Genozidmonster steigt aus und unterstützt anderes Genozidmonster

Caitlin Johnstone

Das Verhalten eines Imperiums ändert sich durch einen neuen Präsidenten nicht mehr als ein Unternehmen durch eine neue Sekretärin am Empfang der Zentrale.

Präsident Biden hat sich dem wachsenden Druck gebeugt, sich aus dem Rennen, um die Präsidentschaftskandidatur zurückzuziehen, da man sich Sorgen um seinen offensichtlichen neurologischen Verfall macht. Er beugte sich und unterstützte seinen exakten ideologischen Klon Kamala Harris. Offenbar ist man sich einig, dass er zu dement ist, um als Präsident zu kandidieren, aber nicht zu dement, um in den nächsten sechs Monaten tatsächlich Präsident zu sein.

Und zum Teufel, was auch immer, Mann. Das bedeutet nichts und ändert nichts, außer vielleicht die Wahrscheinlichkeit etwas zu verringern, dass ein republikanischer Imperiumsmanager im Januar ins Weiße Haus vereidigt wird. Harris unterscheidet sich von Biden nur in Stimme und Aussehen und war in den letzten neuneinhalb Monaten eine begeisterte Unterstützerin von Bidens völkermörderischen Gräueltaten in Gaza.

Wenn Harris die Nominierung gewinnt, wird sie mit dem Versprechen in den Wahlkampf ziehen, Bidens Verbrennung des Gazastreifens, Bidens “eiserne” Unterstützung für Israel und Bidens Stellvertreterkrieg in der Ukraine fortzusetzen, Bidens Eskalation gegen Russland und China fortsetzen, Bidens Ausbau der US-Kriegsmaschinerie fortsetzen, Bidens Förderung des ökozidalen Kapitalismus fortsetzen und Bidens entmenschlichende Politik der globalen und imperialistischen Ausbeutung fortsetzen. Wenn sie ins Weiße Haus einzieht, wird sich das Gesicht der Operation ändern, aber nicht die Operation selbst.

Und so wird es auch sein, wenn Trump sein Amt antritt. Alle paar Jahre feiert das US-Imperium dieses seltsame kleine Fest, bei dem es vorgibt, dass die Regierung den Besitzer wechselt und nun ganz anders handelt als zuvor. Aber die Ausbeutung geht weiter, die Ungerechtigkeit geht weiter, der Ökozid geht weiter, die Kriege gehen weiter, der Militarismus geht weiter, der Imperialismus geht weiter, die Propaganda-Indoktrination geht weiter, der Autoritarismus und die Unterdrückung gehen weiter.

Das Verhalten des Imperiums ändert sich durch einen neuen Präsidenten genauso wenig wie ein Unternehmen durch eine neue Sekretärin am Empfang des Hauptbüros.

Es wird viel über die Rasse und das Geschlecht von Kamala Harris gesprochen werden. Es wird viel darüber gesprochen, dass sie nicht Donald Trump ist. Ihr Wahlkampf wird von vielen Emotionen begleitet sein. Und dann, egal ob sie gewinnt oder verliert, wird sich nicht viel ändern. Man wird es nicht merken, wenn man sich die Maschinerie des Imperiums ansieht, das im Januar sein Amt angetreten hat. Sein Verhalten wird sich nicht ändern.

Auf der Ebene der amerikanischen Wahlpolitik geschieht nichts Reales. Die Proteste sind real. Der Aktivismus ist real. Die Bemühungen, die imperiale Propagandamaschinerie zu bekämpfen und die Menschen aus ihrer Indoktrination zu wecken, sind real. Die Bemühungen, einen echten revolutionären Zeitgeist zu schaffen, sind real. Aber die Wahlen selbst sind ein performatives Ritual, das den Menschen helfen soll, sich gut zu fühlen, wie ein religiöses Sakrament, das von einem Priester vollzogen wird.

Ein Völkermordmonster hat sich verbeugt und ein anderes Völkermordmonster hat zugestimmt. Das ist die ganze Geschichte. Das ist alles, was an Kommentar und Aufmerksamkeit für diese neue Entwicklung nötig ist.