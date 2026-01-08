Paul Craig Roberts

Russlands Reaktion auf die illegale Beschlagnahmung seines Schiffes Marinera auf hoher See – ein Kriegsakt – besteht darin, von Washington zu verlangen, eine würdige Behandlung der russischen Staatsbürger an Bord sicherzustellen. Washington kümmert sich überhaupt nicht um russische Forderungen. Putin hat Washington schon vor langer Zeit bewiesen, dass Russlands Bellen keinen Biss hat.

Wie ich seit Jahren schreibe, treibt das völlige Fehlen eines Bisses hinter Russlands Bellen die Welt in einen Atomkrieg. Indem Putin jede Provokation duldet, hat er die Provokationen ermutigt, zuzunehmen und sich zu verschärfen. So weigerte sich Putin beispielsweise, den Angriff auf Russlands strategische Bomberflotte als Kriegsakt anzuerkennen. Als die Vereinigten Staaten versuchten, Putin in seiner Residenz zu ermorden, weigerte sich Putin ebenfalls, dies als Kriegsakt anzuerkennen.

Die Beschlagnahmung von Schiffen auf hoher See ist ein Kriegsakt. Die Vereinigten Staaten haben im Laufe ihrer Geschichte stets anerkannt, dass die Beschlagnahmung von Schiffen auf hoher See ein Kriegsakt ist. 1801 entsandte Präsident Thomas Jefferson die US-Marine und die US-Marines an die Küste von Tripolis, um die arabische Beschlagnahmung amerikanischer Schiffe in internationalen Gewässern und den Verkauf der Passagiere in die Sklaverei zu stoppen. Als die Briten amerikanische Schiffe beschlagnahmten, führte dies zum Krieg von 1812. Nun behaupten die Vereinigten Staaten, dass US-Recht für alle Schiffe in allen Ozeanen gelte, und ein Bundesrichter hat diese lächerliche Behauptung untermauert, indem er einen Haftbefehl zur Beschlagnahmung eines leeren Schiffes unter russischer Flagge auf hoher See erließ – 5.500 Kilometer von den Vereinigten Staaten entfernt.

Der Wahnsinnige im Weißen Haus bezeichnet dies als „Schutz Amerikas“.

Das Seerechtsübereinkommen garantiert die Freiheit der Schifffahrt und verbietet die Beschlagnahmung von in anderen Ländern registrierten Schiffen. So wie Trumps Entführung des venezolanischen Staatsoberhaupts und der First Lady ein Amtsenthebungsvergehen ist, so ist auch die Beschlagnahmung von Schiffen auf hoher See ein Amtsenthebungsvergehen. Doch erwarten Sie keine Rechenschaft in einem Land, dessen Bevölkerung einer Gehirnwäsche unterzogen und indoktriniert wurde, zu glauben, sie stehe unter Angriff und müsse sich mit allen legalen und illegalen Mitteln verteidigen.

Putin hat Washington davon überzeugt, dass es keine Provokation gibt, die eine russische Reaktion hervorruft – außer ein paar bedeutungslosen Worten. Dies ist der Weg in den finalen Krieg.

Chinas Untätigkeit spiegelt die Russlands wider und hat die Ein-China-Politik untergraben, die Präsident Nixon in den 1970er Jahren etabliert hat. An ihre Stelle tritt zunehmend der Glaube, dass Taiwan – wie Grönland – den Vereinigten Staaten gehöre und von der US-Marine sowie Hunderten von nach Taiwan gelieferten amerikanischen Raketen geschützt werden müsse. Das Versagen der chinesischen Regierung, sich der Realität zu stellen, führt in den Krieg.

Dasselbe gilt für den Iran. Infolge von Untätigkeit hat die iranische Regierung ihren strategischen Vorteil verspielt und sich stärker umzingelt und isoliert zurückgelassen. Es gibt immer noch kein gegenseitiges Sicherheitsabkommen zwischen diesen drei Ländern. Ein solches Abkommen würde die Provokationen zum Stillstand bringen. Offenbar sind die Regierungen unfähig zu begreifen, dass ihr Versuch, Konflikte zu vermeiden, direkt in den Konflikt führt.

Was wird die nächste Provokation sein? Das Eindringen der US-Marine nach Sewastopol und die Beschlagnahmung der russischen Schwarzmeerflotte? Vielleicht ist gerade die Vermeidung dieser Demütigung der Grund, warum Russland einen alternativen Stützpunkt in Georgiens abtrünniger Region Abchasien errichtet.