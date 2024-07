Netanjahus Rede war so amerikanisch, wie sie nur sein kann

Die Rede von Benjamin Netanjahu vor dem Kongress war genau so, wie man es von ihm erwartet hatte: Sie war voller Lügen und Propaganda, aber gleichzeitig war sie auch sehr erhellend und aufschlussreich.

Caitlin Johnstone

Der israelische Premierminister erhielt nicht weniger als 58 stehende Ovationen, als er vor beiden Häusern des Kongresses sprach und mit seinem auffallenden amerikanischen Akzent die abscheulichsten Lügen verbreitete, die man sich vorstellen kann. Je nach politischem Bewusstsein kann man dieses Spektakel als zutiefst unamerikanisch oder als so amerikanisch wie nur möglich empfinden.

Netanyahu wiederholte eine durch keinerlei Beweise belegte Gräuelpropaganda über die Ereignisse vom 7. Oktober, indem er fälschlicherweise behauptete, die Hamas habe “Babys bei lebendigem Leib verbrannt” und zwei Babys auf einem Dachboden getötet. Er behauptete fälschlicherweise, die Hamas habe “1.200 Menschen abgeschlachtet” und tat so, als sei es keine allgemein anerkannte Tatsache, dass viele der 1.139 israelischen Todesopfer an diesem Tag sowohl durch wahllosen Beschuss der IDF als auch durch gezielte Angriffe in Umsetzung der Hannibal-Richtlinie getötet wurden.

„Dies ist es, was unsere herrschende Klasse als normal entschieden hat.“ ~ Aaron Bushnell

"Das ist, was unsere herrschende Klasse beschlossen hat, normal zu sein."

~ Aaron Bushnell

In seiner Rede stellte er die völlig haltlose Behauptung auf, dass der Iran die Anti-Genozid-Demonstranten vor dem Capitol finanziere: “Wenn die Tyrannen in Teheran, die Schwule an Kränen aufhängen und Frauen ermorden, weil sie ihr Haar nicht bedecken, Sie loben, unterstützen und finanzieren, dann sind Sie offiziell zu nützlichen Idioten des Iran geworden”.

Netanyahu schimpfte minutenlang über die Proteste in Amerika gegen die Gräueltaten seiner Regierung im Gazastreifen und erhielt dafür fast eine Minute lang stehende Ovationen vom Kongress.

Er beschuldigte den Internationalen Strafgerichtshof des “Antisemitismus” und der “Verleumdung des Blutes”, indem er behauptete, Israel ziele absichtlich auf Zivilisten, als ob dies nicht durch Berge von Beweisen, wie das Lavender AI System der IDF und Aussagen von Ärzten, die beschreiben, dass es sich nur um absichtliche Hinrichtungen von Kindern im Gazastreifen durch Scharfschützen handeln kann, schlüssig bewiesen worden wäre.

Er wiederholte die unbewiesene Behauptung Israels, dass die Menschen im Gazastreifen nur deshalb hungerten, weil die Hamas alle Hilfsgüter “stehle”, die Israel für sich selbst zulasse.

Netanyahu gab sich alle Mühe, die Notlage Israels als zivilisiertes Volk gegen unzivilisierte Barbaren darzustellen, was nur funktioniert, wenn man ein extrem rassistisches Weltbild hat. Ständig wiederholte er das Wort “Zivilisation” und stellte es der “Barbarei” der Hamas und ihrer Anhänger gegenüber, bezeichnete die von den USA unterstützte militärische Gewalt Israels als “Zusammenstoß zwischen Barbarei und Zivilisation” und erklärte: “Israel kämpft an der Frontlinie der Zivilisation.

In der gleichen Rede, in der er die “ungeheuerlichen Verleumdungen, die Israel als rassistisch und völkermörderisch darstellen” anprangerte, appellierte er an den Rassismus, den die Menschen im Westen gegenüber den Menschen im Nahen Osten hegten.

Netanyahu sagte, dass Israel “für die absehbare Zukunft” die “übergeordnete Sicherheitskontrolle” über den Gazastreifen behalten müsse, was ein offenes Eingeständnis der Pläne für eine unbefristete militärische Besatzung war.

Diese Flut von Lügen und rassistischen Beschimpfungen wurde mit dutzenden stehenden Ovationen bedacht. Dieselbe politische Klasse, die die letzten acht Jahre damit verbracht hat, über die Bedrohung durch Fehlinformation, Desinformation und ausländische Propaganda zu schimpfen, hat einen ausländischen völkermordenden Kriegsverbrecher normalisiert und ihm Beifall gespendet, als er vor dem Kongress stand und eine Lüge nach der anderen erzählte.

Ein besseres Beispiel für alles, wofür Washington steht, kann man sich nicht wünschen. Beide Häuser des Kongresses erheben sich, um einem der schlimmsten völkermordenden Monster der Geschichte Dutzende Male frenetisch zu applaudieren, während er immer wieder lügt, und das ist ein viel besseres Beispiel dafür, wofür die US-Regierung steht, als alles, was Sie während des Präsidentschaftsrennens von jetzt bis November sehen werden.

Das ist alles, was Israel ist, und das ist alles, was das US-Imperium ist. Sie zeigen euch, wer sie sind. Glaubt ihnen.