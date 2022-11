Myokarditis-Risiko nach COVID-19 mRNA-Impfstoffen-Mainstream-Medien beginnen, über das Problem zu berichten – aber spielen sie es herunter?

Die Mainstream-Medien berichten nun über die Risiken von Herz-Kreislauf-Problemen im Kontext der COVID-19-Impfstoffe. Und zwar über das Sicherheitssignal, das nach der Verabreichung von Hunderten von Millionen Dosen in der amerikanischen Gesellschaft und darüber hinaus festgestellt wurde. Wie hoch ist das mit den Signalen verbundene Risiko – eine Schlüsselfrage.

Einem kürzlich erschienenen Artikel von Berkeley Lovelace, Jr. zufolge sind die Nebenwirkungen der Myokarditis zwar selten, aber real. Ein Fall ist der 22-jährige Da’Vion Miller, der aufgrund einer schweren Nebenwirkung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer nur eine Woche nach der Impfung in seinem Badezimmer in Detroit bewusstlos wurde. Er wurde in das Henry Ford West Bloomfield Hospital eingeliefert und kämpfte mit „Müdigkeit, Kurzatmigkeit und Schwindelgefühl“. Nach einer Entzündung des Herzens wurde Miller geraten, weder von Pfizer noch von Moderna eine zweite Dosis zu erhalten. Die überwältigende Antwort der Industrie, der Regierung und des Gesundheitswesens lautet, dass diese Vorfälle nicht nur außergewöhnlich sind, sondern auch von selbst abheilen, sodass keine wirklichen Bedenken bestehen.

Aber wie selten sind Fälle von Myokarditis und Perikarditis im Zusammenhang mit den COVID-19-mRNA-Impfstoffen, und welche langfristigen Folgen haben diese Erkrankungen?

In dem NBC-Beitrag wird eingeräumt, dass die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) Tausende von Berichten über impfstoffbedingte Myokarditis oder Perikarditis veröffentlicht haben, die zumeist Personen unter 18 Jahren betreffen – häufig Männer. Wichtig ist, dass diese Gruppe insgesamt einem geringeren SARS-CoV-2-Risiko ausgesetzt ist als andere, wie ältere Menschen, Personen mit Komorbiditäten, Schwangere usw.

Lovelace Jr. zufolge „haben sich die meisten Erkrankten vollständig erholt, obwohl die Forschung bisher nur untersucht hat, wie gut es ihnen nach einigen Monaten geht. Einige Ärzte fragen sich, ob die Krankheit bleibende Schäden am Herzen verursachen kann“.

Bevor wir uns mit den aktuellen Forschungsarbeiten zu dieser Frage befassen (z. B. Langlebigkeit der Myokarditis), stellt sich die Frage nach der Intensität des Signals. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen. So wandte sich der NBC-Nachrichtenbeitrag kürzlich an die FDA, um eine Stellungnahme von der Aufsichtsbehörde zu erhalten, die für die Überwachung medizinischer Produkte zum Schutz der amerikanischen Öffentlichkeit zuständig ist. Die FDA wollte sich zu dieser Angelegenheit nicht äußern und erklärte, dass die von Pfizer und Moderna gesponserten Studien noch nicht abgeschlossen seien. Ein Sprecher sagte jedoch zu Lovelace Jr., dass die Sicherheitssignale, die von der Verwendung der mRNA-Impfstoffe ausgehen, darauf hindeuten, dass das Auftreten von Myokarditis nach der Impfung „sehr gering“ ist.

TrialSite erhielt eine Mitteilung des Leiters der Kommunikationsabteilung der FDA, die diesen Punkt widerspiegelt. Siehe „FDA lehnt die Einladung von TrialSite zur Zusammenarbeit mit besorgten Ärzten und Wissenschaftlern zur Überprüfung der Sicherheitssignale des Impfstoffs COVID-19 ab.“

Dennoch hat sich der Surgeon General von Florida weit aus dem Fenster gelehnt und den Bundesstaat angewiesen, die COVID-19-Impfung für jüngere Menschen nicht zu empfehlen, wo das Signal aufgrund einer von ihm in Auftrag gegebenen Studie tatsächlich höher ist. Siehe den Link.

Peter Doshi und Kollegen haben Studien durchgeführt, die auf Sicherheitssignale für Myokarditis hinweisen. Daniel O’Connor hat kürzlich einen Leitartikel verfasst, der Doshis Position zusammenfasst.

Was sind die langfristigen Auswirkungen?

Die meisten Studien, die sich mit den Auswirkungen der durch den COVID-19-Impfstoff ausgelösten Myokarditis befassen, kommen zu dem Schluss, dass kein Risiko besteht, da die Erkrankung bei fast allen Personen, bei denen das Problem diagnostiziert wurde, abheilt. Aber heilt die Myokarditis einfach aus oder gibt es langfristige Risiken?

Offensichtlich sind sowohl Pfizer als auch Moderna über die langfristigen Folgen besorgt; andernfalls würden sie nicht das Kapital und die Ressourcen investieren, um umfangreiche klinische Studien durchzuführen, in denen die langfristigen Auswirkungen von Myokarditis in Verbindung mit den COVID-19-Impfstoffen untersucht werden, wie NBC berichtet.

Interessanterweise haben große Gesundheitssysteme wie die Johns Hopkins University ihre Definitionen dahin gehend aktualisiert, dass sie auch Erkrankungen als Folge von COVID-19, aber noch nicht der Impfung einschließen.

Die FDA-Packungsbeilage für den COVID-19-Impfstoff Comirnaty (BNT162b2) von Pfizer beschreibt jedoch die Bedenken, wenn auch in geringerem Maße, in Bezug auf Myokarditis. Siehe den Link.

Die FDA erklärt zum Beispiel:

„Daten nach dem Inverkehrbringen zeigen ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis, insbesondere innerhalb von 7 Tagen nach der zweiten Dosis. Das beobachtete Risiko ist bei Männern unter 40 Jahren höher als bei Frauen und älteren Männern. Das beobachtete Risiko ist am höchsten bei Teenager im Alter von 12 bis 17 Jahren. Obwohl in einigen Fällen eine intensivmedizinische Betreuung erforderlich war, deuten die verfügbaren Daten aus der kurzfristigen Nachbeobachtung darauf hin, dass die Symptome bei den meisten Personen mit einer konservativen Behandlung verschwunden sind. Es liegen noch keine Informationen über mögliche Langzeitfolgen vor. Die CDC hat Überlegungen zu Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung veröffentlicht, auch für die Impfung von Personen mit einer Myokarditis oder Perikarditis in der Vorgeschichte (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html).“

Die Forschung

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens hat die FDA Pharmaunternehmen von Moderna bis Pfizer aufgefordert, Untersuchungen durchzuführen, um die mit dem festgestellten Risiko verbundenen Sicherheitssignale besser zu quantifizieren. So verlangte die FDA zum Beispiel im Fall des biologischen Lizenzantrags (BLA) von Moderna, dass das Unternehmen Studien zur Bewertung etwaiger langfristiger Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe, wie Herzmuskelentzündung, durchführt.

Der NBC-Artikel hob die bevorstehenden Forschungsarbeiten hervor, an denen sowohl Pfizer als auch Moderna beteiligt sind – beide Pharmaunternehmen führen umfangreiche Studien durch, um die Folgen dieser Erkrankung, die gegebenenfalls mit den COVID-19-Impfstoffen zusammenhängen, besser zu verstehen:

„Die ersten Forschungsarbeiten in den USA sind bereits im Gange, um eventuelle Gesundheitsschäden zu untersuchen, die in den Jahren nach einer Diagnose von Herzproblemen durch den Impfstoff auftreten können. Moderna hat bereits zwei Studien gestartet, die jüngste im September. Pfizer bestätigte, dass mindestens eine seiner Studien, an der bis zu 500 Jugendliche und junge Erwachsene unter 21 Jahren teilnehmen werden, in den nächsten Monaten beginnen soll“.

Die Hadassah Medical Organization, ein israelisches Krankenhaus, hat ebenfalls eine Studie gestartet, um den Zusammenhang zwischen Myokarditis und dem Impfstoff von Pfizer zu untersuchen. Die Studie (NCT05288426) konzentriert sich auf einzelne Probanden, bei denen nach der Impfung eine Myokarditis diagnostiziert wurde. Die Forscher untersuchen die langfristigen Auswirkungen auf 150 Patienten, bei denen im Jahr nach der Diagnose einer Myokarditis oder eines multisystemischen Entzündungssyndroms (MIS) eine Myokarditis diagnostiziert wurde.

Das größte Krankenhaus Dänemarks, das Rigshospitalet, hat eine große bevölkerungsweite Kohortenstudie (35.000 Probanden) gestartet (NCT05186571), um das Auftreten der kardiovaskulären Erkrankung bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren nach der Impfung mit einem der mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffe zu untersuchen. Außerdem führt die Universität von Colorado die MIDVAX-Studie (NCT05359250) durch, in der Herzmuskelschäden und Funktionsstörungen im Zusammenhang mit der mRNA-COVID-19-Impfung untersucht werden. Die vorläufigen Ergebnisse dieser kleinen Studie dürften bald vorliegen.

Laut dem jüngsten NBC-Bericht wird Pfizer in Zusammenarbeit mit dem Pediatric Heart Network eine Studie starten, in der jugendliche Teilnehmer fünf Jahre lang beobachtet werden. Diese Studie wird von dem Kinderarzt Dr. Dongngan Truong von der University of Utah geleitet. Welche Faktoren erhöhen das Risiko einer impfstoffassoziierten Myokarditis? TrialSite wird Sie über den aktuellen Stand dieser Studie informieren.

Fragen, die TrialSite überwacht

Wie hoch ist das tatsächliche Risiko einer Myokarditis und Perikarditis im Zusammenhang mit den mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen im Allgemeinen und bei jüngeren Menschen im Besonderen? Wie stark sind die Sicherheitssignale, und wie viele Personen sind tatsächlich gefährdet? Wie hoch sind die tatsächlichen Langzeitrisiken für Personen, die nach der COVID-19-Impfung von diesen kardiovaskulären Ereignissen betroffen sind? Während ein Großteil des medizinischen Establishments einfach nur möchte, dass dieser Trend verschwindet (z. B. heilt er schnell und problemlos), ist die tatsächliche Wissenschaft in der Schwebe.

Wie wird die Wahrheit tatsächlich aussehen? Wird sie sich eher als das herausstellen, was die FDA als Realität dargestellt hat – dass es sich einfach um eine seltene Nebenwirkung handelt, die keine dauerhaften körperlichen Nachteile hat? Oder wird es so sein, wie der Surgeon General von Florida zu dem Schluss gekommen ist, dass das Risiko zu groß und der Nutzen zu gering ist, um die COVID-19-Impfung beispielsweise für Personen unter 30 Jahren zu empfehlen?

TrialSite wird weiterhin so viel Transparenz wie möglich bieten.