch Exportbeschränkungen für seltene Erden die USA an einer empfindlichen Stelle getroffen.

„Die Chinesen haben begonnen, schwere Einschränkungen für den Export seltener Erden in die USA zu verhängen, und dann trifft man, wo es wehtut. Man trifft die amerikanische Automobilindustrie und die Luftfahrtindustrie.“

(„The Chinese started to impose heavy restrictions on the export of rare earth to the US and then you hit where it hurts. You hit the American auto industry and you hit the American aerospace industry.“)

Brasilien: Unter existenziellem Druck

Pepe Escobar ging ausführlich auf die Lage Brasiliens ein, das sich in einer komplexen Situation befindet. Er beschrieb Brasilien als Ziel eines „totalen Handels- und geoökonomischen Krieges“ seitens der USA. Präsident Lula da Silva stehe vor der Herausforderung, auf die drohenden 50 %-Zölle der USA zu reagieren, wobei Brasilien nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit ebenfalls Zölle auf amerikanische Produkte erheben könnte.

„Brasilien steht jetzt vor einer existenziellen Bedrohung. Russland, China und der Iran haben in den letzten drei Monaten erkannt, dass sie individuell und als BRICS-Mitglieder einer existenziellen Bedrohung gegenüberstehen.“

(„Brazil now is facing an existential threat. Russia, China and Iran figured out these past three months especially that they are facing an existential threat individually and as BRICS members.“)

Escobar kritisierte die brasilianische Regierung und ihre Eliten, die oft als „Atlantizisten“ oder „fünfte Kolonne“ agieren, was die Position des Landes schwächt. Dennoch sehe Brasilien neue Handelsmöglichkeiten in Afrika und Asien, um die Abhängigkeit von westlichen Märkten zu verringern.

Indien: Ein unsicherer Akteur

Scott Ritter bezeichnete Indien als „schwaches Glied“ der BRICS-Allianz, da das Land zwischen den Interessen des Westens und der BRICS-Staaten schwanke. Eine zu starke Anlehnung an die USA könnte Indien in einen Handelskrieg mit China verwickeln, was die indische Wirtschaft schwer treffen würde.

„Indien ist das schwache Glied, aber Indien muss vorsichtig sein, weil es sich auf der Verliererseite eines Lieferkettenkriegs mit China befinden könnte, und das würde die indische Wirtschaft zerstören.“

(„India is the weak link, but India has to be careful because they could find themselves on the losing side of a supply chain war with China, and that would crush the Indian economy.“)

Pepe Escobar ergänzte, dass Indien auf dem BRICS-Gipfel in Rio keine klare Richtung gezeigt habe:

„Indien weiß immer noch nicht, wo es steht, und sie wissen nicht, wohin sie gehen. Sie setzen weiterhin auf beide Seiten.“

(„India still doesn’t know where they are and they still don’t know where they’re going and they’re still hedging their bets.“)

Fazit: Ein eskalierender Konflikt

Die Diskussion zwischen Ritter und Escobar verdeutlicht, dass die BRICS-Staaten – insbesondere Russland, China und Brasilien – zunehmend in einen offenen Konflikt mit dem Westen verwickelt sind. Während Russland mit militärischer Stärke und China mit wirtschaftlicher Macht antworten, steht Brasilien vor einer komplexeren Herausforderung, da es sowohl innenpolitisch als auch international unter Druck gerät. Indien bleibt ein unsicherer Akteur, der seine Position noch definieren muss. Die Drohungen aus Washington, angeführt von Figuren wie Lindsey Graham, scheinen die Entschlossenheit der BRICS-Staaten nur zu stärken, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Der Konflikt hat laut Escobar das Potenzial, in eine „heiße“ Phase überzugehen, mit weitreichenden Folgen für die globale Ordnung.