Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am Donnerstag, sie habe die Äußerungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seines Amtskollegen J.D. Vance zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zur Kenntnis genommen, aber Moskau müsse “realistisch” sein, was diese Aussichten angehe.

“Wir haben die Äußerungen zur Kenntnis genommen – als Trump sagte, er würde den Konflikt innerhalb von 24 Stunden lösen, dann sagte Vance, China sei ein größeres Problem für die USA als der Russland-Ukraine-Konflikt”, so berichtet Reuters.

“Es ist notwendig, die Rhetorik vor den Wahlen von den Äußerungen der Regierungsvertreter zu trennen, die mit den entsprechenden Befugnissen ausgestattet sind. Wenn wir über die Möglichkeit einer Lösung des Konflikts sprechen, sollten wir realistisch sein”, fügte sie hinzu.

Zakharova wies darauf hin, dass der Präsident und einige seiner Berater während der vorherigen Trump-Administration Erklärungen zur Befriedung des Nahen Ostens abgegeben hätten.

“Sie haben sich lange auf den ‘Deal des Jahrhunderts’ vorbereitet, aber nichts ist dabei herausgekommen, im Gegenteil, unter Biden hat sich eine kolossale historische Tragödie ereignet”, sagte sie.

Auch der russische Präsident Wladimir Putin nahm Trumps Äußerungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zur Kenntnis und sagte, er nehme sie “ernst”, kenne aber keine konkreten Vorschläge des ehemaligen Präsidenten.

In einem Interview mit der New York Times im vergangenen Monat skizzierte Vance einige Ideen für einen möglichen Friedensplan.

“Was ich gerne tun würde … ist, die territorialen Grenzen ungefähr dort einzufrieren, wo sie jetzt sind. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, sowohl die Unabhängigkeit als auch die Neutralität Kiews zu garantieren. Das ist die Grundforderung, die die Russen von Anfang an gestellt haben”, sagte er. “Und drittens muss es langfristig eine gewisse amerikanische Sicherheitsunterstützung geben. Ich denke, diese drei Dinge sind erreichbar, ja”.

Vance wünscht sich, dass die USA ihre Unterstützung für die Ukraine einstellen, um sich mehr auf den Aufbau im asiatisch-pazifischen Raum und die Aufrüstung Taiwans konzentrieren zu können.

“Was wir jetzt kontrollieren können, ist, es [China] teuer zu machen, in Taiwan einzumarschieren, und das tun wir nicht, weil wir all die verdammten Waffen in die Ukraine schicken und nicht nach Taiwan”, sagte er der Times.