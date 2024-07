Netanjahu fordert NATO-ähnliches Sicherheitsbündnis für den Nahen Osten, um der iranischen “Bedrohung” zu begegnen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Mittwoch in einer Rede vor dem US-Kongress vorgeschlagen, dass die Vereinigten Staaten und Israel ein Sicherheitsbündnis gegen den Iran bilden sollten, so wie sich Amerika mit Europa gegen die Sowjetunion verbündete.

“Meine Vision für den Nahen Osten im weiteren Sinne ist zum Teil von dem inspiriert, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, als Amerika eine Sicherheitsallianz in Europa schmiedete, um der wachsenden sowjetischen Bedrohung entgegenzutreten”, sagte Netanyahu.

“Ebenso können Amerika und Israel heute eine Sicherheitsallianz im Nahen Osten schmieden, um der wachsenden iranischen Bedrohung zu begegnen”.

Alle Länder, die mit Israel Frieden geschlossen haben und alle Länder, die mit Israel Frieden schließen werden, sollten eingeladen werden, dieser Allianz beizutreten, die den Namen “Abraham-Allianz” tragen solle, so der Premierminister.

Netanyahu, ein entschiedener Gegner der Zweistaatenlösung, erklärte den Gesetzgebern, dass Israel auf absehbare Zeit die oberste Sicherheitskontrolle im Gazastreifen behalten müsse.

“Israel will den Gazastreifen nicht verlassen, aber wir müssen dort auf absehbare Zeit die oberste Sicherheitskontrolle behalten, um ein Wiederaufflammen des Terrors zu verhindern und sicherzustellen, dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellt”, sagte er und wiederholte damit frühere Äußerungen über die fortdauernde israelische Präsenz auf palästinensischem Boden.

Netanjahus Rede am Mittwoch erfolgte zwei Monate, nachdem Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, angekündigt hatte, Haftbefehle gegen den Israeli zu beantragen.

In jüngster Zeit wurden jedoch Befürchtungen über eine tatsächliche Verhaftung Netanjahus laut, da das israelische Justizministerium Berichten zufolge befürchtet, dass ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs Bemühungen legitimieren würde, den Ministerpräsidenten im Ausland festzunehmen.

Mit Blick auf das ICC-Dilemma warnte Netanjahu in seiner Rede vor dem US-Kapitolgebäude, dass die Vereinigten Staaten die nächsten sein würden, wenn der Internationale Strafgerichtshof Israel die Hände binde.

“Ich möchte allen hier Anwesenden danken, die sich den falschen Anschuldigungen des [Internationalen Strafgerichtshofs] energisch widersetzt und für die Wahrheit gekämpft haben”, sagte Netanyahu.

“Diese Lügen sind nicht nur verleumderisch, sondern auch gefährlich. Der IStGH versucht, Israel die Hände zu binden und uns daran zu hindern, uns selbst zu verteidigen, und wenn Israel die Hände gebunden sind, ist Amerika der Nächste”.

In seiner fast einstündigen Rede lenkte Netanyahu jegliche Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen und im Westjordanland ab, indem er betonte, dass das Überleben des israelischen Staates auf dem Spiel stehe.

Während Netanjahu Biden nicht kritisierte, richtete er seine Wut gegen die Demonstranten, wobei er weder die wachsende Menschenmenge am Mittwoch noch die Studenten kritisierte, die zuvor Aktionen auf dem Universitätsgelände durchgeführt hatten.

Netanjahu warf den Demonstranten nicht nur vor, den Nahen Osten nicht zu kennen, sondern bezeichnete sie auch als “nützliche Idioten des Iran” und verstieg sich zu der Behauptung, dass “die Zunahme antiisraelischer Proteste in Amerika” vom Iran finanziert werde.

Außerhalb des Kapitols setzte die Polizei Pfefferspray ein und verhaftete mehrere Demonstranten, die an der Kundgebung teilgenommen hatten, die am Kapitol begonnen hatte und fortgesetzt wurde, als die meisten Teilnehmer zur nahe gelegenen Union Station zogen.