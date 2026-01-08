Pax Silica und die Bewaffnung der KI-Lieferketten: Die neue Front im globalen Wirtschaftskrieg der USA

Washingtons jüngste Anti-China-Allianz zielt darauf ab, die Materialien, Technologien und Vertrauensnetzwerke des KI-Zeitalters zu kontrollieren, indem Lieferketten in politische Waffen umgeformt werden

Mohamad Hasan Sweidan

„Wenn das 20. Jahrhundert von Öl und Stahl angetrieben wurde, wird das 21. Jahrhundert von Rechenleistung und den Mineralien angetrieben, die sie speisen.“

So erklärte es der US-Unterstaatssekretär für Wirtschaftsangelegenheiten, Jacob Helberg, im Rahmen der Ankündigung des US-Außenministeriums zu Pax Silica, der neuen Vorzeigeinitiative für künstliche Intelligenz (KI) und Lieferkettensicherheit.

Mit dieser Erklärung zieht Washington einen neuen Eisernen Vorhang durch die globale Wirtschafts­infrastruktur – geschmiedet aus seltenen Metallen, hochmodernen Chips und digitaler Infrastruktur und gerechtfertigt durch die vertraute Sprache von Vertrauen, Sicherheit und Wohlstand. Kurz gesagt ist Pax Silica eine unverbindliche Absichtserklärung zur Bildung eines politisch-ökonomischen Bündnisses im Bereich KI und ihrer Lieferketten, das sich in erster Linie gegen China richtet und sieben Länder umfasst, darunter Israel.

Was ist Pax Silica?

Laut der Ankündigung zu Beginn dieses Monats ist Projekt Pax Silica der jüngste Vorstoß des Außenministeriums im Bereich KI- und Lieferkettensicherheit:

„Wir glauben, dass echte wirtschaftliche Sicherheit die Reduzierung übermäßiger Abhängigkeiten und den Aufbau neuer Verbindungen mit verlässlichen Partnern und Lieferanten erfordert, die sich fairen Marktpraktiken verpflichtet fühlen.“

Im Kern zielt das Bündnis darauf ab, die KI-Ökonomie zu dominieren, indem die Lieferketten, die sie tragen – von Rohstoffen und Schifffahrtsrouten bis zu Datenflüssen und Chipfertigung – eng kontrolliert werden. Vordergründig als „wirtschaftliche Sicherheit“ und „vertrauenswürdige Partnerschaften“ gerahmt, dient die Initiative als geopolitisches Instrument zur Isolierung Chinas und zur Zementierung westlicher Vorherrschaft in den Industrien der Zukunft.

Trotz seiner lateinischen Benennung (Pax bedeutet Frieden und Stabilität, Silica verweist auf die Welt der Technologie und Computerchips und spielt auf das Silicon Valley an) ist Pax Silica die ökonomische Architektur eines neuen Kalten Krieges. Die Erklärung wurde auf dem Pax-Silica-Gipfel am 12. Dezember in Washington unterzeichnet, und die Auswahl der Mitgliedstaaten – Japan, Südkorea, Singapur, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Australien – spiegelt die Eindämmungskoalitionen früherer Epochen wider.

Gastbeiträge aus Taiwan, der EU, Kanada und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstärken zusätzlich die atlantische Ausrichtung dieses entstehenden Blocks. Partner im Persischen Golf sowie das NATO-Mitglied Türkei gelten ebenfalls als naheliegende Kandidaten für einen Beitritt, insbesondere angesichts der „tiefen industriellen Kapazitäten und der Nähe zu europäischen Märkten“ des Landes.

Vertrauen als Waffe

Pax Silica fungiert weniger als Abkommen denn als Rahmen für politische Konsolidierung. Sein eigentlicher Zweck besteht darin, ein gemeinsames Vokabular von Risiken und Prioritäten in der KI-Ökonomie zu etablieren – eine Art ideologische Lieferkette. Wenn Staaten ihre Definitionen dessen vereinheitlichen, was ein „Risiko“, eine „sensible Technologie“ oder ein „vertrauenswürdiger Partner“ ist, verankern sie Ausschlussmechanismen in der Politik.

Washington versteht diese Strategie gut. Die Initiative ebnet den Weg, Rechenleistung, Chips und seltene Metalle als strategische Vermögenswerte zu behandeln – als Einflussinstrumente statt als neutrale Marktgüter. Dadurch entsteht Raum für Regierungen, Marktmechanismen zugunsten politischer Loyalität außer Kraft zu setzen.

Durch strengere Investitionskontrollen, den Ausbau von Infrastruktur innerhalb genehmigter Netzwerke und Anreize für konforme Industrien versucht Washington, politische Loyalität fest in die Schaltkreise der KI-Ökonomie einzulöten. Wirtschaftliche Resilienz bedeutet unter dieser Ordnung nicht mehr Marktkraft, sondern Loyalität zu einer strategischen Ordnung.

Von Ware zu Hebel

Pax Silica signalisiert eine entscheidende Abkehr von offenen globalen Märkten hin zu einem Regime eingeschränkten Zugangs und konstruierter Allianzen. Anstelle von Vernetzung priorisiert das neue Modell abgeschottete Netzwerke, bewacht durch politische Loyalität. Lieferwege, einst neutrale Infrastruktur, werden zu Instrumenten von Einfluss und Kontrolle umkalibriert.

Indem KI und ihre kritischen Inputs zu Fragen der nationalen Sicherheit erklärt werden, verwandelt Washington wirtschaftliche Interdependenz in strategische Hebelwirkung. Cloud-Infrastruktur, Rechenzentren, raffinierte Metalle und sogar Unterseekabel werden jeweils zu Kontrollknoten.

Die Betonung der „Kreativität und Macht“ des privaten Sektors offenbart ein sich verschiebendes Gleichgewicht, in dem die tatsächliche Autorität bei Konzernen liegt. Diese Unternehmen operieren zwar innerhalb nationaler Grenzen, doch ihre Investitionsentscheidungen – wo sie bauen, was sie einstellen, wen sie bedienen – zeichnen die geopolitische Landkarte neu. Diese dystopische Verschmelzung von Staat und Konzern ermöglicht neue Formen wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen: Embargos in allem außer dem Namen.

Die Initiative öffnet zudem die Tür dafür, dass der private Sektor zu einem zentralen geopolitischen Akteur wird. Die Investitionsentscheidungen von Unternehmen – wo Fabriken, Rechenzentren oder Designzentren errichtet werden – prägen internationale Machtverhältnisse inzwischen ebenso stark wie staatliche Politik. Durch die Kontrolle sensibler Vermögenswerte wie Chips, Cloud-Infrastruktur, Kabel und raffinierter Mineralien können private Firmen Lieferkettenknoten faktisch in Hebel oder Zwangsinstrumente verwandeln. Diese Dynamik fördert das Entstehen nationaler „Tech-Lobbys“, die Regierungen zu strengeren Regulierungen oder Sanktionen drängen, wodurch Marktwettbewerb zu einem politischen Instrument wird und das Eskalationspotenzial zwischen Blöcken wächst.

Der Aufstieg der Techno-Blöcke

Pax Silica ist weniger ein Verteidigungspakt als eine Vorwärtsstationierung wirtschaftlicher Disziplin. Es ist das Gerüst eines techno-politischen Blocks – eine wirtschaftliche NATO für das KI-Zeitalter.

Im Kern liegt eine schlichte Logik: Wer die Rohstoffe und Systeme kontrolliert, die KI möglich machen, kontrolliert die Zukunft der Welt. Der Text der Erklärung selbst erkennt an, dass die KI-Revolution die „globale Wirtschaft reorganisiert“ und „Lieferketten neu gestaltet“ und dass „Wert und Wachstum“ durch „jede Ebene“ der globalen KI-Lieferkette fließen werden. Auf diese Weise definiert die Ankündigung das nächste Wettbewerbsfeld als eine vollständige Kette, die bei Energie und Metallen beginnt und bei Chips, Rechenleistung und digitaler Infrastruktur endet.

US-Beamte vergleichen Pax Silica offen mit der G7 der Industrieära – und rahmen es als Koordinationsplattform für ein Einflusskartell. Es ist eine Governance-Struktur, die nicht dazu geschaffen wurde, Wettbewerb zu managen, sondern Rivalen von der grundlegenden Infrastruktur der Wirtschaft von morgen auszuschließen.

China tritt als der am deutlichsten implizite Kontext in der westlichen Berichterstattung über die Initiative hervor. Im Ansatz der Regierung von US-Präsident Donald Trump wird die Kontrolle bestimmter sensibler Kettenglieder – insbesondere kritischer Metalle und chipbezogener industrieller Fähigkeiten – als ein Faktor gesehen, der Peking Raum gebe, „Engpässe“ politisch zu nutzen.

China im Visier

Helberg benannte China und die Belt-and-Road-Initiative (BRI) ausdrücklich und wurde von POLITICO mit den Worten zitiert:

„Dies ist eine Industriepolitik für die Koalition der wirtschaftlichen Sicherheit, und sie ist ein Wendepunkt, weil es heute keine Gruppe gibt, in der wir im Bereich der KI-Ökonomie zusammenkommen und darüber sprechen können, wie wir mit China im KI-Raum konkurrieren werden. Indem wir unsere Ansätze zur wirtschaftlichen Sicherheit abstimmen, können wir beginnen, koordiniert vorzugehen, um im Grunde Chinas Belt-and-Road-Initiative zu blockieren, die darauf ausgelegt ist, sein exportorientiertes Modell auszubauen, indem wir Chinas Fähigkeit blockieren, Häfen, große Autobahnen, Transport- und Logistikkorridore aufzukaufen.“

Helberg fügte hinzu:

„Diese Gruppe von Ländern wird für das KI-Zeitalter das sein, was die G7 für das Industriezeitalter war“, und merkte an, dass sie „uns zu einem Prozess verpflichtet, in dem wir bei der Abstimmung unserer Exportkontrollen, der Prüfung ausländischer Investitionen, der Bekämpfung von Dumping zusammenarbeiten, jedoch mit einer sehr proaktiven Agenda zur Sicherung von Engpässen im globalen Lieferkettensystem.“

Pekings Reaktion fiel vorsichtig aus. Am 12. Dezember erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun: „Wir haben entsprechende Berichte zur Kenntnis genommen“, und forderte, „alle Parteien sollten sich an die Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs halten und gemeinsam daran arbeiten, die Stabilität der globalen Lieferkette zu wahren.“

Die staatliche Global Times war jedoch deutlich direkter und bezeichnete Pax Silica als einen US-Versuch, China von der globalen Halbleiter-Lieferkette abzukoppeln – und warnte, ein solcher Schritt würde Märkte destabilisieren und Kosten in die Höhe treiben.

Israels Streben nach KI-Zentralität

Die prominente Rolle Tel Avivs in Pax Silica spiegelt sowohl die Kernabsichten des Bündnisses als auch Israels strategische Neukalibrierung wider. Israel wird nicht als peripherer Tech-Partner positioniert, sondern als zentraler Knoten in der KI-Ökonomie – mit Zugang zu Ressourcen, Design-Kompetenzen und Logistik.

Israelische Kommentatoren haben den Schritt offen als entscheidende Ausrichtung auf Washingtons post-chinesische Wirtschaftsordnung beschrieben. Tel Aviv tauscht politische Loyalität gegen gesicherten Zugang zu den Kommandozentren der KI-Entwicklung und betrachtet seine Teilnahme als Teil der umfassenderen strategischen Rivalität zwischen den USA und China sowie als „gemeinsame Front“ gegen Chinas Dominanz bei kritischen Mineralien und fortschrittlichen Technologien. Einst bemüht, eine direkte Konfrontation mit Peking zu vermeiden, sieht sich Israel nun zunehmend gezwungen, sich Washington anzuschließen – selbst um den Preis einer Einschränkung seiner eigenen strategischen und wirtschaftlichen Flexibilität.

„Israels Beitritt zur von den USA geführten Pax-Silica-Initiative ist ein Ausweis der Auszeichnung für Israel und für Israels High-Tech-Industrie“, sagte der wirtschaftliche Berater des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Avi Simhon, in einer Erklärung, „die als globaler Vorreiter in Innovation und künstlicher Intelligenz gilt.“

Diese Entscheidung spricht auch für Israels regionale Dilemmata. Trotz der Ausweitung von Normalisierungsbemühungen – einschließlich laufender diplomatischer Annäherungen an Syrien und Tel Avivs jüngster Anerkennung Somalilands – bleibt Israels regionale Isolation ungelöst.

Der Widerstand der Bevölkerung gegen die Normalisierung hält in ganz Westasien an, und die Bemühungen, den libanesischen Widerstand militärisch zu schwächen, gehen weiter. In diesem Kontext bestand Tel Avivs Rückzugsoption darin, sich in transnationalen Infrastrukturen zu verankern, die durch US-Dominanz geschützt sind.

Seine Integration in Pax Silica stellt eine kalkulierte Absicherung dar – ein Versuch, seine wirtschaftliche Zukunft in von Washington geführten Rahmenwerken zu verankern und zugleich die langfristigen Folgen seiner kolonialen Verfestigung zu managen.

Während der Widerstand wächst und die Normalisierung ins Stocken gerät, besteht Israels Rückzugsoption darin, sich in transnationalen Infrastrukturen zu verankern, die durch US-Dominanz abgeschirmt sind. Seine Integration in Pax Silica stellt eine Strategie wirtschaftlichen Überlebens dar – ein Versuch, sich gegen die Konsequenzen seiner kolonialen Verfestigung zu isolieren.

Eine neue Phase der wirtschaftlichen Konfrontation

Pax Silica markiert einen Übergang in der Art und Weise, wie Washington wirtschaftlichen Einfluss projiziert. Anstatt sich auf traditionelle Handelsrahmen zu stützen, formt es die Regeln des Handels neu, um die Kontrolle über die Lebensadern der KI-Ökonomie zu konsolidieren. Innovation, einst als treibende Kraft betrachtet, bewegt sich nun im Gleichschritt mit der Sicherheitsdoktrin.

Dieser Wandel verortet KI innerhalb einer verhärteten Architektur strategischer Planung, in der der Zugang zu Materialien, Infrastruktur und Daten zu einer Funktion geopolitischer Loyalität wird. Wirtschaftliche Netzwerke dienen nicht länger als gemeinsame Plattformen, sondern als Instrumente der Spaltung und der Hebelwirkung.

Für Länder außerhalb des Kernblocks, insbesondere im Globalen Süden, verengt diese Konsolidierung die strategischen Optionen. Während Lieferketten entlang ideologischer Linien neu gezogen werden, hängt der Zugang zu kritischen Systemen zunehmend von politischer Positionierung statt von wirtschaftlichem Bedarf ab.

Indiens Abwesenheit aus dem Rahmenwerk ist zwar auffällig, wurde von US-Beamten jedoch heruntergespielt. Helberg verwies auf laufende Gespräche mit Neu-Delhi und erklärte:

„Wir betrachten Indien als einen hochstrategischen potenziellen Partner bei Bemühungen im Bereich der Lieferkettensicherheit und begrüßen die Gelegenheit, mit ihnen in Kontakt zu treten.“

Washingtons Endspiel scheint der Bau einer digitalen Festung zu sein – einer Infrastruktur der Vorherrschaft, bewacht durch Standards, Beschränkungen und selektive Kooperation. Ob diese Vision Bestand hat, hängt ebenso sehr von materiellen Flüssen ab wie von der Bereitschaft anderer, der von ihr auferlegten Struktur entweder zu widerstehen oder sich ihr zu unterwerfen.