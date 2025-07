Spygate: Die Insider-Geschichte hinter dem angeblichen Komplott zur Stürzung Trumps

Von Tyler Durden

Verfasst von Jeff Carlson über The Epoch Times

Die Bemühungen hochrangiger Beamter der CIA, des FBI, des Justizministeriums (DOJ) und des Außenministeriums, Präsident Donald Trump als mit Russland kollaborierend darzustellen, waren der Höhepunkt jahrelanger Voreingenommenheit und Politisierung unter der Obama-Regierung.

Die Instrumentalisierung der Geheimdienste und anderer Regierungsbehörden schuf ein Umfeld, das die Behinderung der Ermittlungen gegen Hillary Clinton und die unerbittliche Verfolgung einer erfundenen Verschwörungstheorie gegen Trump ermöglichte.

Willfährige und mitschuldige Medien verbreiteten unbegründete Indiskretionen als Fakten, um die These einer geheimen Absprache mit Russland zu untermauern.

Der Spygate-Skandal wirft auch eine größere Frage auf: War die Wahl 2016 eine einmalige Verirrung oder symptomatisch für jahrzehntelange institutionelle politische Korruption?

Dieser Artikel stützt sich auf Dutzende von Kongressaussagen, Gerichtsdokumenten und anderen Recherchen, um einen Einblick in die Handlungen von Beamten der Obama-Regierung in dem Skandal zu geben, der als Spygate bekannt geworden ist.

Um diesen Machtmissbrauch zu verstehen, ist es hilfreich, zurück zum Juli 2011 zu gehen, als Michael Horowitz zum Generalinspekteur des Justizministeriums ernannt wurde.

Von Anfang an sah sich Horowitz in seiner Arbeit durch Generalstaatsanwalt Eric Holder behindert, der das Recht des Generalinspekteurs auf ungehinderten Zugang zu Informationen einschränkte. Holder nutzte diese Taktik, um Horowitz‘ Ermittlungen zu der gescheiterten verdeckten Operation „Operation Fast and Furious” zu verzögern.

„Wir erhielten Zugang zu Informationen bis zum Jahr 2010 in allen diesen Kategorien. Im Jahr 2010 wurde kein Gesetz geändert. Es gab keine Änderung der Politik. … Es war einfach eine Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft aus dem Jahr 2010, dass sie das Gesetz nun anders auslegte. Und infolgedessen wollten sie uns diese Informationen nicht geben“, erklärte Horowitz im Februar 2015 vor Mitgliedern des Kongresses.

Am 5. August 2014 hatten Horowitz und andere Generalinspektoren einen Brief an den Kongress geschickt, in dem sie um ungehinderten Zugang zu allen Unterlagen baten. Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Sally Yates antwortete am 20. Juli 2015 mit einem 58-seitigen Memorandum mit dem Titel „Memorandum für Sally Quillian Yates, stellvertretende Generalstaatsanwältin“, verfasst von Karl R. Thompson, dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt des Office of Legal Counsel (OLC).

Die Stellungnahme vom 20. Juli 2015 wurde vielfach kritisiert. Aber sie erreichte ihr Ziel. Die Stellungnahme beschränkte die Aufsicht von IG Horowitz auf alle Informationen, die unter Titel III gesammelt wurden – einschließlich abgefangener Kommunikation und nationaler Sicherheitsbriefe. (Bemerkenswert ist, dass die New York Times offenlegte, dass nationale Sicherheitsbriefe bei der Überwachung der Präsidentschaftskampagne von Trump 2016 verwendet wurden.)

Als Reaktion darauf sandte IG Horowitz am 3. August 2015 einen scharfen Brief an den Kongress. Der Brief wurde nicht nur von Horowitz, sondern auch von allen anderen amtierenden Generalinspektoren unterzeichnet:

„Die restriktive Auslegung des IG-Gesetzes durch die OLC-Stellungnahme stellt eine potenziell ernsthafte Herausforderung für die Autorität jedes Generalinspektors und unsere kollektive Fähigkeit dar, unsere Arbeit gründlich, unabhängig und zeitnah durchzuführen. Wir befürchten, dass aufgrund der OLC-Stellungnahme auch andere Behörden als das DOJ ihren Generalinspektoren wichtige Unterlagen vorenthalten könnten, was sich negativ auf deren Arbeit auswirken würde.

Horowitz drängte den Kongress weiterhin auf Zugang zu den Unterlagen und setzte sich für die Verabschiedung des Inspector General Empowerment Act ein. Horowitz gewann schließlich seinen Kampf, allerdings erst als Präsident Barack Obama aus dem Amt schied. Am 16. Dezember 2016 unterzeichnete Obama schließlich den Inspector General Empowerment Act.

Vor diesem Hintergrund minimaler Aufsicht kam es zum Spygate-Skandal.

Ironischerweise ging die Untersuchung des E-Mail-Servers von Clinton, bekannt als „Mid-Year Exam“, auf eine Enthüllung zurück, die in einem Memo vom 29. Juni 2015 enthalten war, das die Generalinspektoren des Außenministeriums und der Geheimdienste an Patrick F. Kennedy, den damaligen Staatssekretär für Verwaltung, geschickt hatten.

Das Memo der Generalinspektoren enthielt eine Einschätzung, dass Clintons E-Mail-Konto Hunderte von vertraulichen E-Mails enthielt, obwohl Clinton behauptete, dass sich keine vertraulichen Informationen auf ihrem Server befänden.

Am 6. Juli 2015 leitete der Generalinspekteur der Geheimdienste den Fall an das FBI weiter, was zur offiziellen Einleitung einer Untersuchung des E-Mail-Servers von Clinton durch die FBI-Beamten Randall Coleman und Charles Kable am 10. Juli 2015 führte.

Ein handverlesenes Team

Zu dieser Zeit war Peter Strzok stellvertretender Sonderagent in der Washingtoner Außenstelle des FBI. Der stellvertretende Direktor der Washingtoner Außenstelle war zu dieser Zeit Andrew McCabe, der dieses Amt am 14. September 2014 übernommen hatte.

Am 30. Juli 2015, nur wenige Wochen nach der Einleitung der Ermittlungen gegen Clinton durch das FBI, wurde McCabe plötzlich befördert und stieg zum dritthöchsten Beamten des FBI auf. Mit seinem neuen Titel als stellvertretender Direktor wurde McCabe vom Außenbüro in Washington in die Zentrale des FBI versetzt, wo er direkt in die Ermittlungen gegen Clinton eingebunden wurde.

Strzok folgte ihm kurz darauf. Weniger als einen Monat nach McCabes Versetzung wandte sich die FBI-Zentrale an die Außenstelle in Washington und erklärte, dass sie „aufgrund der vorliegenden Informationen und einiger der in Betracht gezogenen Ermittlungsschritte“ mehr Personal und Ressourcen benötige, wie Strzok am 27. Juni 2018 in einer nicht öffentlichen Anhörung vor Kongressermittlern erklärte.

Strzok war einer der ausgewählten Agenten und wurde Ende August 2015 dem Mid-Year Exam Team zugewiesen und in die FBI-Zentrale versetzt. Strzok räumte in seinen Aussagen vor den Gesetzgebern ein, dass das neu gebildete Ermittlungsteam größtenteils aus handverlesenen Mitarbeitern der Außenstelle in Washington und der FBI-Zentrale bestand.

Von Oktober 2015 bis Anfang 2016 nahm FBI-Direktor James Comey eine Reihe von hochkarätigen Versetzungen vor, die zu einem vollständigen Wechsel der Führungsspitze des FBI-Teams führten, das an den Ermittlungen zu den E-Mails von Clinton arbeitete:

12. Oktober 2015: Louis Bladel wurde in die Außenstelle in New York versetzt.

Louis Bladel wurde in die Außenstelle in New York versetzt. 1. Dezember 2015: Randall Coleman, stellvertretender Direktor der Spionageabwehr, wurde zum stellvertretenden Direktor der Abteilung für Kriminalität, Cyberkriminalität, Reaktion und Dienste ernannt und durch Bill Priestap ersetzt.

Randall Coleman, stellvertretender Direktor der Spionageabwehr, wurde zum stellvertretenden Direktor der Abteilung für Kriminalität, Cyberkriminalität, Reaktion und Dienste ernannt und durch Bill Priestap ersetzt. 9. Dezember 2015: Charles „Sandy“ Kable wurde in die Außenstelle in Washington versetzt.

Charles „Sandy“ Kable wurde in die Außenstelle in Washington versetzt. 1. Februar 2016: Mark Giuliano trat als stellvertretender Direktor des FBI in den Ruhestand und wurde durch Andrew McCabe ersetzt.

Mark Giuliano trat als stellvertretender Direktor des FBI in den Ruhestand und wurde durch Andrew McCabe ersetzt. 11. Februar 2016: John Giacalone trat als stellvertretender Direktor zurück und wurde durch Michael Steinbach ersetzt.

John Giacalone trat als stellvertretender Direktor zurück und wurde durch Michael Steinbach ersetzt. 2. März 2016: Gerald Roberts Jr. wurde in die Außenstelle in Washington versetzt.

Comey ist der einzige bekannte hochrangige FBI-Führungsbeamte, der während der gesamten E-Mail-Untersuchung gegen Clinton involviert blieb. McCabe hatte die zweitlängste Amtszeit.

Am 29. Januar 2016 ernannte Comey McCabe zum stellvertretenden FBI-Direktor als Nachfolger des in den Ruhestand tretenden Giuliano, und McCabe übernahm die Position des zweitwichtigsten Mannes im FBI, nachdem er nur sechs Monate lang die Position des drittwichtigsten Mannes innegehabt hatte.

Zu diesem Zeitpunkt wurde die FBI-Anwältin Lisa Page McCabe als Sonderberaterin zugewiesen. Es war nicht das erste Mal, dass Page direkt für McCabe arbeitete. James Baker, der ehemalige General Counsel des FBI, erklärte gegenüber Ermittlern des Kongresses, dass Page bereits seit 2013 zu verschiedenen Zeiten für McCabe gearbeitet habe.

Anfang 2016 waren die drei Teilnehmer des berüchtigten „Versicherungspolice“-Treffens – McCabe, Strzok und Page – nun beim FBI in Position.

Im Januar 2016 wurde Bill Priestap zum Leiter der Spionageabwehrabteilung des FBI ernannt, wo er Coleman ablöste und damit auch die Ermittlungen zu den E-Mails von Clinton übernahm.

Laut Priestap hatte Coleman „einen Berichtsmechanismus eingerichtet, wonach die Leiter dieses Teams direkt an ihn berichten sollten, nicht über die üblichen anderen Befehlsketten“ in der Clinton-E-Mail-Untersuchung. Priestap, der angab, nicht zu wissen, warum Coleman dies „eingerichtet“ hatte, behielt die Befehlskette bei, als er im Januar 2016 Colemans Position übernahm.

Diese neue Struktur führte zu einigen ungewöhnlichen Berichtswegen, die außerhalb der normalen Befehlsketten lagen. Strzok, der normalerweise nicht unter Priestaps Aufsicht stand, berichtete nun direkt an ihn.

Wie Priestap es beschrieb, bestand das an den Ermittlungen gegen Clinton beteiligte Team aus drei verschiedenen, aber miteinander verflochtenen Elementen: dem Hauptteam, dem Filterteam und dem Führungsteam.

Das Hauptteam war klein und bestand nur aus Strzok, dem FBI-Analysten Jonathan Moffa und in unterschiedlichem Umfang dem Leiter des Filterteams, Rick Mains, und der FBI-Anwältin Sally Moyer. Mains berichtete an Strzok und Moffa, die wiederum zusammen mit Moyer Priestap brieften.

Unter Strzok und Moffa befand sich das tägliche „Filter”-Ermittlungsteam aus etwa 15 FBI-Agenten und -Analysten, das von Mains, einem leitenden Sonderermittler, beaufsichtigt wurde.

Das Führungsteam war flexibler und bestand aus hochrangigen FBI-Beamten, die Comey und/oder McCabe mit Briefings und aktuellen Informationen versorgten. Neben Priestap, Strzok und Moffa gehörten Moyer, Page, die stellvertretende Generaljustiziarin Trisha Anderson, Stabschef Jim Rybicki und Generaljustiziar James Baker zu den regelmäßigen Teilnehmern.

Während sich die Zusammensetzung des täglichen Ermittlungsteams bei den Ermittlungen zu den E-Mails von Clinton und den Ermittlungen zu Trump und Russland unterschied, blieb das Kernteam in beiden Fällen unverändert – ebenso wie die Kommunikationswege zwischen dem FBI und dem DOJ. Laut Aussage von Page wurde John Carlin, der die Nationale Sicherheitsabteilung (NSD) des DOJ leitete, direkt von McCabe über beide Ermittlungen informiert.

Priestap im Dunkeln gelassen

Priestap, der aussagte, dass er nichts von der Häufigkeit der Treffen zwischen McCabe, Strzok und Lisa Page wusste, scheint über viele der Maßnahmen von Strzok, der offenbar erhebliche Kontrolle über die Ermittlungen ausübte, im Dunkeln gelassen worden zu sein. Priestap wurde dazu am 5. Juni 2018 von Ermittlern des Kongresses befragt:

Rep. Meadows: „Es klingt, als hätte Peter Strzok hier die Fäden gezogen. Würden Sie dem zustimmen?“

Herr Priestap: „Peter und Jon, ja.“

Darüber hinaus umging Page häufig die etablierte Befehlskette, nicht nur mit McCabe, für den sie Berichten zufolge als Verbindungsglied zu Strzok fungierte, sondern auch mit Baker. Darüber hinaus gab es Bedenken, dass Page sowohl den stellvertretenden Direktor der Abteilung für Nationale Sicherheit – zuerst Giacalone, dann Steinbach – als auch Priestap, den Leiter der Spionageabwehr, umgangen habe. Anderson, die zweitrangige Anwältin, gab in ihrer Aussage vor den Ermittlern des Kongresses zu, dass sie von diesen Bedenken gewusst habe, und sagte: „Keiner von beiden hat sich persönlich bei mir beschwert, aber ich war mir ihrer Bedenken bewusst.“

Ein im Juni 2018 von IG Horowitz veröffentlichter Bericht, der die Ermittlungen des FBI im Fall der Clinton-E-Mails untersuchte, enthielt die bemerkenswerte Aussage, dass mehrere Zeugen dem IG mitgeteilt hatten, dass Page „die offizielle Befehlskette umgangen habe und dass Strzok ihr wichtige Informationen zum Fall Midyear und damit auch McCabe ohne Wissen von Priestap oder Steinbach weitergegeben habe“. Steinbach, der stellvertretende Direktor und direkter Vorgesetzter von Priestap, verließ das FBI Anfang 2017.

Laut Anderson war McCabe über die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Umgehungen durch Page informiert, aber es scheint, dass nichts unternommen wurde, um diese auszuräumen:

Herr Baker: „Wissen Sie, ob Herr McCabe sich bewusst war, dass einige seiner leitenden Ermittler besorgt waren, dass sie bei Informationen über eine nach allen Berichten sensible, kritische Ermittlung übergangen wurden?“

Frau Anderson: „Meines Wissens war er sich dessen bewusst.“

Justizministerium verhindert Anklage wegen „grober Fahrlässigkeit“

Im Frühjahr 2016 war die Untersuchung der E-Mails von Clinton bereits am Ende angelangt. Dies war zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass das DOJ unter Generalstaatsanwältin Loretta Lynch beschlossen hatte, eine ungewöhnlich hohe Schwelle für die Strafverfolgung von Clinton festzulegen, wodurch von vornherein sichergestellt war, dass sie nicht angeklagt werden würde.

Damit Clinton strafrechtlich verfolgt werden konnte, verlangte das DOJ vom FBI den Nachweis einer vorsätzlichen Handlung – obwohl das Gesetz über grobe Fahrlässigkeit dies ausdrücklich nicht verlangt.

Das bedeutete, dass das FBI einen eindeutigen Beweis hätte finden müssen, beispielsweise eine E-Mail oder ein Geständnis während der Vernehmung durch das FBI, aus dem hervorgeht, dass Clinton oder ihre Mitarbeiter wissentlich den privaten E-Mail-Server eingerichtet hatten, um geheime Informationen zu versenden.

Laut Page spielte das DOJ eine weitaus größere Rolle in der Clinton-Untersuchung als bisher bekannt war:

„Alle reden davon, als wäre dies eine Untersuchung des FBI gewesen, aber in Wahrheit gab es außer der Erklärung vom 5. Juli keinen einzigen Schritt, keinen einzigen Ermittlungsschritt, den wir nicht in Absprache mit oder auf Anweisung des Justizministeriums unternommen hätten“, erklärte Page am 13. Juli 2018 vor den Ermittlern des Kongresses.

Comey hatte auch auf den Einfluss des Justizministeriums auf die Ermittlungen gegen Clinton hingewiesen, als er am 5. Juli 2016 auf einer Pressekonferenz empfahl, Clinton nicht anzuklagen, und erklärte, dass „es offensichtliche Überlegungen gibt, wie die Stärke der Beweise, insbesondere in Bezug auf die Absicht“.

Bemerkenswert ist, dass Comey unter anderem von Page, Strzok, Anderson und Moffa davon überzeugt worden war, den Begriff „grobe Fahrlässigkeit“ zur Beschreibung von Clintons Handlungen aus seiner vorbereiteten Erklärung zu streichen.

CIA-Direktor initiiert Ermittlungen gegen Trump

Als die Ermittlungen gegen Clinton ausliefen, stieg das Interesse der Geheimdienste an der Trump-Kampagne. Irgendwann im Jahr 2015 scheint sich der ehemalige CIA-Direktor John Brennan als federführender Mann für die Einleitung einer Untersuchung der Trump-Kampagne etabliert zu haben. Brennan nutzte eine Kombination aus inoffiziellen ausländischen Geheimdienstinformationen, die von Kontakten, Kollegen und Mitarbeitern –vor allem aus Großbritannien, aber auch aus anderen Five-Eyes-Mitgliedern wie Australien – zusammengetragen wurden, und gab diese Informationen dann an das FBI weiter. Brennan bestätigte dies wiederholt während einer Kongressanhörung am 23. Mai 2017:

„Ich habe dafür gesorgt, dass alles, was US-Personen betraf, einschließlich aller Personen, die an der Trump-Kampagne beteiligt waren, an das [FBI] weitergeleitet wurde.“

Brennan gab auch zu, dass es seine Geheimdienstinformationen waren, die zur Einleitung der FBI-Ermittlungen beitrugen:

„Ich hatte Kenntnis von Geheimdienstinformationen und Hinweisen über Kontakte zwischen russischen Beamten und US-Personen, die mich zu der Annahme veranlassten, dass diese Personen wissentlich oder unwissentlich mit den Russen zusammenarbeiteten, und diese Informationen dienten als Grundlage für die Ermittlungen des FBI, um festzustellen, ob eine solche Absprache [oder] Zusammenarbeit stattgefunden hatte.“

Ende 2015 war das britische Government Communications Headquarters (GCHQ) an der Sammlung von Informationen über den damaligen Kandidaten Trump und deren Weitergabe an die Vereinigten Staaten beteiligt. Das GCHQ ist das britische Pendant zur US-amerikanischen National Security Agency (NSA).

Während das GCHQ Informationen sammelte, scheint der niedrigrangige außenpolitische Berater der Trump-Kampagne, George Papadopoulos, nach einer Reihe von höchst zufälligen Treffen ins Visier geraten zu sein.

Die meisten dieser Treffen mit Papadopoulos, dessen Hintergrund und Gründe für seinen Beitritt zur Trump-Kampagne weiterhin verdächtig sind, fanden in der ersten Hälfte des Jahres 2016 statt.

Der maltesische Professor Josef Mifsud, der australische Diplomat Alexander Downer, der FBI-Informant Stefan Halper und Beamte des britischen Außenministeriums (FCO) kreuzten alle den Weg von Papadopoulos – einige davon wiederholt.

Mifsud, der Papadopoulos einer Reihe russischer Kontakte vorstellte, scheint mehr Verbindungen zu westlichen Geheimdiensten als zu russischen Geheimdiensten zu haben.

Downer, damals australischer Hochkommissar im Vereinigten Königreich, traf sich im Mai 2016 mit Papadopoulos zu einem Treffen, das durch eine Kette von zwei Vermittlern arrangiert worden war.

Die Informationen, die Papadopoulos während des Treffens mit Downer angeblich weitergab – dass die Russen über belastende Informationen über Clinton verfügten –, scheinen fast identisch zu sein mit Behauptungen, die später in dem ersten Memo des ehemaligen MI6-Spions und Dossierverfassers Christopher Steele enthalten waren, das das FBI Anfang Juli 2016 erhielt.

Downers Gespräch mit Papadopoulos wurde dem FBI Berichten zufolge am 22. Juli 2016 über australische Regierungskanäle mitgeteilt, obwohl es möglicherweise direkt von Downer selbst stammte.

Details aus dem Gespräch zwischen Downer und Papadopoulos wurden dann vom FBI verwendet, um am 31. Juli 2016 seine Spionageabwehruntersuchung einzuleiten.

Im Sommer 2016 reiste Robert Hannigan, der Leiter des britischen GCHQ, nach Washington, um sich mit Brennan über angebliche Kontakte zwischen der Trump-Kampagne und Moskau zu treffen. Etwa zur gleichen Zeit bildete Brennan eine behördenübergreifende Task Force, die aus schätzungsweise sechs Behörden und/oder Ministerien bestand. Das FBI, das Finanzministerium und das Justizministerium waren für die innerstaatlichen Ermittlungen gegen Trump und mögliche Verbindungen zu Russland zuständig. Die CIA, das Amt des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste und die NSA waren für die ausländischen und nachrichtendienstlichen Aspekte zuständig.

Während dieser Zeit schien Brennan die Methode des Reverse Targeting anzuwenden, bei der ausländische Personen gezielt überwacht werden, um Daten über US-Bürger zu sammeln.

Herr Brennan: „Wir bezeichnen dies im Zusammenhang mit den Befugnissen der CIA zur Auslandsaufklärung als zufällige Datenerhebung. Jedes Mal, wenn wir zufällig Informationen über eine US-Person sammelten, gaben wir diese an das FBI weiter, da dieses über die rechtliche Befugnis dazu verfügt. Wir verfolgten solche Ermittlungsansätze nicht weiter. Wir gaben sie an das FBI weiter. Wir sammelten also Informationen, die für das FBI von großer Relevanz waren, und wollten sicherstellen, dass sie dort ankamen, damit sie sie mit den Informationen zusammenführen konnten, die sie hier im Inland gesammelt hatten.”

Während diese ausländischen Geheimdienstinformationen – die inoffizieller Natur waren und nicht über die üblichen Kanäle liefen – gesammelt wurden, begann Brennan damit, seine gesammelten Informationen an das FBI weiterzuleiten. Die wiederholte Weitergabe ausländischer Geheimdienstinformationen durch den CIA-Direktor veranlasste das FBI dazu, eine formelle Spionageabwehruntersuchung einzuleiten.

Der letzte wichtige Teil von Brennans Bemühungen umfasste eine Reihe von drei Berichten. Der erste mit dem Titel „Gemeinsame Erklärung des Ministeriums für Innere Sicherheit und des Amtes des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste zur Wahlsicherheit“ wurde am 7. Oktober 2016 veröffentlicht. Der zweite Bericht mit dem Titel „GRIZZLY STEPPE – Russische böswillige Cyberaktivitäten“ wurde am 29. Dezember 2016 veröffentlicht. Der dritte Bericht, „Assessing Russian Activities and Intentions in Recent U.S. Elections” (Bewertung russischer Aktivitäten und Absichten bei den jüngsten Wahlen in den Vereinigten Staaten) – auch bekannt als Intelligence Community Assessment (ICA) – wurde am 6. Januar 2017 veröffentlicht.

Dieser Abschlussbericht wurde verwendet, um nach der Wahl von Präsident Donald Trump die Erzählung von einer Zusammenarbeit mit Russland weiter voranzutreiben. Bemerkenswert ist, dass Admiral Mike Rogers von der NSA öffentlich von den Ergebnissen der ICA abwich und ihr nur eine moderate Vertrauenswürdigkeit zusprach.

Fusion GPS und das Steele-Dossier

Unterdessen begannen andere, weniger offizielle Bemühungen. Vom Demokratischen Nationalkomitee (DNC) und der Clinton-Kampagne bezahlte Informationen, die gegen Trump gerichtet waren, gelangten bis in die höchsten Ebenen des FBI und des Außenministeriums, wobei eine ausgeklügelte Strategie zum Einsatz kam, die sich auf die persönlichen Verbindungen der angeheuerten Mitarbeiter stützte.

Im Zentrum der vielschichtigen Strategie zur Verbreitung der Informationen standen der Mitbegründer von Fusion GPS, Glenn Simpson, und der ehemalige britische Spion Steele.

Anfang März 2016 wandte sich Fusion GPS an Perkins Coie – die Anwaltskanzlei der Clinton-Kampagne und des DNC – und bekundete Interesse an einer „Zusammenarbeit“, wie aus einem Antwortschreiben von Perkins Coie vom 24. Oktober 2017 hervorgeht. Die Kanzlei beauftragte Fusion GPS im April 2016 mit der „Erbringung verschiedener Forschungsdienstleistungen während des Wahlzyklus 2016”.

Steeles Firma Orbis Business Intelligence wurde von Fusion GPS in der Zeit zwischen Juni und November 2016 beauftragt. Während dieser Zeit verfasste Steele 16 Memos, das letzte davon datiert vom 20. Oktober 2016. Es gibt ein letztes Memo, das Steele am 13. Dezember auf Wunsch von Senator John McCain (R-Ariz.) verfasste.

Steele versorgte Fusion GPS mit etwas, das Simpsons Firma fehlte: Zugang zu Personen innerhalb des FBI und des Außenministeriums. Diese Kontakte lassen sich mindestens bis ins Jahr 2010 zurückverfolgen, als Steele das FBI bei seinen Ermittlungen gegen die FIFA wegen des Verdachts der Bestechung zur Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 an Russland unterstützt hatte.

Irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 begann Steele, dem Außenministerium informell Berichte zur Verfügung zu stellen, die er für einen privaten Kunden erstellt hatte. Eine der Empfängerinnen der Berichte war Victoria Nuland, die Staatssekretärin für europäische und eurasische Angelegenheiten.

Nachdem Steeles Firma im Juni 2016 von Fusion GPS beauftragt worden war, nahm er über Michael Gaeta, einen FBI-Agenten und stellvertretenden Rechtsattaché der US-Botschaft in Rom, mit dem Steele im FIFA-Fall zusammengearbeitet hatte, Kontakt zum FBI auf. Gaeta leitete auch die Abteilung für organisierte Kriminalität in Eurasien des FBI, die auf die Untersuchung krimineller Gruppen aus Georgien, Russland und der Ukraine spezialisiert ist.

Gaeta wurde später in einer Aussage von Page vor dem Justiz- und Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses am 16. Juli 2018 als Steeles FBI-Kontaktmann identifiziert.

Am 5. Juli 2016 reiste Gaeta nach London und traf sich mit Steele in den Büros von Steeles Firma Orbis. Anfang Juli übergab Steele seinen ersten Bericht an Nuland und das Außenministerium. Nuland sagte später, diese Dokumente seien irgendwann sowohl an das FBI als auch an den damaligen Außenminister John Kerry weitergeleitet worden.

Was genau mit den Berichten geschah, die Gaeta aus London mitbrachte, und an wen genau er sie innerhalb des FBI weitergab, bleibt unbekannt, obwohl einige Medienberichte darauf hindeuten, dass sie möglicherweise an die New Yorker Außenstelle des FBI geschickt wurden. In der Zeit nach Steeles erstem Kontakt mit dem FBI scheint es keine weiteren Interaktionen oder Kontakte zwischen dem FBI und Steele gegeben zu haben.

Ehemaliger CIA-Mitarbeiter arbeitete für Fusion GPS

Bemerkenswert ist, dass Simpson acht Monate bevor Fusion GPS Christopher Steele engagierte, Nellie Ohr, die Frau des damaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalts Bruce Ohr, im Oktober 2015 als Rechercheurin für seine Firma eingestellt hatte. Zu dieser Zeit wurde Fusion GPS vom Washington Free Beacon beauftragt, Recherchen zur Trump-Kampagne durchzuführen.

Bevor sie zu Fusion GPS kam, hatte Nellie von 2008 bis mindestens Juni 2010 als unabhängige Auftragnehmerin für eine interne Open-Source-Abteilung der CIA, Open Source Works, gearbeitet; es scheint wahrscheinlich, dass sie diese Tätigkeit bis 2014 ausübte.

Nellie erklärte gegenüber den Ermittlern des Kongresses in ihrer geschlossenen Anhörung vom 19. Oktober 2018, dass ein Teil ihrer Arbeit für Fusion GPS darin bestand, die Präsidentschaftskampagne von Trump im Jahr 2016 zu recherchieren, darunter auch den Wahlkampfmitarbeiter Carter Page, den frühen Wahlkampfunterstützer Lt. Gen. Michael Flynn und den Wahlkampfmanager Paul Manafort sowie Trumps Familienmitglieder, darunter einige seiner Kinder.

Darüber hinaus zeigen E-Mail-Korrespondenzen zwischen ihr und Bruce Ohr, dass sie ihrem Mann im Justizministerium regelmäßig Artikel über Russland schickte – die meisten davon mit einer ähnlich negativen Tendenz. Die E-Mails wurden während der gesamten Dauer von Nellies Beschäftigung bei Fusion GPS fortgesetzt und enthielten in der Regel einen kurzen, oft einzeiligen Kommentar von Nellie.

In ihrer Aussage beschrieb Nellie ihre Arbeit als Online-Recherche unter Verwendung „russischer Quellen, Medien, sozialer Medien, Regierungsstellen, Unternehmensregistern, Rechtsdatenbanken und allen möglichen anderen Quellen“. Ohr sagte, dass sie „gelegentlich Berichte auf der Grundlage der von mir beschriebenen Recherchen aus öffentlich zugänglichen Quellen über Donald Trumps Beziehungen zu verschiedenen Personen in Russland verfasste“.

Die Arbeit, die Nellie für Fusion GPS leistete, entspricht den Fähigkeiten, die sie bei ihrer Arbeit für Open Source Works einsetzte, einer Abteilung der CIA, die Open-Source-Informationen zur Erstellung von Geheimdienstprodukten nutzt.

Auf die Frage, wie sie zu Fusion GPS gekommen sei und wer sie angesprochen habe, antwortete Nellie: „Niemand hat mich angesprochen.“ Sie erklärte den Ermittlern, dass sie selbst den Kontakt hergestellt und Fusion GPS angesprochen habe, nachdem sie einen Artikel über Simpson gelesen hatte.

Nellie arbeitete bis September 2016 für Fusion GPS. Zu diesem Zeitpunkt hatten Simpson und Steele bereits damit begonnen, das Steele-Dossier an das FBI weiterzuleiten.

Nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses bei Fusion GPS übergab Nellie Bruce einen USB-Stick mit allen Recherchen, die sie während ihrer Zeit bei der Firma zusammengetragen hatte. Bruce gab den USB-Stick über seinen Kontaktmann Joe Pientka an das FBI weiter.

Bruce Ohr wird zum Mittelsmann

Fast einen Monat, nachdem Gaeta die Berichte von Steele aus London zurückgebracht hatte, beschlossen Simpson und Steele, über Bruce Ohr einen neuen Kanal zum FBI zu erschließen. Bruce kannte Steele mindestens seit 2007, als sie sich bei einem „offiziellen Treffen” kennenlernten, während Steele noch als MI6-Agent für die britische Regierung tätig war. Steele stand bereits seit Anfang 2016 per E-Mail mit Bruce in Kontakt. Bemerkenswert ist, dass es in den meisten dieser früheren Mitteilungen offenbar um den russischen Oligarchen Oleg Deripaska und seine laufenden Bemühungen um ein US-Visum ging.

Am 29. Juli 2016 schrieb Steele an Bruce, dass er „kurzfristig geschäftlich in Washington sein werde” und bat um ein Treffen mit Bruce und seiner Frau. Am 30. Juli 2016 trafen sich die Ohrs mit Steele zum Frühstück im Mayflower Hotel. An dem Frühstückstreffen nahm auch eine vierte Person teil, die Bruce als „einen Mitarbeiter von Herrn Steele, einen weiteren Herrn, einen jüngeren Mann“ beschrieb. „Ich habe seinen Namen nicht mitbekommen.“ Nellie sagte aus, dass Steeles Mitarbeiter einen britischen Akzent hatte.

Der Zeitpunkt des Frühstückstreffens am 30. Juli ist besonders bemerkenswert, da die Spionageabwehruntersuchung „Crossfire Hurricane“ des FBI am folgenden Tag, dem 31. Juli 2016, von FBI-Agent Peter Strzok offiziell eröffnet wurde.

Laut einer Abschrift von Bruces Aussage vor dem Kongress gab Steele bei diesem Treffen Informationen aus seinem Dossier weiter und behauptete, dass „ein ehemaliger Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR jemandem gegenüber erklärt habe, dass sie Donald Trump in der Hand hätten“.

Steele verwies auch auf Deripaskas Geschäftsbeziehungen zu Trumps Wahlkampfleiter Paul Manafort und auf Treffen des außenpolitischen Beraters Carter Page in Moskau.

Schließlich merkte Bruce an, dass Steele ihm gesagt habe, er habe Kontakt zum FBI gehabt, aber nun über zusätzliche Berichte verfüge. „Chris Steele hatte dem FBI einige Berichte vorgelegt, ich glaube zwei, aber Glenn Simpson hatte noch mehr“, sagte er.

Unmittelbar nach dem Frühstückstreffen der Ohrs mit Steele wandte sich Bruce Ohr an den stellvertretenden FBI-Direktor McCabe, und die beiden trafen sich in McCabes Büro – irgendwann zwischen dem 30. Juli und den ersten Augusttagen. An diesem Treffen nahm auch der FBI-Anwalt Page teil, der zuvor für Bruce Ohr im Justizministerium gearbeitet hatte, wo er fünf bis sechs Jahre lang ihr direkter Vorgesetzter war.

Bruce Ohr sagte später aus, dass er McCabe während des Treffens im Juli/August mitgeteilt habe, dass seine Frau Nellie für Fusion arbeite, und dabei angemerkt habe: „Ich wollte, dass das FBI sich möglicher Voreingenommenheit bewusst ist.“ FBI-Justiziar Baker, der einen Teil des Antrags nach dem Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) zur Überwachung des Trump-Wahlkampfberaters Carter Page geprüft hatte – der sich teilweise auf die Informationen von Steele stützte –, erklärte gegenüber den Ermittlern des Kongresses, dass er nie über Ohrs Bedenken hinsichtlich möglicher Voreingenommenheit und Interessenkonflikte informiert worden sei.

Am 15. August 2016, ein oder zwei Wochen nach dem Treffen von Bruce Ohr mit McCabe, schickte Strzok die mittlerweile berüchtigte „Versicherungspolice“ mit Verweis auf McCabe an Lisa Page:

„Ich möchte gerne an den Weg glauben, den du in Andys Büro zur Diskussion gestellt hast – dass er auf keinen Fall gewählt werden kann –, aber ich fürchte, wir können dieses Risiko nicht eingehen. Es ist wie eine Versicherung für den unwahrscheinlichen Fall, dass du vor deinem 40. Lebensjahr stirbst.”

Am 22. August traf sich Bruce Ohr mit Simpson. Ohr sprach später während seiner Aussage über dieses Treffen:

„Ich weiß natürlich nicht genau, was Chris Steele dachte, aber ich wusste, dass Chris Steele für Glenn Simpson arbeitete und dass Glenn möglicherweise über zusätzliche Informationen verfügte, die Chris entweder nicht hatte oder die er nicht weitergeben durfte, mir geben durfte oder was auch immer.“

Bei diesem Treffen erwähnte Simpson zum ersten Mal den belarussisch-amerikanischen Geschäftsmann Sergei Millian und den ehemaligen Trump-Anwalt Michael Cohen.

Brennan informiert die „Gang of Eight“

Im gleichen Zeitraum Ende August 2016 begann Brennan, die Mitglieder der „Gang of Eight“ in einer Reihe von Treffen im August und September 2016 über die Spionageabwehruntersuchungen des FBI zu informieren. Bemerkenswert ist, dass jedes Mitglied der Gang of Eight separat informiert wurde, was die Frage aufwirft, ob alle Mitglieder die gleichen Informationen erhalten haben. Die Demokraten bemühen sich weiterhin, die Veröffentlichung der Protokolle der einzelnen Treffen zu blockieren. Comey informierte den Kongress jedoch erst Anfang März 2017 über die FBI-Ermittlungen, und es ist durchaus möglich, dass er von Brennans privaten Briefings im Sommer 2016 nichts wusste.

Während ihrer Aussage wurde die FBI-Anwältin Lisa Page von dem Abgeordneten Mark Meadows (R-N.C.) zu einer SMS vom 25. August 2016 befragt, in der es hieß: „Was machst du nach dem CH-Briefing?“ CH bezog sich mit ziemlicher Sicherheit auf Crossfire Hurricane.

Lisa Page wurde dann zu einem Ereignis befragt, das am selben Tag wie das „CH-Briefing“ stattfand – ein Briefing von Brennan für den damaligen Minderheitsführer im Senat, Harry Reid:

„Sie geben am 25. August ein Briefing. Direktor Brennan gibt ein Briefing. Es ist kein Briefing der Gang of Eight. Soweit wir wissen, handelt es sich um ein Einzelgespräch, ein Einzelbriefing mit Harry Reid zu diesem Zeitpunkt.“

Laut Meadows informierte Brennan Reid über das Steele-Dossier:

„Wir haben Dokumente, die darauf hindeuten, dass das Dossier in diesem Briefing gegenüber Harry Reid erwähnt wurde, und dann müssen wir natürlich Gespräche führen. Überrascht es Sie, dass Direktor Brennan davon Kenntnis hatte [vom Dossier]?“

Lisa Page schien wirklich überrascht, dass Brennan zu diesem frühen Zeitpunkt von der Existenz des Dossiers gewusst haben sollte, und sagte zu Meadows: „Das FBI hat diese Informationen von unserer Quelle erhalten. Wenn die CIA eine andere Quelle für diese Informationen hatte, ist mir das nicht bekannt, und die CIA hat sie uns auch nicht zur Verfügung gestellt, falls sie das getan haben sollte.“

Sie führte weiter aus: „Bis August 2016 wusste ich nicht, wer Christopher Steele ist. Ich weiß nicht, dass er eine Quelle des FBI ist. Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie von ihm gehört.“

Diese Behauptung von Page erscheint unstimmig, wenn man sie mit der Aussage von Bruce Ohr vergleicht, der angab, dass er sich Anfang August, nach seinem Frühstück mit Steele am 30. Juli 2016, mit Page und McCabe getroffen habe:

„Mein erstes Treffen fand mit Herrn McCabe und Lisa Page statt.

Ich erzählte ihnen, was ich von Chris Steele gehört hatte.“

Unterdessen veranlasste Brennans Briefing Reid, nicht nur einen, sondern zwei Briefe an Comey zu schreiben. Beide forderten Comey auf, eine Untersuchung einzuleiten und die Details öffentlich zu machen.

Reids erster Brief, der Carter Page betraf, wurde am 27. August 2016 verschickt. Reids zweiter Brief, der weitaus wütender war und Comey vorwarf, über wichtige Informationen zu verfügen, wurde am 30. Oktober 2016 verschickt.

Es gab Berichte, dass Comey erwägt hatte, die FBI-Ermittlungen gegen Trump einzustellen, was Brennan jedoch vehement ablehnte. Mit den Briefen von Reid war dieser Weg nun effektiv versperrt. Die Einstellung der FBI-Ermittlungen gegen Trump und Russland wäre angesichts der öffentlichen Forderungen von Reid so gut wie unmöglich gewesen.

Vielleicht war es eine Reaktion auf Reids Brief vom 27. August, dass das FBI im September 2016 plötzlich Kontakt zu Steele aufnahm und ihn um alle ihm vorliegenden Informationen bat. Das Team, das an Crossfire Hurricane arbeitete, erhielt Mitte September Dokumente und eine Unterrichtung von Steele, angeblich bei einem Treffen in Rom, bei dem auch Gaeta anwesend war.

Während ihrer Aussage schien Lisa Page diese Darstellung zu bestätigen, als sie erklärte, dass das Team „die Berichte, die als Dossier bekannt sind, im September 2016 von einem FBI-Agenten erhalten hat, der Christopher Steeles Kontaktmann ist“. Später präzisierte sie den Zeitpunkt und erklärte: „Wir erhielten den Bericht von Steele Mitte September.” Ein Text, den ihr FBI-Agent Peter Strzok am 12. Oktober 2016 schickte, könnte uns das tatsächliche Datum liefern:

„Wir haben den Bericht am 19. September erhalten. Sieht so aus, als hätte [redigiert] ihn Anfang August bekommen.”

Steele hatte vom 20. Juni 2016 bis Ende August 2016 acht Berichte verfasst (ein undatierter Bericht ist ebenfalls in dem Dossier enthalten). Bis zum 14. September verfasste Steele keine weiteren Berichte, dann schrieb er plötzlich drei separate Memos an einem Tag. Eines der Memos bezog sich auf eine russische Bank namens Alfa Bank, die in seinem Memo fälschlicherweise als „Alpha“ geschrieben war. Steeles plötzlicher Produktivitätsschub diente wahrscheinlich der Vorbereitung seines Treffens mit dem FBI am 19. September in Rom.

Die Auswirkungen von Brennans möglichem Wissen über das Dossier im August 2016 sollten nicht unterschätzt werden. Wie Brennan vor dem Kongress aussagte, erfolgte seine Unterrichtung der „Gang of Eight“ in Absprache mit der Obama-Regierung:

„Durch den sogenannten Gang-of-Eight-Prozess haben wir den Kongress über diese Probleme auf dem Laufenden gehalten, sobald wir sie erkannt hatten. Auch hier habe ich in Absprache mit dem Weißen Haus persönlich die Kongressführung umfassend über unsere Erkenntnisse zu den russischen Versuchen, sich in die Wahlen einzumischen, informiert.

„Angesichts der hochsensiblen Natur eines laufenden Spionageabwehrfalls, bei dem es um die fortgesetzten Bemühungen Russlands ging, sich in unsere Präsidentschaftswahlen einzumischen, wurden die vollständigen Details unseres damaligen Wissensstands nur an die Mitglieder des Kongresses weitergegeben.“

Der FISA-Haftbefehl gegen Carter Page

Als das Dossier seinen Weg zum FBI fand, begann die Behörde mit den Vorbereitungen für einen FISA-Haftbefehl gegen den Trump-Wahlkampfberater Carter Page, der gemäß Titel I des Foreign Intelligence Surveillance Act überwacht wurde.

Laut Bakers Aussage scheint es, dass das FBI im Sommer 2016 begann, Carter Page ins Visier zu nehmen. Auf die Frage, wie er erstmals von der Absicht des FBI erfahren habe, einen FISA-Haftbefehl gegen Carter Page zu erwirken, sagte Baker aus, dass er davon durch seine Vertrautheit mit den Ermittlungen des FBI erfahren habe:

Herr Baker: „Ich habe davon erfahren – ich wusste also, als das FBI begann, sich auf Carter Page zu konzentrieren, ich wusste davon, weil es Teil der umfassenderen Ermittlungen war, die wir durchführten. Ich wusste also, dass wir gegen ihn ermittelten. Und dann irgendwann –”

Rep. Meadows: „Aber das war vor vielen Jahren. Das war 2014. Oder sprechen Sie von 2016?”

Herr Baker: „Ich spreche vom Sommer 2016.“

Rep. Meadows: „Okay.“

Herr Baker: „Ja. Ich wusste also von den Ermittlungen, und dann, zu einem bestimmten Zeitpunkt, erwähnten die Referenten im Rahmen der regelmäßigen Briefings zu dem Fall, dass sie einen FISA-Antrag stellen würden.“

Es scheint, dass das FBI und möglicherweise auch die CIA sich früher mit Carter Page befasst haben, als Baker wusste. Carter Page war einige Monate vor einem Symposium im Juli 2016 in Cambridge zu den bevorstehenden Wahlen eingeladen worden. Die Liste der Redner war bemerkenswert:

Madeleine Albright (ehemalige US-Außenministerin)

(ehemalige US-Außenministerin) Vin Weber (Stratege der Republikanischen Partei und ehemaliger Kongressabgeordneter)

(Stratege der Republikanischen Partei und ehemaliger Kongressabgeordneter) Peter Ammon (deutscher Botschafter im Vereinigten Königreich)

(deutscher Botschafter im Vereinigten Königreich) Sir Richard Dearlove (ehemaliger Chef des MI6 und Steeles ehemaliger Vorgesetzter)

(ehemaliger Chef des MI6 und Steeles ehemaliger Vorgesetzter) Bridget Kendall (BBC-Korrespondentin für diplomatische Angelegenheiten und nächste Masterin des Peterhouse College)

(BBC-Korrespondentin für diplomatische Angelegenheiten und nächste Masterin des Peterhouse College) Sir Malcolm Rifkind (ehemaliger Verteidigungs- und Außenminister)

Carter Page nahm nur vier Tage nach seiner Moskau-Reise im Juli 2016 an der Veranstaltung teil, und während seines Aufenthalts in Großbritannien traf er zum ersten Mal auf Stefan Halper. Pages Moskau-Reise sollte später eine wichtige Rolle im Steele-Dossier spielen.

Halper, der als FBI-Informant enttarnt wurde, blieb in den folgenden 14 Monaten mit Carter Page in Kontakt und brach die Verbindung genau zu dem Zeitpunkt ab, als die letzte FISA-Ermächtigung gegen Page auslief.

Trisha Anderson, stellvertretende Generaljustiziarin des FBI und Leiterin der Abteilung für nationale Sicherheit und Cyberrecht, genehmigte den Antrag auf eine Genehmigung zur Überwachung von Carter Page, bevor dieser an FBI-Direktor James Comey weitergeleitet wurde.

Laut Anderson wurden die Vorabgenehmigungen für die FISA-Genehmigung für Carter Page sowohl von McCabe als auch von der stellvertretenden Generalstaatsanwältin Sally Yates erteilt, bevor der FISA-Antrag Anderson zur Prüfung vorgelegt wurde.

„Mein Chef und der Chef meines Chefs hatten diesen Antrag bereits geprüft und genehmigt. Und tatsächlich hatte auch die stellvertretende Generalstaatsanwältin, die befugt war, den Antrag zu unterzeichnen und als zuständige Genehmigerin für den FISA-Antrag selbst zu fungieren, den Antrag genehmigt. Das wäre normalerweise nicht der Fall gewesen, bevor ich das tat“, sagte Anderson.

Die ungewöhnlichen vorläufigen Überprüfungen und Genehmigungen sowohl durch McCabe als auch durch Yates scheinen einen erheblichen Einfluss auf den normalen Überprüfungsprozess gehabt zu haben, was andere Personen wie Anderson zu der Annahme veranlasste, dass der Antrag auf einen Durchsuchungsbefehl gründlicher geprüft worden war, als dies tatsächlich der Fall war.

Anderson sagte auch aus, dass sie den FISA-Antrag zu Carter Page nicht gelesen hatte, bevor sie ihn unterzeichnete und an Comey zur endgültigen Unterschrift durch das FBI weiterleitete. Laut der FBI-Anwältin Sally Moyer wurde die zugrunde liegende Woods-Akte (ein Dokument, das die in einem FISA-Antrag gemachten Behauptungen mit Fakten untermauert) nur vom ursprünglichen Ermittler und dem leitenden Sonderermittler vor Ort gelesen. Moyer merkte außerdem an, dass die Woods-Akte im Zusammenhang mit dem FISA-Antrag gegen Page von niemandem geprüft oder auditiert worden sei.

Der FISA-Antrag für Carter Page stützte sich weitgehend auf das Steele-Dossier, das zum Zeitpunkt seiner Einreichung beim FISA-Gericht nicht überprüft worden war und bis heute vom FBI nicht überprüft wurde. Als Bestätigung des Dossiers wurden Rundberichte verwendet, die Steele selbst geliefert hatte. Darüber hinaus wird in dem FISA-Antrag auf den Trump-Wahlkampfberater George Papadopoulos Bezug genommen, dessen Gespräch mit dem australischen Diplomaten Alexander Downer als Anlass für die Aufnahme der Spionageabwehrermittlungen des FBI am 31. Juli 2016 diente, doch laut einem Memo des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses gibt es „keine Hinweise auf eine Zusammenarbeit oder Verschwörung zwischen Page und Papadopoulos“.

Moyer sagte aus, dass ohne das Steele-Dossier die Wahrscheinlichkeit, dass der Antrag gegen Carter Page vor dem FISA-Gericht als hinreichend begründet angesehen worden wäre, bei 50:50 gelegen hätte. Bemerkenswert ist, dass das Steele-Dossier allgemein als weitgehend diskreditiert gilt.

Ein Partner von Perkins Coie und Vorwürfe gegen die Alfa Bank

Am 19. September, kurz nachdem Steele seine letzten drei Memos fertiggestellt hatte, traf sich FBI-Generaljustiziar James Baker mit Michael Sussmann, einem Partner von Perkins Coie, dem Anwalt, an den sich die DNC am 28. April 2016 gewandt hatte, nachdem sie den mutmaßlichen Hackerangriff auf ihre Server entdeckt hatte.

Sussmann, der das Treffen angestrengt hatte, legte Baker Dokumente vor, die Baker als „einen Stapel von Unterlagen, von denen ich nicht weiß, ob sie vielleicht einen halben Zentimeter dick waren, die zusammengeheftet waren, und ich glaube, es gab auch noch irgendeine Art von elektronischem Datenträger, eine Diskette oder so etwas“ beschrieb.

Die Informationen, die Sussmann Baker übergab, bezogen sich auf das, was Baker als „heimlichen Kommunikationskanal“ zwischen der Trump Organization und „einer mit der russischen Regierung in Verbindung stehenden russischen Organisation“ bezeichnete.

Baker beschrieb mutmaßliche Kommunikationen zwischen der Alfa Bank und einem Server im Trump Tower. Die Vorwürfe, die vom FBI untersucht und als falsch erwiesen wurden, fanden in den Medien große Beachtung.

Nur vier Tage zuvor, am 14. September, erwähnte Steele die Alfa Bank (falsch geschrieben als Alpha Bank) in einem seiner Memos.

Laut Bakers Aussage scheint es mindestens drei Treffen mit Sussmann gegeben zu haben – das erste persönlich und mindestens zwei weitere per Telefon. Im zweiten oder dritten Gespräch erfuhr Baker, dass auch die New York Times über Sussmanns Informationen verfügte. Wie sich später herausstellte, verfügten auch andere Medienvertreter über dieselben Informationen.

Während Baker sich mit Sussmann traf, war Steele zurück in Washington, um an einer Reihe von Treffen teilzunehmen, darunter auch mit seinem Kontaktmann im Justizministerium, Bruce Ohr.

Am 23. September 2016 traf sich Bruce Ohr erneut mit Steele zum Frühstück und sagte während seiner Aussage vor dem Kongress: „Steele war wieder in Washington, D.C., und er hat mich kontaktiert, und wir haben uns wieder zum Frühstück getroffen, und er hat mir einige zusätzliche Informationen gegeben.“ Ohr sagte, dass dieses Treffen ähnliche Themen betraf, die bei dem Treffen am 30. Juli 2016 besprochen worden waren, gab jedoch keine weiteren Details bekannt.

Bruce Ohr traf sich außerdem entweder im selben Monat oder Anfang Oktober mit dem FBI-Agenten Peter Strzok, der FBI-Anwältin Lisa Page und den Beamten der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums Bruce Swartz, Zainab Ahmad und Andrew Weissman (Ohr sagte aus, dass er sich nicht sicher sei, ob Weismann bei diesem oder einem späteren Treffen anwesend war). Sowohl Weissman als auch Ahmad wurden später Teil des Teams, das von Sonderermittler Robert Mueller zusammengestellt wurde.

Steeles Treffen mit den Medien

Am selben Tag, an dem Bruce Ohr sich mit Christopher Steele zum Frühstück traf, dem 23. September 2016, veröffentlichte der Yahoo-News-Reporter Michael Isikoff einen Artikel über den außenpolitischen Berater der Trump-Kampagne, Carter Page. Der Artikel mit der Überschrift „US-Geheimdienstbeamte untersuchen Verbindungen zwischen Trump-Berater und Kreml” basierte auf einem Interview mit Steele. Isikoffs Artikel wurde später vom FBI in dem Antrag auf eine FISA-Spionageerlaubnis gegen Carter Page als bestätigende Information verwendet.

Nach der Veröffentlichung des Isikoff-Artikels veröffentlichte die Wahlkampagne „Hillary for America” am selben Tag eine Erklärung, in der sie Isikoffs „sensationellen Bericht” anpries und den vollständigen Artikel beifügte.

Ein zweiter langer Artikel wurde am 23. September von Politico veröffentlicht: „Wer ist Carter Page? Das Geheimnis um Trumps Mann in Moskau” von Julia Ioffe. Dieser Artikel war besonders interessant, da er die Bemühungen der Medien durch Fusion GPS hervorzuheben schien:

„Als ich begann, mich mit Page zu beschäftigen, erhielt ich Anrufe von zwei verschiedenen ‚Unternehmensermittlern’, die angeblich alle möglichen zwielichtigen Verbindungen von Page zu allerlei zwielichtigen Russen aufdeckten. Der eine arbeitet für verschiedene namentlich nicht genannte demokratische Spender, der andere will nicht sagen, wer ihn auf Page aufmerksam gemacht hat. Beide behaupteten mir gegenüber, dass das FBI gegen Page wegen angeblicher Treffen mit Igor Setschin und Sergei Iwanow, dem bis vor kurzem Stabschef Putins, ermittle – beide stehen auf der Sanktionsliste –, als Page im Juli für diese Rede in Moskau war.”

Ioffe merkte an, dass „anscheinend jeder, mit dem ich gesprochen habe, auch mit der Washington Post gesprochen hatte, und dann gab es diese Unternehmensermittler, die ein dunkles und komplexes Netz von Pages Verbindungen zeichneten.”

In ihrem Artikel erwähnte sie auch Gerüchte über die Alfa Bank:

„Im Interesse der Sorgfaltspflicht versuchte ich auch, den Gerüchten nachzugehen, die mir von den Unternehmensermittlern zugespielt wurden: dass die russische Alfa Bank die Reise als Gefälligkeit für den Kreml bezahlt habe; dass Page sich in Moskau mit Sechin und Iwanow getroffen habe; dass er nun wegen dieser Treffen vom FBI untersucht werde, da Sechin und Iwanow wegen der russischen Invasion in der Ukraine mit Sanktionen belegt worden seien.“

Wahrscheinlich traf Steele während derselben Reise nach Washington auch Jonathan Winer, einen ehemaligen stellvertretenden Staatssekretär für internationale Strafverfolgung und ehemaligen Sonderbeauftragten für Libyen, den Steele seit mindestens 2010 kannte.

Winer hatte von Sidney Blumenthal, einem langjährigen Vertrauten Clintons, ein separates Dossier erhalten, das dem von Steele sehr ähnlich war. Dieses „zweite Dossier“ war von einem anderen langjährigen Clinton-Mitarbeiter, dem ehemaligen Journalisten Cody Shearer, zusammengestellt worden und wiederholte Behauptungen aus dem Steele-Dossier. Winer gab Steele eine Kopie des „zweiten Dossiers“. Steele teilte dieses zweite Dossier dann mit dem FBI, das es möglicherweise als Mittel zur Bestätigung von Steeles eigenem Dossier verwendete.

Steele traf sich während seines Besuchs in Washington auch mit US-Medien, und zwar „auf Anweisung von Fusion“. Laut britischen Gerichtsdokumenten sagte Steele aus, dass er Ende September 2016 die New York Times, die Washington Post, Yahoo News, den New Yorker und CNN „informiert“ habe. Mitte Oktober 2016 nahm Steele eine zweite Runde von Medienkontakten auf und traf sich erneut mit der New York Times, der Washington Post und Yahoo News. Steele sagte aus, dass alle diese Treffen „mündlich und persönlich“ stattfanden.

Alfa Bank Media Leaks

Während Steeles Treffen mit den Medien stattfanden, erfuhr FBI-Generaljustiziar James Baker, dass Michael Sussmann, Partner bei Perkins Coie, ebenfalls mit Reportern der New York Times über die Informationen der Alfa Bank sprach, die Sussmann dem FBI zur Verfügung gestellt hatte. Nach einigen internen Diskussionen wandte sich das FBI sowohl an Sussmann als auch an die New York Times und bat darum, alle Berichte zurückzuhalten, bis das FBI Zeit hatte, die von Sussmann vorgelegten Dokumente zu untersuchen. Es scheint, dass eine Einigung erzielt wurde, und das FBI begann, die Behauptungen bezüglich der Alfa Bank und des Servers im Trump Tower zu untersuchen.

Aber Sussmann war nicht der Einzige, mit dem Baker, der derzeit Gegenstand einer laufenden strafrechtlichen Untersuchung wegen Geheimnisverrats ist, sprach. Nach Angaben von Ermittlern des Kongresses begann Baker irgendwann im September 2016 – vor den Präsidentschaftswahlen – Gespräche mit seinem alten Freund und Journalisten David Corn von Mother Jones.

Laut Baker standen diese Gespräche im Zusammenhang mit laufenden FBI-Angelegenheiten:

Rep. Jordan: „Haben Sie vor der Wahl mit Herrn Corn über irgendetwas gesprochen, irgendetwas, das mit FBI-Angelegenheiten zu tun hatte? Nicht – wir werden Sie also nicht zum Steele-Dossier befragen. Irgendetwas über FBI-Geschäfte, FBI-Angelegenheiten?“

Herr Baker: „Ja.“

Rep. Jordan: „Ja. Und wissen Sie – können Sie mir einige Daten oder die Anzahl der Gespräche nennen, die Sie mit Herrn Corn über FBI-Angelegenheiten im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2016 geführt haben?“

Herr Baker: „Ich erinnere mich nicht, Herr Abgeordneter.“

Bis zum 31. Oktober 2016 hatte das FBI offenbar seine Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen die Alfa Bank abgeschlossen und dabei keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gefunden. An diesem Tag wurden drei separate Artikel über die Alfa Bank veröffentlicht.

Der erste, „Investigating Donald Trump, F.B.I. Sees No Clear Link to Russia“ (FBI sieht bei Ermittlungen gegen Donald Trump keine eindeutige Verbindung zu Russland) der New York Times, schien eine aktualisierte Version des Artikels zu sein, den sie veröffentlichen wollten, bevor das FBI sie bat, ihre Berichterstattung zu verschieben. Darin hieß es:

„In geheimen Sitzungen im August und September informierten Geheimdienstmitarbeiter Kongressabgeordnete über mögliche finanzielle Verbindungen zwischen Russen und Personen aus dem Umfeld von Trump. Sie konzentrierten sich dabei insbesondere auf einen laut Cyber-Experten mysteriösen geheimen Kommunikationskanal zwischen der Trump Organization und der Alfa Bank, einer der größten Banken Russlands, deren Eigentümer seit langem enge Beziehungen zu Putin unterhalten.”

Der Verweis auf „geheime Sitzungen im August und September“ steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer Reihe von Briefings der „Gang of Eight“, an denen der ehemalige CIA-Direktor John Brennan zu dieser Zeit teilnahm – darunter auch sein Briefing für den damaligen Minderheitsführer im Senat, Harry Reid. Der Artikel fuhr fort:

„FBI-Beamte untersuchten wochenlang Computerdaten, die einen seltsamen Datenverkehr zwischen einem Server der Trump Organization und der Alfa Bank zeigten. Von der New York Times beschaffte Computerprotokolle zeigen, dass zwei Server der Alfa Bank seit Frühjahr mehr als 2.700 „Look-up“-Nachrichten – ein erster Schritt, um die Kommunikation zwischen Computern verschiedener Systeme herzustellen – an einen mit Trump verbundenen Server gesendet haben. Das FBI kam schließlich zu dem Schluss, dass es eine harmlose Erklärung für die Computerkontakte geben könnte, beispielsweise Marketing-E-Mails oder Spam.“

Der zweite Artikel, „Was a Trump Server Communicating With Russia?” (Hat ein Server von Trump mit Russland kommuniziert?) des Slate Magazine, konzentrierte sich ausschließlich auf die Vorwürfe bezüglich eines Servers im Trump Tower, der angeblich mit einem Server der Alfa Bank in Russland kommuniziert hatte.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Slate-Artikels veröffentlichte Clinton einen Tweet, der eine Erklärung von Jake Sullivan, einem hochrangigen politischen Berater, enthielt:

„Computerwissenschaftler haben offenbar einen geheimen Server entdeckt, der die Trump Organization mit einer russischen Bank verbindet.“

Sullivans Erklärung bezog sich auf den Slate-Artikel und enthielt Folgendes:

„Dies könnte die bislang direkteste Verbindung zwischen Donald Trump und Moskau sein. Computerwissenschaftler haben offenbar einen geheimen Server entdeckt, der die Trump Organization mit einer russischen Bank verbindet.

Diese geheime Hotline könnte der Schlüssel zur Aufklärung des Geheimnisses um Trumps Verbindungen zu Russland sein. Angesichts der Tatsache, dass die Trump Organization offenbar Maßnahmen ergriffen hat, um die Verbindung zu verbergen, als sie von Journalisten entdeckt wurde, scheint es, als hätte sie etwas zu verbergen gehabt.“

Die Geschichte über die Alfa Bank verbreitete sich rasend schnell – trotz eines Artikels der New York Times vom selben Tag, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass das FBI diese Angelegenheit untersucht und nichts Ungewöhnliches festgestellt habe.

Der letzte Artikel, der am 31. Oktober veröffentlicht wurde, „Ein erfahrener Spion hat dem FBI Informationen über eine russische Operation zur Kultivierung von Donald Trump“ von David Corn, Reporter bei Mother Jones und Freund von Baker, erwähnte ebenfalls die Alfa Bank:

„In den letzten Wochen sind Reporter in Washington anonymen Online-Berichten nachgegangen, wonach ein Computerserver der Trump Organization intensive Aktivitäten mit Servern der Alfa Bank, der größten Privatbank Russlands, hatte. Am Montag beschrieb eine Untersuchung von Slate das Muster der ungewöhnlichen Serveraktivitäten, kam jedoch zu dem Schluss: „Wir wissen noch nicht, wozu dieser [Trump-]Server diente, aber es bedarf weiterer Klärung.“ In einer E-Mail an Mother Jones behauptet Hope Hicks, eine Sprecherin der Trump-Kampagne: „Die Trump Organization sendet oder empfängt keine Nachrichten über diesen E-Mail-Server. Die Trump Organization steht in keiner Verbindung zu dieser Einrichtung oder einer anderen russischen Einrichtung und unterhält keine Beziehungen zu ihnen.“

Bemerkenswert ist auch, dass Corns Artikel erstmals öffentlich über die Existenz des Steele-Dossiers berichtete:

„Ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter eines westlichen Landes, der auf russische Spionageabwehr spezialisiert ist, berichtet Mother Jones, dass er dem FBI in den letzten Monaten Memos über seine jüngsten Kontakte zu russischen Quellen übergeben habe, in denen behauptet wird, dass die russische Regierung seit Jahren versucht, Trump zu kooptieren und zu unterstützen – und dass das FBI ihn um weitere Informationen gebeten habe.“

Wie sich herausstellte, verfügte Corn über detaillierte Informationen aus erster Hand über das Dossier. Laut Aussage von Baker hatte Corn Teile des Dossiers von Glenn Simpson, dem Leiter von Fusion GPS, erhalten. Baker wusste davon, weil Corn ihm diese Teile des Dossiers innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung seines Artikels persönlich weitergeleitet hatte:

Rep. Jordan: „Vor der Wahl hatte Herr Corn eine Kopie des Dossiers und sprach mit Ihnen darüber, Ihnen diese zu geben, damit das FBI sie haben würde. Ist das richtig? Ich meine, ist das alles korrekt?“

Herr Baker: „Ich erinnere mich, dass er einen Teil des Dossiers hatte, dass wir bereits andere Teile hatten und dass wir noch weitere Teile von anderen Personen erhalten haben, und dass – und dennoch waren einige der Teile, die David Corn uns gegeben hat, Teile, die wir nicht aus einer anderen Quelle hatten?“

Steele hatte vier Memos geschrieben, nachdem das FBI-Team Mitte September seine Informationen erhalten hatte. Alle Memos wurden im Oktober verfasst – am 12., 18., 19. und 20. Oktober. Es ist möglich, dass es sich dabei um die Memos handelt, die Corn an Baker weitergeleitet hat.

Baker sagte aus, dass er von Corn Teile des Dossiers erhalten habe, die zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitz des FBI waren. Er gab an, diese Informationen sofort an die Führungsspitze des FBI weitergeleitet zu haben, und merkte an: „Ich glaube, es war Bill Priestap“, der Leiter der Spionageabwehr des FBI.

Die Nutzung persönlicher Beziehungen als Mechanismus zur Weitergabe von Informationen an das FBI wurde tatsächlich von Baker erwähnt, der über Corn sagte: „Auch wenn er mein Freund war, war ich doch auch ein FBI-Beamter. Das wusste er. Und deshalb wollte er diese Informationen irgendwie an das FBI weitergeben.“

Bruce Ohrs FBI-Kontaktmann

Christopher Steele wurde am 1. November 2016 vom FBI als Informant entlassen, weil er mit den Medien kommuniziert hatte. Trotzdem standen der DOJ-Beamte Bruce Ohr und Steele noch ein weiteres Jahr lang, bis November 2017, in regelmäßigem Kontakt.

Am 21. November 2016 traf sich Ohr mit dem FBI-Agenten Peter Strzok und der FBI-Anwältin Lisa Page und wurde dem FBI-Agenten Joe Pientka vorgestellt, der Ohrs FBI-Kontaktmann wurde. Pientka war auch zusammen mit Strzok bei der Befragung von Trumps nationalem Sicherheitsberater, Generalleutnant Michael Flynn, am 24. Januar 2017 anwesend.

Am nächsten Tag, dem 22. November 2016, traf sich Ohr allein mit Pientka. Ohr leitete seine Kommunikation mit Steele weiterhin über Pientka an das FBI weiter, der sie dann in FD-302-Formularen festhielt. Was Ohr nicht wusste, war, dass Pientka alle Informationen direkt an Strzok weiterleitete.

Ohr schilderte in seiner Aussage detailliert seine Interaktionen mit Steele und Glenn Simpson sowie seine Kommunikation mit Beamten des FBI und des DOJ. Bemerkenswert ist, dass Ohr wiederholt erklärte, dass er keine der von Steele oder Simpson bereitgestellten Informationen überprüft habe. Er habe sie lediglich weitergeleitet oder an das FBI weitergegeben – in der Regel an Pientka –, aber Ohr sagte auch aus, dass „ich mindestens zweimal an einen neuen Agenten weitergeleitet wurde“.

Ende 2016 gab ihm seine Frau Nellie Ohr einen USB-Stick mit all ihren Recherchen, die sie während ihrer Tätigkeit bei Fusion GPS zusammengetragen hatte. Bruce Ohr sagte aus, er habe den USB-Stick an Pientka weitergegeben. Nellie Ohr hatte Fusion im September 2016 verlassen. Über Pientka verfügte Strzok nun über alle Recherchen von Nellie Ohr bei Fusion.

Am 10. Dezember 2016 traf sich Bruce Ohr mit Simpson, der ihm einen USB-Stick übergab, von dem Ohr glaubte, dass er eine Kopie des Steele-Dossiers enthielt. Ohr gab diesen zweiten USB-Stick ebenfalls an Pientka weiter.

Am 20. Januar 2017 hatte Ohr einen letzten Kontakt mit Simpson, ein Telefonat, das am Tag der Amtseinführung von Trump stattfand. Ohr sagte aus, dass Glenn Simpson, Mitbegründer von Fusion GPS, besorgt war, dass eine von Steeles Quellen durch die bevorstehende Veröffentlichung eines Artikels enttarnt werden könnte:

Herr Ohr: „Er sagt sinngemäß: Ich – in den nächsten Tagen wird es Berichte geben, die – die Quelle enttarnen könnten, und die Quelle könnte in persönlicher Gefahr sein.“

Rep. Meadows: „Und warum war er besorgt, dass diese Quelle aufgedeckt werden könnte?“

Herr Ohr: „Ich glaube, er wusste von einem Artikel, der wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder so veröffentlicht werden sollte.“

Anscheinend waren Simpsons Informationen zumindest teilweise zutreffend. Am 24. Januar 2017 berichtete das Wall Street Journal, dass Sergei Millian, ein belarussisch-amerikanischer Geschäftsmann und ehemaliger Übersetzer der russischen Regierung, sowohl „Quelle D“ als auch „Quelle E“ in dem Dossier war. Es bleibt unklar, woher Simpson im Voraus wusste, dass Millian als Quelle enttarnt werden würde.

Es gibt jedoch einige Fragen zur Genauigkeit der Berichterstattung des Wall Street Journal. Das Dossier scheint in mindestens einem Punkt im Widerspruch zum Artikel der Zeitung zu stehen. Dem Dossier zufolge wurde Quelle E als Bestätigung für Quelle D herangezogen – was bedeutet, dass es sich nicht um dieselbe Person handeln kann.

McCain, das Dossier und eine Verbindung zum Vereinigten Königreich

Simpson und Steele gingen bei der Verbreitung des Dossiers sehr sorgfältig vor. Das Dossier wurde über verschiedene Quellen an US-amerikanische Stellen weitergeleitet.

Eine dieser Quellen war Sir Andrew Wood, der ehemalige britische Botschafter in Russland, der von Steele über das Dossier informiert worden war. Wood hatte möglicherweise zuvor für Steeles Firma Orbis Business Intelligence gearbeitet; er wurde in einer britischen Gerichtsakte als Mitarbeiter von Orbis genannt. Wood wurde auch in einer eidesstattlichen Erklärung eines Mitarbeiters des verstorbenen Senators John McCain (R-Ariz.), David Kramer, als Berater von Orbis bezeichnet.

Kramer kannte Wood bereits aufgrund ihrer gemeinsamen Expertise zu Russland. Kramer sagte in seiner eidesstattlichen Erklärung, die Teil einer Verleumdungsklage gegen BuzzFeed News war, dass Wood ihm gesagt habe, „er habe Informationen, von denen er glaube, dass ich sie kennen sollte und die Senator McCain interessieren könnten“.

McCain, Wood und Kramer trafen sich später am Nachmittag des 19. November 2016 in einem privaten Besprechungsraum des Halifax International Security Forum in Nova Scotia, Kanada.

Wood teilte sowohl Kramer als auch McCain mit, dass „er Kenntnis von diesen Informationen habe, die gesammelt worden seien und die die Möglichkeit einer geheimen Absprache und kompromittierendes Material über den designierten Präsidenten nahelegten. Und er erklärte, dass er die Person kenne, die die Informationen gesammelt habe, und dass er diese Person für äußerst glaubwürdig halte“, so Kramer.

Kramer schrieb Wood in seiner eidesstattlichen Aussage dreimal das Wort „Absprachen“ zu. Er sagte auch, dass Wood die mögliche Existenz eines Videos „sexueller Natur“ erwähnt habe, das „den designierten Präsidenten in einer kompromittierenden Situation gezeigt“ haben könnte. Laut Kramer sagte Wood, dass „wenn es existierte, es aus einem Hotel in Moskau stammte, als der designierte Präsident, bevor er designierter Präsident war, in Moskau gewesen war“.

Ein solches Video wurde jedoch nie gefunden oder Kramer übergeben.

Kramer sagte aus, dass der Senator nach der Beschreibung des Videos „sich zu mir umdrehte und mich fragte, ob ich nach London reisen würde, um mich mit dem Mann zu treffen, der sich später als Mr. Steele herausstellte“.

Kramer reiste am 28. November 2016 nach London, um sich mit Steele zu treffen. Kramer sah sich während seines Treffens mit Steele alle Memos an, erhielt jedoch keine physische Kopie des Dossiers.

Als Kramer nach Washington zurückkehrte, erhielt er bei einem Treffen mit Simpson am 29. November 2016 eine Kopie des Dossiers, das zu diesem Zeitpunkt aus 16 Memos bestand. Kramer sagte auch aus, dass eine weitere Person, „ein Mann“, bei dem Treffen anwesend war.

Interessanterweise sagte Kramer aus, dass Simpson ihm zwei Kopien des Dossiers gegeben habe, wobei Simpson ihm gesagt habe, dass „in einer mehr Stellen geschwärzt seien als in der anderen“. Kramer sagte: „Mir war nicht ganz klar, warum es zwei Versionen davon gab, aber ich habe beide Versionen mitgenommen.“

Kramer merkte an, dass Simpson, der wusste, dass das Dossier an McCain weitergegeben wurde, sagte, das Dossier sei „ein sehr sensibles Dokument und müsse sehr vorsichtig behandelt werden“.

Trotz dieser Warnung zeigte Kramer das Dossier einer Reihe von Journalisten und führte Gespräche mit mindestens 14 Medienvertretern sowie einigen Personen aus der US-Regierung.

Kramer sagte aus, dass er eine physische Kopie des Dossiers an die Reporter Peter Stone und Greg Gordon von McClatchy, an Fred Hiatt, den Herausgeber der Washington Post, an Alan Cullison vom Wall Street Journal, an Bob Little von NPR, an Carl Bernstein von CNN und an Ken Bensinger von BuzzFeed weitergegeben habe. Es ist möglich, dass Kramer auch anderen Reportern Kopien gegeben hat.

Kramer sagte, dass Simpson und Steele über die meisten dieser Kontakte informiert waren, dass er jedoch keinem von beiden erzählt hatte, dass er das Dossier an NPR weitergegeben hatte. Er merkte auch an, dass Steele mit Bernstein von CNN in Kontakt stand und dass die Treffen mit CNN und BuzzFeed auf Steeles Wunsch hin zustande gekommen waren. Steele erzählte Kramer, dass er und Bensinger „während der FIFA-Ermittlungen in Kontakt standen; so haben sie sich kennengelernt“.

Laut Kramer glaubte er nicht, dass Fusion GPS und Simpson von diesen beiden Treffen mit CNN und BuzzFeed wussten.

Kramer sagte aus, dass er, McCain und McCains Stabschef Christopher Brose sich am 30. November 2016 getroffen hätten, um das Dossier zu prüfen. Kramer schlug McCain vor, „eine Kopie [des Dossiers] an den Direktor des FBI und den Direktor der CIA weiterzuleiten“. McCain gab eine Kopie des Dossiers später am 9. Dezember 2016 an James Comey weiter. Es ist nicht bekannt, ob McCain auch eine Kopie an den damaligen CIA-Direktor John Brennan weitergab. Bemerkenswert ist, dass Brennan eine zweiseitige Zusammenfassung des Dossiers an die Bewertung der Geheimdienste anhängte, die er dem scheidenden Präsidenten Barack Obama am 5. Januar 2017 übergab.

Kramer sagte, er habe keine Kenntnis vom Inhalt des Gesprächs zwischen McCain und Comey am 9. Dezember gehabt und „vom Senator keine Informationen über das Treffen erhalten, sondern nur, dass es stattgefunden habe“.

Kramer informierte jedoch sowohl Steele als auch Simpson in späteren Gesprächen mit Simpson und Steele über den Stand von McCains Treffen mit Comey:

„Es ging hauptsächlich darum, ihn darüber zu informieren, ob der Senator das Dokument an das FBI weitergeleitet hatte oder nicht. Sowohl er als auch Herr Steele wurden von mir darüber auf dem Laufenden gehalten, wo der Senator in Bezug auf seinen Kontakt mit dem FBI stand.”

Die Auswirkungen dieser Aussage sind erheblich. Kramer, ein Privatmann, informierte einen ehemaligen britischen Spion darüber, was ein amtierender Senator und Vorsitzender des Senatsausschusses für Streitkräfte dem Direktor des FBI gesagt hatte.

Auch andere Medienvertreter hatten im Voraus von McCains Absicht gewusst, sich mit Comey zu treffen. Kramer sagte aus, dass sowohl der Reporter David Corn von Mother Jones als auch der Reporter Julian Borger vom Guardian zu ihm gekommen seien. Laut Kramer „waren sie vor allem an Senator McCain interessiert und daran, ob er es Direktor Comey gegeben hatte oder nicht“.

Einige Tage nach dem Treffen von McCain, Brose und Kramer, bei dem sie über das Dossier sprachen, sagte Kramer, McCain habe ihn angewiesen, sich mit Victoria Nuland, der Staatssekretärin für Europa und Eurasien, und Celeste Wallander, der Senior Directorin für Russland und Zentralasien im Nationalen Sicherheitsrat, zu treffen.

Der Zweck des Treffens war es, zu überprüfen, ob das Dossier „ernst genommen wurde“.

Sowohl Nuland als auch Wallander wussten bereits von der Existenz des Dossiers und beide kannten Steele, den sie „für glaubwürdig hielten“. Kramer sagte, er habe das Dossier zu diesem Zeitpunkt nicht physisch an sie weitergegeben, aber „um Neujahr“ habe er sich erneut mit Wallander getroffen und „ihr eine Kopie des Dokuments gegeben“.

Nuland hatte bereits im Juli 2016 eine Kopie der früheren Steele-Memos erhalten.

Steele verfasste ein abschließendes Memo mit Datum vom 13. Dezember 2016. Laut britischen Gerichtsunterlagen hatte Kramer im Namen von McCain Steele gebeten, ihm alle weiteren Informationen zur Verfügung zu stellen, die er im Zusammenhang mit der „angeblichen russischen Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen“ gesammelt hatte. Bemerkenswert ist, dass offenbar diese Bitte von McCain Steele dazu veranlasste, sein Memo vom 13. Dezember zu verfassen.

Obwohl Kramer kein Datum angab, sagte er, er habe das letzte Steele-Memo irgendwann nach der „Weitergabe der Kopie durch Senator McCain an Direktor Comey” erhalten. Wir wissen, dass Kramer das letzte Memo vor dem 29. Dezember erhalten hat – dem Tag, an dem Kramer sich mit Bensinger von BuzzFeed traf.

Kramer sagte aus, dass Bensinger „sagte, er wolle sie lesen, und mich fragte, ob er sie mit seinem – ich nehme an, es war ein iPhone – fotografieren dürfe. Ich bat ihn, dies nicht zu tun. Er sagte, er sei ein langsamer Leser und wolle sie lesen. Also sagte ich, ich müsse einen Anruf tätigen und auf die Toilette gehen …“ Kramer sagte, er habe „ihn 20, 30 Minuten lang lesen lassen“.

Kramer sagte außerdem aus, dass er Anfang Januar 2017 neben den Reportern zwei weiteren Personen eine endgültige Kopie des Dossiers gegeben habe: dem Abgeordneten Adam Kinzinger (R-Il.) und dem Stabschef des Sprechers des Repräsentantenhauses, Jonathan Burks.

James Clapper gibt Details zu Obama-Trump-Briefings weiter

Der ICA über angebliche russische Hackerangriffe wurde am 5. Januar 2017 intern veröffentlicht. Am selben Tag hielt der scheidende Präsident Obama eine nicht öffentliche Sitzung im Weißen Haus ab, um die Bewertung – und die beigefügte Zusammenfassung des Dossiers – mit der nationalen Sicherheitsberaterin Susan Rice, FBI-Direktor James Comey und der stellvertretenden Generalstaatsanwältin Sally Yates zu besprechen. Rice schickte sich später selbst eine E-Mail, in der sie die Sitzung dokumentierte.

Am folgenden Tag fügten CIA-Direktor John Brennan, der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste James Clapper und Comey eine schriftliche Zusammenfassung des Steele-Dossiers dem vertraulichen Briefing bei, das sie Obama gaben. Comey traf sich dann mit dem designierten Präsidenten Trump, um ihn über das Dossier zu informieren. Dieses Treffen fand nur wenige Stunden nachdem Comey, Brennan und Clapper Obama offiziell über die ICA und das Steele-Dossier informiert hatten, statt.

Comey informierte Trump nur über die „anzüglichen“ Details des Dossiers. Später erklärte er in einem Interview mit CNN im April 2018, dass er dies auf Wunsch von Clapper und Brennan getan habe, „weil dies der Teil war, über den die Leiter der Geheimdienste sich einig waren, dass er darüber informiert werden müsse“.

Kurz nach Comeys Treffen mit Trump wurden sowohl das Treffen zwischen Trump und Comey als auch die Existenz des Dossiers an CNN weitergegeben. Die Bedeutung des Treffens war erheblich, wie Comey in einem Memo vom 7. Januar festhielt:

„Medien wie CNN hatten sie und suchten nach einem Aufhänger für ihre Berichterstattung. Ich sagte, es sei wichtig, dass wir ihnen keinen Vorwand liefern, zu schreiben, dass das FBI über das Material verfügt.“

Die Medien hatten das Dossier weitgehend als unbegründet und daher nicht berichtenswert abgetan. Erst nachdem bekannt wurde, dass Comey Trump darüber informiert hatte, berichtete CNN über das Dossier. Der Bericht des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses über die russische Einmischung in die Wahlen bestätigte, dass Clapper persönlich die Bestätigung des Dossiers sowie Comeys Treffen mit Trump an CNN weitergegeben hatte:

„Die Untersuchung des Ausschusses ergab, dass der designierte Präsident Trump tatsächlich über den Inhalt des Steele-Dossiers informiert wurde, und als er vom Ausschuss befragt wurde, gab der ehemalige Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, James Clapper, zu, dass er den Medien die Existenz des Dossiers bestätigt hatte.“

Darüber hinaus zeigt der Geheimdienstbericht des Repräsentantenhauses, dass Clapper offenbar die direkte Quelle für Jake Tapper von CNN und dessen Bericht vom 10. Januar war, in dem die Existenz des Dossiers enthüllt wurde:

„Als er im Juli 2017 erstmals zu den Lecks im Zusammenhang mit dem ICA befragt wurde, bestritt der ehemalige DNI Clapper rundweg, „mit Journalisten über das [von Steele zusammengestellte] Dossier oder andere Geheimdienstinformationen im Zusammenhang mit den russischen Hackerangriffen auf die Wahlen 2016 gesprochen zu haben“. Clapper räumte später ein, dass er „mit dem CNN-Journalisten Jake Tapper über das Dossier gesprochen“ habe, und gab zu, dass er möglicherweise mit anderen Journalisten über dasselbe Thema gesprochen habe.

Clappers Gespräch mit Tapper fand Anfang Januar 2017 statt, etwa zu der Zeit, als die IC-Führungskräfte Präsident Obama und den designierten Präsidenten Trump über die „Informationen von Christopher Steele“ informierten, deren zweiseitige Zusammenfassung der streng geheimen Version des ICA „beigefügt“ war.“

Am 10. Januar 2017 veröffentlichte CNN den Artikel „Intel Chiefs Presented Trump With Claims of Russian Efforts to Compromise Him“ von Evan Perez, Jim Sciutto, Jake Tapper und Carl Bernstein. (Der Artikel wurde später aktualisiert und mit dem Datum 12. Januar 2017 versehen.)

Die Behauptungen in dem Dossier wurden veröffentlicht, und durch die Berichterstattung über die Briefings der Geheimdienstchefs erhielten die Behauptungen des Dossiers sofort Glaubwürdigkeit.

Unmittelbar nach dem CNN-Bericht veröffentlichte BuzzFeed das Steele-Dossier, und die Trump-Russland-Verschwörung wurde in den Mainstream gebracht.

David Kramer wurde zu seiner Reaktion auf die Veröffentlichung des Dossiers durch CNN befragt. Laut seiner Aussage sagte Kramer: „Ich glaube, meine Worte waren ‚Heilige [Schimpfwort]‘.“

Kramer, der sich zum Zeitpunkt der CNN-Berichterstattung über das Dossier gerade mit Julian Borger von The Guardian traf, sagte, er habe schnell mit Steele gesprochen, der „schockiert“ gewesen sei.

Am folgenden Tag, dem 11. Januar 2017, veröffentlichte Clapper eine Erklärung, in der er die Indiskretionen verurteilte – ohne jedoch zu erwähnen, dass er selbst die Quelle der Indiskretionen war.

Am 17. November 2016 reichte Clapper seinen Rücktritt als Direktor der Nationalen Nachrichtendienste ein; sein Rücktritt wurde am 20. Januar 2017 wirksam. Später im selben Jahr stellte CNN Clapper als Analysten für nationale Sicherheit ein.

Die Bemühungen, General Flynn zu entfernen

Generalleutnant Michael Flynn, damals nationaler Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, wurde am 24. Januar 2017 von den FBI-Agenten Peter Strzok und Joe Pientka zu zwei Gesprächen befragt, die Flynn im Dezember 2016 mit dem russischen Botschafter Sergei Kislyak geführt hatte.

Details des Telefongesprächs waren an die Medien durchgesickert. Flynn bekannte sich schließlich schuldig, das FBI in Bezug auf seine Gespräche mit Kislyak belogen zu haben. Bis heute ist nicht bekannt, wer Flynns vertrauliches Gespräch weitergegeben hat – ein weitaus schwerwiegenderes Vergehen.

Die Washington Post berichtete im Januar 2017, dass das FBI keine Hinweise auf ein Fehlverhalten in Flynns tatsächlichem Gespräch mit dem russischen Botschafter gefunden habe. Das Gespräch und die darin besprochenen Themen verstießen nicht gegen geltendes Recht.

Flynn wurde in den Medien als verdächtig russlandfreundlich dargestellt; ein Abendessen in Moskau Ende 2015 wird häufig als Beweis dafür angeführt.

Am 10. Dezember 2015 nahm Flynn an einer Veranstaltung in Moskau teil, um das 10-jährige Jubiläum des russischen Fernsehsenders RT zu feiern. Flynn, der beim abschließenden Abendessen neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin saß, wurde auch von einem RT-Korrespondenten zu Fragen der nationalen Sicherheit interviewt. Flynns Redneragentur Leading Authorities Inc. erhielt für die Veranstaltung 45.000 Dollar, von denen Flynn 33.000 Dollar erhielt.

Am selben Tisch saß Jill Stein, die Kandidatin der Grünen Partei bei den Wahlen 2016. Nach allen Berichten, einschließlich denen von Stein, führten Flynn und Putin keine wirklichen Gespräche. Zu diesem Zeitpunkt erregte Flynns Reise keine nennenswerte Aufmerksamkeit. Später wurde sie jedoch von den Medien und der Clinton-Kampagne genutzt, um die These einer geheimen Absprache mit Russland zu untermauern.

Bemerkenswert ist, dass Flynn, wie Rechtsanwalt Robert Kelner erklärte, seine Reise nach Moskau vor seiner Abreise der Defense Intelligence Agency (DIA) gemeldet und nach seiner Rückkehr einen vollständigen Bericht vorgelegt hat:

„Wie bereits berichtet, hat General Flynn die Defense Intelligence Agency, eine Behörde des Verteidigungsministeriums, sowohl vor als auch nach seiner Reise ausführlich über die RT-Rede informiert und während dieser Briefings alle Fragen der DIA zu seiner Reise beantwortet.“

Flynns Reise nach Russland wurde erstmals am 18. Juli 2016 während eines Live-Interviews auf dem Parteitag der Republikaner mit dem Yahoo-News-Reporter Michael Isikoff einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Das Interview mit Isikoff fand am 18. Juli 2016 statt. Zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt, hatte die Angelegenheit auch die Aufmerksamkeit von Christopher Steele auf sich gezogen, der am 20. Juni 2016 mit der Veröffentlichung seiner Dossier-Memos begonnen hatte.

In einem Memo vom 10. August 2016 fand sich dieser erste Hinweis auf Flynn:

„Der Kreml steht in Kontakt mit mehreren hochrangigen US-Akteuren, darunter STEIN, PAGE und (der ehemalige DIA-Direktor Michael Flynn), und finanziert deren jüngste Besuche in Moskau.”

Neben den offensichtlichen Fragen, die sich aus dem Zeitpunkt der Nennung von Flynns Namen in Steeles Memo vom 10. August ergeben, ist auch die Art und Weise auffällig, wie Flynn bezeichnet wird. Alle anderen Namen sind in Großbuchstaben geschrieben, wie es in Geheimdienstberichten üblich ist. Flynns Name ist nicht großgeschrieben und erscheint in einem Fall sogar in Klammern.

Steele traf sich im September 2016 mit Isikoff von Yahoo News und gab ihm Informationen aus dem Dossier. Der daraus resultierende Artikel von Isikoff vom 23. September 2016 wurde dann vom FBI als Bestätigung für Steeles Behauptungen zitiert und in dem ursprünglichen FISA-Antrag und dessen drei nachfolgenden Verlängerungen für einen Haftbefehl zur Überwachung des außenpolitischen Beraters der Trump-Kampagne, Carter Page, aufgeführt.

Steele war nicht die einzige Person, mit der Isikoff zusammenarbeitete. Am 26. April 2016 veröffentlichte Isikoff auf Yahoo News einen Artikel über die Geschäftsbeziehungen von Paul Manafort zum russischen Oligarchen Oleg Deripaska. Später wurde aus einer von Wikileaks veröffentlichten E-Mail des Democratic National Committee (DNC) bekannt, dass Isikoff mit Alexandra Chalupa zusammengearbeitet hatte, einer ukrainisch-amerikanischen Agentin, die als Beraterin für das DNC tätig war. Chalupa traf sich mit hochrangigen Beamten der ukrainischen Botschaft in Washington, um angebliche Verbindungen zwischen Trump, Manafort und Russland aufzudecken.

Die offensichtliche Frage bleibt: Wie gelangten die Informationen über Flynn zu diesem Zeitpunkt in das Dossier und wer lieferte sie Steele?

Flynns Abendessen in Moskau im Jahr 2015 wurde zunächst dazu benutzt, um Verbindungen zwischen der Trump-Kampagne und Russland herzustellen. Anschließend wurde es dazu benutzt, um Zweifel an Flynns Eignung als Trumps nationaler Sicherheitsberater zu säen. Nach Flynns Rücktritt wurde es dann als Mittel genutzt, um die fortwährende Verschwörungstheorie weiter voranzutreiben, die in den ersten Tagen der Trump-Regierung ihre volle Kraft entfaltete.

Ein Artikel der New York Times vom 10. Januar 2017 mit dem Titel „Trumps nationaler Sicherheitsberater sieht Russland als Verbündeten im Kampf gegen Islamisten” hob die Bemühungen hervor:

„In einem außergewöhnlichen Bericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, beschuldigten die Behörden die russische Regierung unverblümt, daran gearbeitet zu haben, die amerikanische Demokratie zu untergraben und die Kandidatur von Herrn Trump zu fördern. Der Bericht dürfte erneut Fragen über Herrn Flynns erklärtes Bestreben, mit Russland zusammenzuarbeiten, und seine Ablehnung von Bedenken gegenüber Präsident Wladimir W. Putin aufwerfen.“

Flynn trat im Februar 2017 von seinem Amt als nationaler Sicherheitsberater zurück. Die Abfolge der Ereignisse, die zu seinem Rücktritt führten, war koordiniert und inszeniert, wobei die amtierende Generalstaatsanwältin Sally Yates eine führende Rolle spielte.

Am 12. Januar 2017 wurde Flynns Telefonat mit Kislyak vom 29. Dezember 2016 an die Washington Post weitergegeben. Der Artikel stellte Flynn als Unterminierer der Russland-Sanktionen Obamas dar, die am selben Tag verhängt worden waren, an dem Flynn mit dem russischen Botschafter telefoniert hatte.

Am 15. Januar, fünf Tage vor Trumps Amtseinführung, trat Vizepräsident Mike Pence in der Sendung „Face the Nation“ auf, um Flynns Telefonate zu verteidigen.

Einige Tage später, am 19. Januar, trafen sich Obama-Beamte – Yates, Clapper, Brennan und Comey –, um über Flynns Situation zu beraten. Berichten zufolge diskutierten sie ihre Besorgnis, dass Flynn die Beamten der Trump-Regierung über die Art seines Telefonats mit Kislyak getäuscht haben könnte.

Yates, Clapper und Brennan sprachen sich dafür aus, die Trump-Regierung über ihre Bedenken zu informieren. Comey vertrat eine abweichende Meinung. Am 23. Januar übte Yates erneut Druck auf Comey aus und erklärte dem FBI-Direktor, dass sie Flynn für erpressbar halte. Medienberichten zufolge gab Comey zu diesem Zeitpunkt nach, obwohl das FBI nichts Illegales in den Inhalten von Flynns Telefonaten gefunden hatte.

Strzok und Pientka befragten Flynn am nächsten Tag auf Anweisung von McCabe. Laut Gerichtsunterlagen beschlossen McCabe und andere FBI-Beamte, „die Agenten würden Flynn nicht darauf hinweisen, dass es eine Straftat sei, während einer FBI-Befragung zu lügen, weil sie wollten, dass Flynn entspannt sei“. Während dieser Befragung soll Flynn das FBI belogen haben.

Das Justizministerium erhielt am nächsten Tag einen detaillierten Bericht über die Befragung von Flynn. Am 26. Januar kontaktierte Yates den Rechtsberater des Weißen Hauses, Don McGahn, der sich zu einem Treffen bereit erklärte, um die Angelegenheit zu besprechen. Yates erschien in McGahns Büro in Begleitung von Mary McCord, der stellvertretenden Leiterin der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums.

Yates sagte später vor dem Kongress aus, dass es bei dem Treffen um Flynns Telefonate und seine Befragung durch das FBI gegangen sei. Sie sagte auch aus, dass Flynns Anruf und die anschließende Befragung „Gegenstand zahlreicher Diskussionen im DOJ und mit anderen Mitgliedern der Geheimdienstgemeinschaft“ gewesen seien. McGahn soll Yates gefragt haben: „Warum ist es für das DOJ von Bedeutung, wenn ein Beamter des Weißen Hauses einen anderen Beamten belügt?“

McGahn rief Yates am nächsten Tag an und bat sie, zu einem zweiten Treffen zurückzukommen. Yates kehrte ohne McCord ins Weiße Haus zurück. McGahn bat darum, die Beweise des FBI gegen Flynn einsehen zu dürfen. Yates sagte, sie werde bis zum folgenden Montag antworten.

Yates legte McGahn die Beweise des FBI gegen Flynn nicht vor. Von diesem Zeitpunkt an eskalierte der Druck auf Flynn und die Trump-Regierung – mit Hilfe der Medienberichterstattung.

Flynn trat am 13. Februar zurück, nachdem berichtet worden war, dass er Pence über seine Telefongespräche mit Kislyak getäuscht hatte.

Am folgenden Tag berichtete die New York Times, dass „Telefonaufzeichnungen und abgehörte Gespräche zeigen, dass Mitglieder der Präsidentschaftskampagne von Donald J. Trump im Jahr 2016 und andere Trump-Mitarbeiter im Jahr vor der Wahl wiederholt Kontakt zu hochrangigen russischen Geheimdienstmitarbeitern hatten, wie vier aktuelle und ehemalige US-Beamte berichten“.

Nachdem Flynn weg war und die russische Erzählung fest etabliert war, richteten die Verschwörer ihre Aufmerksamkeit auf Trumps neu bestätigten Generalstaatsanwalt Jeff Sessions. Am 1. März 2017 berichtete die Washington Post, dass Sessions zweimal Kontakt zum russischen Botschafter Kislyak hatte. Am folgenden Tag, dem 2. März, zog sich Sessions aus den Russland-Ermittlungen zurück.

Am selben Tag, an dem Sessions sich zurückzog, beschrieb Evelyn Farkas, eine ehemalige stellvertretende Verteidigungsministerin, in einem Interview mit MSNBC am 2. März 2017 detailliert die Bemühungen, die neu eingesetzte Trump-Regierung zu behindern. Sie beschrieb, wie die Obama-Regierung Informationen über das Trump-Team sammelte und verbreitete:

„Ich habe meine ehemaligen Kollegen und, offen gesagt, auch die Leute im Kongress gedrängt … ‚Sammelt so viele Informationen wie möglich. Sammelt so viele Informationen wie möglich, bevor Präsident Obama aus dem Amt scheidet.“

„Wenn die Trump-Leute herausfinden würden, woher wir unsere Informationen über die Kontakte der Trump-Mitarbeiter zu den Russen haben, würden sie versuchen, diese Quellen und Methoden zu kompromittieren, was bedeuten würde, dass wir keinen Zugang mehr zu diesen Informationen hätten. … Deshalb gibt es diese Indiskretionen.“

Beachten Sie, dass Farkas sagte „woher wir unsere Informationen haben“, nicht nur „was wir wissen“.

Obama-Beamte nutzten Enttarnungen, um die Trump-Kampagne ins Visier zu nehmen

Am Dienstag, dem 21. März 2017, traf der Vorsitzende des Ständigen Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Devin Nunes (R-Kalifornien), eine geheime Quelle, die ihm „Dutzende“ Geheimdienstberichte zeigte. Diese Berichte enthielten Beweise für die Überwachung der Trump-Kampagne. Nunes hielt am 22. März eine Pressekonferenz ab, in der er seine Erkenntnisse vorstellte:

„Ich habe kürzlich bestätigt, dass die Geheimdienste bei zahlreichen Gelegenheiten zufällig Informationen über US-Bürger gesammelt haben, die an der Trump-Übergabe beteiligt waren. Details über Personen, die mit der neuen Regierung in Verbindung stehen, Details, die offenbar kaum von Wert für die Auslandsaufklärung sind, wurden in den Berichten der Geheimdienste weit verbreitet.“

In einer Reihe von rasanten Fragen und Antworten versuchte Nunes, seine Erkenntnisse näher zu erläutern:

„Nach dem, was ich derzeit weiß, scheint es sich um eine zufällige Erfassung zu handeln. Wir wissen nicht genau, wie diese Informationen aufgefangen wurden, aber wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen … Ich denke, die NSA wird kooperieren. Ich bin besorgt, dass wir nicht wissen, ob das FBI kooperieren wird. Ich habe einen Anruf getätigt und warte darauf, mit Direktor Comey zu sprechen, hoffentlich noch heute.

Ich habe Geheimdienstberichte gesehen, die eindeutig zeigen, dass der designierte Präsident und sein Team zumindest überwacht und in Geheimdienstkanälen weitergegeben wurden, in denen es sich offenbar um Rohdaten handelt – nun, ich sollte nicht Rohdaten sagen –, aber um Geheimdienstberichte.

Meiner Meinung nach wurde alles legal gesammelt, aber es handelte sich im Wesentlichen um eine Menge Informationen über den designierten Präsidenten und sein Übergangsteam und darüber, was sie taten.“

Die Dokumente, die Nunes gezeigt worden waren, beleuchteten die Enthüllungsaktivitäten des FBI, der Obama-Regierung und des CIA-Direktors Brennan in Bezug auf die Trump-Kampagne. Obwohl sich der März 2017 als chaotisch erweisen sollte, hatte die Trump-Regierung die ersten entscheidenden Monate überstanden und würde nun langsam beginnen, ihre Verwaltungshoheit geltend zu machen.

Comey sagt aus, dass es keine Behinderung durch die Trump-Regierung gab

Am 3. Mai 2017 sagte James Comey vor dem Justizausschuss des Senats aus. Unter Eid erklärte Comey, dass seine Behörde – und die Ermittlungen des FBI – nicht von der Trump-Regierung unter Druck gesetzt worden seien:

Senator Hirono: „Wenn also der Generalstaatsanwalt oder hochrangige Beamte des Justizministeriums eine bestimmte Ermittlung ablehnen, können sie dann die FBI-Ermittlungen einstellen?“

Herr Comey: „Theoretisch ja.“

Senatorin Hirono: „Ist das schon einmal vorgekommen?“

Herr Comey: „Nicht in meiner Erfahrung. Denn es wäre eine große Sache, dem FBI zu sagen, es solle etwas unterlassen, ohne dass es dafür einen angemessenen Grund gibt. Ich meine, oft geben sie uns die Meinung, dass sie keinen Fall sehen und wir daher keine Ressourcen mehr dafür aufwenden sollen. Aber ich spreche von einer Situation, in der uns aus politischen Gründen gesagt wurde, wir sollten etwas einstellen. Das wäre eine sehr große Sache. Das ist meiner Erfahrung nach noch nie vorgekommen.“

Weniger als eine Woche später, am 9. Mai, entließ Trump Comey auf Empfehlung des stellvertretenden Justizministers Rod Rosenstein vom 8. Mai.

Rosenstein erklärte später gegenüber Mitgliedern des Kongresses: „Bei einem meiner ersten Treffen mit dem damaligen Senator Jeff Sessions im vergangenen Winter haben wir über die Notwendigkeit einer neuen Führung beim FBI gesprochen. Zu den Anliegen, an die ich mich erinnere, gehörten die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit des FBI, die Achtung der etablierten Autorität des Justizministeriums, die Einschränkung öffentlicher Äußerungen und die Beseitigung von Informationslecks.“

Zu der Empfehlung sagte Rosenstein: „Ich habe sie geschrieben. Ich glaube daran. Ich stehe dazu.“

McCabe’s FBI nimmt erneut Kontakt zu Steele auf

Innerhalb weniger Tage nach Trumps Entlassung von Comey beschloss das FBI, nun unter der Leitung des amtierenden FBI-Direktors Andrew McCabe, plötzlich, über den Justizbeamten Bruce Ohr wieder direkten Kontakt zu Christopher Steele aufzunehmen.

Der Versuch, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen, erfolgte sechs Monate, nachdem Steele am 1. November 2016 offiziell vom FBI entlassen worden war.

Die erneute Einbeziehung von Ohr durch das FBI wurde während einer Überprüfung einiger Textnachrichten zwischen Ohr und Steele durch den Kongress hervorgehoben:

Herr Ohr: „Das FBI hatte mich einige Tage zuvor gebeten, als ich ihnen von meinem letzten Gespräch mit Chris Steele berichtete, ob er – wenn ich das nächste Mal mit ihm spreche – bereit wäre, sich erneut zu treffen.“

Rep. Jordan: „Das ist also die Wiedereinstellung?“

Herr Ohr: „Ja.“

Die SMS, auf die Bezug genommen wird, wurden am 15. Mai 2017 verschickt und beziehen sich auf eine Bitte des FBI an Ohr, Steele zu bitten, in den Tagen nach Comeys Entlassung am 9. Mai wieder mit dem FBI zusammenzuarbeiten.

Dies war das einzige Mal, dass das FBI Ohr einsetzte, um Steele zu kontaktieren.

Der Kampf zwischen McCabe und Rosenstein

Zwei Tage nach Comeys Entlassung, am 11. Mai 2017, sagte McCabe vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aus. Während die ursprüngliche Absicht der Anhörung darin bestand, sich auf nationale Sicherheitsbedrohungen zu konzentrieren, veränderte Trumps Entlassung von Comey das Thema der Anhörung vollständig.

McCabe, der zugestimmt hatte, den Ausschuss „über alle Versuche, die laufenden Ermittlungen des FBI zu Verbindungen zwischen Russland und der Trump-Kampagne zu behindern“, zu informieren, erklärte den Kongressabgeordneten, dass es „bislang keine Versuche gegeben habe, unsere Ermittlungen zu behindern“. Mit anderen Worten: McCabe sagte aus, dass ihm keine Beweise für eine Behinderung durch Trump oder seine Regierung bekannt seien. Bemerkenswert ist, dass Comeys Aussage vom 3. Mai McCabe wohl keine andere Wahl ließ, als zu bestätigen, dass es keine Behinderung gegeben habe.

McCabe versäumte es jedoch, den Ausschuss darüber zu informieren, dass er aktiv erwäge, eine Untersuchung wegen Behinderung der Justiz gegen Trump einzuleiten – einen Schritt, den er nur fünf Tage später in einem Treffen mit Rosenstein tatsächlich unternahm.

Am Morgen des 16. Mai 2017 soll Rosenstein McCabe vorgeschlagen haben, Trump heimlich aufzuzeichnen. Bei diesem Treffen habe McCabe „darauf gedrängt, dass das Justizministerium eine Untersuchung gegen den Präsidenten einleitet“, wie aus Zeugenaussagen berichtet, die der Washington Post vorliegen.

Neben McCabe, Rosenstein und McCabes Sonderberaterin Lisa Page waren noch ein oder zwei weitere Personen anwesend, darunter Rosensteins Stabschef James Crowley und möglicherweise Scott Schools, der dienstälteste Staatsanwalt im Justizministerium und einer der engsten Vertrauten Rosensteins.

Ein namentlich nicht genannter Teilnehmer der Sitzung schilderte gegenüber der Washington Post die Unterhaltung zwischen McCabe und Rosenstein in einem völlig anderen Licht und berichtete, Rosenstein habe McCabe mit wütendem Sarkasmus geantwortet: „Was willst du machen, Andy, den Präsidenten abhören?“

Dies geschah nur fünf Tage, nachdem McCabe öffentlich ausgesagt hatte, dass es keine Behinderung seitens der Trump-Regierung gegeben habe.

Etwas später am selben Tag trafen sich Rosenstein und Trump mit dem ehemaligen FBI-Direktor Robert Mueller im Oval Office. Das Treffen wurde als Besprechung über die Position des FBI-Direktors angegeben, aber die Vorstellung, dass Mueller für diese Rolle in Betracht gezogen wurde, erscheint höchst unwahrscheinlich.

Mueller war bereits von 2001 bis 2013 FBI-Direktor gewesen – zwei Jahre länger als die normale Amtszeit von zehn Jahren für einen FBI-Direktor. Im Jahr 2011 hatte Obama darum gebeten, dass Mueller für weitere zwei Jahre als FBI-Direktor im Amt bleibt, was einer besonderen Genehmigung durch den Kongress bedurfte.

Rosenstein ernannte Mueller am folgenden Tag, dem 17. Mai 2017, zum Sonderermittler und entzog damit McCabe die Kontrolle über die Trump-Russland-Untersuchung und übertrug sie an Mueller.

Dies wurde kürzlich in einer Erklärung eines Sprechers des Justizministeriums bestätigt, der sagte: „Der stellvertretende Generalstaatsanwalt hat tatsächlich Sonderermittler Robert Mueller ernannt und angeordnet, dass Herr McCabe von jeglicher Beteiligung an dieser Untersuchung ausgeschlossen wird.“

Nach der Ernennung von Mueller zum Sonderermittler scheinen auch die Bemühungen des FBI, wieder mit Steele in Kontakt zu treten, abrupt beendet worden zu sein.

„Da ist nichts zu holen“

Wir wissen, dass das FBI im Mai 2017 keine Beweise für eine Absprache gefunden hatte. Während McCabe versuchte, eine Untersuchung wegen Behinderung der Justiz einzuleiten, schrieb Peter Strzok, der eine Schlüsselrolle in der Spionageabwehr gegen die Trump-Kampagne spielte, Lisa Page eine SMS über fehlende Beweise für eine Absprache:

„Wir beide wissen, dass die Chancen gleich null sind. Wenn ich es für wahrscheinlich hielte, wäre ich ohne Frage dabei. Ich zögere zum Teil wegen meines Bauchgefühls und meiner Befürchtung, dass da nichts Großes ist.“

Page, die während ihrer Aussage im Juli 2018 zu dieser SMS befragt wurde, sagte: „Ich denke, das zeigt, dass wir selbst im Mai 2017 noch keine Antwort auf diese Frage hatten.“

James Baker, der zu dem Strzok-Text befragt wurde, wurde dann gefragt, ob er irgendwelche Beweise für das Gegenteil gesehen habe. Er stotterte ein wenig bei seiner Antwort:

Rep. Meadows: „Haben Sie irgendwelche Beweise für das Gegenteil, die Sie persönlich in Ihrer offiziellen Funktion beobachtet haben?“

Herr Baker: „Die Schwierigkeit, die ich mit Ihrer Frage habe, ist, was bedeutet „Absprachen“ und was bedeutet „beweisen“? Ich weiß daher nicht, wie ich darauf antworten soll.“

FBI-Führung spekuliert über neue Trump-Russland-Verschwörungstheorie

In seiner Aussage enthüllte Baker den tatsächlichen Inhalt der Diskussionen, die unmittelbar nach Comeys Entlassung in den obersten Rängen des FBI stattfanden – dass Wladimir Putin Trump angewiesen hatte, Comey zu entlassen:

Herr Baker: „Soweit ich mich erinnere, haben wir mit denselben Personen darüber gesprochen, die ich zuvor beschrieben habe: Herrn McCabe, möglicherweise Herrn Gattis [Carl Ghattas, stellvertretender Direktor der Abteilung für nationale Sicherheit], Herrn Priestap, möglicherweise Lisa Page, möglicherweise Pete Strzok. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern.“

Rep. Ratcliffe: „Es gab also eine Diskussion zwischen diesen Leuten, möglicherweise allen von Ihnen genannten Personen, darüber, ob Präsident Trump von der russischen Regierung angewiesen worden war, Jim Comey zu entlassen?“

Herr Baker: „Ich würde nicht sagen, angeordnet. Ich würde es eher so formulieren, wie ich es zuvor getan habe: auf Geheiß von und in gewisser Weise den Anweisungen folgend, ihren Willen ausführend, ob – und ob es sich dabei um einen Befehl im wörtlichen Sinne handelte, weiß ich nicht. Aber –“

Rep. Ratcliffe: „Und also –“

Herr Baker: „Als – es wurde als theoretische Möglichkeit diskutiert.“

Rep. Ratcliffe: „Wann wurde darüber gesprochen?“

Herr Baker: „Nach der Entlassung, also in der Zeit nach der Entlassung.“

Das FBI, das nach zehnmonatigen Ermittlungen keine tatsächlichen Beweise für eine Absprache hatte, begann auf höchster Führungsebene, eine reine Hypothese zu diskutieren, um möglicherweise eine Untersuchung wegen Behinderung der Justiz gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten einzuleiten.

Während seiner Aussage sagte Baker vor den Abgeordneten: „Ich habe alles mit skeptischen Augen betrachtet, ja. Ich war skeptisch gegenüber all diesen Dingen. Ich war besorgt über all das. Die ganze Situation war schrecklich, und sie war neu, und wir versuchten herauszufinden, was zu tun war, und es war höchst ungewöhnlich.“

McCabe wurde später wegen Lügens gegenüber dem Generalinspekteur des Justizministeriums entlassen und ist derzeit Gegenstand einer strafrechtlichen Untersuchung durch eine Grand Jury.

Der Problemlöser

Trotz der anhaltenden Angriffe seitens der Geheimdienste und der Überbleibsel der Obama-Regierung war Trump nicht ganz ohne Verbündete.

Dana Boente, einer der bekanntesten Bundesstaatsanwälte des Landes, hatte eine Reihe wichtiger Wechselpositionen innerhalb der Trump-Regierung inne. Boente, der bis Anfang 2018 US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von Virginia blieb, wurde nach der Entlassung von Sally Yates gleichzeitig amtierender Generalstaatsanwalt. Boente, der speziell von Trump ernannt worden war, stand nicht direkt in der Nachfolge, die zuvor durch eine ungewöhnliche Verordnung der Obama-Regierung festgelegt worden war.

Nach der Bestätigung von Sessions als Justizminister fungierte Boente als stellvertretender Justizminister, bis Rod Rosenstein am 25. April 2017 als stellvertretender Justizminister bestätigt wurde. Boente wurde dann am 28. April 2017 nach dem plötzlichen Rücktritt von Mary McCord zum amtierenden Leiter der Abteilung für Nationale Sicherheit des Justizministeriums ernannt.

Boente wurde am 23. Januar 2018 zum General Counsel des FBI ernannt und ersetzte damit Baker, der degradiert und versetzt worden war. Baker ist derzeit Gegenstand einer strafrechtlichen Untersuchung wegen Geheimnisverrats. Boente bleibt in seiner Position als General Counsel des FBI.

Am 31. März 2017 forderte die Trump-Regierung alle 46 aus der Obama-Regierung verbliebenen US-Staatsanwälte zum Rücktritt auf. Trump weigerte sich, die Rücktritte von nur drei von ihnen anzunehmen – Boente, Rosenstein und John Huber.

Wie Sessions in einem Schreiben vom 29. März 2018 an die Kongressvorsitzenden Chuck Grassley, Bob Goodlatte und Trey Gowdy feststellte, wurde Huber von Sessions mit der Leitung eines Strafverfolgungsteams beauftragt und arbeitet derzeit mit dem Generalinspekteur des Justizministeriums, Michael Horowitz, zusammen:

„Ich habe bereits leitende Bundesstaatsanwälte angewiesen, bestimmte zuvor vom Ausschuss aufgeworfene Fragen zu prüfen. … Konkret habe ich den US-Staatsanwalt John W. Huber gebeten, diese Bemühungen zu leiten.”

John Carlin im Wettlauf mit Admiral Rogers

Der FISA-Antrag zu Carter Page war Gegenstand erheblicher Medienaufmerksamkeit, aber es gibt noch einen weiteren Aspekt dieser Geschichte, der zwar weitgehend ignoriert wurde, aber ebenso wichtig ist. Dabei ging es um einen heimlichen Wettlauf zwischen dem damaligen NSA-Direktor Admiral Mike Rogers und dem Leiter der National Security Division (NSD) des Justizministeriums, John Carlin.

Nachdem am 9. März 2016 bekannt wurde, dass externe Auftragnehmer des FBI seit mindestens 2015 Zugriff auf FISA-Rohdaten hatten, wies Rogers das Compliance-Büro der NSA an, Anfang April 2016 eine „grundlegende Überprüfung der Compliance im Zusammenhang mit 702“ durchzuführen (Senatsaussage & Seiten 83–84 des Gerichtsurteils).

Am 18. April 2016 reagierte Rogers aggressiv auf die Enthüllungen. Er sperrte abrupt den gesamten Zugriff von externen Auftragnehmern des FBI. Zu diesem Zeitpunkt wurden sowohl das FBI als auch die NSD des DOJ auf die Compliance-Überprüfung von Rogers aufmerksam. Möglicherweise wussten sie bereits früher davon, aber spätestens nach der Sperrung des Zugriffs für externe Auftragnehmer waren sie sich dessen bewusst.

Die NSD des DOJ überwacht die Nutzung der Befugnisse gemäß Abschnitt 702 durch die Geheimdienste. Die NSD und das Office of the Director of National Intelligence (ODNI) führen alle 60 Tage gemeinsam Überprüfungen der Aktivitäten der Geheimdienste gemäß Abschnitt 702 durch. Die NSD ist verpflichtet, alle Verstöße oder Fehlverhalten der Behörden dem FISA-Gericht zu melden, nachdem sie das ODNI darüber informiert hat.

Anstelle der Erteilung einzelner Gerichtsbeschlüsse sind der Generalstaatsanwalt und der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste (DNI) gemäß Abschnitt 702 verpflichtet, dem Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) jährlich Bescheinigungen vorzulegen, in denen die Kategorien von ausländischen Geheimdienstinformationen angegeben sind, zu deren Erlangung die Regierung gemäß Abschnitt 702 befugt ist.

Der Generalstaatsanwalt und der DNI müssen außerdem bestätigen, dass die Behörden der Intelligence Community die vom FISC genehmigten Zielauswahlverfahren und Minimierungsverfahren einhalten werden.

Carlin reichte die von der Regierung vorgeschlagenen 2016 Section 702 certifications am 26. September 2016 ein. Carlin war über den allgemeinen Stand der Compliance-Prüfung durch Rogers informiert. Die NSD war Teil der Überprüfung. Carlin versäumte es, einen kritischen Bericht des NSA-Generalinspekteurs vom 7. Januar 2016 und den damit verbundenen Missbrauch des FISA in seiner Bescheinigung für 2016 gegenüber dem FISA-Gericht offenzulegen. Carlin versäumte es auch, die laufende Überprüfung der Einhaltung von Abschnitt 702 durch Rogers offenzulegen.

Am 27. September 2016, einen Tag nach Einreichung der jährlichen Zertifizierungen, gab Carlin seinen Rücktritt bekannt, der am 15. Oktober 2016 wirksam werden sollte.

Am 4. Oktober 2016 fand eine standardmäßige Folgeanhörung vor Gericht statt (Seite 19), an der Carlin teilnahm. Erneut machte er keine Angaben zu FISA-Missbrauch oder anderen damit zusammenhängenden Fragen. Diese mangelnde Offenlegung wurde später in der Entscheidung vom April 2017 vom Gericht festgestellt:

„Die Unterlassung der Regierung, diese IG- und OCO-Überprüfungen in der Anhörung vom 4. Oktober 2016 offenzulegen, [wurde] auf einen institutionellen „Mangel an Offenheit” zurückgeführt.

Am 15. Oktober 2016 verließ Carlin offiziell den NSD.

Am 20. Oktober 2016 wurde Rogers vom Compliance-Beauftragten der NSA über die Ergebnisse der 702-Compliance-Prüfung der NSA informiert. Die Prüfung hatte eine Vielzahl von Problemen aufgedeckt, darunter zahlreiche Verstöße gegen die „About Query“-Regelung (Senatsaussage).

Rogers stellte am 21. Oktober 2016 alle „About Query“-Aktivitäten ein. „About Queries“ sind besonders besorgniserregend, da sie auftreten, wenn das Ziel weder der Absender noch der Empfänger der gesammelten Kommunikation ist, sondern die „Abfrage“ des Ziels, beispielsweise eine E-Mail-Adresse, zwischen zwei anderen Kommunikationspartnern weitergeleitet wird.

Am selben Tag beantragten und erhielten das DOJ und das FBI einen Title I FISA-Haftbefehl gegen den Trump-Wahlkampfberater Carter Page. Zu diesem Zeitpunkt war dem FISA-Gericht noch nichts von den Verstößen gegen Section 702 bekannt.

Am 24. Oktober 2016 informierte Rogers das FISA-Gericht mündlich über seine Erkenntnisse:

„Am 24. Oktober 2016 hat die Regierung das Gericht mündlich über erhebliche Verstöße gegen die Minimierungsverfahren der NSA bei Abfragen von Daten informiert, die gemäß Abschnitt 702 unter Verwendung von Identifikatoren für US-Personen erhoben wurden. Der volle Umfang der nicht konformen Abfragepraktiken war dem Gericht zuvor nicht offengelegt worden.“

Rogers erschien am 26. Oktober 2016 offiziell vor dem FISA-Gericht und legte die schriftlichen Ergebnisse seiner Prüfung vor:

„Zwei Tage später, an dem Tag, an dem das Gericht seine Überprüfung der Bescheinigungen und Verfahren hätte abschließen müssen, legte die Regierung eine schriftliche Stellungnahme zu diesen Compliance-Problemen vor … und das Gericht hielt eine Anhörung ab, um diese zu behandeln.

Die Regierung berichtete, dass die NSA-IG und das OCO weitere Überprüfungen für andere Zeiträume durchführten, deren vorläufige Ergebnisse darauf hindeuten, dass das Problem in allen überprüften Zeiträumen weit verbreitet war.“

Das FISA-Gericht hatte keine Kenntnis von den Verstößen gegen die FISA-„Abfragevorschriften“, bis sie ihm vom damaligen NSA-Direktor Rogers vorgelegt wurden.

Carlin legte sein Wissen über den Missbrauch des FISA in den jährlichen Bescheinigungen gemäß Abschnitt 702 nicht offen, offenbar um keinen Verdacht beim FISA-Gericht zu wecken, bevor er den FISA-Haftbefehl für Carter Page erhalten hatte.

Das FBI und der NSD lieferten sich buchstäblich ein Wettrennen mit Rogers‘ Ermittlungen, um einen FISA-Haftbefehl für Carter Page zu erhalten.

FISA-Missbrauch und das FISC

Rogers legte seine Erkenntnisse direkt der vorsitzenden Richterin des FISA-Gerichts, Rosemary Collyer, vor. Collyer und Rogers arbeiteten in den folgenden sechs Monaten zusammen, um die von Rogers aufgedeckten Probleme zu klären.

Es war Collyer, die das FISA-Gerichtsurteil vom 26. April 2017 zu der gesamten Episode verfasste. Es war auch Collyer, die am 21. Oktober 2016 den ursprünglichen FISA-Haftbefehl gegen Carter Page unterzeichnete, bevor sie von Rogers über die vielen Probleme informiert wurde.

Die in der Entscheidung vom 26. April 2017 beschriebene Litanei von Missbräuchen war schockierend und beschrieb detailliert den Einsatz privater Auftragnehmer durch das FBI im Zusammenhang mit Daten gemäß Abschnitt 702. Collyer bezeichnete dies als „eine sehr schwerwiegende Verletzung des vierten Verfassungszusatzes”. Das FBI wurde in der Entscheidung mehrfach ausdrücklich vom Gericht kritisiert:

„Der zuvor gewährte unzulässige Zugang für Auftragnehmer wurde eingestellt. Das Gericht ist dennoch besorgt über die offensichtliche Missachtung der Minimierungsvorschriften durch das FBI und darüber, dass das FBI möglicherweise ähnliche Offenlegungen von Rohdaten gemäß Abschnitt 702 vornimmt, die nicht gemeldet wurden.”

Rogers informierte Collyer nur drei Tage, nachdem sie persönlich den FISA-Haftbefehl gegen Carter Page unterzeichnet hatte, über die anhaltenden FISA-Missbräuche durch das FBI und den NSD.

Praktisch alle FBI- und NSD-Beamten, die maßgeblich an der ursprünglichen FISA-Anwendung gegen Carter Page beteiligt waren, wurden später entweder durch Entlassung oder Rücktritt ihres Amtes enthoben.