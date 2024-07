Kontrollraster und die Rolle der Republikaner: Fitts warnt vor totaler Übernahme.

In einem kürzlichen Interview äußerte sich die Investmentbankerin, ehemalige HUD-Beamtin und Gründerin des Solari Reports, Catherine Austin Fitts, besorgt über die Rolle der Republikaner bei der Förderung eines sogenannten “Kontrollrasters” für konservative Wähler. Sie argumentiert, dass dies ein Putsch der Banker sei, um die gesamte Regierung zu kontrollieren.

“Meine große Sorge ist, dass die Republikaner jetzt genutzt werden, um das Kontrollraster an Konservative zu vermarkten. Sie haben viele Fraktionen gesehen, die sich um einen republikanischen Durchmarsch im Kongress und in der Präsidentschaft versammeln. Und bei diesem Durchmarsch würden sie das Kontrollraster gerne durchsetzen.”

Fitts merkt an, dass das Kontrollraster “ein Putsch der Banker ist, um die gesamte Regierung zu übernehmen…” Die Investmentbankerin fügt hinzu: “Wenn Ihnen jemand sagt, dass wir Biometrie oder digitale IDs benötigen, um Wahlbetrug oder die Grenze zu bewältigen, glauben Sie ihnen nicht.”

“Also, wissen Sie, meine große Sorge ist, dass die Republikaner jetzt genutzt werden, um das Kontrollraster an Konservative zu vermarkten. Und ich denke, meine Botschaft, angesichts dessen, was vorgefallen ist, ist, dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln müssen, um das Kontrollraster zu stoppen. Wenn Ihnen also jemand sagt, dass wir Biometrie oder digitale IDs benötigen, um Wahlbetrug oder die Grenze zu bewältigen, glauben Sie ihnen nicht.

“Wenn ich zu einem vollständig digitalen Finanzsystem wechseln möchte, wo ich die Macht habe – ich meine, worüber wir sprechen, ist ein Staatsstreich, und der Staatsstreich ändert die Kontrolle über die Fiskalpolitik und die legislativen und exekutiven Zweige, weg von der Vertretung des Volkes hin zu einer Kontrolle durch die Banker. Was ein vollständig digitales Finanzsystem den Bankern ermöglicht, ist, die gesamte Fiskalpolitik und alle legislativen Maßnahmen durch das Finanzsystem zu steuern.

“Also… buchstäblich ist es ein Putsch der Banker, um die gesamte Regierung zu übernehmen, anstatt nur den Bankensektor. Traditionell hatten wir die Vertreter des Volkes im legislativen Zweig und im Exekutivzweig, und dann hatten wir die Banker, die die Geldpolitik führten. Jetzt können die Leute, die die Geldpolitik führen, grob vereinfacht, den Rest übernehmen. Es ist genau das, was wir in diesem großartigen Video von Carstens von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich gesehen haben, der sagt, wissen Sie, wir können die Regeln zentral machen und wir können die Regeln zentral durchsetzen, und das schließt Besteuerung ohne Vertretung ein.

“Und die Frage ist also, wie kann man das verkaufen?

Vorsitzender Powell hat gesagt, er benötigt neue gesetzliche Befugnisse, um das zu tun. Und natürlich braucht man einen Weg, um Konservative davon zu überzeugen, ihre Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz, ihre Rechte aus dem Zweiten Verfassungszusatz, ihre Waffen aufzugeben oder eine drastische Verschärfung der Waffenkontrolle hinzunehmen.

Aber vor allem müssen sie von digitalen IDs und Biometrie überzeugt werden. Und wissen Sie, was Trump und diese Gruppe wirklich gut können, ist zu sagen: ‘Oh, wir müssen die Einwanderung an der Grenze stoppen, also benötigt jeder eine ID, damit wir die Einwanderer nach Hause schicken und die Einwanderung stoppen können. Das ist Nummer 1. Wissen Sie? Oder wir benötigen mehr Überwachung und mehr Kontrolle, und das schließt digitale IDs und Wahlbetrug ein.

“Also gibt es einen echten Drang, Konservative dazu zu bringen, das Kontrollmodell zu akzeptieren, wissen Sie, aus verschiedenen Gründen, die unterschiedlich an Menschen mit verschiedenen politischen Überzeugungen vermarktet werden. Und was wir sehen, wissen Sie, und ich lese nur zwischen den Zeilen beim RNC, wir… sehen Diversität als Mittel, um die Patrioten zu verdrängen. Und es gibt jetzt einen echten Versuch… Sie haben viele Fraktionen gesehen, die sich um einen republikanischen Durchmarsch sowohl im Kongress als auch in der Präsidentschaft versammeln. Und bei diesem Durchmarsch würden sie das Kontrollraster gerne durchsetzen.”

