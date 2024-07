Neue Videos am Mittwoch

Tauchen Sie heute in eine breite Palette neuer und fesselnder Videos ein, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie Beiträge, die verschiedenste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

“DAS IST EIN NOTSTAND IN DEN VEREINIGTEN STAATEN” Mach dich bereit! | Redacted mit Clayton Morris

Politik-Chaos in den USA: Staatsstreich? + krasses Gedankenspiel

Team Biden überlistet die Demokraten: Kamala Harris (Strategem 12) | Prof. Dr. Christian Rieck

Der kommende Finanzkollaps, der schlimmste in der Geschichte, schlimmer als die Weltwirtschaftskrise

Es wird dich KEINER retten! (auch kein Donald Trump)

WHO bricht Völkerrecht in „Nacht- und Nebelaktion“

Dr. Naomi Wolf! Was steht in den Pfizer Dokumenten?

Generalstaatsanwalt von Kansas, auch Texas, Utah, Mississippi und Louisiana haben Pfizer verklagt

Orban, das Kameradenschwein | Von Rüdiger Rauls

Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs im Globalen Süden (Coop Anti-War Café Berlin)

Agenda 2030: Oliver Janich: “Wir haben es mit dem ultimativen Bösen zu tun”

Britischer Parlamentarier: Es wird eine nukleare Detonation unter falscher Flagge in Europa geben

Plötzlich und unerwartet: Die Übersterblichkeit explodiert!

Darf ich als “Trans-Mann” in ein Frauen-Fitnessstudio? | Experiment

Der wahre Grund für Bidens Rücktritt! (Ernst Wolff klärt auf)