Das US-Imperium braucht Männer wie Trump

Das Imperium braucht seine geschickten Redner und Apologeten wie Obama, aber es braucht auch seine eisernen, offenen Tyrannen wie Trump.

Caitlin Johnstone

Wenn Sie sich gefragt haben, warum das US-Establishment diesmal so viel gelassener auf Trumps Präsidentschaft reagiert hat als beim ersten Mal, sehen Sie hier den Grund dafür. Die Machthaber waren sich sicher, dass er langjährige imperiale Agenden wie die Entführung Maduros, die Bombardierung des Iran und die Überwachung einer endgültigen Lösung des Palästinenserproblems umsetzen würde, und sie vertrauten darauf, dass er diese Pläne auch umsetzen würde.

Die MAGA-Erzählung, dass das Establishment Trump hasst, weil er gegen den Deep State kämpft, war nie wahr; es gab bestimmte Fraktionen innerhalb der imperialen Machtstruktur der USA, die Trump nicht mochten, aber das lag nur daran, dass er kein bewährter Politiker wie Hillary Clinton war und sie ihm nicht zutrauten, ein zuverlässiger Verwalter des Imperiums zu sein. Trump bewies während seiner ersten Amtszeit, dass man ihm die Förderung seiner langjährigen Agenda gegen die Monster im Sumpf anvertrauen konnte, und er tat während seiner Zeit außerhalb des Amtes offensichtlich genug, um seinen Kollegen in der Imperiumsführung zu versichern, dass er bei einer Wiederwahl noch mehr tun würde.

Das Imperium braucht geschickte Redner und Apologeten wie Obama, aber es braucht auch Tyrannen mit eiserner Faust wie Trump. Es braucht „gute Polizisten“ als Präsidenten, um einen globalen Konsens herzustellen und die Soft Power der USA auszubauen, und es braucht auch „böse Polizisten“ als Präsidenten, um die Hard Power einzusetzen, mit der die guten Polizisten nicht durchkommen würden. Beide sind wesentliche Bestandteile für das Funktionieren der imperialen Maschinerie.

Marco Rubio: Wenn ich in Havanna leben und in der Regierung wäre, wäre ich besorgt – zumindest ein wenig.

Marco Rubio:



If I lived in Havana and I was in the government, I would be concerned — at least a little bit. pic.twitter.com/6ZBmwykfH1 — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Kuba beispielsweise ist seit Generationen ein sozialistischer Inselstaat vor der Küste der Vereinigten Staaten, weil es den USA nicht gelungen ist, seine Regierung mit den üblichen Mitteln zu stürzen. Alle üblichen CIA-Attentate, Stellvertreterkriege und Wirtschaftsblockaden blieben erfolglos, und es gab weder nationale noch internationale Unterstützung für die Entsendung von US-Soldaten, um in einem kleinen Land, das keine militärische Bedrohung darstellt, einen Regimewechsel herbeizuführen. Aber ein Präsident wie Trump, der in seiner letzten Amtszeit als „böser Polizist“ auftritt, hat Optionen zur Verfügung, die für „gute Polizisten“ als Präsidenten nicht infrage kämen.

Die Manager des US-Imperiums diskutieren dies offen.

„Wenn ich in Havanna leben und in der Regierung sein würde, wäre ich zumindest ein wenig besorgt“, sagte Außenminister Marco Rubio nach Maduros Festnahme.

„Kuba steht kurz vor dem Zusammenbruch“, erklärte Trump am Sonntag neben einem begeisterten Lindsey Graham gegenüber der Presse. „Kuba scheint kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen. Ich weiß nicht, ob sie durchhalten werden. Aber Kuba hat derzeit keine Einnahmen. Sie haben ihre gesamten Einnahmen aus Venezuela, aus dem venezolanischen Öl. Davon bekommen sie derzeit nichts. Und Kuba steht buchstäblich kurz vor dem Zusammenbruch.“

Dies ist UNSERE Hemisphäre, und Präsident Trump wird nicht zulassen, dass unsere Sicherheit bedroht wird.

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

„Warten Sie nur auf Kuba“, fügte Graham hinzu. „Kuba ist eine kommunistische Diktatur, die Priester und Nonnen getötet hat, sie haben ihr eigenes Volk ausgebeutet. Ihre Tage sind gezählt. Eines Tages werden wir aufwachen, hoffentlich im Jahr 2026, und in unserem Hinterhof werden wir Verbündete in diesen Ländern haben, die mit Amerika Geschäfte machen, und keine narco-terroristischen Diktatoren, die Amerikaner töten.“

„Donald Trump wird etwas erreicht haben, was Amerika seit den 50er Jahren nicht mehr gelungen ist: sich mit der kommunistischen Diktatur ca. 145 km vor der Küste Floridas auseinanderzusetzen“, sagte Graham bei Fox News. „Ich kann es kaum erwarten, bis dieser Tag kommt. An unsere kubanischen Freunde in Florida und in ganz Amerika: Die Befreiung eures Heimatlandes ist nah.“

Der Beltway-Sumpf sagte dies schon lange vor Trumps Angriff auf Venezuela. Im Oktober erklärte Senator Rick Scott gegenüber „60 Minutes“, dass die Absetzung Maduros „das Ende Kubas bedeuten würde“ und „Amerika sich um die südliche Hemisphäre kümmern und für Freiheit und Demokratie sorgen werde“.

Trumps eklatante Verletzung des Völkerrechts in Venezuela hätte für einen Präsidenten, der versucht, das US-Imperium als sympathisch darzustellen, nicht funktioniert, aber für einen reichen Reality-TV-Star, der sich wohlfühlt in der Rolle des Bösewichts, hat sie Möglichkeiten zur Machtübernahme eröffnet, die den Imperialisten seit Jahrzehnten verwehrt geblieben waren.

EILMELDUNG – Lindsey Graham und Trump posieren gemeinsam mit einer von Trump signierten „Make Iran Great Again“-Kappe.

JUST IN – Lindsey Graham and Trump pose together with a "Make Iran Great Again" hat, signed by Trump. pic.twitter.com/656ctZp52M — Disclose.tv (@disclosetv) January 5, 2026

Als die Nachricht bekannt wurde, dass Trump Caracas angegriffen hatte, arbeitete ich gerade an einem Artikel über seine Kriegstreiberei gegenüber dem Iran, den ich jedoch aufgeben musste, um mich auf die neue Entwicklung zu konzentrieren. Der Präsident hatte auf Truth Social angekündigt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den Menschen, die im Iran protestieren, zu Hilfe kommen würden, wenn sie getötet würden, und fügte hinzu: „Wir sind bereit und können sofort loslegen.“

Zuvor hatte Trump gegenüber der Presse bestätigt, dass die USA den Iran angreifen würden, sollte dieser versuchen, sein Raketenprogramm wieder aufzubauen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Benjamin Netanjahu erklärte er: „Ich hoffe, dass sie nicht versuchen, es wieder aufzubauen, denn wenn sie das tun, werden wir keine andere Wahl haben, als diesen Aufbau plötzlich zu unterbinden.“

Um es klar zu sagen: Der Präsident spricht nicht davon, den Iran anzugreifen, wenn dieser versucht, seine Nuklearanlagen wieder aufzubauen oder eine Atomwaffe zu konstruieren. Er spricht vom konventionellen Raketenprogramm des Iran. Die Vereinigten Staaten sagen, dass der Iran sich in keiner Weise verteidigen darf und er erneut angegriffen wird, wenn er versucht, seine Verteidigungsfähigkeit wieder aufzubauen.

Sie erfinden also offensichtlich nur Ausreden, um den Iran zu bombardieren, und warten darauf, dass etwas hängen bleibt.

Senator Graham hat kürzlich ein Foto von sich selbst getwittert, auf dem er zusammen mit dem Präsidenten grinst, der einen Hut mit der Aufschrift „MAKE IRAN GREAT AGAIN“ in der Hand hält. Anhand des Gesichtsausdrucks von Lindsey Graham lässt sich ziemlich genau erkennen, wie kriegerisch das US-Imperium gerade ist, und in letzter Zeit sieht er regelrecht ekstatisch aus.

Trump hat früher Kriegsbefürworter, wie Graham scharf kritisiert und einen Großteil seiner Präsidentschaftskampagne 2016 darauf aufgebaut, sich von deren katastrophalen außenpolitischen Programmen abzugrenzen. Jetzt, da er sich nicht mehr um eine Wiederwahl bemühen muss, sind sie beste Freunde, und Graham verkündet, dass „Trump mein Lieblingspräsident ist“, weil „wir alle richtigen Leute töten und Ihre Steuern senken“.

Der Januar 2029 ist noch weit entfernt, und alles deutet darauf hin, dass Trump Lindsey Graham noch viele Jahre lang zum Lächeln bringen wird.