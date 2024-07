Impfstoffe verursachten 17 Millionen Todesfälle während der Pandemie plus 4 weitere Erkenntnisse aus der bisher größten Studie über überhöhte Sterblichkeit

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Eine jahrelange Untersuchung kanadischer Forscher über die Übersterblichkeit während der COVID-19-Pandemie ergab, dass die Muster der weltweiten Übersterblichkeit nicht durch ein pandemisches Atemwegsvirus erklärt werden können. Hier sind die Daten und die Logik hinter einigen der wichtigsten Ergebnisse.

Eine umfassende Untersuchung kanadischer Forscher über die überhöhte Sterblichkeit während der COVID-19-Pandemie ergab, dass die Muster der überhöhten Sterblichkeit weltweit nicht durch ein pandemisches Atemwegsvirus erklärt werden können, berichtete The Defender letzte Woche.

Stattdessen kamen die Autoren zu dem Schluss, dass die Hauptursachen für die weltweiten Todesfälle in der Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens zu suchen sind, einschließlich Abriegelungen, schädlicher medizinischer Eingriffe und der COVID-19-Impfstoffe.

Die Studie von Forschern der gemeinnützigen Organisation Correlation Research in the Public Interest analysierte die Übersterblichkeit in 125 Ländern – etwa 35 % der Weltbevölkerung – während der COVID-19-Pandemie, beginnend mit der Erklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Pandemie am 11. März 2020 und endend am 5. Mai 2023, als die WHO die Pandemie für beendet erklärte.

Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass „keine besondere Sterblichkeit aufgetreten wäre, wenn die Pandemie nicht ausgerufen worden wäre und die Erklärung nicht befolgt worden wäre“.

LONG AWAITED: Today here is our research group's latest and massive report about excess mortality in the world during the full Covid period: 521 pages, 40K words, hundreds of figures, top analysis, deep insights, overall understanding…

👉An absolute reference, some hard… pic.twitter.com/7r69AgQIDs — Denis Rancourt (@denisrancourt) July 19, 2024

Die 521-seitige Analyse – von Dr. Denis Rancourt, ehemaliger Physikprofessor und seit 23 Jahren leitender Wissenschaftler an der Universität Ottawa, dem Präsidenten von Correlation, Dr. Joseph Hickey, und Dr. Christian Linard von der Universität von Quebec in Trois-Rivières – wurde am 19. Juli veröffentlicht.

Die Studie baut auf der Arbeit auf, die Rancourt und seine Kollegen seit Beginn der Pandemie geleistet haben, indem sie die Gesamtmortalität verfolgten und analysierten, um die zugrunde liegende Dynamik der Sterblichkeit während der Pandemie zu verstehen.

Ihre Ergebnisse veranlassten sie dazu, die vorherrschenden wissenschaftlichen Modelle und Behauptungen des öffentlichen Gesundheitswesens in Frage zu stellen, die als Grundlage für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung dienten.

In den letzten Jahren haben sie eine Reihe von Veröffentlichungen zu COVID-19 und Impfungen in Ländern wie Indien, Australien und Israel, den USA, Kanada und einer größeren Studie mit 17 Ländern veröffentlicht. Die vorliegende Studie fasst diese Arbeiten zusammen und ergänzt sie.

Neben der übergreifenden Schlussfolgerung, dass die Todesfälle im COVID-19-Zeitraum durch Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens und nicht durch das SARS-CoV-2-Virus verursacht wurden, lieferten die Autoren eine detaillierte Kontextualisierung der Daten und erläuterten, wie ein so großer Datensatz wesentliche Erkenntnisse darüber liefern kann, wie diese Maßnahmen weltweit zu einer erhöhten Sterblichkeit führten.

Einige dieser Schlüsselerkenntnisse werden hier näher erläutert.

Fünf Erkenntnisse aus der bisher größten Studie zur Pandemieübersterblichkeit

1. Die Impfstoffe verursachten etwa 17 Millionen Todesfälle, und die Toxizität der Impfstoffe nahm mit dem Alter und der Anzahl der Dosen zu.

Auf der Grundlage ihrer Berechnungen und hochgerechnet auf die Welt schätzten die Forscher, dass die Impfstoffe etwa 17 Millionen Todesfälle verursachten, was die Ergebnisse ihrer früheren Untersuchungen mit einem kleineren Datensatz bestätigt.

Das bedeutet, dass Impfstoffe eine der Haupttodesursachen waren, und die Forscher stellten fest, dass die Todesrate durch die Impfdosis – also die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen des Impfstoffs zu sterben – mit dem Alter und der Anzahl der Impfdosen zunahm.

Je mehr Impfstoffdosen verabreicht wurden, desto höher war die Zahl der überzähligen Todesfälle. Es gebe zwar Ausreißer, so Rancourt, aber die Diagramme zeigten durchweg diese Proportionalität, selbst für Länder, in denen es auch Spitzenwerte bei der Gesamtmortalität gab, die nicht auf die Impfstoffe zurückzuführen waren.

Rancourt erklärte gegenüber The Defender, dass sie in der Lage waren, die Toxizität der Impfstoffe grafisch darzustellen, und dass im Allgemeinen die Auffrischungsimpfungen stärker mit der Sterblichkeit verbunden sind.

„Sie sind toxischer, sie sind gefährlicher“, sagte er.

Er fügte hinzu:

“Das ist ein allgemeiner Trend, den wir in allen Daten sehen: Je höher die Dosis, desto stärker ist die Korrelation mit der Sterblichkeit, und die Spitzenwerte werden immer sichtbarer. Wenn also die Angriffe und alle Gründe für das Sterben am Anfang [Abriegelungen, medizinische Eingriffe] abnehmen, dann sind es eher die Impfstoffe, die tödlich wirken.”

Die Forscher schreiben, dass die Mechanismen, durch die die Impfstoffe den Tod verursachen, komplex sind.

Ein Mechanismus für die Letalität könnte der Tod durch direkte Impfstofftoxizität sein, z. B. durch kationische Lipide. Alternativ könnten die Injektionen zum Tod führen, indem sie eine Überreaktion des Immunsystems auf die Spike-Proteine auslösen.

Rancourt sagte, dass sie nicht glauben, dass dies die Hauptursachen für den durch den Impfstoff verursachten Tod sind, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die überschüssigen Todesfälle so stark mit den Auffrischungsimpfungen korreliert waren. Stattdessen, so Rancourt, haben die ersten und wiederholten Injektionen wahrscheinlich das Immunsystem der Menschen geschwächt.

Umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, wie solche Stressfaktoren das Immunsystem schwächen und eine allgemeine Immunsuppression verursachen, die eine Person weniger in der Lage macht, bestehende oder neue Infektionen jeglicher Art zu bekämpfen, was zum Tod führen kann, obwohl dies unter normalen Umständen nicht der Fall gewesen wäre, sagte er.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass solche gebrechlichen Menschen – die durch die wiederholten Injektionen noch gebrechlicher geworden sind – mit größerer Wahrscheinlichkeit auch krank und damit ansteckender sind und Krankheiten verbreiten.

Das bedeutete, dass viel mehr Menschen an Krankheiten wie Lungeninfektionen erkrankten, so Rancourt. Und Menschen, die aufgrund ihrer durch den Impfstoff verursachten Immunsuppression an Lungeninfektionen oder anderen Krankheiten erkrankten, könnten diese auch auf ungeimpfte Menschen übertragen, die ebenfalls Teil der mit den Impfstoffen verbundenen Übersterblichkeit werden könnten, obwohl sie nicht geimpft sind.

2. Pandemische Interventionen führten weltweit zu etwa 30,9 Millionen Todesfällen, und Impfstoffe verhinderten keine Todesfälle.

Anhand der überhöhten Gesamtsterblichkeitsrate für die 93 Länder, die über ausreichende Daten verfügten, berechneten die Forscher, dass die überhöhte Sterblichkeitsrate weltweit zwischen 30,7 und 31,1 Millionen Menschen beträgt, was deutlich höher ist als die von der WHO bis zum 11. Februar 2024 gemeldete Gesamtzahl von 7,03 Millionen COVID-19-Toten.

Sie erstellten eine Abbildung, die die überzähligen Todesfälle als Prozentsatz der Weltbevölkerung nach Ländern zeigt, wobei dunklere Farben einen höheren Prozentsatz der Bevölkerung anzeigen und Grau Orte, für die sie keine Daten hatten.

Credit: Denis G. Rancourt, Joseph Hickey and Christian Linard.

Es gab kein einheitliches Muster der überhöhten Sterblichkeit, aber es gab einige starke Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Ländergruppen. Nur in einem der untersuchten Länder, Grönland, gab es keine übermäßige Sterblichkeit.

So wiesen 26 Länder zu Beginn der Pandemie im März bis April 2020 eine starke Spitze auf, darunter Länder wie die USA, Spanien, das Vereinigte Königreich, Italien, Mexiko, Brasilien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate, und andere Länder zeigten ein ähnliches Muster, jedoch mit geringerer Intensität.

Achtundachtzig Länder wiesen zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 keine überhöhte Sterblichkeitsrate auf, aber einige dieser Länder hatten vor der Einführung des Impfstoffs einen Anstieg der Sterblichkeitsrate zu verzeichnen.

Es gab jedoch keine Hinweise darauf, dass die Einführung des Impfstoffs in irgendeinem Land mit einem Rückgang der überhöhten Sterblichkeit verbunden war.

Stattdessen fanden die Forscher in 113 der 121 Länder mit ausreichenden Daten eine signifikante Sterblichkeitsspitze innerhalb eines Monats nach dem 1. Januar 2022, die zeitlich mit der Einführung der Auffrischungsimpfungen zusammenhing und fast gleichzeitig in der ganzen Welt auftrat.

In einigen Ländern, so Rancourt, war dies deutlicher als in anderen. Und manchmal sind die Daten sehr komplex, weil sie zum Beispiel nicht nach Alter aufgeschlüsselt sind.

Um einen Teil dieser Komplexität in den Griff zu bekommen, analysierte Rancourts Team die Daten durch mehrere Filter. So untersuchten sie beispielsweise altersdiskriminierte Daten und auch Korrelationen zwischen der Übersterblichkeit und einer Reihe sozioökonomischer Faktoren wie Geschlecht, bevölkerungsweites Einkommen und Lebenserwartung.

Selbst mit den nicht-diskriminierten Daten gibt es in vielen Ländern einen klaren Zusammenhang zwischen der Einführung von Impfstoffen und der Übersterblichkeit. Die Grafik für Brasilien zeigt beispielsweise, dass es vor der Einführung der Impfstoffe, die Ende 2020 begann, eine gewisse Übersterblichkeit gab. Unmittelbar nach der Einführung kam es zu einem starken Anstieg der Sterblichkeit.

Übermäßige Todesfälle in Brasilien. Kredit: Denis G. Rancourt, Joseph Hickey und Christian Linard.

In Französisch-Polynesien ist zu erkennen, dass der Anstieg der Sterblichkeit mit dem Beginn der Aufstockung Mitte 2021 zusammenhängt, während die erste Aufstockung keinen Einfluss auf die Sterblichkeit hatte.

Übermäßige Todesfälle in Französisch-Polynesien. Kredit: Denis G. Rancourt, Joseph Hickey und Christian Linard.

Rancourt betonte auch, dass die Übersterblichkeit nicht etwas ist, das im Durchschnitt einer Gesellschaft vorkommt – sie tritt in der Regel bei denjenigen auf, die gebrechlich genug sind, um zu sterben; Menschen mit eingeschränktem Gesundheitszustand – „die Schwachen“, oft ältere Menschen – werden bei den ersten Einführungen und Auffrischungskampagnen bevorzugt.

3. Viele Todesfälle wurden mit Atemwegsviren in Verbindung gebracht, die hätten behandelt werden können, aber die Behandlung wurde unterlassen.

Ein zentrales Problem, das Rancourts Team in der Studie zu lösen versuchte, ist die Frage, wie man die primäre Todesursache von der klinischen Todesursache unterscheiden kann, die häufig als Atemwegsvirus identifiziert wurde.

Rancourt sagte, man habe festgestellt, dass es eine quantitativ höhere Sterblichkeitsrate im Zusammenhang mit Atemwegserkrankungen zum Zeitpunkt des Todes gebe, was im Allgemeinen auch außerhalb der Pandemiezeit vorkomme.

Eine wahrscheinliche Ursache für die hohe Zahl von Atemwegsviren könnte die Immunsuppression durch die Impfstoffe sein.

Außerdem würden Menschen mit Atemwegsinfektionen in der Regel mit Antibiotika oder anderen geeigneten Maßnahmen behandelt, doch während der COVID-19-Pandemie wurde diese Behandlung eingeschränkt oder ganz verweigert.

Zum Beispiel, so schrieben sie, könnten mehr als die Hälfte der Todesfälle, die in den USA als COVID-19 eingestuft wurden, lebensbedrohliche bakterielle Lungenentzündungen beinhalten, wie die CDC [Centers for Disease Control and Prevention] anhand von Totenscheinen feststellte.

Andere weltweit verbreitete Todesursachen der Atemwege, wie Tuberkulose oder Pilzinfektionen, so Rancourt, könnten nicht einfach verschwinden. Stattdessen blieben sie unbehandelt und führten wahrscheinlich zu mehr Todesfällen.

„Normalerweise versuchen wir in einem modernen Land, die wichtigsten Krankheitserreger zu identifizieren und sie gezielt mit spezifischen Antibiotika zu behandeln“, sagte Rancourt. “Wir haben aufgehört, all das zu tun, und wir haben sogar aufgehört, die Komplexität und die natürliche Anfälligkeit des menschlichen Körpers für Lungeninfektionen anzuerkennen.

Stattdessen fügte er hinzu: „Wir haben all das einfach ausgelöscht und nur an dieses neue Virus gedacht, das die einzige Ursache sein könnte.“

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Atemwegsprobleme mit einer erhöhten Sterblichkeit einhergingen, „aber wir glauben, dass man das Immunsystem der Menschen unterdrückt haben muss, um sie in diesen Zustand zu versetzen“, und dass diese Menschen nicht mit Maßnahmen behandelt wurden, die sie hätten retten können.

4. Es gab im Wesentlichen keine übermäßige Sterblichkeit, bevor die WHO eine Pandemie ausrief.

Insgesamt wurde festgestellt, dass es vor dem 11. März 2020, als die WHO die Pandemie ausrief, in keinem der untersuchten Länder eine übermäßige Sterblichkeit“ gab.

Dies stütze die Schlussfolgerung, dass die Todesfälle nicht mit dem Pandemievirus in Verbindung stünden, so Rancourt gegenüber The Defender, da die Gesamtmortalität aufgrund eines Virus nicht plötzlich und vielerorts auftreten würde, sobald eine Pandemie ausgerufen wird.

Trotz fehlerhafter epidemiologischer Modelle, die das Gegenteil behaupten, treten die Todesfälle infolge einer Virusausbreitung nicht gleichzeitig in verschiedenen Gesellschaften auf, sagte er. Das ist selbst dann der Fall, wenn ein Erreger in allen Städten der Welt ausbricht„, weil die Art und Weise, wie die Sterblichkeit eintritt, außerordentlich empfindlich“ auf die sozialen Gewohnheiten und Gesundheitsstrukturen der verschiedenen Gesellschaften reagiert.

In einer Gesellschaft mit einer älteren und gebrechlichen Bevölkerung würden sich beispielsweise Menschen, die länger infektiös sind und leichter sterben, anders auf die Sterblichkeit auswirken als in einer Gesellschaft, die jünger und gesünder ist. Die Kurven der überhöhten Sterblichkeit würden sich zeitlich und vom Ausmaß her unterschiedlich entwickeln, so Rancourt.

Die Übersterblichkeit an verschiedenen Orten würde auch durch das Ausmaß der ursprünglichen Viruseinführung beeinflusst.

Er fügte hinzu, dass viele Forscher aufgrund von genomischen Messungen behaupten, dass das Virus schon Monate vor seiner Bekanntgabe vorhanden war, aber es gibt keine Beweise für eine übermäßige Sterblichkeit während dieser Zeit.

„Es hätte also diese Anstiege geben müssen, die zeitlich überall verteilt waren, aber stattdessen hat das Virus auf die politische Ankündigung durch die Weltgesundheitsorganisation gewartet“, sagte er.

5. Eine „elegante“ Methodik für die Analyse der Gesamt- und Überschusssterblichkeit.

Die Gesamtmortalität – ein Maß für die Gesamtzahl der Todesfälle aus allen Ursachen in einem bestimmten Zeitraum für eine bestimmte Population – ist das zuverlässigste Datenmaterial, das von Epidemiologen zur Erkennung und Charakterisierung von Todesfällen und zur Bewertung der Auswirkungen von Todesfällen aus allen Ursachen auf Bevölkerungsebene verwendet wird.

Im Gegensatz zu anderen Messgrößen sind Daten zur Gesamtmortalität nicht anfällig für Verzerrungen bei der Berichterstattung oder für Verzerrungen, die bei subjektiven Einschätzungen der Todesursache auftreten können. Jedes Ereignis, von einer Naturkatastrophe wie einem Erdbeben bis hin zu einer saisonalen oder pandemischen Krankheitswelle, wird in den Daten zur Gesamtmortalität erfasst.

Für diese Studie ermittelten die Autoren die Basissterblichkeitsraten für alle Todesursachen, indem sie die Gesamtsterblichkeit, sofern Daten verfügbar waren, von 2015 und 2019 verfolgten, um die erwartete Gesamtsterblichkeit ohne die Pandemie für die Jahre 2020 bis 2023 zu schätzen.

Sie verglichen die Basisdaten mit den in diesen Jahren gemeldeten tatsächlichen Gesamtmortalitätsdaten, um zu verfolgen, wie sich die Mortalität in diesem Zeitraum veränderte, und um die Überschussmortalität zu ermitteln.

Unter Übersterblichkeit versteht man die Zahl der Todesfälle aller Ursachen während einer Krise, die über das hinausgeht, was unter „normalen“ Bedingungen zu erwarten gewesen wäre.

In einer umfangreichen Reihe von Diagrammen für jedes Land verfolgten und analysierten die Forscher die zeitliche Beziehung zwischen den Spitzen der nationalen Gesamtsterblichkeitsraten, geschichtet nach Alter, sofern Daten verfügbar waren, und dem Zeitraum der COVID-19-Pandemie sowie der Einführung von Impfstoffen und Auffrischungsimpfungen.

Ein Diagramm zeigt zum Beispiel die Übersterblichkeit in den USA während der Pandemiezeit. Die grauen vertikalen Linien zeigen den angekündigten Beginn und das Ende der Pandemie an. Die blaue Kurve zeigt die Rohdaten zur Gesamtmortalität pro Monat. Die orangefarbene Kurve ist der Durchschnitt aus der Analyse von Rancourt et al. zur Vorhersage der erwarteten Gesamtsterblichkeit. Die grüne Kurve zeigt die gesamte Übersterblichkeit, d. h. die Differenz zwischen dem historischen Trend und der tatsächlichen Sterblichkeit während des Pandemiezeitraums.

Kredit: Denis G. Rancourt, Joseph Hickey und Christian Linard.

Nachdem sie die Übersterblichkeit in den einzelnen Ländern ermittelt hatten, analysierten Rancourt und sein Team, wie diese Übersterblichkeit mit den COVID-19-Impfstoffdosen zusammenhängt, und stellten in Hunderten von Grafiken dar, wie die Gesamtmortalität mit der Einführung des Impfstoffs und der Auffrischungsimpfung zusammenhängt, sowie die kumulative Übersterblichkeit im Laufe der Zeit mit steigenden Impfstoffdosen.

Die nachstehende Grafik zeigt zum Beispiel die Übersterblichkeit in Australien. Das Diagramm zeigt die Gesamtmortalität in blau und die Impfstoffeinführung in grün und orange (aus zwei verschiedenen Datenquellen). Die Übersterblichkeit beginnt kurz nach Beginn der Auffrischungsimpfung im Herbst 2021 zu steigen.

Australien: Übermäßige Todesfälle. Kredit: Denis G. Rancourt, Joseph Hickey und Christian Linard.

„Wir haben eine elegante Methode gefunden, die unserer Meinung nach von praktisch allen Epidemiologen übernommen werden wird, weil sie so robust und einfach zu interpretieren und zu verstehen ist und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Extrapolation oder der Methodik selbst minimiert“, so Rancourt.