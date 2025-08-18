Russland versucht, die verschiedenen Zwänge, denen Trump unterliegt, vollständig zu verstehen

Alastair Crooke

Verließ sich Moskau früher auf Verträge und „Normalität“, so setzt es heute auf Unberechenbarkeit, vernetzte Fronten und ein Gleichgewicht der Bedrohungen.

Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Trumps Gesandtem Steve Witkoff und der russischen Führung? Ein Treffen zwischen Witkoff und Präsident Putin steht nun unmittelbar bevor. Zur gleichen Zeit ist General Keith Kellogg in Kiew gewesen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Trumps sogenanntes „Ultimatum“ ausläuft – obwohl Trump selbst Zweifel daran äußert, ob die darauf folgenden Sanktionen Putin nicht vielleicht gar nicht „stören“.

Hat sich etwas geändert – abgesehen von Russlands beschleunigtem Vormarsch über die Kontaktlinie hinweg?

In einer Hinsicht hat sich nichts geändert. Die russische Position bleibt so, wie sie von Präsident Putin am 14. Juni 2024 dargelegt wurde. Hat sich der Standpunkt der USA geändert? Nein.

Anfang dieses Monats schlug der Trump‑“Flüsterer“ General Kellogg vor, dass die USA alle ihre U-Boote mit ballistischen Raketen einsetzen sollten, um zu sehen, ob Putin „blufft“. Da haben Sie es also: Kellogg glaubt weiterhin, dass Putin „blufft“. Es scheint, dass die Kellogg-Fraktion im Team Trump einfach nicht hören oder verarbeiten kann, was Putin ihnen seit Juni 2024 sagt („Es kommt auf die Ursachen an“).

Für Kellogg, et al, ist es allein der Druck auf Putin, der den Waffenstillstand für Kellogg bringen wird.

Der Vorsitzende des russischen Föderationskomitees für internationale Angelegenheiten Grigorij Karasin, ein ranghoher russischer Verhandlungsführer, hat die Situation sehr klar dargelegt:

„Alle Emotionen, die jetzt den Medienraum beherrschen – mit all diesen Äußerungen und Verweisen auf große Namen, wie Trump – sollten ruhig genommen werden“, sagte Karasin gegenüber Izvestia.

„Es wird Kontakte mit ihm [Witkoff] geben, die offenlegen werden, was die Vereinigten Staaten tatsächlich denken, nicht für die Öffentlichkeit – über die absolut zerstörerische Rolle, die die Länder der Europäischen Union derzeit spielen, die das Zelensky-Regime streng kontrollieren. All das wird zur Sprache kommen. Ich glaube, dass wir nach diesen Kontakten zumindest alles Wesentliche wissen werden. Deshalb müssen wir geduldig und gelassen bleiben und dürfen nicht emotional reagieren“.

Aus russischer Sicht scheint es darum zu gehen, den amerikanischen Rahmen der Beschränkungen, innerhalb dessen Trump agiert, vollständig zu verstehen.

Vor diesem Hintergrund sind Trumps Äußerungen über zwei Atom‑U‑Boote der Ohio‑Klasse zu verstehen, die „vor der russischen Küste kreuzen“ sollen. Die Äußerungen Trumps und seines engen Beraters Kellogg über U‑Boote spiegeln eine falsche Vorstellung von der Rolle der Zweitschlag‑U‑Boote wider: Sie müssen lautlos und unentdeckt auf dem Meeresgrund liegen und dürfen auf keinen Fall in aller Öffentlichkeit zur Schau gestellt werden.

Aber in Trumps Fall war seine dumme Bemerkung vielleicht eher für den innenpolitischen Effekt gedacht. Trump steht unter mehrfachem Druck. Er sitzt in der Falle der sich ausbreitenden Epstein-Vorwürfe (und es sollen noch mehr Schuhe fallen Berichten zufolge). Und wie eine Reihe früherer US-Präsidenten sitzt er in der Falle Israels – sei es durch das Netz von Spendern und Interessen des großen Geldes, oder sei es, wie Clinton, durch anzügliche und schädliche Drohungen.

Die alte Garde der Republikaner, angeführt von Mitch McConnell und Senator Graham, wittert eine Chance, die MAGA‑Wählerschaft zu schwächen und die GOP von ihrer populistischen Blüte zu ihrer traditionellen „Country Club“-Einheitspartei zurückzubringen.

Ein mächtiger Senatsausschuss hat mit starker Unterstützung sowohl von Demokraten als auch von Trumps Republikanern dafür gestimmt, eine Ausgabenmaßnahme, die eine Unterstützung für die Ukraine in Höhe von 1 Milliarde Dollar vorsieht, zur Abstimmung in den Senat zu schicken, obwohl die Regierung den Kongress gebeten hat, diese Mittel in ihrem Antrag für den Verteidigungshaushalt zu streichen.

Unabhängig davon haben die republikanische Senatorin Murkowski und die demokratische Senatorin Shaheen, die beide dem Haushaltsausschuss angehören, einen Gesetzentwurf eingebracht, der der Ukraine in den nächsten zwei Jahren 54,6 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen würde. (Der Gesetzesentwurf von Murkowski und Shaheen wird es schwer haben, Gesetz zu werden).

Trump hatte natürlich im Wahlkampf damit geworben, seiner MAGA-Basis keine weiteren Mittel für den Ukraine-Krieg zur Verfügung zu stellen. Sollte die 1‑Milliarde‑Dollar-Maßnahme verabschiedet werden, werden sich seine MAGA-Anhänger – die bereits durch die angebliche Epstein-Vertuschung verärgert sind – erneut verraten fühlen.

Kein Präsident kann es sich leisten, den Eindruck zu erwecken, dass er vom Kongress überrollt wird, nicht zuletzt wegen eines wichtigen Wahlversprechens. Er (oder sie) muss versuchen, den Kongress zu dominieren und nicht zu seiner Katzenpfote zu werden – vor allem, da es im Senat bei den Sanktionen nur darum geht, Trumps Weg zur strategischen Normalisierung mit Russland zu blockieren.

Es könnte sein, dass Trumps Erklärung über die „Unterverlegung“ daher eher für den „Effekt“ des Kongresses gedacht war – um seine „harte“ Haltung gegenüber Russland zu unterstreichen und um anzudeuten, dass er neben den Sanktionen (denen er skeptisch gegenübersteht) noch andere Instrumente hat.

Das – die Sackgasse in der Ukraine – ist jedoch nicht das Ende von Trumps Sorgen und seinen Fesseln. Das israelische „Judea“ (das Siedler-, messianische) Establishment hat Witkoffs Versuche, den Völkermord und das Verhungern der Menschen im Gazastreifen zu stoppen, zurückgewiesen. Die Bilder der Hungersnot schmerzen Trump, der laut der hebräischsprachigen Yedioth Ahronoth, unter Berufung auf Netanjahu nahestehende Quellen, behauptet, Trump habe grünes Licht für eine starke Militäroperation gegeben (sofern die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten sind).

„Die Dinge laufen auf eine vollständige Besetzung des Streifens hinaus – und wenn das dem Generalstabschef nicht passt, soll er zurücktreten“, lautet der unverblümte Rat aus dem Umfeld Netanjahus.

Der Gaza-Krieg verändert die amerikanische Politik, besonders unter jungen Amerikanern (und Europäern). Trump warnte kürzlich einen jüdischen Spender, dass seine Basis „Israel hassen wird“. Trumps Basis ist dabei, sich zu zerstreuen.

Nach den massiven Reaktionen auf die von der Trump‑Administration verfügte Streichung von Bundesmitteln für Städte und Bundesstaaten, die Israel boykottieren, sah sich das Ministerium für Innere Sicherheit gezwungen, sein Memo zu aktualisieren und das Verbot des Israel-Boykotts zu streichen. Die Anordnung gilt jetzt nur noch für Verstöße gegen DEI und Einwanderung. Die MAGA-Basis sieht in der „Israel First“-Politik zunehmend einen Verrat am „America First“-Wahlversprechen.

Nach der Analyse von Grigorij Karasin sollten „Kontakte mit Steve Witkoff die wahre Position der USA [ihre Zwänge und Grenzen] offenbaren, im Gegensatz zu den lauten Erklärungen aus dem Weißen Haus im Vorfeld des Ablaufs der ‚Lösungsfrist‘ für den Ukraine-Konflikt – und der Einführung neuer antirussischer Sanktionen“.

Witkoff hingegen wird wahrscheinlich nach Flexiblität in Russlands erklärter Position suchen und die Möglichkeit ausloten, Fristen für Vereinbarungen mit Kiew zu setzen. Moskau unterstützt eine vierte Runde der Istanbuler Gespräche. Der Medienrummel und die Aufregung um das Raketen-U-Boot sind Teil der typischen Trumpschen Drucktaktik im Vorfeld von Verhandlungen.

Die Realität, die sich hinter der Aufregung verbirgt, ist jedoch, dass Trump nur wenige Möglichkeiten hat, den Druck auf Russland zu erhöhen (die Waffenvorräte sind erschöpft), und der Rückgriff auf Raketen mit größerer Reichweite würde bei den MAGAs den Aufschrei hervorrufen, dass Trump Amerika in den Dritten Weltkrieg führt.

Was Trump wirklich braucht, ist etwas, um sich vor dem Druck des Senats zu schützen, der ihn in endlose Sanktionen und eine Eskalation der Finanzierung der Ukraine zu verwickeln droht – etwas, das zumindest ein Ende des Konflikts innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens in Aussicht stellt.

Ist das möglich? Das ist zweifelhaft. Kiew scheint auf einer langsamen Selbstzerstörungsspirale zu sein. Es ist noch zu früh, um zu sehen, wer aus den Turbulenzen hervorgehen könnte.

Paradoxerweise hat Trumps Spott über die Ohio‑Klasse, die „vor Russlands Küste kreuzt“, Moskau den Vorwand geliefert, etwas vorzuschlagen, das schon lange auf dem „Reißbrett“ von Präsident Putin liegt, obwohl es absurd ist:

Russland hat offiziell seinen Rückzug von den selbstauferlegten Beschränkungen im Rahmen des Moratoriums für die Stationierung von Mittel- und Kurzstreckenraketen (INF‑Vertrag) angekündigt und dies mit dem Vorgehen der USA begründet, die seit langem ähnliche Systeme in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stationiert haben und damit den Status quo verletzen. Zum ersten Mal weist Russland offiziell darauf hin, dass die Bedrohung durch amerikanische INF-Raketen nicht nur aus Europa, sondern auch aus dem asiatisch-pazifischen Raum kommt.

Auf der Ebene der formalen Logik ist Moskaus Aufhebung des INF-Moratoriums nichts anderes als eine symmetrische Antwort auf die vorherige Eskalation durch Washington. Aber auf einer tieferen Ebene „reagiert“ Russland nicht nur – es schafft eine neue strategische Architektur ohne internationale Beschränkungen. Und unter anderem hat es die Serienproduktion der Oreshnik in der Hand und einen direkten Verbündeten, Nordkorea, im asiatisch-pazifischen Raum.

Dieser Paradigmenwechsel ist strategisch zu verstehen. Während Moskau früher auf Verträge und „Normalität“ setzte, setzt es jetzt auf Unberechenbarkeit, vernetzte Fronten und ein Gleichgewicht der Bedrohungen.