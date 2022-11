Russland, Indien, China, Iran: das Quad, auf das es wirklich ankommt

Südostasien steht eine ganze Woche lang im Mittelpunkt der internationalen Beziehungen, und zwar mit drei aufeinander folgenden Gipfeltreffen: Das Gipfeltreffen des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Phnom Penh, das Gipfeltreffen der Gruppe der Zwanzig (G20) in Bali und das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok.

Achtzehn Nationen, die etwa die Hälfte der Weltwirtschaft ausmachen, waren auf dem ersten ASEAN-Gipfel seit der Covid-19-Pandemie in Kambodscha vertreten: die zehn ASEAN-Staaten, Japan, Südkorea, China, Indien, die USA, Russland, Australien und Neuseeland.

Der Vorsitzende des Gipfels, der kambodschanische Premierminister Hun Sen (oder „Kolumbianer“, wie der sogenannte „Führer der freien Welt“ sagte), erklärte mit typisch asiatischer Höflichkeit, die Plenarsitzung sei zwar etwas hitzig gewesen, aber die Atmosphäre sei nicht angespannt gewesen: „Die Führer haben auf eine reife Art und Weise miteinander gesprochen, niemand ist gegangen.“

Es war Sache des russischen Außenministers Sergej Lawrow, zum Abschluss des Gipfels zu erklären, was wirklich wichtig war.

Lawrow lobte die „inklusive, offene und gleichberechtigte Struktur der Sicherheit und Zusammenarbeit in der ASEAN“ und betonte, dass Europa und die NATO „die Region militarisieren wollen, um die Interessen Russlands und Chinas im indopazifischen Raum einzudämmen“.

Ein Ausdruck dieser Politik sei, wie „AUKUS offen auf eine Konfrontation im Südchinesischen Meer abzielt“, sagte er.

Lawrow betonte auch, dass der Westen über das Militärbündnis NATO die ASEAN „nur nominell“ akzeptiere, während er eine völlig „unklare“ Agenda verfolge.

Klar ist jedoch, dass sich die NATO „mehrmals auf die russischen Grenzen zubewegt und nun auf dem Madrider Gipfel erklärte, dass sie globale Verantwortung übernommen hat“.

Dies führt uns zum entscheidenden Punkt: „Die NATO verlegt ihre Verteidigungslinie ins Südchinesische Meer.“ Und, so fügte Lawrow hinzu, Peking vertritt die gleiche Einschätzung.

Das ist, kurz gesagt, das offene „Geheimnis“ unserer gegenwärtigen geopolitischen Glutnester. Washingtons oberste Priorität ist die Eindämmung von China. Das bedeutet, dass die EU daran gehindert werden soll, sich den wichtigsten eurasischen Akteuren – China, Russland und Iran – anzunähern, die am Aufbau des weltweit größten Freihandels- und Konnektivitätsraums beteiligt sind.

Zum jahrzehntelangen hybriden Krieg gegen den Iran passt die unendliche Bewaffnung des ukrainischen schwarzen Lochs in die Anfangsphase der Schlacht.

Für das Imperium kann der Iran nicht davon profitieren, ein Lieferant von billiger, hochwertiger Energie für die EU zu werden. Und parallel dazu muss Russland von der EU abgeschnitten werden. Der nächste Schritt besteht darin, die EU zu zwingen, sich von China abzuschneiden.

All das passt in die wildesten, verzerrten feuchten Träume der Straussianer und Neokonservativen: Um China anzugreifen, indem Taiwan ermutigt wird, muss zuerst Russland geschwächt werden, indem die Ukraine instrumentalisiert (und zerstört) wird.

Und während des gesamten Szenarios hat Europa einfach keine Handlungsmöglichkeiten.

Putin, Raeisi und die Erdogan-Spur

Das wirkliche Leben an den wichtigsten Knotenpunkten Eurasiens zeigt ein völlig anderes Bild. Nehmen wir das entspannte Treffen zwischen Russlands oberstem Sicherheitsbeamten Nikolai Patruschew und seinem iranischen Amtskollegen Ali Schamkhani in Teheran letzte Woche.

Sie diskutierten nicht nur über Sicherheitsfragen, sondern auch über ernsthafte Geschäfte – wie den Handel mit Turbolader.

Die Nationale Iranische Ölgesellschaft (NIOC) wird im nächsten Monat unter Umgehung der US-Sanktionen ein 40-Milliarden-Dollar-Geschäft mit Gazprom unterzeichnen, das die Erschließung von zwei Gasfeldern und sechs Ölfeldern, den Tausch von Erdgas und Ölprodukten, LNG-Projekte und den Bau von Gaspipelines umfasst.

Unmittelbar nach dem Treffen zwischen Patruschew und Schamchani rief Präsident Putin den Präsidenten Ebrahim Raeisi an, um die „Interaktion in Politik, Handel und Wirtschaft, einschließlich Transport und Logistik“ fortzusetzen, so der Kreml.

Berichten zufolge hat der iranische Präsident die „Stärkung“ der Beziehungen zwischen Moskau und Teheran mehr als „begrüßt“.

Patruschew unterstützte Teheran unmissverständlich bei dem jüngsten Abenteuer der farbigen Revolution, das im Rahmen des endlosen hybriden Krieges des Imperiums verübt wurde.

Parallel zu den Swap-Geschäften mit russischem Öl verhandeln der Iran und die EAEU über ein Freihandelsabkommen (FTA). Bald könnte SWIFT vollständig umgangen werden. Der gesamte globale Süden schaut zu.

Zeitgleich mit Putins Telefonat betonte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der gerade von einem Gipfeltreffen der türkischen Nationen in Samarkand zurückkehrte, dass die USA und der gesamte Westen Russland „fast grenzenlos“ angreifen.

Erdogan stellte klar, dass Russland ein „mächtiger“ Staat sei und lobte seinen „großen Widerstand“.

Die Antwort kam genau 24 Stunden später. Der türkische Geheimdienst brachte es auf den Punkt und wies darauf hin, dass der terroristische Bombenanschlag in der immer belebten Istiklal-Fußgängerzone in Istanbul in Kobane in Nordsyrien geplant wurde, das im Wesentlichen auf die USA reagiert.

Dies stellt de facto eine Kriegshandlung dar und könnte schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, einschließlich einer grundlegenden Überprüfung der türkischen Präsenz in der NATO.

Die mehrgleisige Strategie des Iran

Ein strategisches Bündnis zwischen Russland und dem Iran ist praktisch eine historische Unvermeidlichkeit. Sie erinnert an die Zeit, als die ehemalige UdSSR dem Iran nach einer von den USA und Europa erzwungenen Blockade über Nordkorea militärisch half.

Putin und Raeisi heben die Sache auf die nächste Stufe. Moskau und Teheran entwickeln eine gemeinsame Strategie, um die Bewaffnung der Sanktionen durch den kollektiven Westen zu verhindern.

Schließlich hat der Iran eine absolut herausragende Bilanz bei der Zerschlagung von Varianten des „maximalen Drucks“ vorzuweisen. Außerdem ist er jetzt an einen strategischen Nuklearschirm angeschlossen, der von den „RICs“ der BRICS (Russland, Indien, China) angeboten wird.

So kann Teheran nun planen, sein massives wirtschaftliches Potenzial im Rahmen von BRI, SCO, INSTC, der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und der von Russland geführten Greater Eurasia Partnership zu entwickeln.

Moskaus Spiel ist pure Raffinesse: eine hochrangige strategische Öl-Allianz mit Saudi-Arabien und gleichzeitig eine Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit dem Iran.

Unmittelbar nach Patruschews Besuch kündigte Teheran die Entwicklung einer im eigenen Land hergestellten ballistischen Hyperschallrakete an, die der russischen KH-47 M2 Khinzal sehr ähnlich ist.

Eine weitere wichtige Nachricht war die Fertigstellung eines Teils der Eisenbahnstrecke vom strategischen Hafen Chabahar zur Grenze mit Turkmenistan. Das bedeutet, dass bald eine direkte Eisenbahnverbindung zu den zentralasiatischen, russischen und chinesischen Gebieten besteht.

Hinzu kommen die vorherrschende Rolle der OPEC+, die Entwicklung der BRICS+ und das paneurasische Streben nach einer Preisgestaltung für Handel, Versicherungen, Sicherheit, Investitionen in Rubel, Yuan, Rial usw.

Hinzu kommt, dass Teheran das endlose kollektive Zögern des Westens in Bezug auf den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), der gemeinhin als Iran-Atomabkommen bekannt ist, völlig egal ist: Was jetzt wirklich zählt, ist die Vertiefung der Beziehungen zu den „RICs“ in den BRICS.

Teheran weigerte sich, einen mit der EU abgestimmten Entwurf des Atomabkommens in Wien zu unterzeichnen. Brüssel war wütend, denn kein iranisches Öl wird Europa „retten“ und russisches Öl im Rahmen einer unsinnigen Obergrenze ersetzen, die nächsten Monat eingeführt werden soll.

Und Washington war wütend, weil es auf interne Spannungen setzte, um die OPEC zu spalten.

In Anbetracht all dessen ist es kein Wunder, dass sich das US-amerikanische „Think Tankland“ wie ein Haufen kopfloser Hühner verhält.

Die Warteschlange für den Beitritt zu BRICS

Während des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Samarkand im vergangenen September wurde allen Beteiligten bereits klar, wie das Imperium seine engsten Verbündeten ausschlachtet.

Und wie sich gleichzeitig die schrumpfende NATO-Sphäre nach innen wendet und sich auf den inneren Feind konzentriert, indem sie die Durchschnittsbürger unerbittlich dazu bringt, im Gleichschritt hinter der totalen Konformität mit einem zweigleisigen Krieg – hybrid und anders – gegen die imperialen Konkurrenten Russland und China zu marschieren.

Vergleichen Sie dies nun mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der in Samarkand China und Russland gemeinsam als „verantwortungsvolle Weltmächte“ präsentierte, die das Entstehen der Multipolarität sicherstellen wollen.

In Samarkand wurde auch die strategische politische Partnerschaft zwischen Russland und Indien bekräftigt (der indische Premierminister Narendra Modi nannte sie eine unverbrüchliche Freundschaft).

Dies wurde durch das Treffen zwischen Lawrow und seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar in der vergangenen Woche in Moskau bekräftigt.

Lawrow lobte die strategische Partnerschaft in allen wichtigen Bereichen – Politik, Handel und Wirtschaft, Investitionen und Technologie – sowie die „eng koordinierten Aktionen“ im UN-Sicherheitsrat, bei den BRICS, der SCO und den G20.

In Bezug auf die BRICS bestätigte Lawrow, dass sich „mehr als ein Dutzend Länder“ um die Mitgliedschaft bewerben, darunter auch der Iran: „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten zur Koordinierung der Kriterien und Grundsätze, die der BRICS-Erweiterung zugrunde liegen sollten, nicht viel Zeit in Anspruch nehmen werden“.

Doch zunächst müssen die fünf Mitglieder die bahnbrechenden Auswirkungen eines erweiterten BRICS+ analysieren.

Noch einmal: Kontrast. Was ist die „Antwort“ der EU auf diese Entwicklungen? Mit einem weiteren Sanktionspaket gegen den Iran, das sich gegen Beamte und Einrichtungen, die „mit Sicherheitsangelegenheiten zu tun haben“, sowie gegen Unternehmen richtet, wegen deren angeblicher „Gewalt und Repressionen“.

„Diplomatie“ im Stil des kollektiven Westens lässt sich kaum als Schikane bezeichnen.

Zurück zur realen Wirtschaft – wie an der Gasfront – sind die nationalen Interessen Russlands, des Irans und der Türkei zunehmend miteinander verflochten, was die Entwicklungen in Syrien, im Irak und in Libyen beeinflussen wird und ein Schlüsselfaktor für die Wiederwahl Erdogans im nächsten Jahr sein wird.

So wie es aussieht, hat Riad über die OPEC+ praktisch eine verblüffende 180-Grad-Wendung gegen Washington vollzogen. Dies könnte, wenn auch auf verdrehte Weise, den Beginn eines von Moskau gesteuerten Prozesses der Vereinheitlichung der arabischen Interessen bedeuten.

In der modernen Geschichte sind schon seltsamere Dinge passiert. Jetzt scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, an dem die arabische Welt endlich bereit ist, dem Quad beizutreten, das wirklich zählt: Russland, Indien, China und Iran.