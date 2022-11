Die G-20-Länder sollen jetzt die WHO-standardisierte Impfpässe und digitale Identitätssysteme einführen! Hier die Details.

Digitale ID, Impfpässe können Regierungen und Unternehmen die Macht geben, Anreize zu schaffen, zu zwingen oder anderweitig menschliches Verhalten zu manipulieren: Perspektive

Die B20 fordern die G20 auf, Impfpässe nach WHO-Standards einzuführen und digitale Identitätssysteme zu fördern.

Im Vorfeld des Gipfels der Gruppe der Zwanzig (G20) am 15. November hielt die Business 20 (B20) vom 13. bis 14. November auf Bali, Indonesien, ihren eigenen Gipfel ab.

Am ersten Tag des B20-Gipfels erklärte der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin, dass die G-20-Länder ein „digitales Gesundheitszertifikat nach WHO-Standards“ einführen sollten und dass sie bestrebt seien, diese Art von Impfpass in die „internationalen Gesundheitsvorschriften“ während der nächsten Weltgesundheitsversammlung in Genf aufzunehmen.

Die G-20-Länder haben sich auf dieses digitale Zertifikat nach WHO-Standard geeinigt, und wir werden es bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung in Genf als Revision der internationalen Gesundheitsvorschriften einreichen“ – Budi Gunadi Sadikin, indonesischer Gesundheitsminister, B20-Gipfel 2022

„Wir sollten ein digitales Gesundheitszertifikat haben, das von der WHO anerkannt wird – wenn man geimpft oder ordnungsgemäß getestet wurde – dann kann man sich frei bewegen“, sagte der indonesische Gesundheitsminister.

„Bei der nächsten Pandemie müssen wir die Menschen nicht zu 100 Prozent von der Reisefreiheit ausschließen, sondern können sie trotzdem in gewissem Umfang reisen lassen.

Indonesien hat erreicht, dass die G-20-Länder diesem digitalen Zertifikat nach WHO-Standard zugestimmt haben, und wir werden es bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung in Genf als Revision der internationalen Gesundheitsvorschriften einreichen.

„Hoffentlich können wir bei der nächsten Pandemie immer noch einen gewissen Personen-, Waren- und Wirtschaftsverkehr sehen“, schloss Sadikin auf dem B20-Gipfel.

Bevor er Indonesiens Gesundheitsminister wurde, arbeitete Sadikin in hochrangigen Positionen bei der Bank Bali, Bank Mandiri, ABN AMRO Bank Indonesia, PT Bank Danamon und IBM.

Die Forderung des indonesischen Gesundheitsministers nach einem digitalen Gesundheitszertifikat, das als eine Art Impfpass dient, fand Eingang in die offiziellen politischen Empfehlungen der B20 an die G20.

Laut dem 132-seitigen B20 Indonesia 2022 Final Communique: Policy Recommendations to the G20 sollten die Mitgliedsländer „den weiteren Austausch und die strategische Nutzung und gemeinsame Nutzung von Wissenschaft, Technologie und geeigneten Daten zur Krisenerkennung fördern und einen globalen Koordinationsrahmen für die künftige Krisenbewältigung schaffen“.

Zu diesen politischen Empfehlungen gehören unter anderem:

Im August 2021 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen 99-seitigen Leitfaden zur Umsetzung der digitalen Dokumentation von COVID-19-Zertifikaten, auch bekannt als Impfpässe, in dem sie feststellt, dass „ein Gesundheitspass, der allein auf dem individuellen Impfstatus basiert, das Risiko der Krankheitsausbreitung erhöhen kann“.

Dies liegt daran, dass die COVID-19-„Impfstoffe“ nie nachgewiesen haben, dass sie eine Übertragung oder Infektion verhindern, und vor kurzem wurde im Europäischen Parlament bekannt, dass Pfizer sein Produkt nicht einmal auf die Verhinderung einer Übertragung getestet hat.

Obwohl dieses Wissen öffentlich bekannt ist, empfiehlt die B20 weiterhin den Nachweis einer Impfung als Reisemittel.

🚨 BREAKING:



In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.



"Get vaccinated for others" was always a lie.



The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.



The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO